Karantinadan 'Ferman' çıktı

Gülçin Ergül... Türkiye onu 2000’lerin başında kurulan ve bir döneme damga vuran Hepsi grubu ile tanıdı. Sarı ve kıvırcık saçlarıyla grubun en dikkat çeken üyelerinden olan Gülçin Ergül, şimdilerde müzik kariyerine yalnız devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerinde yazmış olduğu ‘Ferman’ isimli yeni şarkısıyla dinleyicilerine sürpriz yapan Gülçin Ergül’le, hem yeni şarkısının hikâyesini hem de salgın sürecindeki hayatını konuştuk.
* Salgın, karantina ve tabii ki evlerdeyiz. Peki nasıl çıktı bu albüm?
Ben şarkıyı tamamladıktan sonra düzenlemesini Emre Bayar kendi evinde yaptı. Anıl Şallıel de kendi evinde saksafon kaydını yaptı. Sonra da mix-mastering...
* Ya klip...
Kimseyi görmeden, risk almadan, elimdeki vlog kamerasıyla ve ışıklarımla video’mu çektim. Yönetmenimiz Gökhan Palas da video’yu daha profesyonel bir seviyeye taşıdı. Oldukça minimal bir ‘evde kal’ projesi diyebiliriz buna.
* Tüm bunlar uzun zaman aldı mı?
Çok kısa bir sürede hazırladık. İyi bir örnek olmak istedim.
YOGA ÇOK SEVDİĞİM BİR YAŞAM TARZI
* Evde geçirdiğiniz günlerde yeni bir single hazırlayacak enerjiyi nasıl sağladınız?
Ben evde olmayı seven, evcimen biriyim. Evde çalışmayı da seviyorum. Üretime devam ettim ki bu ruhsal beslenmemiz ve sağlığımız için çok önemli. Müzik benim yakıtım. Devam edebilme gücünü hep müzikten alırım. Yoga ve meditasyon yapmaya devam ediyorum, bu da beni mutlu ediyor. Yemek yapma becerilerimi geliştirmeye çalışmak ise hayatımda yeni bir pencere diyebilirim, bu da beni heyecanlandırıyor. Bir şeyleri tek başıma kendi kendime yeterek başarabilmek güzel bir zafer.
* Evde kaldığınız süreçte müziğin yerini alan veya sizin için müziğe alternatif olan bir ilgi alanınız oldu mu?
Yoga çok sevdiğim bir yaşam tarzı, bir bütünlenme ritüeli benim için.
13 MART’TAN BERİ EVDEYİM VE BUNDAN SIKILMIYORUM
* Karantina günleri bittiğinde ‘ilk yapacağım şey’ dediğiniz ne/neler var?
Hazırlığında olduğumuz albümün vokal kayıtlarına stüdyoda devam edeceğim.
* Peki ‘bundan sonra eskisi gibi olamaz’ dediğiniz şey nedir?
Ben selamlaşırken ve ayrılırken insan öpmeyi seven biri değilim. Samimiyetimi her zaman başka şekillerde hissettirmenin bir yolunu bulurum. Bu durum devam edecek. Artık daha hijyenik kurallar edinmiş insanlar olarak yaşayacağız. Randevu sistemi daha iyi çalışacak.
* Bu süreç size neler öğretti? Sorguladığınız veya farkındalık kazandığınız şeyler oldu mu?
Yemek yapmayı öğretti. Biraz kassam kuaförlük sertifikası alırım. Şaka maka, ben içe dönük bir insanım, zaten kendimi dinleyen biriyim. Bu süreçte de kendimle uzun süre sıkılmadan kalabilmeyi güzelce başarıyorum. 13 Mart’tan beri evdeyim ve bundan sıkılmıyorum. Yaşam, ince bir ipte yürümek gibi hassas. Küçük ve ihtiyacımız olacak kadar olanla yetinmeyi bilmeliyiz. Doğaya bir nefes verdik ve kuşlar bile daha mutlu bir şekilde cıvıldıyor. Gökyüzü daha mavi. Sürdürülebilir yaşama çok önem veriyorum. Olabildiğince az hasar vererek dünyamızı korumalı, yarar sağlamalı ve yaşamımızı yük olmadan geçirmeliyiz.
Karantinadan 'Ferman' çıktı
Gülçin Ergül... Türkiye onu 2000’lerin başında kurulan ve bir döneme damga vuran Hepsi grubu ile tanıdı. Sarı ve kıvırcık saçlarıyla grubun en dikkat çeken üyelerinden olan Gülçin Ergül, şimdilerde müzik kariyerine yalnız devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerinde yazmış olduğu ‘Ferman’ isimli yeni şarkısıyla dinleyicilerine sürpriz yapan Gülçin Ergül’le, hem yeni şarkısının hikâyesini hem de salgın sürecindeki hayatını konuştuk.
* Salgın, karantina ve tabii ki evlerdeyiz. Peki nasıl çıktı bu albüm?
Ben şarkıyı tamamladıktan sonra düzenlemesini Emre Bayar kendi evinde yaptı. Anıl Şallıel de kendi evinde saksafon kaydını yaptı. Sonra da mix-mastering...
* Ya klip...
Kimseyi görmeden, risk almadan, elimdeki vlog kamerasıyla ve ışıklarımla video’mu çektim. Yönetmenimiz Gökhan Palas da video’yu daha profesyonel bir seviyeye taşıdı. Oldukça minimal bir ‘evde kal’ projesi diyebiliriz buna.
* Tüm bunlar uzun zaman aldı mı?
Çok kısa bir sürede hazırladık. İyi bir örnek olmak istedim.
YOGA ÇOK SEVDİĞİM BİR YAŞAM TARZI
* Evde geçirdiğiniz günlerde yeni bir single hazırlayacak enerjiyi nasıl sağladınız?
Ben evde olmayı seven, evcimen biriyim. Evde çalışmayı da seviyorum. Üretime devam ettim ki bu ruhsal beslenmemiz ve sağlığımız için çok önemli. Müzik benim yakıtım. Devam edebilme gücünü hep müzikten alırım. Yoga ve meditasyon yapmaya devam ediyorum, bu da beni mutlu ediyor. Yemek yapma becerilerimi geliştirmeye çalışmak ise hayatımda yeni bir pencere diyebilirim, bu da beni heyecanlandırıyor. Bir şeyleri tek başıma kendi kendime yeterek başarabilmek güzel bir zafer.
* Evde kaldığınız süreçte müziğin yerini alan veya sizin için müziğe alternatif olan bir ilgi alanınız oldu mu?
Yoga çok sevdiğim bir yaşam tarzı, bir bütünlenme ritüeli benim için.
13 MART’TAN BERİ EVDEYİM VE BUNDAN SIKILMIYORUM
* Karantina günleri bittiğinde ‘ilk yapacağım şey’ dediğiniz ne/neler var?
Hazırlığında olduğumuz albümün vokal kayıtlarına stüdyoda devam edeceğim.
* Peki ‘bundan sonra eskisi gibi olamaz’ dediğiniz şey nedir?
Ben selamlaşırken ve ayrılırken insan öpmeyi seven biri değilim. Samimiyetimi her zaman başka şekillerde hissettirmenin bir yolunu bulurum. Bu durum devam edecek. Artık daha hijyenik kurallar edinmiş insanlar olarak yaşayacağız. Randevu sistemi daha iyi çalışacak.
* Bu süreç size neler öğretti? Sorguladığınız veya farkındalık kazandığınız şeyler oldu mu?
Yemek yapmayı öğretti. Biraz kassam kuaförlük sertifikası alırım. Şaka maka, ben içe dönük bir insanım, zaten kendimi dinleyen biriyim. Bu süreçte de kendimle uzun süre sıkılmadan kalabilmeyi güzelce başarıyorum. 13 Mart’tan beri evdeyim ve bundan sıkılmıyorum. Yaşam, ince bir ipte yürümek gibi hassas. Küçük ve ihtiyacımız olacak kadar olanla yetinmeyi bilmeliyiz. Doğaya bir nefes verdik ve kuşlar bile daha mutlu bir şekilde cıvıldıyor. Gökyüzü daha mavi. Sürdürülebilir yaşama çok önem veriyorum. Olabildiğince az hasar vererek dünyamızı korumalı, yarar sağlamalı ve yaşamımızı yük olmadan geçirmeliyiz.