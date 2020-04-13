Koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerin başında havacılık geliyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) verilerine göre Türkiye’de 2019 Ocak-Mart dönemindeki hava trafiği 2020’nin aynı döneminde yüzde 8.8 azaldı.Türkiye’deki 56 havalimanını direkt ve transit olarak kullanan yolcu sayısı 2019 Ocak-Mart dönemine göre bu yıl yüzde 18.8 düşerek 33 milyon 554’e geriledi.
Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise 2019 mart sonunda 25 bin 811 sefer yapılırken 2020’nin aynı döneminde bu rakam yüzde 24 azalarak 19 bin 729 olarak kayıtlara geçti. Yolcu sayısı yüzde 28 azalırken, dış hatlardaki yük trafiği yüzde ise yüzde 5 arttı.
YOLCU SAYISI 1 MİLYON 3 BİN 472 AZALDI
Geçen yılın ilk üç ayında 21 bin 578 iç hat seferi gerçekleştirilirken bu yıl aynı dönemde bu rakam 16 bin 5’e, dış hatlar ise 4 bin 233’den 3 bin 724’e geriledi. Ankara Esenboğa Havalimanı 2019 yılının ilk üç ayı sonunda 3 milyon 525 bin 762 yolcu ağırlarken, bu yıl bu rakam yüzde 28 azalarak 2 milyon 522 bin 35’te kaldı. Bu sayının 2 milyon 124 bin 230’unu iç hat, 397 bin 805’ini dış hat yolcuları oluşutrdu. Ticari uçak trafiğinde ise 2019 Mart sonu iç ve dış hatlar toplam 23 bin 610 iken bu yıl yüzde 25 azaldı ve 17 bin 797’ye geriledi.
YÜK TRAFİĞİNDE DIŞ HATLAR YÜZDE 5 ARTTI
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki yük trafiğinde(bagaj+kargo+posta) ise geçen yılın ilk üç ayına oranla dış hatlarda yüzde 5 artış, iç hatlarda ise yüzde 36 gerileme yaşandı. İç hatlar 2020 Mart sonunu 7 bin 891 iç hatlar ise 12.400 rakamıyla tamamladı.
Koronavirüsün kara kutusu
Koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerin başında havacılık geliyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) verilerine göre Türkiye’de 2019 Ocak-Mart dönemindeki hava trafiği 2020’nin aynı döneminde yüzde 8.8 azaldı.Türkiye’deki 56 havalimanını direkt ve transit olarak kullanan yolcu sayısı 2019 Ocak-Mart dönemine göre bu yıl yüzde 18.8 düşerek 33 milyon 554’e geriledi.
Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise 2019 mart sonunda 25 bin 811 sefer yapılırken 2020’nin aynı döneminde bu rakam yüzde 24 azalarak 19 bin 729 olarak kayıtlara geçti. Yolcu sayısı yüzde 28 azalırken, dış hatlardaki yük trafiği yüzde ise yüzde 5 arttı.
YOLCU SAYISI 1 MİLYON 3 BİN 472 AZALDI
Geçen yılın ilk üç ayında 21 bin 578 iç hat seferi gerçekleştirilirken bu yıl aynı dönemde bu rakam 16 bin 5’e, dış hatlar ise 4 bin 233’den 3 bin 724’e geriledi. Ankara Esenboğa Havalimanı 2019 yılının ilk üç ayı sonunda 3 milyon 525 bin 762 yolcu ağırlarken, bu yıl bu rakam yüzde 28 azalarak 2 milyon 522 bin 35’te kaldı. Bu sayının 2 milyon 124 bin 230’unu iç hat, 397 bin 805’ini dış hat yolcuları oluşutrdu. Ticari uçak trafiğinde ise 2019 Mart sonu iç ve dış hatlar toplam 23 bin 610 iken bu yıl yüzde 25 azaldı ve 17 bin 797’ye geriledi.
YÜK TRAFİĞİNDE DIŞ HATLAR YÜZDE 5 ARTTI
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki yük trafiğinde(bagaj+kargo+posta) ise geçen yılın ilk üç ayına oranla dış hatlarda yüzde 5 artış, iç hatlarda ise yüzde 36 gerileme yaşandı. İç hatlar 2020 Mart sonunu 7 bin 891 iç hatlar ise 12.400 rakamıyla tamamladı.