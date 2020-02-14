2019’da şiirimiz

Dosya: ŞİİR 2019.
Hayriye Ünal-Cengizhan Genç’in Sunuş’uyla başlıyor dosya.
İlk yazıda yılın öne çıkan şairlerinin kitapları sıralanmış. O kitaplardan bir seçim yapabilirsiniz.
Değişik kuşaklardan kitapların yer alması yazının okunurluğunu arttırıyor.
“Şiir söz konusu olduğunda hepimiz bir muharebe meydanında sayılırız.
Edebiyat dünyasının genel havasına baktığımızda öykücülerin birbirleriyle sulh ilan ettikleri ve tatlı tatlı geçindiklerini görürüz. Belki bu sık söylenen bir gözlem oldu. Romancılarınsa bu anlamda dünya umurlarında değildir, etliye sütlüye karışmazlar. Dergilerle bağlantısız çalıştıkları için görece daha izole yaşayabilirler. Şiir söz konusu olduğundaysa çoğu savaş boyalarını sürer, kılıçlarını kuşanır.”
Dosyada ödül alan ya da bilinen şairleri de bulabilirsiniz.
“Bu dosya kapsamına girmemiş olsalar bile okunması yararlı olacak kitaplar var:
*Elif Sofya,
*Mehmet Sait Aydın,
*Ahmet Keskinkılıç,
*Erdal Erdem,
*İsmail Kılıçarslan,
*Halil İlteriş Kutlu,
*Süleyman Unutmaz,
*Ercan Yılmaz,
*Sait Özden.
Şu kitaplar da şiir takipçilerinin ihmal etmeyeceği kitapları arasında:
*Osman Çakmakçı - Oğul,
*Abilmuhsin Özsönmez - Jengi,
*Cevdet Karal - Sevgililer ve Bir Daha Sevemeyecekler İçin Küçük Şiirler ve Diğerleri,
*Didem Gülçin Erdem - Boşluklara Doğru İlerleyelim,
Behçet Aysan Ödülü:
*Hüseyin Peker - Binsiz Tekneci,
*Emre Varışlı - Ölüm ve Piyasa,
*Eşref Yener - Döndüğümde Yoktum (Varlık ödülü),
*Bünyamin Yıldız - 1865’te Ben,
*Mikail Söylemez - Yer Değiştiren,
*Onur Caymaz - Dünya Evi,
*Yiğit Kerim Arslan - Kirpik Bilgisi,
*Rıdvan Tulum - İnsansın ve Akşam,
*Ali Emre - Çeyizime Bir Kefen,
*Nilgün Emre - Melankolik Kahkaha,
*Cihan Ülsen - Kendinden Başka Herkes,
*Muhammed Enis Özel - Alayına Şiir.”
80 kuşağının verimli kabul edilen isimleri de kitap çıkardılar:
*Ahmet Güntan (İzmirli Ahmet),
*Haydar Ergülen (İdilikler),
*Lale Müldür (Tehlikeliydi, Biliyordum),
*Murathan Mungan (Çağ Geçitleri),
*Hüseyin Ferhad (Nihayet Bir Cümledir İnsan),
*Salih Bolat (Rüya Zamanı),
*Akgün Akova (Yüzünden Yollar Çıkardım).
“Şair sürekli tetikte olmak zorundadır. Silahını doğru seçmek zorundadır. Şair hem av hem de avcıdır. Avcıdan medet ummaz. Avını yakalayacak kadar bıçkın, öldürmeyecek kadar da merhametli olmak zorundadır. Yani öldürmeden ama ölümüne dövüşüyoruz. Bizim silahımız şiirdir. Sizinki ne?”
Yılın şiir kitapları üzerine yazılar.
Bu bölümde kitaplar üzerine tanıtma yazıları yer alıyor:
*Zeynep Arkan
Sarp Kaleler İçinde Dev Kare Taşlar: Hakan Şarkdemir Şiiri
*Hayriye Ünül
Emre Yılmaz’dan Resmimi Dağlarla Çek
*Vural Kaya
Özbahçe’nin Dogması, Dogmaya Karşı İlençli Haykırıştır
Osman Özbahçe, şair-eletirmen, dogma.
*MehmetSümer
“Barışta Elverişsiz Seferberlikte Çeltek”:
Burak Ş. Çelik’in Şiirleri
Barışta Elverişsiz ilk şiir kitabı.
*Faruk Uysal
Evet Barbar
Kaza ve Kader, Ali K. Metin’in altıncı şiir kitabı.
*Halil Ünal
Müjgân Müjgân Üstüne veya Müjgânlaşmak Üzerine Enis Akın’ın dokuzuncu şiir kitabı Müjgân, dokuz şiirden oluşuyor, bunlardan ikisinde ise “İşte Geldik” şiir serisini sürdürüyor.
*Eray Sarıçam
Şiirin Yüreğimizde Açtığı Bir Yara: Tamgalar
Usta bir şairin yeni kitabı Tamgalar (Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2019) tam on yıl sonra çıkageldi.
*Yusuf Koşal
Gökyüzü Kundağı’ndan Seyre Koyulmak
Yunus Emre Altuntaş’ın Gökyüzü Kundağı adlı şiir kitabı.
*İsmail Karakurt
Eski Liman’da Tütüne Gül Karışmış Bir Şair
Orhan Tepebaş - Eski Liman
*Taner Sarıtaş
İki Kitap Bir Şair: Eray Sarıçam’ın Şiirleri
Taner Sarıtaş
Ömrüm Yettiğince Savaş
*Aziz Kağan Güneş
Şiiri Gezdirmek
Yediler
*Hasan Bozdaş
Değirmen Kâhini ve Muzip Şiir
Süleyman Sabri - Değirmen Kâhini
*Mert Özden
*Semih Diri
Bir Biri Biraz: Uzun Yol Bileti
Semih Diri - Bir Biri Biraz
*Vasfettin Yağız
Sevgili Kardeşim Ben: Dünyalar-Rüyalar-ve-Enes Kurdaş
*Burak Çelik
Tane Sarıtaş’ın Tedirgin Kanatları
Taner Sarıtaş - Tedirgin Kanatlar
*Serap Aslı Araklı
Oğul Sırtlanı
Zafer Zorlu-Oğul Sırtlanı
(*) HECE, Şubat 2020
2019’da şiirimiz
HECE dergisi* özel bir bölüm hazırladı:
Dosya: ŞİİR 2019.
Hayriye Ünal-Cengizhan Genç’in Sunuş’uyla başlıyor dosya.
İlk yazıda yılın öne çıkan şairlerinin kitapları sıralanmış. O kitaplardan bir seçim yapabilirsiniz.
Değişik kuşaklardan kitapların yer alması yazının okunurluğunu arttırıyor.
“Şiir söz konusu olduğunda hepimiz bir muharebe meydanında sayılırız.
Edebiyat dünyasının genel havasına baktığımızda öykücülerin birbirleriyle sulh ilan ettikleri ve tatlı tatlı geçindiklerini görürüz. Belki bu sık söylenen bir gözlem oldu. Romancılarınsa bu anlamda dünya umurlarında değildir, etliye sütlüye karışmazlar. Dergilerle bağlantısız çalıştıkları için görece daha izole yaşayabilirler. Şiir söz konusu olduğundaysa çoğu savaş boyalarını sürer, kılıçlarını kuşanır.”
Dosyada ödül alan ya da bilinen şairleri de bulabilirsiniz.
“Bu dosya kapsamına girmemiş olsalar bile okunması yararlı olacak kitaplar var:
*Elif Sofya,
*Mehmet Sait Aydın,
*Ahmet Keskinkılıç,
*Erdal Erdem,
*İsmail Kılıçarslan,
*Halil İlteriş Kutlu,
*Süleyman Unutmaz,
*Ercan Yılmaz,
*Sait Özden.
Şu kitaplar da şiir takipçilerinin ihmal etmeyeceği kitapları arasında:
*Osman Çakmakçı - Oğul,
*Abilmuhsin Özsönmez - Jengi,
*Cevdet Karal - Sevgililer ve Bir Daha Sevemeyecekler İçin Küçük Şiirler ve Diğerleri,
*Didem Gülçin Erdem - Boşluklara Doğru İlerleyelim,
Behçet Aysan Ödülü:
*Hüseyin Peker - Binsiz Tekneci,
*Emre Varışlı - Ölüm ve Piyasa,
*Eşref Yener - Döndüğümde Yoktum (Varlık ödülü),
*Bünyamin Yıldız - 1865’te Ben,
*Mikail Söylemez - Yer Değiştiren,
*Onur Caymaz - Dünya Evi,
*Yiğit Kerim Arslan - Kirpik Bilgisi,
*Rıdvan Tulum - İnsansın ve Akşam,
*Ali Emre - Çeyizime Bir Kefen,
*Nilgün Emre - Melankolik Kahkaha,
*Cihan Ülsen - Kendinden Başka Herkes,
*Muhammed Enis Özel - Alayına Şiir.”
80 kuşağının verimli kabul edilen isimleri de kitap çıkardılar:
*Ahmet Güntan (İzmirli Ahmet),
*Haydar Ergülen (İdilikler),
*Lale Müldür (Tehlikeliydi, Biliyordum),
*Murathan Mungan (Çağ Geçitleri),
*Hüseyin Ferhad (Nihayet Bir Cümledir İnsan),
*Salih Bolat (Rüya Zamanı),
*Akgün Akova (Yüzünden Yollar Çıkardım).
“Şair sürekli tetikte olmak zorundadır. Silahını doğru seçmek zorundadır. Şair hem av hem de avcıdır. Avcıdan medet ummaz. Avını yakalayacak kadar bıçkın, öldürmeyecek kadar da merhametli olmak zorundadır. Yani öldürmeden ama ölümüne dövüşüyoruz. Bizim silahımız şiirdir. Sizinki ne?”
Yılın şiir kitapları üzerine yazılar.
Bu bölümde kitaplar üzerine tanıtma yazıları yer alıyor:
*Zeynep Arkan
Sarp Kaleler İçinde Dev Kare Taşlar: Hakan Şarkdemir Şiiri
*Hayriye Ünül
Emre Yılmaz’dan Resmimi Dağlarla Çek
*Vural Kaya
Özbahçe’nin Dogması, Dogmaya Karşı İlençli Haykırıştır
Osman Özbahçe, şair-eletirmen, dogma.
*MehmetSümer
“Barışta Elverişsiz Seferberlikte Çeltek”:
Burak Ş. Çelik’in Şiirleri
Barışta Elverişsiz ilk şiir kitabı.
*Faruk Uysal
Evet Barbar
Kaza ve Kader, Ali K. Metin’in altıncı şiir kitabı.
*Halil Ünal
Müjgân Müjgân Üstüne veya Müjgânlaşmak Üzerine Enis Akın’ın dokuzuncu şiir kitabı Müjgân, dokuz şiirden oluşuyor, bunlardan ikisinde ise “İşte Geldik” şiir serisini sürdürüyor.
*Eray Sarıçam
Şiirin Yüreğimizde Açtığı Bir Yara: Tamgalar
Usta bir şairin yeni kitabı Tamgalar (Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2019) tam on yıl sonra çıkageldi.
*Yusuf Koşal
Gökyüzü Kundağı’ndan Seyre Koyulmak
Yunus Emre Altuntaş’ın Gökyüzü Kundağı adlı şiir kitabı.
*İsmail Karakurt
Eski Liman’da Tütüne Gül Karışmış Bir Şair
Orhan Tepebaş - Eski Liman
*Taner Sarıtaş
İki Kitap Bir Şair: Eray Sarıçam’ın Şiirleri
Taner Sarıtaş
Ömrüm Yettiğince Savaş
*Aziz Kağan Güneş
Şiiri Gezdirmek
Yediler
*Hasan Bozdaş
Değirmen Kâhini ve Muzip Şiir
Süleyman Sabri - Değirmen Kâhini
*Mert Özden
*Semih Diri
Bir Biri Biraz: Uzun Yol Bileti
Semih Diri - Bir Biri Biraz
*Vasfettin Yağız
Sevgili Kardeşim Ben: Dünyalar-Rüyalar-ve-Enes Kurdaş
*Burak Çelik
Tane Sarıtaş’ın Tedirgin Kanatları
Taner Sarıtaş - Tedirgin Kanatlar
*Serap Aslı Araklı
Oğul Sırtlanı
Zafer Zorlu-Oğul Sırtlanı
(*) HECE, Şubat 2020