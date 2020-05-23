 Hareket etmeyen her ay yüzde bir şişmanlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle zamanımızın büyük bir kısmını evlerde geçiriyor, bütün işlerimizi de evden takip etmeye çalışıyoruz. Komşu ziyaretleri iptal edildi, toplantılar ertelendi, sosyal ve sportif aktiviteler askıya alındı. Bu sene ramazan ayında geçen senelerdeki gibi kalabalık sofralar, keyifli sohbetler yerini görüntülü aramalara bıraktı. Durum böyle olunca sıkıntıdan iştah kontrolünde zorlanma yaşayan pek çok kişi kilo almaya başladı.
Peki #evdekal çağrısına uyduğumuz bu günlerde, kilo almamak ve sağlığımızı korumak için ne yapmalıyız? Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Araz’a ‘Avrupa Obezite Günü’nde bu soruyu sordum:
DENGELİ BESLENENİN
“İçinde bulunduğumuz durumun yarattığı psikolojik faktörler, fazla kalori alımı ve hareketsizlik nedeniyle toplum genelinde kilo artışı yaşanmaya başlandı. Birçok kişinin karantinada geçirdiği bir aylık süreçte en iyi ihtimalle yüzde 1 oranında kilo aldığını gözlemlemiş durumdayız. Bu tablo bize üç aylı bir karantina sürecinde yaklaşık yüzde 3-5 civarında bir kilo artışı yaşadığımızı öngörüyor. Sağlıksız kilo alımının önüne geçmek bizim elimizde.
ADIMLARINIZI EVDE ATIN
Salgına karşı kendimizi korurken, sağlıklı ve dengeli beslenme ve hareketli bir yaşam tarzına önem vermeyi de sürdürmeliyiz. Kilo artışından kaçınmak için şekerli, yağlı atıştırmalıklardan kaçınmalı, evde ekmek ve diğer unlu ürünlere yüklenmemeli; karbonhidrat, yağ ve protein oranları dengeli bir beslenme sürdürmeli. Evde kaldığımız süreçte de 5 bin adım atmaya çalışmalı, normalleşmeyle birlikte sosyal mesafe kuralına dikkat ederek günde en az 7 bin 500-10 bin adım atmalı veya koşu, yüzme, bisiklet gibi diğer aktif sporları yapmalıyız.”
AĞIR VAKALARIN YÜZDE 80’İ OBEZ
Dünya genelinde koronavirüs hastalığını ağır geçiren hastaların yüzde 80’inin obez olduğu bilindiğinin altını çizen Araz, “Pandemi sürecinde kilo alımı özellikle diyabet ve tansiyon hastalarında şeker ve tansiyonun yüksek gitmesine neden olabilmekte ve olası bir koronavirus enfeksiyonunda hastalığın ağır geçirilme riskini arttırabilmektedir. Yüzde 5’lik kilo artışı yaşayacak diyabet hastalarında kan şekerinde yüzde 50, kolesterol düzeyinde yüzde 10, kan yağlarında yüzde 30 artış yaşanmaktadır. Kan şekeri veya tansiyon kontrolü kötü hastaların, özellikle olası bir koronavirus infeksiyonunu daha ağır geçirdiği bilinmektedir. Ayrıca yoğun bakımda yatan ağır COVID-19 olgularının yüzde 80’ninin obez (şişman) olduğu bildirilmiştir” diye konuştu.
Hareket etmeyen her ay yüzde bir şişmanlıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle zamanımızın büyük bir kısmını evlerde geçiriyor, bütün işlerimizi de evden takip etmeye çalışıyoruz. Komşu ziyaretleri iptal edildi, toplantılar ertelendi, sosyal ve sportif aktiviteler askıya alındı. Bu sene ramazan ayında geçen senelerdeki gibi kalabalık sofralar, keyifli sohbetler yerini görüntülü aramalara bıraktı. Durum böyle olunca sıkıntıdan iştah kontrolünde zorlanma yaşayan pek çok kişi kilo almaya başladı.
Peki #evdekal çağrısına uyduğumuz bu günlerde, kilo almamak ve sağlığımızı korumak için ne yapmalıyız? Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Araz’a ‘Avrupa Obezite Günü’nde bu soruyu sordum:
DENGELİ BESLENENİN
“İçinde bulunduğumuz durumun yarattığı psikolojik faktörler, fazla kalori alımı ve hareketsizlik nedeniyle toplum genelinde kilo artışı yaşanmaya başlandı. Birçok kişinin karantinada geçirdiği bir aylık süreçte en iyi ihtimalle yüzde 1 oranında kilo aldığını gözlemlemiş durumdayız. Bu tablo bize üç aylı bir karantina sürecinde yaklaşık yüzde 3-5 civarında bir kilo artışı yaşadığımızı öngörüyor. Sağlıksız kilo alımının önüne geçmek bizim elimizde.
ADIMLARINIZI EVDE ATIN
Salgına karşı kendimizi korurken, sağlıklı ve dengeli beslenme ve hareketli bir yaşam tarzına önem vermeyi de sürdürmeliyiz. Kilo artışından kaçınmak için şekerli, yağlı atıştırmalıklardan kaçınmalı, evde ekmek ve diğer unlu ürünlere yüklenmemeli; karbonhidrat, yağ ve protein oranları dengeli bir beslenme sürdürmeli. Evde kaldığımız süreçte de 5 bin adım atmaya çalışmalı, normalleşmeyle birlikte sosyal mesafe kuralına dikkat ederek günde en az 7 bin 500-10 bin adım atmalı veya koşu, yüzme, bisiklet gibi diğer aktif sporları yapmalıyız.”
AĞIR VAKALARIN YÜZDE 80’İ OBEZ
Dünya genelinde koronavirüs hastalığını ağır geçiren hastaların yüzde 80’inin obez olduğu bilindiğinin altını çizen Araz, “Pandemi sürecinde kilo alımı özellikle diyabet ve tansiyon hastalarında şeker ve tansiyonun yüksek gitmesine neden olabilmekte ve olası bir koronavirus enfeksiyonunda hastalığın ağır geçirilme riskini arttırabilmektedir. Yüzde 5’lik kilo artışı yaşayacak diyabet hastalarında kan şekerinde yüzde 50, kolesterol düzeyinde yüzde 10, kan yağlarında yüzde 30 artış yaşanmaktadır. Kan şekeri veya tansiyon kontrolü kötü hastaların, özellikle olası bir koronavirus infeksiyonunu daha ağır geçirdiği bilinmektedir. Ayrıca yoğun bakımda yatan ağır COVID-19 olgularının yüzde 80’ninin obez (şişman) olduğu bildirilmiştir” diye konuştu.