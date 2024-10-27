100 yılın ötesinde konservatuvar

Haberin Devamı

Seyit Yöre’nin editörlüğünde hazırlanan kitap bu ihtiyacımızı karşılıyor: 100 Yılın Ötesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı...

Bölümleri ilk elden şöyle özetleyebiliriz:

- Sunuş

- Önsöz

- 1. Bölüm

Konservatuvara dair panel metinleri

- 2. Bölüm

Konservatuvara dair farklı dönemlerden metinler

- 3. Bölüm

Konservatuvar ve dallarına ait farklı metinler

- 4. Bölüm

Konservatuvar tarihine dair görseller

Yazılardan notlar:

Bağlı olduğu kurumlar değişmiş, sorunlar çözülmüş, çok değerli sanatçılar ve eğitimcileri bünyesinde barındırmış.

Hem klasik müzik ve sahne sanatlarımızı hem de geleneksel müzik ve halk müziği alanlarında her açıdan öncülük etmiştir.

Yazar bu kurumda 43 yılını geçirmiştir.

Prof. Şebnem Ünal / Devlet Konservatuvarı Müdürü

- Sunuş

- Prof. Aygül Günaltay Weyler

Haberin Devamı

Devlet Konservatuvarı Eski Müdürü

- Önsöz: Seyit Yöre

- Ayrıntılı İçerik Açıklaması:

“Bu kitap, temel olarak dört bölümden oluşuyor: ‘Konservatuvara Dair Konferans/Panel Metinleri’

Bölüm: “Dâr’ül-Elhân’dan Günümüze İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı” etkinlikleri kapsamındaki “Panel” ve İ. Ü. Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen iki konferans sunumunun yazıya aktarılmasından oluştu. Bu metinler, Dâr’ül-Bedâyi’den İ. Ü. Devlet Konservatuvarı’na kurumsallaşma süreci hakkındaki bilgileri kapsar. Bölüm: “Konservatuvara Dair Farklı Dönemlerden Metinler”den oluştu ve bu kitap için özel çevirilerin de yer aldığı metinlerinde, Dâr’ül-Bedâyi’den itibaren konservatuvarın kurumsallığı ve bünyesinde yapılan çalışmalara dair resmi ve kişisel bilgiler yer aldı. Bölüm: “Konservatuvar ve Dallarına Dair Güncel Metinler”e yer verildi ve bu metinlerde Konservatuvarın geçmişten günümüze sanat ve bilim dalları hakkında kurum içinden öğretim elemanlarının verdiği bilgiler yer aldı. Bölüm: “Konservatuvar Tarihine Dair Görseller”den oluştu, ki burada Dâr’ül-Bedâyi’den günümüze kadar gelen süreçteki çeşitli görseller yer aldı.

Bu görseller binaları, öğretmenler ve öğrencileri, sanatçıları, sanatsal ve bilimsel etkinlikleri, afiş ve broşürleri, gazete kupürlerini ve kurumsal ürünleri kapsar. Özellikle görseller bile kendi başına Dâr’ül-Elhân’dan İ.Ü. Devlet Konservatuvarı’na gelen süreci tarihsel olarak temsil edebilecektir.”

Prof. Dr. Seyit YÖRE

(İstanbul Üniversitesi Yayınevi-İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

- MALATYALI FAHRİ KAYAHAN

- Sarı Kurdela

- Hazırlayan: Melih Duygulu

- Birinci Sayfada Melih Duygulu’nun Sunuşu

- Özgeçmişi

- Notlar

“Sarı Kurdelam”ın şöhret kazandırdığı sanatkâr

- Fahir Kayahan

- Ağıt

- Kardeşim kadar sevdiğim rahmetli Fahri Kayahan’ın ruhuna

- Avni Kurbilek

- Malatyalı Fahri Kayahan’ı Ne Zaman ve Nasıl Tanıdım-Hasan Günay

- Bir Efsane Adam

- Malatyalı Fahri-Lütfi Kaleli

- Parçalar:

- Sarı Kurdela

- Ne Zalim Yer Mahpushane

- Ördeğin Sürüsü

- Gurbet Ele Düştü Yolum

- Ezo Gelin

- Dert Bende

- Derin Hülyalara

- Ela Gözlüm

- Osman

- Ayrılık Ateşten Bir Ok

- İsmet Paşa

- Öyle Bir Gün

- Bir Taş Atsam

- Yolum Düştü Suriye’ye

- Elimde Altın Şamdan Bülbül

- Şu Dağları Delmeli

- Dağlara Vardım

- Ay Doğdu

- Sarı Gelin

(Kalan Müzik)