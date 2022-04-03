Yılın en zor haftalarından biri geldi

Hiç öyle kıvırmaya, eğmeye, bükmeye gerek yok. Vaziyet alın, bu hafta oldukça zor! Engeller, sorunlar, kötülükler ve düşmanlıklarla karşılaşabileceğimiz zamanlar olacak. Bu hafta öfkesini kontrol edemeyen sınıfta kalacak.
Sinirlerimize hâkim olmamız gerekiyor, kalp kırmamaya dikkat! Perşembe sunum yapmak için ideal gün.
Yılın en zor haftalarından birine hazırlıklı olmalıyız... Gökyüzünün iki kötücülü, Mars ve Satürn, birlikte hareket ediyor. Bu haftayı yumuşatan tek şeyse Venüs’ün, keyif aldığı Balık burcuna geçişi olacak.
Yarın Ay, tüm gün Boğa burcunda. Mars ile Satürn ise birlikte hareket edecek. Etki süresi +/- 5 gün... Kazalara karşı çok dikkatli olmalıyız.
Salı günü Ay, 3.51 ile 5.03 arasında boşlukta... Hemen ardından İkizler burcuna geçecek. Bugün ayrıca Venüs, Balık burcuna geçerek 2 Mayıs’a kadar orada seyahat edecek. Aşk ve ilişkilerde yumuşak, keyifli ve barışçıl bir süreç başlıyor. Sanat ve yaratıcılık gerektiren işlerde de başarı söz konusu. İlişkilerde bağışlama, romantizm ve duygusal paylaşımların artması beklenebilir. Estetik ve güzellik için de harika bir dönem.
Çarşamba günü Ay, tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. İletişim performansımız artarken düşüncelerin ve kararların her an değişebileceğine hazırlıklı olmamız gerek. Seyahatler organize etmek, eğitimler, iletişim aletleri almak için de uygun zamanlar.
Perşembe Ay, 5.13 ile 17.30 arası İkizler burcunda boşlukta... Arkasından Yengeç burcuna geçecek. Merkür ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm olacak. Üzerinde çalıştığınız iş ve projelerde daha ciddi ve detaycı olabilirsiniz. Resmi evrak işlerinizi halletmek, bilimsel konularla ilgilenmek, tez yazmak, sunum yapmak için ideal zaman.
Cuma günü Ay, tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Merkür ile Mars arasında destekleyici bir görünüm olacak. Başarma dürtüsünü çok güçlü hissedeceğiz. Kısa sürede birçok işi halledebileceğiz. Hem kendi haklarımızı hem de başkalarının haklarını savunabiliriz. Hoşlandığımız kişilere hissettiklerimizi söylemek için de uygun bir gün.
Cumartesi Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Aile ve evle ilgili yapılması gereken işlere odaklanabiliriz. Evi toplamak, tamirat ve bakım işleriyle ilgilenmek, taşınmak, ev almak, ev satmak, şehir veya ülke değiştirmek ya da alarm taktırmak gibi uğraşlarımız da olabilir.
10 Nisan Pazar günüyse Ay, saat 1.23 ile 5.59 arasında boşluktayken Aslan burcuna geçecek. Merkür ile Plüton arasında kare açı oluşacak. Kendimizi sadece bilgiyle savunabileceğimiz bir gün. Çok fazla eleştiri alabilir veya eleştiri yapabiliriz. Sözlerimizle kalp kırmamaya dikkat etmeliyiz. Yaşamımızda gerçekleri öğrenmeye karşı adeta takıntılı bir tavra bürünebiliriz. Paranoyalara karşı dikkatli olun, gereksiz kıskançlıklardan kaçının.
Her şey fazlasıyla durağan
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Bazı dostlarınızla yollarınızı ayırmanız gerekebilir. Sosyal ilişkilerde krizler söz konusu. İlişkiler ve aşk konusunda 5 Nisan’a kadar her şey fazlasıyla durağan. Mutluluğun yolu yalnız kalmaktan, kendinize zaman ayırmaktan geçecek.
Engeller ve krizler çıkabilir
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Kariyerinizle ilgili konularda engeller ve krizlerle uğraşmanız gerekebilir. İş kaybı ve yöneticilerle sorunlar yaşanabilir. Bir yandan aşk, bir yandan sosyal ilişkiler... Özel hayatınızda oldukça verimli zamanlar geçireceksiniz.
Yeni iş teklifleri gelebilir
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Eğitim, satış, akrabalık ilişkileri, yurtdışı işleri ve ticari konularda sorunlar, engeller, krizler söz konusu. Mutluluğun yolu sizler için başarıdan geçiyor. Bu süreçte yeni iş teklifleriyle karşılaşabilirsiniz.
Sağlığınıza çok dikkat edin
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Finansal konularda şanssızlık söz konusu. Sağlığınıza da çok dikkat edin. Seyahatler organize edebilir, kendinizi güzelleştirebilir, yeni bir tarz belirleyebilirsiniz. Yurtdışıyla ilgili konularda da mutlu gelişmeler olabilir.
Bereketli, kazançlı günler...
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Düşmanlıklarla karşılaşabileceğiniz bir hafta. Birtakım anlaşmalar sona erebilir. Ancak kazançlarınız artıyor, bereketli bir dönem. Prim, burs, sponsorluk, nafaka gibi konularda mutlu edici gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Huzur ve güven dolu ilişkiler
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
İş ortamınızda düşmanlıklarla karşılaşabilir, öfkelenebilirsiniz. İsteklerinizi elde etmeniz zor. Mevcut ilişkilerse daha romantik, huzur ve güven dolu olmaya başlıyor. 2 Mayıs’a kadar kazançlı ortaklıklar kurabilirsiniz.
Kariyerde verimli bir süreç...
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Aşk hayatınızda sizisinirlendirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yatırım için de uygun zaman değil. İş hayatınızda verimli, mutlu ve keyifli bir süreç başlıyor. Belki de bu dönem bir hayvan sahiplenirsiniz.
Yalnızlık dönemi sona eriyor!
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Ev ve aile ortamınızda huzuru yakalamak kolay değil, öfkeleneceğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Ev içi kazalara, hastalıklara dikkat. Yalnızlığa son verebilirsiniz. Romantik bir birlikteliğe yelken açıyorsunuz.
Ev-iş dengesi zorlayabilir
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Yakın çevrenizle iletişim sorunları olabilir. Trafikte çok dikkatli olun! Bazı anlaşmalar askıya alınabilir, sınavlar kötü geçebilir. Ev ve iş arasındaki dengeyi bulmakla uğraşacaksınız. İş başvurularınıza cevap gelebilir.
Risk almayı erteleyin
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Finansal konular ciddi stres ve öfkeye sebebiyet verebilir. Risk almak ve yatırım yapmak için uygun zaman değil. Yakın çevrenizle daha samimi ilişkiler geliştireceksiniz. Bu hafta keyifli planlar yapabilirsiniz.
Kazançlarınız artmaya başlayacak
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Sağlığınıza çok dikkat edin. Kişisel girişimleriniz engellenebilir. Bu hafta öfkenizi dikkatli bir şekilde yönetmeye çalışın, yıkıcı olmayın. Kazançlarınız artmaya başlayacak.
Aşk sizin peşinizde koşacak
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Gizli düşmanlar emellerine ulaşabilir, yurtdışı işlerinde sorunlar ortaya çıkabilir. Ruhsal dinginliği yakalamak zor. Venüs burcunuzda hareket etmeye başlıyor;
siz aşkın peşinde değil,aşk sizin peşinizde koşacak.
Yılın en zor haftalarından biri geldi
Hiç öyle kıvırmaya, eğmeye, bükmeye gerek yok. Vaziyet alın, bu hafta oldukça zor! Engeller, sorunlar, kötülükler ve düşmanlıklarla karşılaşabileceğimiz zamanlar olacak. Bu hafta öfkesini kontrol edemeyen sınıfta kalacak.
Sinirlerimize hâkim olmamız gerekiyor, kalp kırmamaya dikkat! Perşembe sunum yapmak için ideal gün.
Yılın en zor haftalarından birine hazırlıklı olmalıyız... Gökyüzünün iki kötücülü, Mars ve Satürn, birlikte hareket ediyor. Bu haftayı yumuşatan tek şeyse Venüs’ün, keyif aldığı Balık burcuna geçişi olacak.
Yarın Ay, tüm gün Boğa burcunda. Mars ile Satürn ise birlikte hareket edecek. Etki süresi +/- 5 gün... Kazalara karşı çok dikkatli olmalıyız.
Salı günü Ay, 3.51 ile 5.03 arasında boşlukta... Hemen ardından İkizler burcuna geçecek. Bugün ayrıca Venüs, Balık burcuna geçerek 2 Mayıs’a kadar orada seyahat edecek. Aşk ve ilişkilerde yumuşak, keyifli ve barışçıl bir süreç başlıyor. Sanat ve yaratıcılık gerektiren işlerde de başarı söz konusu. İlişkilerde bağışlama, romantizm ve duygusal paylaşımların artması beklenebilir. Estetik ve güzellik için de harika bir dönem.
Çarşamba günü Ay, tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. İletişim performansımız artarken düşüncelerin ve kararların her an değişebileceğine hazırlıklı olmamız gerek. Seyahatler organize etmek, eğitimler, iletişim aletleri almak için de uygun zamanlar.
Perşembe Ay, 5.13 ile 17.30 arası İkizler burcunda boşlukta... Arkasından Yengeç burcuna geçecek. Merkür ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm olacak. Üzerinde çalıştığınız iş ve projelerde daha ciddi ve detaycı olabilirsiniz. Resmi evrak işlerinizi halletmek, bilimsel konularla ilgilenmek, tez yazmak, sunum yapmak için ideal zaman.
Cuma günü Ay, tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Merkür ile Mars arasında destekleyici bir görünüm olacak. Başarma dürtüsünü çok güçlü hissedeceğiz. Kısa sürede birçok işi halledebileceğiz. Hem kendi haklarımızı hem de başkalarının haklarını savunabiliriz. Hoşlandığımız kişilere hissettiklerimizi söylemek için de uygun bir gün.
Cumartesi Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Aile ve evle ilgili yapılması gereken işlere odaklanabiliriz. Evi toplamak, tamirat ve bakım işleriyle ilgilenmek, taşınmak, ev almak, ev satmak, şehir veya ülke değiştirmek ya da alarm taktırmak gibi uğraşlarımız da olabilir.
10 Nisan Pazar günüyse Ay, saat 1.23 ile 5.59 arasında boşluktayken Aslan burcuna geçecek. Merkür ile Plüton arasında kare açı oluşacak. Kendimizi sadece bilgiyle savunabileceğimiz bir gün. Çok fazla eleştiri alabilir veya eleştiri yapabiliriz. Sözlerimizle kalp kırmamaya dikkat etmeliyiz. Yaşamımızda gerçekleri öğrenmeye karşı adeta takıntılı bir tavra bürünebiliriz. Paranoyalara karşı dikkatli olun, gereksiz kıskançlıklardan kaçının.
Her şey fazlasıyla durağan
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Bazı dostlarınızla yollarınızı ayırmanız gerekebilir. Sosyal ilişkilerde krizler söz konusu. İlişkiler ve aşk konusunda 5 Nisan’a kadar her şey fazlasıyla durağan. Mutluluğun yolu yalnız kalmaktan, kendinize zaman ayırmaktan geçecek.
Engeller ve krizler çıkabilir
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Kariyerinizle ilgili konularda engeller ve krizlerle uğraşmanız gerekebilir. İş kaybı ve yöneticilerle sorunlar yaşanabilir. Bir yandan aşk, bir yandan sosyal ilişkiler... Özel hayatınızda oldukça verimli zamanlar geçireceksiniz.
Yeni iş teklifleri gelebilir
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Eğitim, satış, akrabalık ilişkileri, yurtdışı işleri ve ticari konularda sorunlar, engeller, krizler söz konusu. Mutluluğun yolu sizler için başarıdan geçiyor. Bu süreçte yeni iş teklifleriyle karşılaşabilirsiniz.
Sağlığınıza çok dikkat edin
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Finansal konularda şanssızlık söz konusu. Sağlığınıza da çok dikkat edin. Seyahatler organize edebilir, kendinizi güzelleştirebilir, yeni bir tarz belirleyebilirsiniz. Yurtdışıyla ilgili konularda da mutlu gelişmeler olabilir.
Bereketli, kazançlı günler...
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Düşmanlıklarla karşılaşabileceğiniz bir hafta. Birtakım anlaşmalar sona erebilir. Ancak kazançlarınız artıyor, bereketli bir dönem. Prim, burs, sponsorluk, nafaka gibi konularda mutlu edici gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Huzur ve güven dolu ilişkiler
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
İş ortamınızda düşmanlıklarla karşılaşabilir, öfkelenebilirsiniz. İsteklerinizi elde etmeniz zor. Mevcut ilişkilerse daha romantik, huzur ve güven dolu olmaya başlıyor. 2 Mayıs’a kadar kazançlı ortaklıklar kurabilirsiniz.
Kariyerde verimli bir süreç...
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Aşk hayatınızda sizisinirlendirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yatırım için de uygun zaman değil. İş hayatınızda verimli, mutlu ve keyifli bir süreç başlıyor. Belki de bu dönem bir hayvan sahiplenirsiniz.
Yalnızlık dönemi sona eriyor!
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Ev ve aile ortamınızda huzuru yakalamak kolay değil, öfkeleneceğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Ev içi kazalara, hastalıklara dikkat. Yalnızlığa son verebilirsiniz. Romantik bir birlikteliğe yelken açıyorsunuz.
Ev-iş dengesi zorlayabilir
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Yakın çevrenizle iletişim sorunları olabilir. Trafikte çok dikkatli olun! Bazı anlaşmalar askıya alınabilir, sınavlar kötü geçebilir. Ev ve iş arasındaki dengeyi bulmakla uğraşacaksınız. İş başvurularınıza cevap gelebilir.
Risk almayı erteleyin
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Finansal konular ciddi stres ve öfkeye sebebiyet verebilir. Risk almak ve yatırım yapmak için uygun zaman değil. Yakın çevrenizle daha samimi ilişkiler geliştireceksiniz. Bu hafta keyifli planlar yapabilirsiniz.
Kazançlarınız artmaya başlayacak
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Sağlığınıza çok dikkat edin. Kişisel girişimleriniz engellenebilir. Bu hafta öfkenizi dikkatli bir şekilde yönetmeye çalışın, yıkıcı olmayın. Kazançlarınız artmaya başlayacak.
Aşk sizin peşinizde koşacak
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Gizli düşmanlar emellerine ulaşabilir, yurtdışı işlerinde sorunlar ortaya çıkabilir. Ruhsal dinginliği yakalamak zor. Venüs burcunuzda hareket etmeye başlıyor;
siz aşkın peşinde değil,aşk sizin peşinizde koşacak.