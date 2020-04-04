İlk önlem: Zorunlu olmadıkça diş hekimine gitmemek

TÜM dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de yayılmaya devam eden koronavirüsün ağız, burun ve göz kanalıyla bulaştığı biliniyor. Uzmanlar bulaş riskine karşın hastane ve eczaneler olduğu kadar dişçilere de zorunlu olmadıkça gidilmemesini öneriyor. Peki koronavirüs tehdidine karşı, diş hekimi ve hastalar ne yapmalı? Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serdar Sütcü "ilk önlem zorunlu olmadıkça tedaviye gidilmemesii" diyerek söze başladı ve merak edilen sorulara şu cevapları verdi:
Salgının yayılmaya başladığı bu süreçte ağız ve diş bakımı yaparken nelere dikkat etmeliyiz?
Diş fırçalamadan önce mutlaka el hijyeni uygulanmalıdır. Diş fırçalarını kimseyle paylaşmayın. Diş fırçalarında durulamadan sonra bile, özellikle bağışıklık baskılaması olan kişiler için enfeksiyon riskini artırabilecek mikroplar olabilir. Fırçaladıktan sonra, diş fırçanızı tamamen temiz olana kadar musluk suyuyla durulayın, kurumaya bırakın ve dik bir konumda saklayın. Aynı tutucuda birden fazla fırça varsa, karışmalarına veya birbirlerine temas etmelerine izin vermeyin. Diş fırçalarını örtmekten veya bakterilerin büyümesine neden olabilecek kapalı kaplarda saklamaktan kaçının.
Diş fırçalarında hijyeni sağlamak için nelere dikkat etmek gerekiyor ?
Öncelikle; Fırçaladıktan sonra uzun süreli hiçbir artık kalmıyacak şekilde su altında temizleme önemli, bu ilk basamak. Fırça dezenfeksiyonunda kullanılabilecek ürünlerle ile ilgili sınırlı sayıda çalışmalar var. Hem toksik etkileri hemde yanlış kullanımlarında risk oluşturmaması açısından kuvvetli kimyasal ürünler kullanılmamalıdır. Yapılan çalışmalarda en güvenilir olarak yüzzde 50’lik beyaz sirke 10 dakikalık uygulaması gösterilmiştir, kullanılabilir. Yine ağız gargaraları da bu amaçla kullanılabilir.
Uzmanlar acil durum olmadıkça diş hekimlerini gidilmemesi uyarısı yapıyor. Ağız ve diş sağlığı için acil durum tanımı nedir?
Bu dönemde elektif işlemler uygulamalarını ertelemek gerekli, ama acil durumlarda ‘Enfeksiyon Kontrol Prensipleri’ne uygun olarak acil tedaviler yapılabilir. Acil tanımında; ağrı, kanama, apseli 20 yaş dişleri, diş travmaları, çene – yüz kırıkları, ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyonlar, sutur alınması, ortodontik tellerle ilgili sorunlar, konsultasyonlar, radyoterapi/kemoterapi uygulanan veya organ transplantasyonu yapılacak kişilerin tedavileri gibi işlemleri sayabiliriz.
Mutlaka tedavi yaptırması gereken kişiler nelere dikkat etmeli ?
Covid-19 dönemi tedavi olacak kişilerin en hassas noktası. Normal dönemlerde de riskli hastalar tedavi ediliyor, örneğin hepatitli hastalar. Bu dönemde de enfeksiyon bulaş riski var. Onun için tedavilerde altın bir kural vardır. Her hastayı enfekte bir kişi olarak düşünecek, Enfeksiyon Kontrol prensiplerine uygun ve evrensel korunma yöntemlerini uygulayarak tedavi edeceksin.
Bu süreçte diş hekimleri nelere dikkat etmeli?
Randevu alma esnasında seyahat geçmişi, influenza varlığı, boğaz ağrısı ve ateş sorgulanmalı. Bekleme alanlarında hastaların teması önlenmeli. Girdiği andan itibaren el hijyeni sağlanmalı, ateş ölçümleri yapılmalı. İşlem öncesi ve sonrası ağız gargaraları uygulanmalı. Ağız içi izolasyonları uygulanmalı. Oda havalandırmaları yapılmalı. Çevre temizlikleri sık uygulanmalı. Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımlarına dikkat edilmeli.
İlk önlem: Zorunlu olmadıkça diş hekimine gitmemek
TÜM dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de yayılmaya devam eden koronavirüsün ağız, burun ve göz kanalıyla bulaştığı biliniyor. Uzmanlar bulaş riskine karşın hastane ve eczaneler olduğu kadar dişçilere de zorunlu olmadıkça gidilmemesini öneriyor. Peki koronavirüs tehdidine karşı, diş hekimi ve hastalar ne yapmalı? Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serdar Sütcü "ilk önlem zorunlu olmadıkça tedaviye gidilmemesii" diyerek söze başladı ve merak edilen sorulara şu cevapları verdi:
Salgının yayılmaya başladığı bu süreçte ağız ve diş bakımı yaparken nelere dikkat etmeliyiz?
Diş fırçalamadan önce mutlaka el hijyeni uygulanmalıdır. Diş fırçalarını kimseyle paylaşmayın. Diş fırçalarında durulamadan sonra bile, özellikle bağışıklık baskılaması olan kişiler için enfeksiyon riskini artırabilecek mikroplar olabilir. Fırçaladıktan sonra, diş fırçanızı tamamen temiz olana kadar musluk suyuyla durulayın, kurumaya bırakın ve dik bir konumda saklayın. Aynı tutucuda birden fazla fırça varsa, karışmalarına veya birbirlerine temas etmelerine izin vermeyin. Diş fırçalarını örtmekten veya bakterilerin büyümesine neden olabilecek kapalı kaplarda saklamaktan kaçının.
Diş fırçalarında hijyeni sağlamak için nelere dikkat etmek gerekiyor ?
Öncelikle; Fırçaladıktan sonra uzun süreli hiçbir artık kalmıyacak şekilde su altında temizleme önemli, bu ilk basamak. Fırça dezenfeksiyonunda kullanılabilecek ürünlerle ile ilgili sınırlı sayıda çalışmalar var. Hem toksik etkileri hemde yanlış kullanımlarında risk oluşturmaması açısından kuvvetli kimyasal ürünler kullanılmamalıdır. Yapılan çalışmalarda en güvenilir olarak yüzzde 50’lik beyaz sirke 10 dakikalık uygulaması gösterilmiştir, kullanılabilir. Yine ağız gargaraları da bu amaçla kullanılabilir.
Uzmanlar acil durum olmadıkça diş hekimlerini gidilmemesi uyarısı yapıyor. Ağız ve diş sağlığı için acil durum tanımı nedir?
Bu dönemde elektif işlemler uygulamalarını ertelemek gerekli, ama acil durumlarda ‘Enfeksiyon Kontrol Prensipleri’ne uygun olarak acil tedaviler yapılabilir. Acil tanımında; ağrı, kanama, apseli 20 yaş dişleri, diş travmaları, çene – yüz kırıkları, ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyonlar, sutur alınması, ortodontik tellerle ilgili sorunlar, konsultasyonlar, radyoterapi/kemoterapi uygulanan veya organ transplantasyonu yapılacak kişilerin tedavileri gibi işlemleri sayabiliriz.
Mutlaka tedavi yaptırması gereken kişiler nelere dikkat etmeli ?
Covid-19 dönemi tedavi olacak kişilerin en hassas noktası. Normal dönemlerde de riskli hastalar tedavi ediliyor, örneğin hepatitli hastalar. Bu dönemde de enfeksiyon bulaş riski var. Onun için tedavilerde altın bir kural vardır. Her hastayı enfekte bir kişi olarak düşünecek, Enfeksiyon Kontrol prensiplerine uygun ve evrensel korunma yöntemlerini uygulayarak tedavi edeceksin.
Bu süreçte diş hekimleri nelere dikkat etmeli?
Randevu alma esnasında seyahat geçmişi, influenza varlığı, boğaz ağrısı ve ateş sorgulanmalı. Bekleme alanlarında hastaların teması önlenmeli. Girdiği andan itibaren el hijyeni sağlanmalı, ateş ölçümleri yapılmalı. İşlem öncesi ve sonrası ağız gargaraları uygulanmalı. Ağız içi izolasyonları uygulanmalı. Oda havalandırmaları yapılmalı. Çevre temizlikleri sık uygulanmalı. Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımlarına dikkat edilmeli.