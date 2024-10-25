Yüzleşme ve veda zamanı

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Kasım ayına Akrep burcundaki yeniayla gireceğiz. 9 derece Akrep burcundaki bu yeniaya, Balık’ta seyahat eden retro Satürn’ün de güzel bir etkileşimi olacak. Yeniayın etkilerini hissetmeye başladık ve bu etkiler 10 Kasım’a dek devam edecek. Şimdi yeniayın bireysel ve dünyaki etkilerine göz atalım.

Bireysel açıdan Akrep enerjisi kendimizle yüzleşmek, derinliklere inmek ve orada gizli kalan gerçekleri ortaya çıkarmakla ilgilidir. İlişkiler, duygusal bağlılıklar, kişisel arzularımızla ilgili konular yoğun bir şekilde gündeme gelebilir.

MAHREM KONUŞMALAR...

Bu dönemde bastırdığımız duygular su yüzüne çıkabilir. Akrep’in keskin sezgisi ve araştırmacı ruhu sayesinde hem kendi iç dünyamızda hem de çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizde derinleşebiliriz. Sakladığımız, görmezden geldiğimiz ya da çözülmemiş duygusal yaralarla yüzleşmek durumunda kalabiliriz bu derinlik sayesinde. Eski kalıpları, inançları ve bizi aşağı çeken bağları geride bırakmak için ideal bir dönem. Eğer hayatımızda artık bize hizmet etmeyen alışkanlıklar ya da ilişkiler varsa bunlara veda etme zamanı gelmiş olabilir. İlişkilerde güç mücadeleleri veya kontrol sorunları yaşanabilir.

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Yeniay aynı zamanda spiritüel ve mistik konulara olan ilgiyi de arttırabilir. Rüyalar, sezgiler ve bilinçaltımızdaki mesajlar bu dönemde daha net hale gelebilir. Hayatımızda belirsiz gibi görünen ne varsa bunları netleştirmek ve açıklığa kavuşturmak için de en ideal zamanlar. Ayrıca libidonun yükseldiği bir dönemdeyiz, cinselliğe ve fantezilere de daha açık olabiliriz.

Akrep burcu finansal konuları da temsil eder. Gelirimizi ve harcamalarımızı gözden geçirme zamanı... Daha etkili bir bütçe oluşturma veya yatırım yapma fırsatlarına odaklanabiliriz.

Her şeyi merak edeceğimiz, araştıracağımız, sırlarla ilgileneceğimiz, dostlarla, arkadaşlarla en mahrem konuları konuşacağımız zamanlar. Diğer yandan gizli saklı olan ne varsa da önümüze düşebilir. Yeniay sürecinde psikolojik olarak güç kazanmak isteriz. Aslında bu dönem fiziksel bir savaş, bir çatışmadan daha çok, psikolojik bir savaş verebiliriz. Hayatımızda ölüm sembolizmi sıkça karşımıza çıkabilir veya en azından günlük sohbetlerimizde sık sık bunun üzerine konuşmalar yapalabiliriz. Sağlık olaraksa genital bölge, üreme organları, yumurtalıklar hassas olabilir.

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DÜNYADA GÜÇ ÇEKİŞMELERİ ARTABİLİR

Dünya astrolojisinde Akrep burcunun sembolize ettiği konular; yeraltı kaynakları, kimyevi maddeler, kimyasallar, ölümler, mezarlıklar, borçlar, vergiler, petrol, benzin, mafya, gizli örgütler, ülkeler arası mali ilişkiler, kamu güvenliği, suçlar, radyoaktif maddeler, tacizler, tecavüzler, sapıklar gibi konulardır. Akrep yeniayı sürecinde suç oranlarında, özellikle cinsellikle ilgili suçlarda artışlar söz konusu olabilir. Hırsızlık haberleri, yasadışı örgütler, mafyanın işin içinde olduğu konular ön plana çıkabilir bu dolunay zamanı. Ekonomik anlamda kriz yönetimi gündeme gelebilir. Faiz oranları, vergiler, bunların yapılandırılmasına ilişkin birçok haber de çıkabilir.

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Bu dönemde dünya genelinde güç mücadeleleri ve siyasi çekişmeler artabilir. Gizli kalan ya da perde arkasında yürütülen planlar açığa çıkabilir. Liderlerin ve hükümetlerin güç kazanma ya da kaybetme mücadeleleri ön planda olabilir. Bu süreçte bazı skandallar ya da gizli bilgiler de ortaya dökülebilir. Bu da toplumsal ve politik çalkantılara yol açabilir.

Doğal afetler ya da çevresel krizlerin dikkat çekeceği bir dönem olabilir. Depremler, volkanik patlamalar, maden ocakları, nükleer krizler ya da suyla ilgili krizler (sel, su kaynaklarının tükenmesi gibi) gündeme gelebilir. Gizli kalmış bilgilerin, skandalların, yolsuzlukların ya da derin devlet işlerinin açığa çıkması söz konusu olabilir. Özellikle politik ve ekonomik alanlarda beklenmedik ifşalar olabilir. Cinsel skandallar, tacizler gibi konular ortaya çıkabilir.