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Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

dgiritlioglu@hurriyet.com.tr

AVM'lerde yeni dönem başladı

13 Mayıs 2020

Kontrollü yaşama ilk adımlarından biri dün atıldı. Bazı AVM’ler ile 21 Mart’tan beri kapalı olan güzellik salonları, kuaförler ve berberler gerekli tüm önlemleri alarak yeniden kapılarını açtı.

Vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçerek, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı. AVM’lerin açılmasına karşın birçok mağazanın kapalı olması dikkat çekti. Vatandaşlar açık olan az sayıdaki iş yerinde alışverişlerini yaptı. Alışveriş yapmak istediği mağazanın kapalı olduğu gören vatandaşlar AVM yönetimlerinden durumla ilgili bilgi aldı. Yeme içme alanlarının ise salgına karşı önlemler kapsamında kapalı kalmaya devam ettiği gözlendi. 38 AVM bulunan Başkent’te, AVM’lerin büyük bir bölümünün halen kapalı olduğu ve haziran başında durum gözlenerek açılmalarının planlandığı öğrenildi. 

 

 

ANKAMALL’DE YOĞUNLUK OLUŞTU

 

 Saat 11.00’de kapılarını açan ANKAmall’de, açık olan diğer AVM’lere kıyasla yoğunluğun daha fazla yaşandığı gözlendi. İçeri girmek isteyen müşteriler, ANKAmall önünde metrelerce kuyruk oluşturdu, sırada bekleyen bazı vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralını da yok saydığı görüldü. Park yerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler araç park edecek yer bulmakta zorluk yaşadı. Taurus AVM’de ise yalnızca zemin kat müşterilere açıldı. Marketin de bulunduğu zemin katta ve girişinde zaman zaman insan yoğunluğu yaşandı. Gordion, Arcadium ve Next Level AVM’lerinde ise az sayıda müşteri olması nedeniyle sakinlik gözlendi. Gordion AVM’de alışveriş yapan bir kişi online siparişini değiştirmek için geldiğini söyledi.

 

 

DİKKAT ÇEKEN YENİLİKLER NELER


AVM’lerde yapılan düzenlemeler kapsamında yaya girişleri, mağaza girişleri ve asansör girişlerinde 1 buçuk metre aralıklarla bekleme ve geçişler için zeminlerde işaretlemeler yapıldığı gözlendi. AVM giriş kapılarına ve merkez içerisinde belli noktalara el dezenfektanları koyuldu. Müşteri asansörlerinin yalnızca engelli ve hamile ziyaretçiler tarafından kullanılacağı bu süreçte, yürüyen merdivenlerde kişiler arasında en az dört basamak boşluk bırakılması gibi konularda AVM çalışanlarının uyarılar yapması dikkat çekti.

 

 

DENETİM DE BAŞLADI

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de AVM’lerde denetimlerini sıklaştırdı. Halk sağlığını korumak amacıyla AVM’lerde kontrolleri artırdıklarını belirten Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, “Eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarılarda bulunuyoruz” dedi. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan da halk pazarlarında maske dağıttıklarını ve birçok noktaya fotoselli el dezenfektan otomatı yerleştirdiklerini söyledi.

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