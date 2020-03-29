Ankara Eczacılar Odası (AEO) risk grubunda olan eczacıların koronavirüs hastalığına yakalanması durumunda yaşayacakları olumsuzlukların önününe geçmek için özel bir destek paketi hazırladı.
Başkent’te herhangi bir eczacıya COVİD 19 teşhisi konulması durumunda, iş yerinin kapalı olduğu süreçte yapılması gereken ödemelerinde destek sağlanacak. Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı, bugüne kadar (27 Mart saat 12:30) Ankara’da hiçbir eczacı veya çalışanında vakaya rastlanmadığını ve tüm eczanelerin görev başında olduğunu söyledi. “En ön cephede bu salgına karşı mücadele veren eczacılarımızı korumak zorundayız” diyen Ercanlı, hastalığa yakalanması halinde eczacılara verilecek desteği şöyle anlattı:
ENFEKTE OLMA RİSKİ VAR
“Eczanelerde alınan önlemler sonucunda şu ana kadar hiç bir pozitif vaka yaşanmadı. Ancak bu süreçte meslektaşlarımızın birinci derece risk grubunda yer aldığı ve Covid-19 virüsü ile enfekte olma tehlikesini yaşadığı ortada. Bu doğrultuda bugüne kadar aldığımız önlemlere ek olarak bazı destekler yapacağız. Herhangi bir meslektaşımız hastalığa yakalanarak eczanesini açamazsa bu süreçte onları mağdur etmeyeceğiz. Eczanelerimize kira yardımı elektrik, su, telefon ve internet faturalarının karşılanması, maaş ve sigorta prim desteği sağlayacağız. Ayrıca depo ödemelerinin ertelenmesi için de yardımcı olacağız.”
Eczacılara destek paketi
Ankara Eczacılar Odası (AEO) risk grubunda olan eczacıların koronavirüs hastalığına yakalanması durumunda yaşayacakları olumsuzlukların önününe geçmek için özel bir destek paketi hazırladı.
Başkent’te herhangi bir eczacıya COVİD 19 teşhisi konulması durumunda, iş yerinin kapalı olduğu süreçte yapılması gereken ödemelerinde destek sağlanacak. Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı, bugüne kadar (27 Mart saat 12:30) Ankara’da hiçbir eczacı veya çalışanında vakaya rastlanmadığını ve tüm eczanelerin görev başında olduğunu söyledi. “En ön cephede bu salgına karşı mücadele veren eczacılarımızı korumak zorundayız” diyen Ercanlı, hastalığa yakalanması halinde eczacılara verilecek desteği şöyle anlattı:
ENFEKTE OLMA RİSKİ VAR
“Eczanelerde alınan önlemler sonucunda şu ana kadar hiç bir pozitif vaka yaşanmadı. Ancak bu süreçte meslektaşlarımızın birinci derece risk grubunda yer aldığı ve Covid-19 virüsü ile enfekte olma tehlikesini yaşadığı ortada. Bu doğrultuda bugüne kadar aldığımız önlemlere ek olarak bazı destekler yapacağız. Herhangi bir meslektaşımız hastalığa yakalanarak eczanesini açamazsa bu süreçte onları mağdur etmeyeceğiz. Eczanelerimize kira yardımı elektrik, su, telefon ve internet faturalarının karşılanması, maaş ve sigorta prim desteği sağlayacağız. Ayrıca depo ödemelerinin ertelenmesi için de yardımcı olacağız.”