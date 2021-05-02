Zor başlayacak ama mutlu bitecek

Merkür ile Venüs’ün Boğa burcunda birlikte hareketiyle başlıyoruz haftaya. Güzel haberler alabiliriz, finansal konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Salı günü Akrep burcunda bir dolunay meydana gelecek ve etkileri hafta boyunca hissedilecek. Bu dolunay Yengeç burcunda seyahat eden Mars’tan destek alıyor. Ailemizden, çevremizden, komşularımızdan duygusal açıdan destek görebiliriz. Ancak Satürn’le olan sert açı birtakım isteklerimizin kısıtlanacağını, özgürlükle ilgili konularda sorun yaşanabileceğini gösteriyor. Otorite figürleriyle ilişkilerde çatışmalar, ani kopmalar, ayrılıklar olabilir. Perşembe günü Güneş’le Uranüs birlikte hareket edecek. Bugün özgürlüklere ve sürpriz gelişmelere açık olma günü. İstemediğiniz hiçbir şeyi yapmayın, size yük gelen ne varsa hızla uzaklaşın. Cuma günü Merkür ve Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Romantik yakınlaşmalar, yazışmalar, güzel sözler duymak mümkün, yaratıcı işlerle ilgilenmek için de harika fırsat. Cumartesi ve pazar günüyse Merkür’le Plüton arasındaki güçlü etkileşimle, derin araştırmalara dalabilirsiniz. İkna gerektiren konularda güç sizden yana olacak.
FİNANSAL AÇIDAN SÜRPRİZLER YAŞANABİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)
Akrep burcundaki dolunay parasal konuları etkileyecek. Ani finansal kazançlar söz konusu olabilir. Mali yönden işler istediğiniz gibi gidecek. Diğer yandan Satürn’ün sert açısı sebebiyle arkadaşlık ilişkilerinize ve duygusal konulara dikkat!
SORUMLULUKLAR ÜZERİNİZE GELEBİLİRBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Meydana gelecek dolunay odağınıza ortaklıklar ve ilişkileri taşıyacak. Yalnızsanız beklenmedik ilişkiler veya ortaklık teklifleri gündeme gelebilir. Satürn’ün sert etkisiyle de iş ve kariyer konularında sorumlulukların altında biraz ezilebilirsiniz.
İŞLE İLGİLİ BEKLENMEDİK GELİŞMELER...İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Akrep burcunun 7’nci derecesinde 27 Nisan günü, Uranüs ve Satürn etkili, önemli bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda
Hamal, Schedir, Ghakrus ve Khambalia yıldızları etkin olacak. Önemli bir dolunay bu, çünkü 2021’e adını koyan Satürn/Uranüs etkileşimini tetikleyecek. Şimdi bu dolunayın önce bireysel, sonra dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerinden bahsedelim...
Bu dolunay, 15 gün kadar etkili olacak. Bu süreçte hayatımızda Akrep burcunun sembolize ettiği konular önem kazanacak: Güç elde etmek, işleri gizlilik içinde yürütmek, parasal konular, cinsellik, değişim ve dönüşüm, kriz yönetimi, vergiler, sırlar, hırs, tutkular, kıskançlık, sezgiler, bilinçaltı...
Su grubu bir burç olan Akrep’teki dolunay zamanı psişik tüm radarlarımız açık olur. Sezgilerimiz oldukça güçlüdür, yaklaşan iyi veya kötü
ne varsa hissederiz. Bilinçaltında saklı konular yüzeye çıkar. Tüm korkular ve huzursuzluklar da... Güzel tarafı, tam da bu dönem bunları çözmek için en güzel zamandır. Kimsenin ilgilenmediği konularda derin araştırmalar yapabiliriz. Akrep derinleşmekle ilgilidir. Karşımızdakilerin gerçek duygu ve düşüncelerini öğrenmeye çalışırız, bir yandan sır saklarken
Oldukça hareketli bir haftaya giriyoruz. Yarın hem Merkür hem de Güneş, Boğa burcuna geçecek. İstikrâr, sağlamlık ve para dönemi başlıyor. Parasal konularda mantıklı ve kazanç getirecek kararlar alabiliriz. Etkisi 4 Mayıs’a kadar devam edecek. Hafta ortasında Venüs ile Uranüs birlikte hareket edecek. Ani aşk ve flörtlere işaret ediyor. Çarşamba ve perşembe ilişkilerle ilgili güzel sürprizlere açık olmalıyız. Ancak mevcut ilişkilerinizde karşınızdaki insanları çok sıkmayın.
Cuma Mars, Yengeç burcuna geçecek ve 11 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kendimizi güvende hissetmek için mücadele ederken aileyle ilgili konulardaki stresli durumları dikkatli yönetmek gerekebilir. Bu dönemde mide daha hassastır. Besin zehirlenmelerine dikkat! Cumartesi, Merkür ile Uranüs birlikte hareket edecek. Evimizin elektrik tesisatını gözden geçirip onarabiliriz. Hızlı düşünme kapasiteniz yüksek; orijinal ve dâhice fikirler aklınıza gelebilir. Pazar günüyse Venüs ile Satürn arasında sert bir etkileşim olacak. İlişkilerde soğukluk, mesafe, ayrılıklar söz konusu olabilir. Bugün parasal konularda da işler istediğimiz gibi gitmeyebilir.
KAZANÇ ARTTIRACAK FİKİRLERKoç (21 Mart-19 Nisan)
4 Mayıs’a kadar parasal konularda akıllıca kararlar verecek, kazançlarınızı arttıracak fikirlerle ilgileneceksiniz. Mars, Yengeç burcuna geçince ev, yuva, aile, gayrimenkulle ilgili konularda stresli durumlar yaşanabilir, aile ilişkileri gergin olabilir.
KARDEŞLERLE İLİŞKİLER STRESLİ OLABİLİRBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Gökyüzünde bu hafta önemli bir gezegen geçişi olacak, Mars burç değiştirecek. “Bu neden önemli” diyeceksiniz. Önemli çünkü astrolojik olarak Mars ‘küçük kötücül’ olarak bilinir ve burç değiştirdiği anda geçtiği burcun temsil ettiği konularda birtakım zorlanmaları ve stresleri beraberinde getirir. Mars’ın Yengeç burcuna geçişi bizim için ekstra önemli. Türkiye’nin yükselen burcu Yengeç ve bu süreç bizi ülke açısından çok daha yakından ilgilendiriyor.
Bu durum bireysel yaşamımızı nasıl etkileyecek, hem dünyada hem de ülkemizde nelere neden olacak, göz atalım...
Mars 23 Nisan’da Yengeç burcuna geçecek ve 11 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars’ın astrolojik olarak temsil ettiği konular: Harekete geçme, savaşma, savunma, yakıp yıkma, saldırı gerçekleştirme, yangınlar, kıyasıya bir şekilde mücadele etme, her türlü yanıcı-kesici-delici aletler, yangınlar, patlamalar, hastalıklar, ameliyatlar, rekabet etmek, cinsel güç, eril enerji, agresyon ve öfke patlamalarıdır.
EVDE HUZUR ZOR...
Mars, Yengeç burcuna geçerek bütün bu kavramları Yengeç burcuyla birleştirip yoluna devam edecek. Etkilerinin ne olacağını anlayabilmemiz için Yengeç burcunun astrolojik olarak neleri sembolize ettiğini de bilmeliyiz... Bu burç, astrolojide güven duygusu, annelik etmek, duygusal konular, ailevi temalar, gayrimenkulle ilgili konular, çocuklar, vatani konular, korumak ve kollamak, gıdayla ilgili konular, kafeler, restoranlar ve sağlıkta mideyi temsil eder. Yalnız şunu eklememiz gerekiyor: Astroloji terminolojisine göre Mars, Yengeç burcunda ‘düştüğü’ bir konumda. Düşmesi demek; asalet kaybetmesi demek. Asalet kaybetmesi de Mars’ın kalitesiz bir kullanımına işarettir. Ne demek istediğimi, vereceğim örneklerle daha iyi anlayacaksınız.
Mars’ın Yengeç burcunda seyahat edeceği 11 Haziran’a kadar olan süreçte şunların ortaya çıkmasını bekleriz:
Oldukça hızlı ve dinamik başlıyoruz haftaya! Koç burcundaki yeniay, hedeflerimize doğru tüm hızımızla koşacağımıza işaret ediyor. İstediklerimizi yapabilecek cesareti kendimizde bulabileceğiz. Yalnız kadınlarla ilişkilerde krizler olabilir. İlişkiniz sizi zorlayabilir.
Salı günü Güneş ile Mars arasında güçlü bir kontak var. Fiziksel olarak güçlü, cesur ve atak olacağız. Spora başlamak için de harika bir gün. Geçmişte ertelediğiniz zor projelerin üstesinden gelmenin tam zamanı. Libidonun artacağı zamanlar... Çarşamba günü aşkı ve ilişkileri sembolize eden Venüs, güçlü olduğu Boğa burcuna geçecek ve 9 Mayıs’a kadar burada seyahat edecek. Aşkta ve ilişkilerde keyifli ve mutlu zamanlar. Paramızın bereketi de artacaktır bu süreçte.
Perşembe günü Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak. Hem kariyer hem finansal açıdan şanslar meydana gelebilir. Yalnız cuma günü Güneş ile Pluton arasındaki sert görünüm nedeniyle otorite figürleriyle restleşmemeye özen gösterin. Hafta sonuysa Mars ile Jüpiter arasındaki dinamik görünümle her türlü rekabetten başarıyla çıkabileceksiniz. Risk almak için uygun bir zaman.
HAYATINIZIN EN HAREKETLİ SÜRECİ OLABİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta burcunuzda bir yeniay meydana gelecek. Yeniaylar başlangıçları, heyecanları işaret eder. Hayatınızın en hareketli sürecini yaşıyor olabilirsiniz. İşle ilgili konularda diplomatik olmayı elden bırakmayın. Finansal bir krizi yönetmeniz gerekebilir.
Koç burcunun 22’nci derecesinde 12 Nisan’da Venüsyen bir yeniay meydana gelecek. Pluton’un bu yeniaya açısı sert ama Jüpiter ve Mars’ın destekleyici açıları olacak. Baten Kaitos sabityıldızı da bu yeniayda kendini hissettirecek. Şimdi gelelim bu yeniayın önce bireysel, sonra dünya üzerindeki etkilerine...
Etkisi 10 gün sürecek yeniay koç burcunda olacağı için bu burcun sembolize ettiği konular gündemimizden düşmeyecek; harekete geçmek, tempo, hız, liderlik etmek, çözüm odaklı olmak, yüksek enerji, sakarlıklar, yeni başlangıçlar, ilkel dürtüler...
Yeniayla birlikte hayatımıza belli bir oranda tempo geliyor. Hızlı hareket edeceğimiz, hızlı aksiyonlar almamız gereken bir dönem. Hedeflerimiz neyse ona doğru koşacağız ve kuvvetle muhtemel elde edebileceğiz.
Koç burcu başlangıçlarla da ilgili. Bu dönemde hayatımızda birçok yeniliğe yer verebiliriz. Bunlar bazı şeylerin öncüleri de olabilir. Zaman zaman çabuk öfkelenip ani tepkiler de verebiliriz. Zaten Koç yeniayı döneminde sabırdan bahsetmek pek kolay olmaz. Her işimizin hızlı hızlı olmasını isteriz.
Haftaya ayın Oğlak burcundaki hareketiyle; ciddi, sorumluluk duygusu yüksek başlıyoruz. Önemli işlerimizi halledebilir, oldukça iş bitirici olabiliriz. Salı günüyse Venüs ile Mars arasındaki uyumlu etkileşim sayesinde birileriyle buluşmak, flört etmek, sevdiklerimize sürprizler yapmak için koşullar gayet güzel olacak. Çarşamba günü Ay, Kova burcunda seyahat edecek. Uzay, elektrik, elektronik ve entelektüel konulara ilgi artabilir. Evimizde, işyerimizde elektronik cihazlarla sorun yaşama potansiyelimiz yüksek. Gün içinde elektrik çarpması durumuyla karşılaşabiliriz. Vücudumuzda elektrik yükü çok fazla olabilir, bu yüzden arada toprakla temas edin.
Perşembe günü Ay, Balık burcunda seyahat edecek. Sezgiler güçlenirken başkalarına yardım etmek önem kazanacak. Yaratıcı işlerle ilgilenebiliriz. Cuma günüyse Mars’la Neptün arasında sert bir etkileşim meydana gelecek. Enerjimiz düşebilir, yalanlarla uğraşmamız gerekebilir. Cesaretimizi, motivasyonumuzu hemen kaybedebiliriz. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflere karşı dikkatli olun. Özellikle özel hayata ilişkin konularda... Yeni tanışmalar aldatıcı olabilir. Fazladan iş üstlenmek için pek uygun değil.
FLÖRT ETMEK İÇİN ŞAHANE BİR HAFTAKoç (21 Mart-19 Nisan)
Merkür 4 Nisan’a kadar burcunuzda seyahate devam edecek. Bu süreçte hayatınızda iletişim konuları hızlanacak, fikirleriniz ve düşünceleriniz önem kazanacak. Seyahatler planlayabilirsiniz. Flört etmek, yeni birileriyle tanışmak için de şahane bir hafta.
PARASAL KONULARDA BELİRSİZLİK...Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Bugün size farklı astroloji disiplinlerinden bahsetmek istiyorum. En çok bilinen astroloji ekolleri, klasik astrolojinin ardından modern ve Vedik astrolojiyle Çin astrolojisidir. Hepsi aynı gökyüzüne aynı sembollerle bakar ama farklı metotlarla inceler. Bir de son dönemde ismini daha çok duymaya başladığımız Uranik astroloji var.
Neptün ötesi gezegenler, dış gezegenlerin ötesinde konumlanıp kendi yörüngeleri olan varsayımsal gezegenler veya başka bir deyişle enerji noktalarıdır. Cupido, Hades, Zeus, Kronos, Apollon, Admetos, Vulkanus ve Poseidon adlı bu gezegenler 1900’lerin başlarında Alman astrologlar tarafından keşfedildi. Bu keşifle Uranik astroloji veya ‘yeni astroloji’ adı verilen bir yaklaşım ortaya çıktı.
Neptün ötesi ilk dört gezegeni keşfeden isim Alfred Witte’ydi. Witte, Hamburg merkezli bir astroloji ekibi olan Kepler’in üyelerindendi. Witte ve ekibi geleneksel astrolojiyi kullanarak Rus topçu ateşinin kesin yerini tahmin etmeye çalışmış ancak bu yöntemlerin savaşlarla ilgili tahminler yapmada yetersiz kaldığını görmüştü. Bunun üzerine ‘Kadran’ (dial) adını verdikleri yeni bir sistem tasarladılar ve gökyüzünü gözlemleyerek dört yeni enerji noktası buldular. 1923’ün temmuz ayında bu noktalara Astrologische Blaetter adlı dergide değindiler. Daha sonra Friedrich Sieggrün dört yeni enerji noktası daha keşfetti ve Neptün ötesi gezegenlerin sayısı sekize çıktı.
Gezegenlerle benzer etkileşimleri olan bu enerji noktaları insan davranışlarını da etkiler. I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasındaki 100 yılda gerçekleşen olaylarla bu dış gezegenlerin anlamları ve etkileri doğrulanmıştır. İç gezegenlerden çok daha ‘ince’ etkilere sahipler. Daha yüksek bilinç ve manevi gerçeklikle ilişkilendirilirler.
CUPIDO
Cupido, Jüpiter ve Venüs arası bir kombinasyondur. Cupido temaları aile, ekipler veya topluluklar, sanatsal gruplar, dernekler, çocuklar, iş, sanat koleksiyonları, toplumlar ve sosyal grupları içerir. Finansal astrolojideyse Cupido piyasalar üzerindeki güçlü bir pozitif etki olarak kabul edilir. Bir burçta 22 - 25 yıl arasında kalır. Zodyak çevresindeki döngüsünü 264 - 300 yılda tamamlar.
Haftanın geneli Terazi burcunda meydana gelen dolunayın etkileriyle geçecek. Normal şartlarda ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, estetikle ilgili konulardan yana destekleyici olması gerekir. Fakat bu sefer kazın ayağı pek öyle değil. Zira Venüs, Koç burcunda seyahat ediyor ve bencilce davranışlar yüzünden ilişkilerde yara alabiliriz.
Ortak paydada buluşmak, anlaşmaya varmak kolay olmayabilir. Hafta boyunca kadınlarla ilişkileri de dikkatli yönetmek gerekiyor. Salı itibariyle Merkür ile Neptün birlikte hareket edecek. Her türlü yaratıcılık gerektiren işler için destekleyicidir. Fakat bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Şifre unutma, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir.
Çarşamba ve perşembe günleri iş konularında organize olmak, iş kurmak, iş başvuruları yapmak için ideal olacaktır. Hafta sonu yeni fikirler yaratmak, fikirlerle öncü olmak, yeni bir şeyler öğrenmek, yeni düşünceler keşfetmek için harika bir süreç. Güçlü olacağız ve riskli kararları alırken hiç korkmayacağız.
GÜZELLİKLE İLGİLİ KONULARDA SONUÇ KÖTÜ OLABİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta ilişkiler, anlaşmalar ve ortaklıklar devrede olacak. Bencilce davranışlar üzülmenize yol açabilir. İlişki ihtiyacınız varsa da empati ve anlayışla başlayın. Bu hafta güzellik ve estetikle ilgili konularda istediğiniz sonucu almakta zorlanabilirsiniz.
ÇALIŞMA ARKADAŞLARINIZI KIRMAYINBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Yarın 8 derece Terazi burcunda hem Venüs’ün hem de Şiron’un güçlü bir şekilde etkin olacağı bir dolunay bekliyor bizi. Bu dolunayda ekstradan Diadem sabit yıldızı varlığını hisettirecek. Etkileri 10-12 gün kadar sürecek. Bu durum hayatlarımızınasıl etkileyecek?
Dolunay Terazi burcunda olduğu için Terazi burcunun sembolize ettiği konular gündemde olacak demektir. Bu burç astrolojide ilişki yönetmek, hak, adalet, estetik ve güzellik, ortaklıklar, anlaşmalar, uzlaşma, yaratıcılık ve sanata dair meseleler, nezaket, kararsızlık gibi konuları kapsar. Sağlık olarak da bel bölgesi, böbrekler ve üreme organlarıyla ilgilidir.
Normal şartlar altında bizi oldukça ‘nazik’ bir dolunayın beklemesi gerekirdi. Ya da uzlaşmalara, güzel birlikteliklere, ortaklıklara yönelten, ilişkilerin başlayacağı ve kolay yönetilebileceği bir dolunay olması beklenirdi. Ama ne yazık ki bu sefer öyle olmayacak. Çünkü dolunayın yöneticisi olan Venüs zararlı olduğu Koç burcunda.
YENİ İLİŞKİLER BAŞLAYABİLİR AMA...
Buradan yola çıkarak ilişkilerde çekişmelerin ve bencilce tavırların artacağını düşünmek yanlış olmaz. Ortaklıklarda finansal sorunların ortaya çıkması beklenebilir.
Yine estetik ve güzellikle ilgili konularda istediğiniz sonuçları elde edemeyebilirsiniz. Uzlaşma zeminini yakalamak da pek kolay olmayabilir.
Venüs kadınları temsil ettiği için hayatımızdaki kadınlarla iletişim kurmak kolay olmayabilir, krizler çıkabilir.
Bu hafta cesaret ve dayanıklılık gerektiren işlerde şansımız oldukça yüksek olacak. Enerjimizi akılcı bir şekilde kullanabileceğiz. Öfke kontrolümüz de harika. Bu dönem vergileri ödemek, finansal sorunları halletmek için de uygun zaman. Keza iş kurmak, şirket kurmak için de... Riskleri kontrollü bir şekilde alabilir, başarı elde edebiliriz. Baskı, stres ve zorluklara karşı harika bir direncimiz olacak.
Hafta ortası itibariyle Mars ile Merkür arasında gergin bir görünüm olacak. İletişimle ilgili sorunlar baş gösterebilir. Kardeşlerle ilişkilerde zorlanmalar, ağız dalaşları, tartışmalar olabilir. Bugüne yakışan en anlamlı söz “İki kere düşün, bir kere konuş” olacak. Açıksözlü olacağım derken sınırları aşmamaya özen gösterelim. Minik, önemsiz gibi görünen kelimeler yüzünden birden kavga çıkabilir; kelimeleri kullanırken nereye vardığına, gittiğine dikkat etmeliyiz.
Yine bu hafta cüzdanımıza, değerli eşyalarımıza hâkim olalım, hırsızlıkların artabileceği bir zaman. Hız yapmak için de uygun bir dönem değil, trafikte dikkatli olmalıyız.
HAFTANIN YILDIZI SİZSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bugün yani 20 Mart Cumartesi biz astrologlar için hem çok önemli hem de çok özel bir gün. Her yıl Güneş’in Koç burcuna geçtiği gün tüm dünyada Dünya Astroloji Günü olarak kutlanır. Buradan astrolojiye emek ve gönül vermiş tüm meslektaşlarımın ve takipçilerimin Dünya Astroloji Günü’nü kutlarım.
Güneş’in Koç burcuna geçme anı sadece bizim için önemli değil, herkes için önemli. Bugün, önümüzdeki altı aylık sürecin şekillendiği bir gün. Özellikle mundane astrolojiye göre önümüzdeki süreçte ekonomik, siyasi, politik koşullar şekillenmeye başlar. Güneş’in Terazi burcuna geçeceği zamana kadar... Bu şekilde Güneş’in Koç ve Terazi burcuna geçtiği ana özel haritalar oluşturulur ve bunlara Ingrees haritalar denir.
DİNİ KONULAR ÖNE ÇIKACAK
Bu minik bilgilendirmeden sonra önümüzdeki süreçte yaşadığımız ülkede neler olabileceğine göz atalım. Bakalım bizi neler bekliyor... Koç giriş haritasında bu sene Yengeç burcu yükseliyor. Demek ki önümüzdeki altı ayda ülkemiz için Yengeç burcunun sembolize ettiği konular ön planda olacak.
Mundane (dünya) astrolojisine göre Yengeç burcunun temsil ettiği konular: Vatan ve millet sevgisi, vatanı ilgilendiren konular, inşaat sektörü, gayrimenkuller, çocuklar, hamilelikle ilgili konular, anneler, güven duygusu, halk, tarih, antikalar, nüfus, nüfus planlaması, gıda ve gıda kaynakları, tarım, milliyetçilik...
Bu süreçte ülke gündeminin ana konularının bunlar olacağını düşünebiliriz. Vatani konuların önem kazanacağı, nüfus planlamasıyla ilgili birtakım adımların atılacağını, ülkenin tarihini anlatan projelerin öne çıkacağını, gıda ve tarım konusunda önemli gelişmelerin olacağını, inşaat ve gayrimenkul sektörüyle ilgili ciddi hareketliliğin olacağını, çocukların eğitimi, sağlığı ve korunmasına ilişkin önemli durumların yaşanacağını düşünmek de hata olmaz.
Haftaya Ay’ın Koç burcundaki seyahatiyle giriyoruz. Hızlı, dinamik, hareketli bir pazartesiyle başlıyor haftamız. Biraz sabırsız davranabiliriz ama çokça iş bitirdiğimiz bir zaman olacak.
Salı günü Merkür, Balık burcuna geçecek ve 4 Nisan’a kadar burada seyahat edecek. İletişim konuları hayatımızda daha sezgisel ve yaratıcı olacak. Diğer yandan hayallere dalabilir, gerçeklerden kolayca uzaklaşabilir, odaklanmakta zorlanabilir, hesap hataları yapabiliriz.
Çarşamba Ay, tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Parasal konularda çözümler yaratacağımız bir gün. Yalnız midemize ekstra düşkün olabiliriz ve ölçüyü biraz kaçırabiliriz.
Perşembe Mars’la Şiron arasındaki olumlu etkileşimle iletişim konularında şifalanabileceğiz. Belki cesaret gösteremediğimiz bir konuda korkusuzca aklımızda olanları dile getirebileceğiz.
Cuma günü Ay, tüm gün İkizler burcunda... Önemli haberler alabilir ya da verebiliriz. İletişim konuları hız kazanmaya başlarken seyahatler organize edebiliriz.
Cumartesi günü Güneş Koç burcuna geçecek ve baharın kapıları açılacak. Motivasyonu yüksek, hareketli, dinamik, güçlü bir dönem başlayacak. Üzerimizdeki atıl enerjiyi atmış olacağız.
Pazar
Yeni bir döneme giriyoruz... 13 Mart günü 23 derece Balık burcunda Neptünyen etkili bir yeniay meydana gelecek. Markab sabit yıldızı etkin olacak. Bu durum, önümüzdeki 15 gün boyunca da etkisini sürdürecek. Şimdi Balık burcunda gerçekleşecek olan yeniayın hem bireysel hem dünya hem Türkiye üzerindeki etkilerine göz atalım.
Öncelikle yeniay Balık burcunda olacağından, Balık burcunun temsil ettiği konularla haşır neşir olacağımıza işaret ediyor. Astrolojide Balık burcu; hayaller, kendini adamak, yalnız kalmak, bilinçaltı, korkular, yaratıcılık, sanat, aldanmak, kandırılmak, gerçeklerden uzaklaşmak, rüyalar, izole olmak, inançlar, maneviyat, ruhsal konular, spiritüel temalar, fedakârlık ve kurban olmakla ilgilidir.
Neptün ise tüm bu saydığım Balık özelliklerini tamamen kapsar. Neptün de Balık burcunda ve modern astrolojiye göre Neptün zaten Balık burcunun yönetici gezegeni...
SESSİZLİK İHTİYACI ARTACAK
Şimdi buradan yola çıkarak bu yeniay zamanı hayaller kurmak, kendimize dönmek, yalnız kalmak, kafamızı dinlemek ve sessizlik ihtiyacı daha çok artacak diyebiliriz. Farkında olarak ya da olmayarak kendimizi bir şeye adadığımızı görebiliriz. Ama dikkatli olun, kendinizi büyük bir yardım ve fedakârlık duygusuyla adadığınız konu, kurban moduna girmenize neden olabilir. Bu dönem her türlü bilinçaltı çalışmaları yapmak, spiritüel konularla ilgilenmek, meditasyonlar yapmak, enerji çalışmalarına katılmak için de uygun bir süreç.
Yalnız işin içinde Neptün olduğu için, bazen katı gerçekler gözümüzün önünde dursa bile bunu görmekte zorlanabiliriz, adeta gözümüze perde inmiş gibi olur. Çevremizdeki insanlar sizi bir konuda uyarıyorsa, dışarıdan üçüncü bir kişi fikir veriyorsa bunu dikkate almanızı tavsiye ederim. Belki uyanış yaşamanıza yardımcı olabilir.
Elbette Balık burcunun olduğu yerde, hele ki Neptün etkili bir yeniayda, yolumuzu daha çok sezgilerle, duygularımızla bulmaya çalışırız. Bu dönemde akılcı davranmak pek kolay olmayabilir. Ya da içimizden geldiği gibi, inandığımız gibi hareket etmek isteyebiliriz...
Haftanın ilk günü Ay oğlak burcunda seyahat edecek. Haftaya görev, sorumluluklar, planlar, projeler, yapılması gereken işlerin bilinciyle başlıyoruz. Salı günü Ay, Kova burcunda seyahat edecek.
Arkadaşlarımızla sosyalleşerek, bol bol iletişim kurarak, zihinsel faaliyetlerimizi arttırarak bir gün geçirebiliriz. Salı ve çarşamba Venüs’ün Ay düğümleriyle kuracağı kontakla ilişkilerde ve sosyal hayatta kibar, orta yol bulucu, uzlaşmacı olmak önem kazanacak. İlişkileri yöneten, kazanır. Perşembe günüyse Güneş ile Neptün birlikte hareket edecek. Özellikle sezgilerinize çok güvenin, rüyalarınızın neyi sembolize ettiğine dikkat edin, evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri iyi yakalamaya bakın. Yaşam hedefleriniz ve kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere düşülebilir. Bugün kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun değil.
Eğer imkânınız varsa bugün sessiz sakin bir yere tatile gitmek, minik bir kaçamak yapmak için çok uygun. Eskiye, geçmişe ait konular çok sık gündeme gelebilir. Eski resimler, anılar, fotoğraflar, müzikler. Cuma ve cumartesi Ay, Balık burcunda seyahat edecek hatta Balık burcunda yeniay meydana gelecek. Haftaya cumartesi köşe yazısında Balık yeniayını detaylıca yazacağım. Ama siz bu sırada kafanıza ve ruhunuza iyi gelecek şeylere yönelin…
KABUĞUNUZA ÇEKİLİP GÖZLEMLEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
William Lilly, 1602-1681 arasında İngiltere’de yaşadı.
Astrolojinin artan popülaritisi nedeniyle sektör içinde ister istemez bazı bozuşmalar yaşanıyor ve bu artacaktır da... Ben, mesleğini çok seven ve bu konuda idealist biriyim. Hatta bu mesleğin çok daha iyi icra edilmesi için çok değerli dokuz astrologla birlikte Profesyonel Astroloji Derneği’ni (PAD) kurduk geçen sene. Şu an sesimizi çok yükseltmeden büyük bir hazırlık ve yapılanma içindeyiz. Amacımız astrolojinin doğru, etik ve kurallara bağlı bir şekilde yapılması.
Bugün size William Lilly’den biraz bahsetmek istiyorum. Rönesans döneminin en önemli isimlerinden biri... Hatta hem klasik hem de soru astrolojinin (Horary) babasıdır. En önemli eseri ‘Christian Astrology’ (Hıristiyan Astrolojisi) 1647’de yayımlandı. 1985 yılındaysa eseri basitleştirilmiş haliyle yeniden basıldı. Türkçe çevirisini ben yaptırdım ama henüz yayımlanmadı. Çalışmalar bitince astrolojiseverlerle paylaşacağım.
William Lilly, yaşadığı dönemde hem halk hem askeri hem de politik anlamda geniş kitlelere ulaştı. Onları da etkiledi. Böylece hem politikacılara hem de kraliyete danışmanlık verdi. 1658’de İsveç ile İngiliz ittifakını teşvik ederek siyasete girdi ve İsveç Kralı X. Karl Gustav’dan altın bir zincirle madalya aldı.
Lilly, genellikle yürüttüğü mantığın ayrıntılı açıklamalarını verirdi. ‘England’s Prophetical Merlin’ (1644) adlı eserinde Jüpiter ve Satürn’ün kavuşumuna ilişkin tahminlerini Büyük Bağlaçlar teorisi üzerine uzun bir incelemeyle sundu. Benzer şekilde, 1652’de ‘Annus Tenebrosus’ (Karanlık Yıl) adlı eseri ‘Tutulmaların Etkilerini Değerlendirmek İçin Kısa Bir Yöntem’ ile yayımlandı.
Astrolojinin doğru ve etik yapılabilmesi için William Lilly’nin yazdığı çok özel bir mektubu paylaşacağım sizinle. Bu mektup hem astrologlar hem astroloji öğrenme yolunda olanlar hem de astrolog olmak isteyen herkesi kapsıyor. Ve haddimizi bildiriyor.
ETİK ASTROLOJİ İÇİN...
Pazartesi ve salı Ay, Terazi burcunda seyahat edecek. Estetik ve güzelleşmek için uygun bir zaman. Aranızın bozuk olduğu birileri varsa barışmak için adımlar atılabilir. Çarşamba günüyse Venüs ile Uranüs arasında güzel bir etki olacak. İlişkilere heyecan katmak, sürprizler yapmak için güzel bir gün. Heyecan verici karşılaşmalar yaşanabilir, birilerinden aniden hoşlanabiliriz.
Perşembe itibariyle Mars burç değiştirerek İkizler’e geçecek. 23 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars savaşmak, savunmak, mücadele etmek anlamına gelir. İkizlere geçtiğinden bilgi ve eğitim için savaşacağımızı işaret edebilir. Beyin ve dil arasındaki koordinasyon bozulabilir.
Cuma şahane güzel gün. Zira Merkür ile Jüpiter birlikte hareket edecekler Kova burcunda. Eğitim, teknoloji, dijital konular, satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler gibi konularda güzel fırsatlar belirebilir.
Cumartesiyse Ay tüm gün Yay burcunda. Yeni kitaplar okumaya başlamak, farklı ve yabancı kültürlerle ilgili bilgi edinmek için uygun.
KARDEŞLERLE AĞIZ DALAŞINA GİRMEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Yakın çevreniz, kardeşlerle olan ilişkilerde stresli durumlar, ağız dalaşları yaşanabilir. Otomobilinizin bakımını ihmal etmeyin, trafikte çok daha dikkatli olun. İletişimin hızlanacağı bir süreç başlıyor. Eğitim alıyorsanız eğitmenlerinizle kavga etmeyin.
Astrolojide Mars ve Satürn’ün burç değiştirdiği dönemlere her zaman ekstra dikkat kesiliriz. Çünkü bu iki gezegen de, klasik astrolojide malefik denilen, kötücül gezegenlerdir. Hatta Satürn’e ‘büyük şeytan’, Mars’a ise ‘küçük şeytan’ demişler zamanında. Bugünkü konumuz küçük şeytan Mars’la ilgili. Zira 45 gündür Boğa burcunda hareket ediyordu ve bu hafta burç değiştirip İkizler’e geçecek. 23 Nisan’a dek de bu burçta seyahat edecek.
Mars, yani Yunan mitolojisindeki Ares’in astrolojik olarak temsil ettiği konular: Harekete geçme, savaşma, savunma, yakıp yıkma, saldırı, kıyasıya mücadele, her türlü yanıcı-kesici-delici aletler, patlamalar, hastalıklar, ameliyatlar, cinsel güç, eril enerji, agresyon, öfke patlamaları... Mars, İkizler burcuna geçerek sembolize ettiği tüm bu kavramları bu burçla birleştirip yoluna devam edecek.
Bunun etkilerini anlayabilmek için İkizler burcunun da astrolojik olarak neleri sembolize ettiğini bilmeliyiz... İkizler astrolojide ifade, konuşma, bilgi, seyahat, eğitim, her türlü yazılı-sözlü-görsel iletişim, yayıncılık demektir. Medikal astrolojiye göre eller, kollar, dil ve zihinle temsil edilir. Dünya astrolojisine göreyse eğitim sistemleri, her türlü ulaşım ağı, bilgi ağı, internet, gazeteciler, okullar gibi temalara işaret eder. Mars, İkizler burcunun sembolize ettiği tüm kavramları harekete geçirirken bir yandan da bu konularda ciddi sorunlar, agresif durumlar yaratabilir.
BİLGİLERİ CEPHANENİZE EKLEYİN
Peki, bizi neler bekliyor? Bireysel olarak kendimizi daha güçlü ve hızlı bir şekilde ifade etmeye çalışacağız. Ancak zaman zaman beyin hızımızla konuşma hızımız aynı olmayabilir. Bazen ağzımızdan anlamsız sözler dökülebilir veya yazabiliriz. Olup olmadık her yerde pot kırabiliriz. Ama iletişim dediğimiz anda aklımıza gelen her konuda ciddi bir hız kazanacağımız kesin. Elbette bilginin temsilcisi İkizler burcuna kötücül Mars yerleştiğinde kötü ve hatalı bilgilerin bu dönem çok hızlı yayılabileceğini de unutmamak gerek.
Mars, İkizler gibi zihinsel bir burçta seyahat ediyorsa bu, birçok şeyi aklımızda halledebileceğimiz anlamına gelir. Ama sadece akılda; düşünsel olarak. Fiziksel olarak eylemlerimizde eksik kalabiliriz. Bu dönem çokça ağız dalaşı yaşanabilir; kötü ve kırıcı kelimeler ağzımızdan dökülebilir. Dikkat etmeliyiz.
Mars savaşmak anlamına geliyor. Mars İkizler burcundaysa savaşmak için daha çok bilgiye ihtiyaç duyacağız. Belki de sırf bu yüzden her türlü bilgiyi yüzeysel bile olsa okuyup cephanemize yerleştireceğiz.
Haftanın ilk günü Ay’ın Yengeç burcundaki seyahatiyle geçecek. Eve dair uğraşlar, aileyle birlikte olmak, kendinizi güvende hissetmek önemli olacak. Yarın bazı yatırım araçlarıyla da ilgilenebilirsiniz. Salı günü Mars ile Plüton arasındaki dinamik görünüm etkin olacak. Oldukça güç içeren bir etkisi olduğu için kavgadan, çatışmadan uzak durmak gerek. Yürümeyen ve eskimiş ilişkileri veya hayat kalıplarını sona erdirmek için gereken cesareti bulabilirsiniz.
Çarşamba günü Güneş ile Uranüs arasında destekleyici bir konumlanma olacak. Ufak tefek iş fırsatları çıkabilir; kariyerle ilgili konularda hızlı kararlar alabileceksiniz. Perşembe Venüs, Balık burcuna geçecek ve 21 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek.
İlişkilerin rengi değişiyor; daha romantik, sezgisel, yumuşak, ayaklarınızı yerden kesecek ilişkiler zamanı başlıyor. Bu dönem estetik, güzellik, yaratıcılık gerektiren her türlü konu için de çok uygun. Cuma günüyse Ay günün büyük bir çoğunluğunu Aslan burcunda geçirecek. Onaylanmak, fark edilmek önemli olurken egosu yüksek kişilerle de bir araya gelebilirsiniz.
Hafta sonu Başak burcunda dolunay meydana gelecek. Zamanınızı temizlikle, el oyalayan uğraşlarla, çekmeceleri, bilgisayarınızı, telefonunuzu düzenlemekle geçirebilir, çok fazla iş yapabilirsiniz.
YETİŞTİRMENİZ GEREKEN İŞLER SIRADAKoç (21 Mart-19 Nisan)
Zor başlayacak ama mutlu bitecek
Salı günü Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle havamız hızla değişecek. İş hayatımızda güç elde edeceğiz. Hafta sonundan itibarense aşkta ve ilişkilerde eğlenceli günler başlayacak. Hazır olun...
Haftaya keyifli başlayamıyoruz. Bir yandan Güneş ile Satürn arasındaki etkileşim, diğer yandan Merkür ile Jüpiter arasındaki... Haftanın ilk günlerinde isteklerimizi abartılı bir şekilde ifade edeceğiz ama gerçekleşmeyecek. Özellikle otorite pozisyonundaki insanlarla ego çatışmalarına girmek pek mümkün. İş konusunda da çok dikkatli olmalıyız. Ancak salı günü Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle atmosfer hızla değişiyor. Merkür bilgi, iletişim, anlaşmayla ilgilidir ve İkizler’de güçlü durumdadır. 27 Mayıs’a kadar eğitimde, anlaşmalarda, iletişimde elimiz genel olarak güçlü olacak. Çarşamba ve perşembe günleri Venüs ile Pluton arasında güçlü bir görünüm olacak. Hem maddi konular hem de ilişkiler açısından güç elde edeceğiz. Yatırımlar için de değerlendirebilirsiniz. Hafta sonuysa aşkı ve mutluluğu sembolize eden Venüs, İkizler burcuna geçecek. Aşkta ve ilişkilerde daha eğlenceli, zekânın öne çıkacağı bir zaman başlıyor! Venüs, İkizler’deyken okumak, araştırmak, öğrenmek ciddi mutluluk verir. Ancak ilişkilerde kafamız biraz karışabilir.
SAMİMİ VE SEVGİ DOLU BİR DÖNEM
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Hem Venüs hem de Merkür, İkizler burcuna geçecek. Yakın çevrenizle ilişkilerin daha samimi ve sevgi dolu olduğu, güzel sözleşmeler imzalayacağınız, araba almak ya da arabanızı değiştirmek istiyorsanız güzel fırsatlarla karşılaşacağınız bir dönem.
PARANIZI MUTLULUKLA HARCAYACAKSINIZ
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Parasal konularda güzel gelişmelerle karşılaşacak, ticari konularda iyi bir kâr elde edeceksiniz. Alım gücünüzün artacağı, kendinize daha çok değer vereceğiniz, paranızı keyif ve mutluluk için harcayacağınız günler geliyor.
AŞKI HAYATINIZA ÇEKECEKSİNİZ
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Venüs ve Merkür burcunuza geçiyor. İletişim hızınız ve seyahatleriniz artacak. Ayrıca aşkı hayatınıza daha kolay çekebileceksiniz. Güzelleşmek, mutlu olmak, yeteneklerinizi parlatmak çok daha kolay olacak. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz.
DEĞERLİ FİKİRLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Bir süre izole olabilir, platonik ilişkilere çekilebilirsiniz. Kendinizi daha az ifade etmek isteyeceğiniz, yalnız kalmaktan mutlu olacağınız bir süreç başlıyor. Yalnız bu dönem fikir hırsızlıklarına karşı dikkatli olun, değerli fikirlerinizi herkesle paylaşmayın.
HAYALLERE BİR ADIM DAHA...
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Yaşamdan, insanlardan, dostlarınızdan ve arkadaşlarınızdan keyif alacaksınız. İş hayatından kazandığınız gelirlerin arttığı, hayal ettiklerinize bir adım daha yaklaşacağınız, toplum için faydalı işlere yardım edeceğiniz bir dönem olacak.
BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞACAKSINIZ
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Kariyerinizde başarıdan başarıya koşacağınız, fikir ve düşüncelerinizle göz dolduracağınız; iş arıyorsanız iş bulabileceğiniz bir dönem. Kendi
işinizi kurmak için de motive olacaksınız. Aklınızdaki tüm fikirleri hayata geçirebilirsiniz.
MERAK EDİP ARAŞTIRACAKSINIZ
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Merak edeceğiniz, soru soracağınız, araştıracağınız günler geliyor. Seminer ve eğitimlere katılabilir, yasal konularda destek bulabilirsiniz. Pazarlama, halkla ilişkiler konularında başarı sağlayabilirsiniz. İnternet üzerinden bazı projelerle ilgilenmeniz olası.
PARA İŞLERİNİZ ‘OLUMLU’
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Finansal konular gündeminizde olacak. Kredi arayışlarınıza ilgili olumlu cevap alabilir, sponsor bulabilir, bursa ihtiyacınız varsa elde edebilirsiniz. Eşinizin finansal durumunda iyileşmeler yaşanabilir. Ev almak istiyorsanız güzel zamanlardasınız.
SEVGİSİNİ DAHA GÜZEL GÖSTERECEK
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
İlişkiler, ortaklıklar ve sözleşmelerle ilgili oldukça verimli bir dönem. Bu dönem âşık olup birilerinin peşinden koşabilirsiniz. Bir ilişkiniz varsa partneriniz size sürprizler yapabilir, sevgisini daha güzel gösterebilir.
ŞİKÂYET ETMEDEN ÇALIŞACAKSINIZ
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Gündelik işleriniz yoğunlaşacak, mesaileriniz artacak. Ama hiç şikâyet etmeyeceksiniz. İş konusunda sözü ve fikri dinlenen birine dönüşüyorsunuz. İş başvuruları yapmak için de harika bir dönem. Eve, işyerinize bir yardımcı almak için de...
YATIRIM İŞTAHINIZ KABARABİLİR
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Aşk, heyecan, mutluluk, hobiler hepsi peşisıra geliyor. Hayatınız renkleniyor, daha fazla mutlu olabileceksiniz. Yatırımlar konusunda iştahınız biraz kabarabilir. Hamilelikle ilgili de güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.
HUZUR VE MUTLULUK ZAMANI
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Yuvanızda ve ailenizde huzur ve mutluluk zamanı başlıyor. Taşınmak, yer değiştirmek, evinizi güzelleştirmek, küs olduğunuz akrabalarla barışmak için uygun bir dönem. Kariyerinize katkı sağlayacak özel eğitimlere ya da seminerlere de katılabilirsiniz.