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Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

dgiritlioglu@hurriyet.com.tr

Plazma bağışçılarından aranan 5 özellik

17 Mayıs 2020

Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ön plana çıkan tedavi yöntemlerinin başında ‘immün plazma’ geliyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun izniyle dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de plazma ile tedavi ihtimalini araştıran denemeler yapılıyor.

 

Hastalığı geçiren birçok kişi de plazma bağışında bulunarak özellikle ağır hastaların hayat mücadelelerine destek sağlıyor. Peki kimler plazma bağışında bulunabiliyor ve süreç nasıl işliyor? İşte plazma bağışçılarından aranan 5 özellik:

1) Sağlık Bakanlığı COVID-19 İmmün Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi’ne göre plazma bağışcıları, koronavirüs enfeksiyonuna yakalanmış ve sonrasında iyileşmiş bireyler olması gerekiyor.
2) Erkek veya gebe kalmamış kadınlar, daha önce kan almamış kişiler tercih ediliyor.
3) Plazma bağışı, ilk bağışın yapıldığı tarihten itibaren en az 7-10 günde bir olmak üzere bir ay içerisinde en fazla 3 kez yapabiliyor.
4) Kişi(ler) hastanede yatarak tedavi görmüş ise ‘PCR’ denilen moleküler test sonucunun negatif hale gelmiş olması; öksürük, ateş, nefes darlığı ve halsizlik gibi bulgularının en az 14 gün önce iyileşmiş olması gerekiyor.
5) Koronavirüs tanısı almış ancak tedavi ve/veya karantina sürecini evde tamamlayan bağışçı adaylarının ise klinik olarak tam iyileşmesinin üzerinden en az 28 gün geçmiş olması ve yine bağış öncesinde çalışılmış PCR sonucunun negatif çıkması gerekiyor.

İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ NEDİR?

İmmün plazma tedavisinde koronavirüs (COVID-19) tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan ve Türk Kızılayı tarafından toplanan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede kan plazması ile kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedefleniyor. Plazmada yer alan ‘immünglobulin’ denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş hastaları tedavi edici özellik taşıyor.

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