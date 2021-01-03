 Eğlence uğruna yeryüzünü kirletiyoruz

Dünyanın merakla beklediği Alman Biontech ve ABD’li Pfizer firmalarının ortaklığındaki koronavirüs aşısının test ve izleme süreçlerinden biri de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi koordinasyonundaki merkezlerde yapılıyor. Türkiye’de denemeleri yapılan bir diğer aşı olan Çin menşeli Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısı da dün Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’ndeki gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlandı.



Türkiye’de denemeleri yapılan iki aşıdan biri olan Biontech/Pfizer aşısının önümüzdeki ay ruhsat alarak ülkemizde de piyasaya çıkması planlanıyor. Aşı izleme merkezinin başındaki isimlerden biri olan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, deneme ve izleme süreciyle ilgili merak edilenleri Hürriyet Ankara’ya anlattı. Balık, “Dünyadaki diğer denemelerde olduğu gibi bizim sürecimizde de herhangi bir yan etki gözlenmedi. Önümüzdeki ay aşılamanın ülkemizde de başlamasına hiç bir engel yok, ancak aşı bulundu diye hemen rehavete kapılıp kuralları unutmak büyük yanılgı olur. Aşılama toplumun 60-70’ine uygulanan kadar kendimizi korumalıyız” dedi. Prof Dr. İsmail Balık şöyle devam etti:

YAN ETKİ RAPORLAMADIK

“Dünyayla birlikte biz de Ankara’da Biontech/Pfizer aşısının sürecini gözlemleyerek takip ediyoruz. Biz diğer merkezlere onlar da bize katkı veriyor. Dünyada 40 binin üzerinde deneme yapıldı, Türkiye’de ise 500. Bizim merkezde ise 70 kişiye uygulandı, önemli hiçbir yan etki raporlamadık. Etkili olduğunu gözlüyoruz. Aşının yüzde 90 üzerinde koruyucu özelliği olduğunu düşünerek biz de destekliyoruz.

EN AZ 6 AY KORUYUCU

Koruyucu olduğu anlaşıldı ama ne kadar süreyle koruyucu olacağı takipler sonucunda anlaşılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak risk derecelendirilmesine göre, aralık ayının ikinci haftasından sonra ilk parti aşılamanın başlatılabileceği tahmin ediliyor. Öncelik grip aşısındaki gibi risk gruplarının olacak. Bugüne kadar yapılan testlere göre bizim öngörümüz en az 6 ay koruma sağlayacağı yönünde.

BULAŞMAYI DA ÖNLEYECEK

Aşılanan kişinin hastalıktan korunacağı ya da hastalığı hafif geçireceği ön görülürken, başkasına bulaşmayı da büyük oranda önlemesini bekliyoruz. Bu nedenle ne kadar fazla aşılama yapılırsa, salgın o kadar çabuk bastırılacaktır. Aşı yapılanların bile kendilerini korumaya salgın sonuna kadar devam etmelerinde yarar var. Herkes aynı anda aşılanamayacağına göre maske, mesafe hijyen kurallarına saygı duymaya devam etmeliyiz.