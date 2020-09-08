T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile işbirliği içinde kurulmakta olan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün düzenlediği 5. Yayın Kurulu Toplantısı yapıldı.
Toplantıda yayımlanacak ve hazırlanan kitaplar konuşuldu.
Hangi kitaplar yayımlanacak, bazılarını yazıma aldım:
John Turtle Wood – Efes’teki Keşifler - (Çevirisi tamamlanıyor).
Ekrem Akurgal – Urartu ve Antik İran Kültür Merkezleri – (Çevirisi bitti).
John Garstang – Hititler Diyarı: Küçük Asya’daki Yakın Zamanlı Kazı ve Keşiflerin Tarihi – (Hitit anıtlarının tasvirleriyle beraber).
Remzi Oğuz Arık – Kazı Defterleri.
Rüçhan Arık – Selçuklu Kent ve Saray Yaşamı.
Burçin Erdoğu - Anadolu’nun Arkeolojik Keşifleri I: Prehistorik ve Pretohistorik Dönemler.
Kutalmış Görkay – Gaziantep Arkeolojisi.
Kaan Üçsu – Anadolu Arkeolojisinin Unutulmaz Kâşifleri.
Veysi İşler – Arkeoloji ve Bilişim.
Handan Durgut – Çocuk Kitabı: Çocuklar İçin Anadolu Arkeolojisi.
Sema Doğan – Kalon Oros: Alanya Arkeolojisi.
Lee Care – Göbeklitepe.
Nevzat Çevik - Bakanlık Arşivindeki Arkeolojik Belgeler.
Ahmet Halûk Pamir - İstanbul Külliyeleri - Geleneklerimiz ve Geleceğimiz Çerçevesinde.
Oluş Arık – Türk Arkeolojisi El Kitabı.
Tarkan Kahya - Bir Selef İki Halef.
Hakan Öniz – Sualtı Arkeolojisi.
*
KURUL aşağıdaki üyelerden oluşuyor:
Mehmet Doğan Hızlan
Hakan Tanrıöver
Hale Ural
Prof. Dr. Nevzat Çelik
Güniz Atış Azrak
Fahri Aral
Mehmet Ulusel
Prof. Dr. Kutalmış Görkay
Doç. Dr. Rana Özbal
Sermet Tolan
Asım Onur Erverdi
Prof. Dr. Fahri Temizyürek
Selim Karlıtekin
İlkem Aslan Asılsoy
Toplantıda ayrıca Akademik Dergi de konuşuldu.
OKUR NOTLARI
Kitap Sanat’ta Fabio L. Grassi’nin ‘Türk–İtalyan İlişkilerinde Az Bilinenler’ (Çeviren: Sadriye Güneş) kitabı üzerine geçen hafta yazdığım yazımdan sonra bir e-posta aldım:
“Sayın Doğan Bey,
Bana haber veren bir samimi arkadaşımın sayesinde makalenizi okudum.
Kitabımdan söz ettiğiniz için teşekkür ederim. Türk tarihçilerini dostane eleştirdiğim noktaya da değindiniz. Elbet bir ülkenin tarihçileri ve aydınlarının esaslı ilgi odağı kendi ülkesinin tarihi, bu normal, gene de mesela ben Atatürk biyografisini yazdım, yani başka bir ülkenin kahramanlarına odaklanmak, başka bir ülkenin tarihi üzerine profesyonelleşmek garip değil. İşte bu kadar. Tekrar teşekkürler. Saygılarımla.
Fabio L . Grassi”
İhsan Dabanlı da aynı yazım üzerine açıklamalar gönderdi:
“Merhabalar,
Yazınızdan cesaret bularak bu mail’i göndermeye karar verdim.
Türkiye–İtalya tarihinde az bilinen konulardan biri de Edirne’de, Osmanlı zamanında yaşamış olan İtalyan toplumu ile ilgili bilgilerdir.
Naçizane, İtalya Verona’da üç yıl yaşamış biri olarak, Türk–İtalyan dostluğunu da geliştirmek amacıyla bir çaba içerisine girdim. Bu kapsamda Edirne’deki İtalyanların günümüzde kalıntıları olan binaları ve ortamları yerinde inceledim.
Hatta, Sayın İnalcık’ın ‘Osmanlı’nın Sosyal ve Ekonomik Tarihi’ kitabından, Edirne Salnamelerinden ve Edirne Yahudileri ile ilgili bir kitaptan, Edirne İtalyanlarına ulaşmaya çalıştım.
Aslında İtalyanlar, Balkan Savaşı’na kadar Edirne’de yaşamış, hatta 1900’lerin başında Edirne Belediye Meclisi’nde bir temsilci dahi bulundurmuştur. Günümüzde Edirne Belediye Başkanlığı protokol salonunda Osmanlı dönemi meclis üyelerini resmeden ve içerisinde bir İtalyan meclis üyesinin de bulunduğu yağlıboya tablo hâlâ yerinde görülebilmektedir.
Sonuçta, yaklaşık yüz yıl önce Edirne’deki İtalyan toplumundan bir kadınla Türk bir erkeğin aşk ve evlilikleriyle başlayan, ancak Balkan Savaşı nedeniyle yarım kalan ilişkilerin, o günlerde yazılmış mektupların bulunmasıyla günümüzde yaşayan İtalyan torunun gelip Edirne’de atalarının izini aramasına, ayrıca bir asırlık aşkın yeniden Edirne’de canlanmasına dayanan bir roman ortaya çıktı.
Romanda hem İtalyan hem de Türk ile ilgili mevzular, birlikte yaşam, Rönesans, sanat, Mimar Sinan, Verona ve Edirne tarihi, Romeo–Jüliet’in Veronalı olması hususları, Yahudi bir öğretmenin Balkan Savaşı günlüklerinden alıntılar, dostluk ve göç problemleri gibi hususlar bulunmaktadır.
Edirne Belediyesi’nde bulunan 5 tablonun restorasyonu da yapılmıştır.”
Dabanlı, romandan iki bölümü de bana gönderdi.
5. Yayın Kurulu Toplantısı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile işbirliği içinde kurulmakta olan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün düzenlediği 5. Yayın Kurulu Toplantısı yapıldı.
Toplantıda yayımlanacak ve hazırlanan kitaplar konuşuldu.
Hangi kitaplar yayımlanacak, bazılarını yazıma aldım:
John Turtle Wood – Efes’teki Keşifler - (Çevirisi tamamlanıyor).
Ekrem Akurgal – Urartu ve Antik İran Kültür Merkezleri – (Çevirisi bitti).
John Garstang – Hititler Diyarı: Küçük Asya’daki Yakın Zamanlı Kazı ve Keşiflerin Tarihi – (Hitit anıtlarının tasvirleriyle beraber).
Remzi Oğuz Arık – Kazı Defterleri.
Rüçhan Arık – Selçuklu Kent ve Saray Yaşamı.
Burçin Erdoğu - Anadolu’nun Arkeolojik Keşifleri I: Prehistorik ve Pretohistorik Dönemler.
Kutalmış Görkay – Gaziantep Arkeolojisi.
Kaan Üçsu – Anadolu Arkeolojisinin Unutulmaz Kâşifleri.
Veysi İşler – Arkeoloji ve Bilişim.
Handan Durgut – Çocuk Kitabı: Çocuklar İçin Anadolu Arkeolojisi.
Sema Doğan – Kalon Oros: Alanya Arkeolojisi.
Lee Care – Göbeklitepe.
Nevzat Çevik - Bakanlık Arşivindeki Arkeolojik Belgeler.
Ahmet Halûk Pamir - İstanbul Külliyeleri - Geleneklerimiz ve Geleceğimiz Çerçevesinde.
Oluş Arık – Türk Arkeolojisi El Kitabı.
Tarkan Kahya - Bir Selef İki Halef.
Hakan Öniz – Sualtı Arkeolojisi.
*
KURUL aşağıdaki üyelerden oluşuyor:
Mehmet Doğan Hızlan
Hakan Tanrıöver
Hale Ural
Prof. Dr. Nevzat Çelik
Güniz Atış Azrak
Fahri Aral
Mehmet Ulusel
Prof. Dr. Kutalmış Görkay
Doç. Dr. Rana Özbal
Sermet Tolan
Asım Onur Erverdi
Prof. Dr. Fahri Temizyürek
Selim Karlıtekin
İlkem Aslan Asılsoy
Toplantıda ayrıca Akademik Dergi de konuşuldu.
OKUR NOTLARI
Kitap Sanat’ta Fabio L. Grassi’nin ‘Türk–İtalyan İlişkilerinde Az Bilinenler’ (Çeviren: Sadriye Güneş) kitabı üzerine geçen hafta yazdığım yazımdan sonra bir e-posta aldım:
“Sayın Doğan Bey,
Bana haber veren bir samimi arkadaşımın sayesinde makalenizi okudum.
Kitabımdan söz ettiğiniz için teşekkür ederim. Türk tarihçilerini dostane eleştirdiğim noktaya da değindiniz. Elbet bir ülkenin tarihçileri ve aydınlarının esaslı ilgi odağı kendi ülkesinin tarihi, bu normal, gene de mesela ben Atatürk biyografisini yazdım, yani başka bir ülkenin kahramanlarına odaklanmak, başka bir ülkenin tarihi üzerine profesyonelleşmek garip değil. İşte bu kadar. Tekrar teşekkürler. Saygılarımla.
Fabio L . Grassi”
İhsan Dabanlı da aynı yazım üzerine açıklamalar gönderdi:
“Merhabalar,
Yazınızdan cesaret bularak bu mail’i göndermeye karar verdim.
Türkiye–İtalya tarihinde az bilinen konulardan biri de Edirne’de, Osmanlı zamanında yaşamış olan İtalyan toplumu ile ilgili bilgilerdir.
Naçizane, İtalya Verona’da üç yıl yaşamış biri olarak, Türk–İtalyan dostluğunu da geliştirmek amacıyla bir çaba içerisine girdim. Bu kapsamda Edirne’deki İtalyanların günümüzde kalıntıları olan binaları ve ortamları yerinde inceledim.
Hatta, Sayın İnalcık’ın ‘Osmanlı’nın Sosyal ve Ekonomik Tarihi’ kitabından, Edirne Salnamelerinden ve Edirne Yahudileri ile ilgili bir kitaptan, Edirne İtalyanlarına ulaşmaya çalıştım.
Aslında İtalyanlar, Balkan Savaşı’na kadar Edirne’de yaşamış, hatta 1900’lerin başında Edirne Belediye Meclisi’nde bir temsilci dahi bulundurmuştur. Günümüzde Edirne Belediye Başkanlığı protokol salonunda Osmanlı dönemi meclis üyelerini resmeden ve içerisinde bir İtalyan meclis üyesinin de bulunduğu yağlıboya tablo hâlâ yerinde görülebilmektedir.
Sonuçta, yaklaşık yüz yıl önce Edirne’deki İtalyan toplumundan bir kadınla Türk bir erkeğin aşk ve evlilikleriyle başlayan, ancak Balkan Savaşı nedeniyle yarım kalan ilişkilerin, o günlerde yazılmış mektupların bulunmasıyla günümüzde yaşayan İtalyan torunun gelip Edirne’de atalarının izini aramasına, ayrıca bir asırlık aşkın yeniden Edirne’de canlanmasına dayanan bir roman ortaya çıktı.
Romanda hem İtalyan hem de Türk ile ilgili mevzular, birlikte yaşam, Rönesans, sanat, Mimar Sinan, Verona ve Edirne tarihi, Romeo–Jüliet’in Veronalı olması hususları, Yahudi bir öğretmenin Balkan Savaşı günlüklerinden alıntılar, dostluk ve göç problemleri gibi hususlar bulunmaktadır.
Edirne Belediyesi’nde bulunan 5 tablonun restorasyonu da yapılmıştır.”
Dabanlı, romandan iki bölümü de bana gönderdi.