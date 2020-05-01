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Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

dgiritlioglu@hurriyet.com.tr

Maskeye yabancı kalmasınlar

1 Mayıs 2020

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtımı eczaneler ve iş yerleri aracılığıyla sürüyor. Ancak sığınmacılar, mülteciler ve ülkelerine dönemeyen yabancı turistler, maskeye ulaşmakta sıkıntılar yaşıyor. Ülkemizde yaşamını sürdüren yabancı vatandaşların büyük bir bölümü, kendilerinin de ücretsiz maske dağıtım uygulamasına dahil edilmesini istiyor.

Maskeye yabancı kalmasınlar

Ankara Eczacı Odası(AEO) Başkanı Taner Ercanlı, yabancı turistlerin ve TC kimlik numaraları olmayan mültecilerin ücretsiz maskeye ulaşımında yaşanan sorunlara dikkat  çekerek “Maskelere kolayca ulaşacakları bir uygulamayı devreye sokmalıyız” önerisi yaptı. Bulaş riskine karşı, cep telefonuna şifre gelmeyen vatandaşların eczanelere giderek şifre veya maske sormaması gerektiğini hatırlatan Ercanlı, “20 yaşın altında ve 65 yaşın üstündeki vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasakları nedeniyle, kamu görevlileri ve SSK’lı çalışanlara ise iş yerinden maskelerini temin edebilecekleri gerekçesiyle şifre gelmiyor” bilgisini paylaştı. Ercanlı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamasına karşın, salgın sürecini Türkiye’de geçiren herkese maske ulaştıracak bir uygulama başlatılması gerektiğine dikkat çekerek 10 Nisan’dan bu yana devam eden ücretsiz maske dağıtımı ve bu süreçte yaşanları şöyle değerlendirdi:
KİMLERE MESAJ GELMEDİĞİ ANLAŞILDI

“İş yerlerinden maske temini yeni bir düzenleme değil ama yeni ortaya çıktı. Ücretsiz maske dağıtımı sırasında yaşanan sıkıntılardan biri de SMS kodu gelmemesiydi. Kamu kurumunda görevli veya SSK’lı çalışan statüsünde bulunan kişilere maske için SMS’le kod gelmediği yeni anlaşıldı. Bu statüdeki vatandaşlarımız sürecin başından beri maskelerini eczanelerden değil, çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edebiliyorlar.
İKİNCİ SMS SÜRECİ BAŞLADI

Bu hafta başı itibarıyla yeni SMS’ler geldi ve eczacılar ikinci dağıtım sürecine girdi. SMS kodu gelecek kişi yine aynı şekilde gelecek eczaneye ve alabilecek. Şifre gelmeyen bazı vatandaşlar eczacıyla karşı karşıya gelebiliyor. 20 yaş altı ve 65 ya üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı nedeniyle maske dağıtılmıyor ama kod gelmemesi nedeniyle eczacıya sinirleniyor. Bu yüzden bir eczacımız darbedildi. Bulaş riskine karşı bu iki grubun eczanelere gidip maske sormamasını tavsiye ediyorum.
6 MİLYONDAN FAZLA MASKE DAĞITILDI

Ankara’da her gün dağıtım devam ediyor. Rakamlar günlük değişiyor. Elimizdeki veriler ışığında geçtiğimiz hafta sonuna kadar 1 milyon 200 bin kişiye maske dağıtıldığını söyleyebilirim. Bunu 5 ile çarptığımızda şu anda 6 milyonun üzerinde maske dağıtılmış durumda. Ellerindeki stokları da sayarsak 10 milyonun üzerinde bir maske vardı Ankara genelinde. Çalışmaların ardından bu rakamları her hafta cuma günü paylaşmaya devam edeceğiz.
DAĞITIM NOKTALARI YAYGINLAŞMALI

Ülkemizin bir gerçeği maalesef, kayıtlı olmayan çok sayıda insan var ve dışarıda geziyor. Maske yok hiçbirinde. Ankara’da pazar yerleri gibi ortak kullanım alanlarında çalışıyorlar. Bu insanlara da maske ulaştırılması lazım. Maske dağıtım noktalarını arttırarak ülke sınırlarındaki herkese ulaştırmalıyız. Şu anda yerleşik yabancılara yönelik bir uygulama var Antalya’da. Sığınmacı veya kaçak olarak ülkemize girmiş vatandaşların da bu maskeleri takmaları yayılmayı engellemek için şart.”

ECZACININ YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ

Bir günde bin 300 kişiye maske dağıtan eczacılar bulunduğunu belirten Ercanlı, “Yoğunluk nedeniyle diğer sağlık hizmetleri de aksıyor bazı durumlarda. Ülkemizde kronik rahatsızlığı olan insanlar var. Bunlar düzenli olarak eczanelere gelip ilaçlarını almak zorunda. Diğer hastaların hizmet alımında yaşayacağımız sıkıntılar ileride daha farklı sorunlar getirebilir. Eczacıların üzerindeki bu yükün hafifletilmesi lazım. Biz ya da bir başka kurum bu maskeleri alış fiyatına satabilir” dedi.

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