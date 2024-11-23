Yüksek enerjili, hareketli ve zaman zaman zorlu bir dönem

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Merkür bu sefer 26 Kasım’da Yay burcunda geri hareketine başlayacak. Fakat gölge etkisini de hesaba katarsak aslında cuma gününden itibaren etkilerini hissetmeye başladık. Bu süreç 17 Aralık’a kadar da devam edecek. Bakalım özellikle yılın son Merkür retrosu burçları nasıl etkileyecek? Ama önce günlük tüyolar…

Bugün Ay tüm gün Başak burcunda olacak. Bu yüzden güne çalışkan ve dikkatli bir enerji hâkim. Kendimizi, sorumluluklarımız ve görevlerimiz konusunda daha motive hissedebiliriz. Evde düzenleme, temizlik gibi işlere ağırlık vermek için uygun bir zaman olabilir. Ayrıca sağlığımıza odaklanmak, sağlıklı alışkanlıklar kazanmak için destekleyici bir enerji var. Gün boyunca sakin ve üretken bir şekilde zamanı değerlendirmek, daha fazla verim elde etmemizi sağlayabilir.

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Yarın Ay, Başak burcunda boşlukta kaldığı sürede işlerimizde belirsizlikler ve plansızlıklar yaşanabilir; bu saatlerde önemli kararlar almaktan kaçınmalıyız. Güneş ile Mars arasındaki üçgen açı, enerjik ve hareketli bir gün vaat ediyor, ancak rekabet ve meydan okumalar gündeme gelebilir. Spor yapmak, kaslarımızı çalıştırmak ve enerjimizi doğru kanalize etmek için oldukça uygun bir zaman. Yaralanmalara, kazalara dikkat etmeliyiz.

Salı Ay, tüm gün Terazi burcunda seyahat ederken ilişkilere ve diplomasiye dikkat çekiyor; denge kurmak önem kazanabilir. Merkür retrosu başlıyor ve iletişimde, teknolojide, planlamalarda aksaklıklar yaşanabilir. Anlaşma yapmak ve elektronik cihaz almak için uygun bir dönem değil. Geçmişten gelen meseleler tekrar gündem olabilir ve eski bağlantılar canlanabilir. Seyahatlerde gecikmelere, projelerde aksamalara hazırlık yapmakta fayda var.

Çarşamba Ay, Terazi burcunda boşluğa giriyor; işlerimizde ilerlemek yerine daha fazla beklemek gerekebilir. Venüs ile Şiron’un kare açısı, ilişkilerde duygusal zorluklara ve geçmiş yaraların yüzeye çıkmasına sebep olabilir. Değersiz hissetme eğilimimiz artabilir, ancak bu hislerle yüzleşmek ve iyileşmek için harika bir fırsat. Başkalarının duygusal yaralarını anlamak ve empati geliştirmek için de güçlü bir dönem.

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Perşembe Ay, Akrep burcuna geçiyor ve duygusal derinlikle sezgiler ön planda. Yakın çevremizle daha yoğun ve derin paylaşımlar yapabilir, sırları çözebilir ya da önemli konulara dair içgörüler kazanabiliriz. Cinsel enerji, tutku ve gizem dolu aktiviteler bu dönemde öne çıkabilir. Hayalet hikâyeleri, dedektiflik temaları ya da gizemli konular ilgimizi çekebilir; zihinsel ve duygusal derinleşme zamanı.

Cuma Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat ederken, Venüs ve Uranüs arasındaki üçgen açı, sıradışı ve yenilikçi ilişkilere kapı aralıyor. Partnerinizle daha önce denemediğiniz şeyleri deneyimlemek veya yeni biriyle marjinal bir ilişkiye başlamak mümkün. Bu süreçte özgürlük ihtiyacı artabilir ve kurallar koymak yerine akışta kalmak daha faydalı olur. Arkadaş çevremizle ya da sosyal gruplarla dinamik ve heyecan verici aktiviteler için uygun bir gün.

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30 Kasım Cumartesi Ay, Akrep burcunda boşlukta kalırken işlerimizde sonuç almak zor olabilir; planlarımızı öğleden sonraya bırakmalıyız. Ay, Yay burcuna geçtikten sonra güne daha iyimser, enerjik ve cesur bir hava hâkim olur. Güneş ile Satürn arasındaki kare açı, özellikle kariyer konularında engeller, sorumluluklar ve baskılar yaratabilir. Zaman yönetimine önem vermek, aşırı yük almaktan kaçınmak ve risklerden uzak durmak önemli olacak.

17 ARALIK’A KADAR SÜRECEK MERKÜR RETROSU BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Sözleriniz çok büyük yankı uyandırabilir

Seyahat planlarınıza özen gösterin; her an uçağınız iptal olabilir ya da farklı bir şehirde bulabilirsiniz kendinizi. Sözleriniz çok büyük yankı bulabilir, o yüzden ağzınızdan çıkana da dikkat edin. Eski bir dostunuz ya da hocanızla yollarınız kesişebilir, size önemli bir şey hatırlatabilirler. Yeni bir şey öğrenmek yerine eski bilgilerinizi gözden geçirin ve gireceğiniz olası sınavlarda ekstra dikkatli olun.

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Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Maddi risk almayın, ayaklarınızı yere sağlam basın

Maddi konular ve paylaşılan kaynaklar bu dönemde öne çıkabilir. Miras ya da ortak finansal meselelerde gecikmeler yaşanabilir; evrakınızı dikkatle kontrol edin. Eski bir yatırım fikri yeniden gündeme gelebilir, adım atmadan önce iki kez düşünün. Gizli kalmış bazı sırlar bu dönemde su yüzüne çıkabilir, hazırlıklı olun. Maddi riskler almak için uygun bir zaman değil; ayaklarınızı yere sağlam basın.

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Eski bir ilişkiyi onarabilirsiniz

Merkür yönetici gezegeniniz; gerilemenin etkisini doğrudan hissedeceksiniz. İkili ilişkilerinizde iletişim problemleri baş gösterebilir. Eski bir partner aniden dönebilir ama eski defterleri açarken dikkatli olun. Seyahat planlarınız ya da ortak işlerinizde beklenmedik gecikmeler olabilir. Sözleşme imzalamaya, yeni bir projeye başlamaya uygun dönem değil. Eski bir ilişkiyi onarma şansı bulabilirsiniz.

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Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

İş ortamında ve iletişimde sorunlar yaşanabilir

İş yerinde e-postalar kaybolabilir, yanlış anlaşılmalar artabilir, detaylar gözünüzden kaçabilir. Eski bir rahatsızlığınız gündeme gelirse önemsemelisiniz. Eski bir iş arkadaşınız ya da iş fırsatı yeniden karşınıza çıkabilir ama koşulları dikkatle değerlendirin. İş arkadaşlarınızla iletişim sorunları yaşanabilir; net olmak önemli. İşte kullandığınız elektronik aletlerde sorunlar meydana gelebilir.

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Yatırım yapacaksanız uzmandan destek alın

Eski bir sevgili aniden dönebilir; bu karşılaşma sizi duygusal olarak etkileyebilir. Yaratıcı projelerde ilham eksikliği hissedebilirsiniz; eski projelerinizi gözden geçirin. Sosyal medyada söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir. Eğlenceye ve risk almaya olan düşkünlüğünüzü dizginleyin. Eski bir hobinize tekrar başlayın. Borsa gibi alanlarda yatırım iştahınız artabilir ama profesyonel destek almanız doğru olacaktır.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Bir ev eşyanız bozulabilir, tadilat işiniz olabilir

Aileyle iletişimde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir; kelimelerinizi dikkatli seçin. Ev eşyanız bozulabilir ya da eski bir tadilat işi tekrar elinizi oyalayabilir. Eski bir aile meselesi çözüm beklerken karşınıza çıkabilir; bu sefer üstesinden gelme şansınız var. Ailenizle bağları güçlendirmek için etkinlik planlayabilirsiniz. Evde uzun süredir kayıp olan bir eşyanın aniden bulunması mümkün.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Yazılı ve sözlü anlaşmalara ekstra özen gösterin

Yanlış anlaşılmaların bol olduğu bu dönemde, özellikle mesajlarınızı iki kez kontrol edin. Kardeşler ya da yakın çevrenizle geçmişten bir mesele gündeme gelebilir. Kısa bir yolculuk planladıysanız, iptal-rötar olabilir. Günlük hayatınızda sürekli kullandığınız bir araç- cihaz bozulabilir. Yazılı ve sözlü anlaşmalarda ekstra dikkatli olun. Göndereceğiniz kargo gibi paketlerde ulaşım sıkıntıları oluşabilir.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Tasarruf edebilir, borçlarınızı kapatabilirsiniz

Finansal konularda dikkatli olun. Geçmişten bir borç-fatura karşınıza çıkabilir. Maddi risk almak için uygun bir dönem değil. Eski bir gelir kaynağı ya da finansal fırsat yeniden gündeme gelebilir ama detaylara dikkat edin. Maddi konularda aceleci kararlar almaktan kaçının. Gelir ve gider dengenizi gözden geçirebilirsiniz. Tasarruf etmek ya da eski bir borcu kapatmak için çaba gösterebilirsiniz.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Büyük kararlar almak için uygun zaman değil

Kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmalara çok açık bir dönemdesiniz. Büyük kararlar almak için uygun bir zaman değil. Eski projeleriniz gündeme gelebilir; onları yeniden ele almak isteyebilirsiniz. Fiziksel görünümünüzle ilgili eski bir fikri hayata geçirmek için fırsat doğabilir. Geçmişten gelen bir dost ya da eski bir ilişki aniden karşınıza çıkabilir. İletişim kurarken net olun. Teknolojik aletler bozulabilir.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Geçmiş korkular, endişeler su yüzüne çıkabilir

Merkür’ün geri hareketi bilinçaltınızı etkileyebilir. Eski korkular ya da endişeler bu dönemde su yüzüne çıkabilir. Eski bir manevi konu tekrar ilginizi çekebilir. Gizli kalmış bir bilgi ya da sır aniden ortaya çıkabilir; bu durum sizi şaşırtabilir. Rüyalarınızda geçmişi görebilirsiniz; bu rüyaları not almak önemli olabilir. Kendinize karşı şefkatli olun. Duygularınızı ifade edin. Her dedikoduya inanmayın!

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Geleceğe dair gerçekçi hedefler belirleyebilirsiniz

Merkür gerilemesi sosyal çevrenizi ve arkadaşlık ilişkilerinizi etkileyebilir. Gruplar içinde kendinizi ifade etmekte zorluk çekebilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla geçmişteki bir kırgınlığı çözmek için fırsat bulabilirsiniz. Yeni tanışmalardan çok eski dostluklara odaklanın. Geleceğe dair daha gerçekçi hedefler belirlemek için bu zamanı değerlendirin.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Mevcut işlerinizi düzeltmeye odaklanın

Üstlerinizle ya da iş arkadaşlarınızla iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Geçmişte deneyimlediğiniz bir kariyer sorununu çözme şansı bulabilirsiniz. Toplumsal imajınız ya da itibarınızla ilgili beklenmedik bir durumla karşılaşabilirsiniz. Kariyer hedeflerinizi yeniden değerlendirmek ve gerçekçi bir plan yapmak için fırsatınız var. Yeni projelere başlamaktan çok mevcut işleri düzeltmeye odaklanın.