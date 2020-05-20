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Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

dgiritlioglu@hurriyet.com.tr

Tarihe tanıklık eden özel fotoğraflar

20 Mayıs 2020

Bugün Atatürk’ün Samsun’da istiklal meşalesini yaktığı 19 Mayıs’ın 101’inci yıldönümü. Saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı söyleyecek olan milli sporculara, balkon ve pencerelerden eşlik edilecek. Ulu Önder, Anıtkabir’de de törenle anılacak. Bütün ülke büyük bir coşkuyla bayramımızı kutlayacağız.

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(VEKAM), coşkuyla kutlyacağımız 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir dijital sergi hazırladı.
Sergide; 1920-40 yılları arasında Başkent’te düzenlenen 19 Mayıs törenleri ve kutlamalarına ait fotoğraf, kartpostal ile gravür koleksiyonları yer alıyor. VEKAM arşivinden derlenen sergi, Koç Üniversitesi’nin web sayfası üzerinden (dijital koleksiyonlar sekmesi) görülebiliyor. İşte bu önemli günle aynı ismi taşıyan tarihi 19 Mayıs Stadyumu ile Hipodrom’un ev sahipliğinde düzenlenen kutlamalara ait o fotoğraflar.

 

Tarihe tanıklık eden özel fotoğraflar
Tarihe tanıklık eden özel fotoğraflar
Tarihe tanıklık eden özel fotoğraflar
Tarihe tanıklık eden özel fotoğraflar
Tarihe tanıklık eden özel fotoğraflar
Tarihe tanıklık eden özel fotoğraflar

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