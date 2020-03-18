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Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

dgiritlioglu@hurriyet.com.tr

Üretim devam ediyor

18 Mart 2020

Koronavirüs’ün Türkiye’de görülmesinin ardından temizlik ve hijyen ürünlerine yoğun bir talep oluştu. Koronavirüsün bulaşma riskini en aza indirmek isteyen vatandaşlar marketlere, toptancılara ve e-ticaret sitelerine akın etti. Üreticilerin yeterli stoğun olduğunu söylemesine karşın alışveriş arabalarını hıncahınç dolduran vatandaşlar özellikle kolonya, dezenfektan gibi ürünlerin satışında aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Bazı toptancılar ürünlerin herkese ulaşması için kişi başı satışlara limit getirdi.

Üretim devam ediyor
Uzmanların virüse karşı korunmak için ellerin sık sık sabunla yıkanması ve kolonya kullanılmasını tavsiye etmesi üzerine, kolonya satışlarında büyük artış yaşandı. Üreticiler talebin 3.5-4 kat arttığını belirtirken, kolonya satış mağazalarında uzun kuyruklar oluştu. Marketlerde kolonyaların teşhir edildiği raflar boş kaldı. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği (GİMAT) Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal kolonya satışlarında yaşanan aksaklıkların panik halindeki tüketicilerin kullanacağından fazlasını satın almasından kaynaklandığını tespit ettiklerini söyledi. Yaşanan istismarın önüne geçilmesi için kolonya satışlarını bir günde 2 adet olarak sınırladıklarını belirten Kesimal, “Kolonya stoklarında azalma olmasına karşı hizmet hiç durmadı. Gıda stoklarımız zaten en olumsuz durumda bile bir yıl yetecek seviyede” dedi. Tüketicilerin stoklar bitecek korkusuyla alışveriş arabalarını doldurmasının yanlış olduğunu dile getiren Kesimal, şunları söyledi:

SUİSTİMALİ FARK EDİNCE SINIRLADIK


“Kolonya satışlarda kısmi sorunlar yaşıyoruz. Stoklarda azalmalar olmasına karşın hizmet vermeye devam ediyoruz. Burada tüketicinin ihtiyacından fazlasını aldığını fark ettik. Bütün vatandaşların istifade edebilmesi için 2 adetten fazla satın alınmasına izin vermiyoruz. 3 ve daha fazlasını market arabasına koyan, kasada geri bırakmak zorunda kalıyor. İstismar eden kişiler olduğunu fark ettik ancak şimdi önlemlerimiz aldık ve sınırlama getirdik. Ben kendi evimde de kullanıyorum, önceki yıllardan kalma üç şişe kolonyam var. Dahasını da almadım. Uzmanlar da zaten sabunun daha önemli bir tedbir olduğunu söylüyor. Bir vatandaşın 2 adet kolonyayı bitirebilmesi 2 hatta, 3 aylık bir süre.

ANKARA’YA 1 YIL YETECEK STOĞUMUZ VAR

Gereksiz panik yapmaya gerek yok bu konuda. Sosyal medyada çıkan gerçek dışı haberlerin ardından marketlelerimize insanların yüklendiğini fark ettik. İnsanların aç kalacak bir durumu yok. Devletimiz başta bu işte görevli. Sonrasında biz toptancı görevliyiz. Kuru gıda, bakliyat, makarna, un, yağ, şeker, hatta et ve yumurta. Hepsi ülkemizde hızlı bir şekilde üretim halindedir. Çok olumsuz bir tablo içine girsek bile aç kalmayacak gücümüz var. Şunu kesinlikle söylüyorum; Ankara’yı şuan ki mevcut depolarımızla birlikte, raflarımızda olan mallarımızla 1 yıl çok rahat doyurabilecek gücümüz var. Olumsuz bir tablo yok, stoklar yerinde.

 

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