Zorluklarla başlıyor, sürpriz aşkla bitiyor

Pazartesi günü Ay Başak’ta. Bu dönemde her şeyin mükemmel olması için çok çaba sarf ederiz. Duygusal değil daha akılcı, mantıklı kararlar alma eğiliminde oluruz. Yaşamımızda dağınık, göze batan konuları düzenlemek için şahane bir dönem.
Salı günü Merkür’le Plüton birlikte hareket edecek. Bilgiye, gerçeklere ulaşmak için her yolu deneyebileceğimiz zamanlar. Bugün yapılan konuşmalar etkili olabilir, iz bırakabilir. Çok fazla eleştiri alabileceğiniz veya yapabileceğiniz bir gün... Dikkat edin, kalp kırmayın.
Çarşamba Ay, tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. İlişkiler, ortaklıklar için güzel bir gün. Estetik kaygılar artabilir, estetik dokunuşlar için çok uygun. Huzur, denge ihtiyacı artar, yüksek sesli her şey rahatsız edebilir. Adalet kavramı öne çıkabilir. Gelişen olaylara karşı iyimser yaklaşımlar sergileriz.
Perşembe günü harekete geçmeyi sembolize eden Mars, Boğa burcuna geçecek ve 4 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars kötücül gezegenlerden biridir. Boğa’nın temsil ettiği tembellik, ağırkanlılık, parasal konular stres alanına dönüşebilir. Sağlıkta boyun ve boğaz bölgesine dikkat. Cinsel enerjinin arttığı bir dönem bizleri bekliyor. Bu dönem güvenlik duygusunu yaratmak çok kolay olmayabilir, huzur çok kolay bir şekilde kaçabilir.
Cuma günü ilişkileri sembolize eden Venüs, Oğlak burcuna geçecek ve 31 Ocak’a kadar orada seyahat edecek. İlişkiler ve aşk konusu romantizmden çok bir sorumluluğa dönüşebilir. Artık sevgi için emek harcama, sabır gösterme zamanı! Bununla birlikte ilişkiler arenasında kendimizi yetersiz hissetmemiz mümkün.
Cumartesi Venüs’le Mars arasında çok güzel bir görünüm olacak. Flört etmek, beğendiğiniz kişiye açılmak, ilişki başlatmak için harika zamanlar. Cinsel anlamda istekler artabilir, ruhumuz bu günlerde biraz daha hovarda olabilir. Aşk için en güzel günlerden biri.,
KARİYERDE DESTEKLEYİCİ ETKİLERKoç (21 Mart-19 Nisan)
O hiç sevmediğiniz, okudukça insanın sinirlerini bozan ‘yeni dünya düzeni’ şimdi başlıyor. Enteresan bir yıla girdik. Zira 21 Aralık’ta gözler Jüpiter ile Satürn’ün bir araya gelişine çevrildi. Satürn’ün mitolojik hikâyesinde karşımıza zamanın tanrısı Kronos çıkıyor, Jüpiter’deyse tanrıların tanrısı Zeus ile karşılaşıyoruz. Bu ikilinin döngüsel ilişkisi önümüzdeki çağları anlatıyor bize.
Astrolojinin temeli elementlerdir: Ateş, hava, toprak ve su. Yunan felsefesi de dört element doktrinine dayanır: Ahlak (ateş), estetik ve ruh (su), akıl (hava) ve fiziksel her şey (toprak)... Sümerlilerde de tanrılar bu dört elemente karşılık gelirdi. Jüpiter ve Satürn’ün aralarındaki döngüler de bunlarla ilgili. 20 yılda bir Jüpiter ve Satürn bir araya gelirler. 10 defa bir araya geldiklerindeyse 200 yıllık büyük döngüleri oluşur. 200 yıllık her döngü bir elementle ilişkilendirilir. 200 yıl hava, 200 yıl su, 200 yıl toprak, 200 yıl ateş gibi...
Tarihi bir durum
Küçük döngüler hep aynı elementte olur. Sadece büyük döngülerinin dokuzuncu bir araya gelişleri farklı bir elementte meydana gelir ve bir kırılım yaşanır. 20 yıl sonra, tekrar bir araya geldiklerindeyse bir önceki, yani ilk sekiz seferdeki elementte buluşarak döngüyü tamamlarlar. Bu büyük döngüler genelde ya savaşla, ya hastalıkla, ya bir icatla ya da keşifle tamamlanır. 21 Aralık 2020’de toprak elementi döngüsü bitti. Hava elementinin 200 yıllık zamanı başladı. Tarihi bir duruma tanıklık ediyoruz.
Toprak; para, mülkiyet, hukuk, sınırlar, kapitalizm, elde etme duygusu, iktidar, tabiat ve doğayla ilgilidir. Yaklaşık 180 yıl her şey yolunda gibiydi. 20 yıl önce Satürn ve Jüpiter, ‘fragman niyetine’ hava elementinde bir araya gelerek toprak döngüsünü bozdu. 2000’e girdikten sonra toprak elementinin temsil ettiği konularda büyük yozlaşmalar başladı ki bu çok normal. Bir döngü biterken çürümeli ve bozulmalı ki yeni döngüye hızlı ve çabuk adapte olalım. Yeni perde hava elementiyle açıldı. Hava elementi astrolojik olarak aklı, bilimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü, teknolojiyi ve dijital temaları temsil eder. Yaratıcılık ve entelektüel çabaya değer verir.
2021’de eski dünyadan kopamayanlarla ‘yeni dünya düzencileri’ arasında büyük bir kargaşa ve kaos çıkabilir. Ama ilginçtir, salgından birkaç ay sonra “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganları atılmaya başlamıştı bile. Çok iyi hazırlanmış bir senaryonun hayata geçişi gibi adeta... Daha önce hava elementi çağı yaşanmadı mı diye sorabilirsiniz. Elbette. 1200’lü yıllara denk bu dönemde tarihin akışını değiştiren çok önemli olaylar meydana geldi.
Zorluklarla başlıyor, sürpriz aşkla bitiyor
Salı günü ağzınızdan çıkanlara dikkat edin, çarşamba iş hayatı ve sorumluluklar açısından zor bir gün... Hele perşembe! Önemli işlerinizi o güne denk getirmeyin. Cuma günüyse sürpriz aşk kapınızı çalabilir.
Haftaya Merkür ile Jüpiter birlikteliğiyle başlıyoruz. Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman. Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek için de ideal. Ayrıca ticaret yapmak için internet sitesi açma, eğitime başlama, yurtdışıyla ilgili önemli işlemleri halletme, seyahat gibi planlarınız varsa mutlaka şimdi halledin.
Salı günüyse Merkür ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. Ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gereken bir gün, elektronik aletlerle ilgili sorunlar yaşanabilir. Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton etkili bir yeniay meydana gelecek. İş hayatı, parasal konular, sorumluluklar, görevler, yapılması gereken işlerin altında biraz ezilebiliriz. Bugün biten bir şeylerin peşinden daha fazla koşmayın, her türlü değişime açık olun.
Perşembe, Mars ve Satürn arasındaki etkileşim nedeniyle birtakım engeller ve zorluklarla karşılaşabiliriz. Çok önemli işlerinizi o güne denk getirmeyin. Otorite figürlerle çatışmamaya özen gösterin.
Cuma günü, Venüs ve Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Sürpriz aşklar kapınızı çalabilir; estetik ve güzellikle ilgili konularda farklı şeyler deneyebilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleriyse Ay, Balık burcunda seyahat edecek. Hayallere dalmak, hiçbir şey yapmamak, uyuklamak, film seyretmek, tembellik yapmak için harika bir hafta sonu!
ANİ KARARLARA DİKKAT ETMELİSİNİZ
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Plütonik yeniay kariyerinizi ilgilendiren konularda bir tamamlanma, sonlanma anlamına gelebilir. Üstlendiğiniz bir projenin sonuna gelmek, peşinde koştuğunuz bir işi tamamlamak da olabilir. Üstlerinizden birinin istifası, terfisi veya görevden ayrılması gibi bir durum da... Ani kararlara ve öfke durumlarına dikkat edin.
ANLAŞMALAR İÇİN UYGUN BİR HAFTA
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Hukuk, eğitim, iletişim ve akrabalarla ilgili konularda bir tamamlanma, bitiş yaşayabilirsiniz. Plütonik yeniay, dokuzuncu evinizde gerçekleşecek. Bu, sorunların sona ermesi anlamına da geliyor. Seyahatler planlayabilirsiniz ama son dakika aksiliklerine hazırlıklı olmakta fayda var. Sözleşme ve anlaşmalar için güzel bir hafta.
GELİRİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN VAKİT AYIRIN
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Plütonik yeniay sizin sekizinci evinizde. Başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, ödemeler öne çıkacak. Kredi almak için uğraşabilir, fon alım-satım işleri ve bankalarla ilgili konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Gelirlerinizi arttırmak, borçlarınızı ödemek için daha fazla vakit ayırabilirsiniz.
KÖTÜ NİYETLİLER RENKLERİNİ BELLİ EDECEK
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Ortaklıklar, partner ilişkileri, sözleşmeler, anlaşmalar ve kendini açıkça gösteren düşmanlar bölümünde gerçekleşecek olan yeniay birtakım sonlanmalara, bitişlere işaret ediyor. Saydığım konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelebilir. Olası kötü niyetli kişiler renklerini bu yeniay zamanında daha çok belli edecek.
İŞİNİZİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYEBİLİRSİNİZ
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
İş ve çalışma ortamınıza ilişkin konular ön planda olacak. İşinizi, çalışma ortamınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu, bir iş veya projenin bitişi anlamına da gelebilir. Sağlığınıza biraz dikkat! Özellikle dişlere, kemiklere, cildinize... Ayrıca böcek sokmalarına karşı da tedbirli olun.
AŞK KAPINIZ AÇIK KALSIN
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Plütonik yeniay sizin beşinci, yani aşk evinizde. Hayatınızda biri yoksa aşk kapınızı aralık bırakmanızda fayda var. Eğer bir flörtünüz varsa onunla ilişkinizi ciddi bir boyuta taşıyıp taşımama konusunda karar verebilirsiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler girişimde bulunabilir.
AİLE İÇİ GERGİNLİKLER YAŞANABİLİR
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Oğlak burcundaki Plütonik yeniay; ev, yuva, aile, yerleşime ait birtakım konuları gündeme getirebilir. Taşınma, yer değiştirme durumu yaşanabilir. Aradığınız özellikteki evi bulabilirsiniz. Aile içinde çözüme kavuşan konular olabilir. Yeniay gergin etkilere sahip olacağı için komşularınız veya ailenizle ilişkilerde gerginliklerden kaçının.
SÖZLEŞME İMZALAMAK İÇİN İYİ ZAMAN
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Üçüncü evinizdeki yeniayla birlikte, seyahate çıkabilir, internet sitesi açabilir, iletişimle ilgili birtakım konularda sorumluluklar alabilirsiniz. Genel anlamda keyifli geçecek günler... Yakın çevrenizle ilişkilerinizi düzenlemek için de uygun olabilir. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler imzalamak için de yeniayın güzel etkileri söz konusu.
GEREKSİZ HARCAMALAR YAPMAYIN
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Oğlak burcundaki Plütonik yeniayın ilgi odağı finansal konular olacak. Kazançlarınızı arttırabilir, evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Bu Oğlak burcu yeniayı size iyi gelecek. Gereksiz harcamalardan uzak durun.
BİR NEVİ TAMAMLANMA SÜRECİ
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Burcunuzdaki yeniayın etkisiyle bazı sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz. Bu, hayatınızdaki sorunlu konularla ilgili de olabilir. Yeniay aslında sizin için bir nevi tamamlanma süreci yaratacak. Yeniayın hafif sert etkileri olduğu için kendinizi huzursuz, gergin, agresif hissedebilirsiniz.
GİZLİLİK İÇİNDE HAREKET ETMELİSİNİZ
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Yeniay 12’nci evinizde gerçekleşecek. Arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkaran insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket edin. Planlarınızı, projelerinizi anlatmaya hazır olmayabilirsiniz. Hepsi 15 gün içinde olgunlaşmaya başlayacak. Sağlığınıza dikkat edin. Rahatsızlanma olasılığınız yüksek.
YENİ BİR DOSTUNUZ OLACAK
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Yeniay, 11’inci evinizde meydana gelecek. Yeni bir arkadaş, dost kazanabilir, size destek olacak kişilerle tanışabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleyebilirsiniz. Ama sosyal ilişkilere dikkat! Gereksiz gerginlikler, huzursuzluklar tadınızı kaçırmasın.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle