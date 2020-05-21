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Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

dgiritlioglu@hurriyet.com.tr

Tribünlerde bayram coşkusu vardı

21 Mayıs 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, saatler 19.19’u gösterdiğinde Türkiye'nin bir çok noktasında olduğu gibi Eryaman Stadı’nda da farklı bir heyecan ve atmosfer vardı.Tribünler boş olsa da bayram coşkusu marşlar ve Türk bayraklarıyla yaşanmaya devam etti.

Tribünlerde bayram coşkusu vardı
Stat ışıkları yakılırken, hoparlörden İstiklal Marşı çalındı ve sahanın ortasına dev bir Türk Bayrağı açıldı. Stat görevlileri, ellerine aldıkları ay-yıldızlı bayraklarla, sosyal mesafelerini koruyup, tribünlerden İstiklal Marşı’na eşlik etti. İstiklal Marşı’nın ardından, stat hoparlöründen bu kez 10. Yıl Marşı yükseldi. Ellerindeki bayrakları sallayıp, marşı hep bir ağızdan söyleyen görevliler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Tribünlerde bayram coşkusu vardı


Gençlerbirliği kulübünde antrenman öncesinde; teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, sahada Türk bayrağıyla kutladı. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; “19 Mayıs’ta yakılan bağımsızlık ateşinin bize kazandırdığı Cumhuriyet ile yaşıt olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

 

Tribünlerde bayram coşkusu vardı


Ankaragücü’nde ise idmana başlamadan kaleciler Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesindeki kutlama mesajında, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız” sözü paylaşıldı.

Tribünlerde bayram coşkusu vardı

 

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