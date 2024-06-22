Zaman geriye doğru akıyor

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Satürn gezegeninin geri hareketi aslında 28 Temmuz’da başlayacak. Ancak biz etkisini yarından itibaren hissetmeye başlayacağız ve 16 Kasım’a kadar böyle devam edecek. Bu süreçte geçmişle ilgili meselelerle uğraşabiliriz çünkü Satürn zamanla ilgili bir gezegen. Bu haftaya dönecek olursak özellikle çarşamba ve cuma gününü bir yere not almanızı öneririm çünkü aşk için en güzel zamanlar.

Bugün Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Sunum yapmak, öneriler vermek, bir işin uygulamada nasıl verimli olacağının kontrolünü yapmak, rapor yazmak, indirimlerden yararlanmak, resmi evrakla uğraşmak, cildimizle ilgilenmek, eklem ağrılarını giderecek yoga ve esneme hareketleri yapmak için çok uygun bir gün.

Yarın Ay 6.04 ile 6.14 arasında Oğlak burcunda boşlukta olacak, ardından Kova burcuna geçecek. Merkür’le Satürn arasında kare açı oluşacak (etki süresi 4 gün). Bugün bardağın boş tarafına bakmaya eğilimliyiz. Beklediğimiz haberler genel anlamda olumsuz olabilir. İletişimin su gibi aktığı bir gün diyemeyiz. Toplantılar sıkıcı geçebilir. İmzalı işler, kontratlar bozulabilir. Zihin bugün endişeli ve karamsar olabilir, kaygı düzeyimiz yükselebilir.

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Salı günü Ay tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. Mantığımız çok yoğun bir şekilde devrede olacak. İspatlanabilir konulara ilgimiz artabilir. Bugün kendimizi rutin işlerle sınırlamak istemeyebiliriz. Arkadaşlarımızla sosyalleşerek ve zihinsel faaliyetlerimizi arttırarak iletişimi bol bir gün geçirebiliriz. İnsanlardan ve koşullardan bağımsız olarak canımızın istediği şeylerle uğraşmayı ve kafa dengi dostlarla beraber olmayı tercih edebiliriz.

Çarşamba günü Ay 1.28 ile 9.27 arasında Kova burcunda boşlukta olacak. Ardından Balık burcuna geçecek. Sevgi göstermek, romantik anlar yaşamak, hayal gücümüzü harekete geçirmek, görselliğe odaklanmak, müzik dinlemek, dans etmek, resim yapmak ve spiritüel çalışmalarla ilgilenmek için fırsat yakalayabiliriz. Meditasyon yapabilir, mum ışığında yemek yiyebilir, romantik bir film seyredebilir, tiyatro veya sinemaya gidebiliriz.

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Perşembe Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Merkür ile Şiron arasında kare açı oluşacak (etki süresi 2 gün). Bizi travmatize eden konuların açığa çıkabileceği bir zaman. Ama bu durum iyileşme sürecimizi başlatabilir. Terapiye gitmek ve ruhsal açıdan iyi gelecek bilgilerin peşinde koşmak için uygun bir zaman. Bize acı veren eski düşünceleri değiştirip dönüştürmek için harekete geçebileceğimiz günler. Yalnız kendimizi ifade ederken kelimelerimizi özenle seçmeliyiz.

Cuma Ay 11.43 ile 11.51 arasında Balık burcunda boşlukta olacak. Ardından Koç burcuna geçecek. Venüs ile Mars arasında sekstil açı oluşacak (etki süresi 2 gün). Flört etmek, beğendiğimiz kişilere açılmak, bize iyi gelen, motive olduğumuz konu ve koşullara yönelmek için harika bir dönem. Ruhumuz bu birkaç gün biraz daha hovarda ve çapkın olabilir. Aşk için en güzel günlerden biri.

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29 Haziran Cumartesi Ay tüm gün Koç burcunda seyahat edecek. Merkür ile Uranüs arasında sekstil açı oluşacak (etki süresi 2 gün). Bu aralar heyecan verici konuları araştırabilir veya böyle sohbetler içinde olabiliriz. Yeni insanlarla tanışmak ve bir şeyler öğrenmek için de harika zaman. Rüyalarımız ilgi çekici ve etkileyici olabilir. Daha önce kaybettiğimiz eşya birden ortaya çıkabilir.

SATÜRN’ÜN GERİ HAREKETİNİN BURÇLARA ETKİSİ NELER OLACAK?

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Duygusal açıdan daha hassas hissedebilirsiniz

Bu süreçte geçmişte göz ardı ettiğiniz duygusal yaralarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Eski arkadaşlıklar ve ilişkiler yeniden gündeme gelebilir. Kendinizi keşfetmek için içsel bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Duygusal olarak daha hassas hissedebilirsiniz, bu yüzden kendinize karşı nazik olun. Terapiye başlamak ve bilinçaltı çalışması yapmak iyi gelebilir. Yurtdışı bağlantılı işlerde gecikmeler yaşanabilir.

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Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Arkadaşlık problemleri su yüzüne çıkabilir

Eski dostlarla yeniden bağlantı kurma fırsatı doğabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizi yeniden değerlendirebilir ve hangilerinin size fayda sağladığını tespit edebilirsiniz. Geçmişteki arkadaşlık problemleri yeniden su yüzüne çıkabilir. Bunları çözmek zorunda kalabilirsiniz. Sosyal hayatınızda daha seçici olmanız gerekebilir. Toplumsal sorumluluklarınızı da yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Pozisyonunuzu geliştirmeye odaklanın

Kariyerinizde yavaşlama veya yeniden değerlendirme dönemi yaşayabilirsiniz. Eski iş projeleri tekrar gündeme gelebilir. Kariyer yolunuzu ve hedeflerinizi netleştirmek için bir adım geri atmanız gerekebilir. İşyerinde geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar veya çözülemeyen sorunlar su yüzüne çıkabilir. Yeni kariyer fırsatları yerine, mevcut pozisyonunuzu geliştirmeye odaklanmalısınız.

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Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Akademik hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz

Eski dersler, seyahat planları veya hukuki meseleler yeniden gündeme gelebilir. Akademik hedeflerinizi ve eğitim planlarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Yurtdışı gezi planları veya uluslararası projelerinizde beklenmedik gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Kendi inanç sisteminizi ve yaşam felsefenizi sorgulayabilirsiniz. Felsefi ve manevi konulara daha fazla ilgi gösterebilirsiniz.

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Borçlar, vergiler, yatırımlar gündeminizde

Finans konusunda bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Borçlar, vergiler veya yatırımlar tekrar gündeme gelebilir. Maddi durumunuzu değerlendirebilir ve borçlarınızı düzenleyebilirsiniz. Eski borçlar ortaya çıkabilir ve bunları çözmek için adımlar atabilirsiniz. Ortaklıklarınızda maddi konularla ilgili anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Vergi ve sigorta konusunda profesyonel yardım almanızda fayda var.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Evlilikle ilgili kararlar alabilirsiniz

İlişkiler ve ortaklıklar üzerinde düşünme ve yeniden değerlendirme dönemindesiniz. Eski partnerler veya iş ortaklarıyla ilgili meseleler gündeme gelebilir ve bu konuları çözmek zorunda kalabilirsiniz. Geçmişte yaşanan anlaşmazlıkları yeniden ele alarak daha güçlü temeller atabilirsiniz. Evlilik veya uzun vadeli partnerlik konusunda önemli kararlar alabilirsiniz.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Yaşam tarzınızı iyileştirebilirsiniz

Günlük rutininiz, sağlık ve iş hayatınızda bazı düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Eski sağlık sorunları veya iş projeleri yeniden ortaya çıkabilir ve bunları çözmek için adımlar atabilirsiniz. Bu dönemi yaşam tarzınızı iyileştirmek ve daha sağlıklı alışkanlıklar edinmek için kullanabilirsiniz. Hastalıklar konusunda daha dikkatli olmalısınız. Meditasyon, yoga gibi stres azaltan yöntemler de iyi gelebilir.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Ebeveynlik sorumluluklarınız öne çıkabilir

Eski yaratıcı projeler veya aşk ilişkileri yeniden gündeme gelebilir. Bu dönemi yaratıcılığınızı keşfetmek ve eski aşk yaralarını iyileştirmek için kullanabilirsiniz. Geçmişte yaşanan sorunları çözmek ve ilişkilerinizi sağlam temeller üzerine kurmak için çok uygun. Çocuklarınızla ilgili konular veya ebeveynlik sorumluluklarınız odağınızda olabilir. Hamilelikle ilgili de bazı adımlar atabilirsiniz.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Ev ve aile hayatınızı düzenleyebilirsiniz

Eski aile meseleleri veya evle ilgili projeler yeniden ortaya çıkabilir ve bunları çözmek durumunda kalabilirsiniz. Ev ve aile hayatında bazı düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Bu dönemi aile ilişkilerinizi güçlendirmek ve evinizi daha huzurlu bir hale getirmek için kullanabilirsiniz. Taşınmak, yer değiştirmek gibi konular gündeme gelse bile bu kararlar bir süreliğine rafa kalkabilir.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Seyahatlerle ilgili planlar yapabilirsiniz

İletişim, kısa seyahatler ve yakın çevreyle ilgili konularda bir değerlendirme dönemine giriyorsunuz. Eski arkadaşlar veya kardeşlerle ilgili meseleler; geçmişte yaşanan iletişim problemleri tekrar önünüze gelebilir. Kısa seyahatler veya eğitim projeleriyle ilgili planlar yapabilirsiniz. Tüm fikirlerinizi ve hedeflerinizi yeniden gözden geçirip daha planlı, programlı bir şekilde hareket edebilirsiniz.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Gerçekçi adımlar atmanız gerekiyor

Bu dönemi maddi durumunuzu iyileştirmek için planlar yaparak geçirebilirsiniz. Borçlarınızı kapatabilir veya yapılandırabilirsiniz. Kendinize verdiğiniz değeri gözden geçirebilir, sizi değersiz hissettiren olay veya kişilerle aranıza mesafe koyabilirsiniz. Ekonomik anlamda kendinize çekidüzen vermeniz ve gerçekçi adımlar atmanız gereken bir süreç sizi bekliyor.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Kendinizi tanımanız için harika fırsat

Gelecekteki hedeflerinizi düşünmek için harika bir zaman. Geçmişteki deneyimlerinizden ders alarak daha sağlam temeller atabilirsiniz. Duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarınızı anlamak ve kendinizi daha iyi tanımak için de harika bir fırsat. Geçmişten gelen meselelerle, belki de tamamen unuttuğunuz konularla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Önceki hatalarınızdan ders alarak yeniden kararlar alabilirsiniz.