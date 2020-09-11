Maskeyi doğru kullanmayana istisnasız ceza uygulansın

Vakaların artmasıyla beraber Ankara'da mesken hariç, istisnasız tüm alanlarda maske takmak zorunlu oldu. Maske ve mesafe kurallarına uyulması durumunda koronavirüsün bulaşma riskinin yüzde 1’in altında olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İsmail Balık, bu koruyuculuk için maskenin doğru kullanılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Balık, “Maske çene altında, kolda veya cepteyse de bunun yanlış olduğunu göstermek amaçlı ceza uygulanmalı” dedi.
Ankara Valiliği’nin koronavirüs vakalarındaki artışın önüne geçmek için aldığı ‘mesken hariç istisnasız tüm alanlarda maske takma zorunluğu’, ‘toplu taşımada yolcu kısıtlaması’, ‘restoran ve cafe gibi yerlerde saat 24.00’ten sonra müzik yayını yasağı’ kararlarını değerlendiren Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, tedbirlere uymayanlara ceza yaptırımlarında taviz verilmemesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Balık, şu değerlendirmeleri yaptı:
TAVİZ VERMEDEN UYGULANMASI GEREK
“Maske artık mesken hariç her yerde zorunlu. Buna uymayana artık uyarı değil direkt caydırıcı cezaların taviz vermeden uygulanması gerek. Aylardır doğru kullanımı uzman isimler anlatıyor. Düzgün kullanmayanlara da aynı şekilde ceza uygulanması gerek. Maske çene altında, kolda veya cepteyse de bunun yanlış olduğunu göstermek amaçlı ceza uygulanmalı. Maskeyi her birey usulüne uygun kullanmışsa, fiziksel mesafede sağlanmışsa bu kişiler arasında yüzde 99 korunma sağlandığını unutmayalım.
KIŞ GELMEDEN AZALTMAMIZ GEREKİYOR
Eğer valiliğin aldığı tedbirler ile kişisel tedbirler sıkı sıkıya uygulanırsa yaklaşık 3 hafta sonra günlük vaka sayılarında belirgin düşüşleri görebiliriz.
Kış aylarında havalar soğuduğunda diğer enfeksiyonlar da eklenince sağlık çalışanların yükü çok daha artacak. O nedenle bugünlerde alınacak sıkı tedbirlerle soğuklar başlamadan günlük vaka sayılarının azaltılmış olması gerekiyor. Ne kadar yoğun bakım ünite gücümüz olursa olsun artış böyle devam ederse mücadele oldukça zorlaşacaktır.”
HASTALARA YETİŞMEKTE ZORLANIYORLAR
Ankara’da vakaların artmasıyla sağlık çalışanlarının da iş yükünün artığını vurgulayan Prof. Dr. Balık, “Maalesef sağlık çalışanlarında vaka yoğunluğuyla birlikte hastalanma ve ölüm oranlarında yükselme görüldü. Kendi gözlemimden bunu aktarmak istiyorum; hastalara yetişmekte zorlanıyorlar. Kendilerinde de hastalanma arttığı için çalışma ortamında uzaklaşmak zorunda kalıyorlar. Bu da diğerlerinin iş yükünü artırıyor. Bu savaşta cephede onlar var yardımcı olmak için kurallara daha sıkı uyalım” dedi.
MESAİDE BASAMAKLANDIRMA TOPLU TAŞIMADA AKSAKLIĞI ÖNLER
Toplu taşımadaki yolcu kısıtlamasının ulaşımda aksaklığa neden olmaması için özel ve kamu kurumlarına ‘mesai basamaklandırma’ önerisi yapan Balık, “Erken saatte işe gelmesi gereken kişiler belirlensin. Bu zorunlu kişilerin haricindekilerin farklı saatlerde işe gelip, yine buna uygun olarak iş yerinden ayrılsın. İşçileri ağırlıklı olarak toplu taşıma kullanan iş verenler özellikle bunu yapabilir” ifadelerini kullandı.
Maskeyi doğru kullanmayana istisnasız ceza uygulansın
Vakaların artmasıyla beraber Ankara'da mesken hariç, istisnasız tüm alanlarda maske takmak zorunlu oldu. Maske ve mesafe kurallarına uyulması durumunda koronavirüsün bulaşma riskinin yüzde 1’in altında olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İsmail Balık, bu koruyuculuk için maskenin doğru kullanılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Balık, “Maske çene altında, kolda veya cepteyse de bunun yanlış olduğunu göstermek amaçlı ceza uygulanmalı” dedi.
Ankara Valiliği’nin koronavirüs vakalarındaki artışın önüne geçmek için aldığı ‘mesken hariç istisnasız tüm alanlarda maske takma zorunluğu’, ‘toplu taşımada yolcu kısıtlaması’, ‘restoran ve cafe gibi yerlerde saat 24.00’ten sonra müzik yayını yasağı’ kararlarını değerlendiren Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, tedbirlere uymayanlara ceza yaptırımlarında taviz verilmemesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Balık, şu değerlendirmeleri yaptı:
TAVİZ VERMEDEN UYGULANMASI GEREK
“Maske artık mesken hariç her yerde zorunlu. Buna uymayana artık uyarı değil direkt caydırıcı cezaların taviz vermeden uygulanması gerek. Aylardır doğru kullanımı uzman isimler anlatıyor. Düzgün kullanmayanlara da aynı şekilde ceza uygulanması gerek. Maske çene altında, kolda veya cepteyse de bunun yanlış olduğunu göstermek amaçlı ceza uygulanmalı. Maskeyi her birey usulüne uygun kullanmışsa, fiziksel mesafede sağlanmışsa bu kişiler arasında yüzde 99 korunma sağlandığını unutmayalım.
KIŞ GELMEDEN AZALTMAMIZ GEREKİYOR
Eğer valiliğin aldığı tedbirler ile kişisel tedbirler sıkı sıkıya uygulanırsa yaklaşık 3 hafta sonra günlük vaka sayılarında belirgin düşüşleri görebiliriz.
Kış aylarında havalar soğuduğunda diğer enfeksiyonlar da eklenince sağlık çalışanların yükü çok daha artacak. O nedenle bugünlerde alınacak sıkı tedbirlerle soğuklar başlamadan günlük vaka sayılarının azaltılmış olması gerekiyor. Ne kadar yoğun bakım ünite gücümüz olursa olsun artış böyle devam ederse mücadele oldukça zorlaşacaktır.”
HASTALARA YETİŞMEKTE ZORLANIYORLAR
Ankara’da vakaların artmasıyla sağlık çalışanlarının da iş yükünün artığını vurgulayan Prof. Dr. Balık, “Maalesef sağlık çalışanlarında vaka yoğunluğuyla birlikte hastalanma ve ölüm oranlarında yükselme görüldü. Kendi gözlemimden bunu aktarmak istiyorum; hastalara yetişmekte zorlanıyorlar. Kendilerinde de hastalanma arttığı için çalışma ortamında uzaklaşmak zorunda kalıyorlar. Bu da diğerlerinin iş yükünü artırıyor. Bu savaşta cephede onlar var yardımcı olmak için kurallara daha sıkı uyalım” dedi.
MESAİDE BASAMAKLANDIRMA TOPLU TAŞIMADA AKSAKLIĞI ÖNLER
Toplu taşımadaki yolcu kısıtlamasının ulaşımda aksaklığa neden olmaması için özel ve kamu kurumlarına ‘mesai basamaklandırma’ önerisi yapan Balık, “Erken saatte işe gelmesi gereken kişiler belirlensin. Bu zorunlu kişilerin haricindekilerin farklı saatlerde işe gelip, yine buna uygun olarak iş yerinden ayrılsın. İşçileri ağırlıklı olarak toplu taşıma kullanan iş verenler özellikle bunu yapabilir” ifadelerini kullandı.