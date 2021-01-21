Katledilen 17 hayvan yargı önünde sahipsiz kaldı

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui’nin yılbaşı eğlencesinde yaralanmasının ardından havai fişeklerin yarattığı risk bir kez daha gündeme geldi. Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Ahmet Kırmızı hava fişeklerin doğaya verdiği zarara dikkat çekti ve “Her bir ateşlenen havai fişek doğa döngüsüne ateş etmek demek. Bir anlık eğlence uğruna yeryüzünü kirletip, can güvenliğimizi tehlikeye atıyoruz” dedi.

Ahmet Kırmızı, yılbaşı gecesi Ankara’da çok sayıda hava fişekli kutlamaya şahit olduğuna dikkat çekerek, “Bir anlık eğlence uğruna yeryüzünü kirletmeye hakkımız yok. İnsanlar bilgisizce riskleri göz ardı ederek bu ürünleri alıyor ve sevdikleriyle birlikte kendisini de riske atıyor. Her ateşlenen havai fişek, aslında doğa döngüsüne ateş etmek anlamına geliyor” dedi. Kırmızı, hava fişeklerin yarattığı 5 önemli riski şöyle anlattı:

KİMYASALLAR DOĞAYA KARIŞIYOR



“Havai fişekler içerdiği kimyasal maddeler nedeniyle doğa için oldukça zararlı. İzlerken çok mutlu olduğumuz renklerin oluşumu için metal tuzları kullanılıyor. Bu metal tuzları doğa döngüsünde yağışlarla toprağa ve yer altı sularına karışıyor. Doğal dengeye kalıcı zararlar veriyor.

KUŞLAR BÜYÜK ZARAR GÖRÜYOR

Havaya atıldığı anda ilk zararı gören hayvanlarımız. Kuşlar yaşadığı korku sebebiyle yavrularını ve yuvalarını bırakıyor. Havai fişekler kuşlarda geçici işitme kaybı ve görme problemleri de yaratabiliyor. Patlama esnasında oluşan yüksek ses ve basınç sakat bırakabiliyor veya kalp krizi geçirmelerine neden olabiliyor. Ayrıca göç yolları da zarar görüyor.

