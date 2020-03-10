Doğuştan kalp hastası olan ve 3 ay önce acil listesine alınan 17 yaşındaki Ezgi Yurt, yaşam mücadelesini kazanmak için nakil bekliyor. Yurt ailesi ise nakil konusunda farkındalık yaratmak amacıyla mücadele ediyor. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası TESMER (ASMMMO)Başkan Yardımcısı Uğur Yurt, oda yönetimi ve üyelerin desteğiyle ‘Yaşamak da güzel, yaşatmak da’ temasıyla etkinlikler düzenleyerek bağış konusundan farkındalık yaratıyor.
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde tedavisi devam eden genç kızın ailesi de hem kendi kızlarını hem de nakil bekleyen diğer hastaları hayatta tutmak için farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Kalp nakli için çağrıda bulunan baba Uğur Yurt, “Kızımız için kritik süreç başladı, kendinizi bizim ve bizim gibi olan ailelerin yerine koyun, organ bağışı için bir adım atın” dedi. Yurt çağrısını şu sözlerle dile getirdi:
BAĞIŞ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ
“Bu süreci ancak yaşayan aileler bilir. Biz kendi kızımız ve diğer nakil bekleyen hastalar için farkındalık kampanyaları yaparak dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ulaşabildiğimiz her yere ulaşmak istiyoruz. Bağışçı sayısının çoğalması için mücadele edeceğiz."
DURUMU KRİTİK SEVİYEYE ULAŞTI
Kızının tedavi gördüğü Başkent Hastanesi’nden bir dakika ayrılmayan anne Esengül Yurt ise, “Kızım hayata çok bağlı. 3 ay önce durumunun kritik seviyeye geldiğini öğrendik. Doktorlar çeşitli uyarılar yapmaya başladı. Her zaman olduğu gibi hayat dolu ve heyecanını kaybetmeden yaşam sürmesini sitiyoruz. Kızımı hayata bağlayacak kalp için yardım bekliyoruz” diye konuştu.
Bu kalp sizi unutmasın
Doğuştan kalp hastası olan ve 3 ay önce acil listesine alınan 17 yaşındaki Ezgi Yurt, yaşam mücadelesini kazanmak için nakil bekliyor. Yurt ailesi ise nakil konusunda farkındalık yaratmak amacıyla mücadele ediyor. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası TESMER (ASMMMO)Başkan Yardımcısı Uğur Yurt, oda yönetimi ve üyelerin desteğiyle ‘Yaşamak da güzel, yaşatmak da’ temasıyla etkinlikler düzenleyerek bağış konusundan farkındalık yaratıyor.
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde tedavisi devam eden genç kızın ailesi de hem kendi kızlarını hem de nakil bekleyen diğer hastaları hayatta tutmak için farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Kalp nakli için çağrıda bulunan baba Uğur Yurt, “Kızımız için kritik süreç başladı, kendinizi bizim ve bizim gibi olan ailelerin yerine koyun, organ bağışı için bir adım atın” dedi. Yurt çağrısını şu sözlerle dile getirdi:
BAĞIŞ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ
“Bu süreci ancak yaşayan aileler bilir. Biz kendi kızımız ve diğer nakil bekleyen hastalar için farkındalık kampanyaları yaparak dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ulaşabildiğimiz her yere ulaşmak istiyoruz. Bağışçı sayısının çoğalması için mücadele edeceğiz."
DURUMU KRİTİK SEVİYEYE ULAŞTI
Kızının tedavi gördüğü Başkent Hastanesi’nden bir dakika ayrılmayan anne Esengül Yurt ise, “Kızım hayata çok bağlı. 3 ay önce durumunun kritik seviyeye geldiğini öğrendik. Doktorlar çeşitli uyarılar yapmaya başladı. Her zaman olduğu gibi hayat dolu ve heyecanını kaybetmeden yaşam sürmesini sitiyoruz. Kızımı hayata bağlayacak kalp için yardım bekliyoruz” diye konuştu.