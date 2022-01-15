Yılın ilk ve çok önemli dolunayı!

Yeni yılın ilk Merkür retrosu bu hafta başlıyor. Bir yandan da Mars ile Neptün gökyüzünde kavga ediyor! Cesaretimiz kırılabilir, pişman olacağımız adımlar atabiliriz, aman dikkat! İşte ve sosyal hayatta ciddi kararlar almamak en doğrusu...

Bu hafta gökyüzünde hem Mars ile Neptün arasında sert bir etkileşim olacak hem de yeni yılın ilk Merkür retrosu başlayacak. Hafta boyunca cesaretin kırılması, korku, düşünmeden hareket etmek, pişman olacağımız eylemlere yönelmek çok olası. Bu yüzden çok ama çok dikkat edin! Merkür geri hareketine başlayacağı için tüm verilerinizi yedeklemenizi tavsiye ederim.

Merkür’ün geri hareketi 12 Ocak-6 Şubat arasında devam edecek.

Yarın 16.46’da Ay, Boğa burcuna geçecek. Güneş ile Neptün arasında uyumlu bir görünüm olacak. Sezgilerinize güvenin, rüyalarınızın ne sembolize ettiğine dikkat edin. Hedeflerinizi, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere düşebilirsiniz. Kariyerinizi ilgilendiren konularda karar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun değil. Yalnızlık, karmaşa, hayatın hızlı akışından kaçmak için ideal bir zaman. Eski dosyalarınızı arşivlemek, düzenlemek için de uygun. Ev içinde mutfak, banyo gibi noktalarda minik sorunlar meydana gelebilir. Terapi almak, dert anlatmak için de harika bir gün. Alerjilere, zehirlenmelere dikkat!

Salı günü Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Mars ile Neptün arasında zorlu bir görünüm oluşacak. Sezgisel, içe dönmeye müsait ve hiçbir şeyi ciddiye almak istemeyeceğiniz bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Paranıza dikkat etmelisiniz. Ciddi kararları sonraya bırakmak akıllıca olacaktır. Bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalara yönelin. Vücudumuzun savunma sistemi çok güçlü olmayabilir. Cesaretin kolayca kaybolabileceği zamanlar... Yarışmak, gövde gösterisi yapmak için uygun değil. Aldatılma ihtimaline karşı her türlü yeni iş ve projede dikkatli olunmalı. Sağlık anlamında teşhis zorlaşabilir, tek bir doktorun görüşüyle hareket etmemek en doğrusu olacaktır. Romantik görüşmeler, ilişkiler başlatmak için de pek uygun bir dönem değildir.

12 Ocak Çarşamba Ay tüm gün Boğa burcunda. Bu günlerde kişiler genellikle pratik ve somut bir bakış açısıyla durumları ele alabilir. Paranın değerini biliriz, karşılığını almak isteriz. Anın tadını çıkarmak, bedenimizle mutlu olmak, masaj yaptırmak, doğadan zevk almak, ayakları uzatıp TV karşısında çerez eşliğinde keyif yapmak doğru faaliyetler. Bahçe, toprak işleriyle ilgilenmek için de harika bir gün. Parayla ilgili görüşmeler yapabilir, sorunları çözebiliriz.

Perşembe Ay 5.07’de İkizler burcuna geçecek. Konferans, seminer vermek, kalabalık gruplara konuşmalar yapmak için uygun bir gün. Çok fazla asparagas haber çıkar, bilginiz olsun. Zihniniz yerinde duramaz, merakınız alevlenir. Birden fazla kişiyle randevulaşabilirsiniz. Arkadaşlarla bir araya gelmek, sohbet etmek için harika bir süreç. Ay, İkizler’deyken kardeşler, kuzenler, yeğenler, komşularla ilgilenebilirsiniz.