Yenilenmeye hazır olun!

Perşembe, Akrep burcunda gerçekleşecek yeniayda gizli saklı ne varsa ortaya çıkabilir, otorite figürleriyle aramızda birtakım sürtüşmeler yaşanabilir, ilişkiler aniden kopabilir. Finansal konularda temkinli davranmakta fayda var. Öte yandan krizleri fırsata çevirmek ve hayatımızdaki gereksiz yüklerden kurtulmak için de uygun zamanlar.

Kasıma Akrep burcunun 12’nci derecesinde meydana gelecek, Uranüs ve Satürn etkili önemli bir yeniayla başlıyoruz. 4 Kasım’da gerçekleşecek bu yeniayda Alphecca, Acrux yıldızları etkin. Yaklaşık 15 gün kadar tesirini hissedeceğimiz bu yeniayda sırlar, bilinçaltı, cinsellik gibi Akrep’in temsil ettiği konular hayatımızda önemli bir yere oturacak.

Akrep burcunun yönetici gezegeni olan Mars’ın kendi yönettiği burçta olmasından dolayı daha tutkulu, daha ihtiraslı hissedebiliriz.

Sezgilerimizin güçlü olacağı bir yeniay dönemine giriyoruz. Akrep derinlere inmekle ilgilidir. Her şeyi merak edeceğimiz, araştıracağımız, sırlarla ilgileneceğimiz, arkadaşlarla en mahrem konuları konuşacağımız, hatta gizli saklı ne varsa önümüze düşebileceği günler bunlar... Ayrıca kendimizle, iç dünyamızla ve psikolojimizle ilgili de derinlere inebiliriz. Bilinçaltında saklı kalan korkular, endişeler ortaya çıkabilir. Paranoya ve takıntılara karşı dikkatli olmalıyız. Ufak bir kelimeye takılıp içimizde çok büyütebiliriz ve kendi kendimizi huzursuz edebiliriz. Bu yeniay sürecinde psikolojik olarak güç kazanmak isteriz, psikolojik bir savaş verebiliriz. Akrep yeniayı, krizle mücadele dönemidir. Özellikle Mars’ın Akrep burcunda olmasından dolayı krizleri başarıyla yönetebilir, hatta büyük bir gizlilik içinde ve derin bir stratejiyle fırsata bile çevirebiliriz.

Bu süreçte özgürlük konusu da öne çıkıyor. Yeniayın Satürn’le olan sert açısı birtakım istek ve arzularımızın kısıtlanacağına, özgürlükle ilgili sorunlar yaşayabileceğimize işaret ediyor. İşin içinde Uranüs olacağından dolayı özellikle otorite figürleriyle çatışmalar yaşanabilir. Kuralları yok saymaya, asice ve dengesiz davranmaya eğilimli olabiliriz. Bazıları aniden istifa edebilir, bazıları aniden ilişkilerini sonlandırabilir; sürpriz kopmalar, ani ayrılıklar yaşanabilir. Diğer yandan Uranüs’ün etkisiyle bu süreci dikkatli bir şekilde yüklerimizden ayrılmak, kurtulmak ve kendimize daha fazla alan açmak için de kullanabiliriz.

Yeniayda gizli konular gündeme gelecek.

Akrep net olmakla ilgilidir. ‘Ya hep ya hiç’ der. Bu yeniay hayatımızdaki belirsiz konuları netleştirmek ve açıklığa kavuşturmak için

en ideal dönemdir. Bu yeniayda Satürn-Uranüs etkileşimi devrede olacak. Bu etkiyle şartlar bizi yeni bir sistem ve düzene doğru götürmeye çalışır ama biz eski düzenimizde kalmak için elimizden geleni yaparız. Yine de kontrollü bir şekilde hayatımızda gereken devrimleri gerçekleştirmek mümkün.

Akrep yeniayında kredi, finansal kaynak arayışları da öne çıkar ama finansal istikrarı yakalamak pek kolay olmayabilir. Adımlarımızı temkinli atmalıyız.