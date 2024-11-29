Yeniayın coşkusunu Satürn dizginliyor

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Yarın Yay burcunun 9’uncu derecesinde yeniay meydana gelecek. Yeniaya Balık burcundaki Satürn’ün sert bir etkileşimi olacak. Ayrıca yeniaya Antares kraliyet yıldızı eşlik edecek. Etkisini 5 gün önceden hissetmeye başladık, sonrasında da 10 gün daha devam edecek.

Yay burcundaki yeniay bize taze bir başlangıç ve geniş bir vizyon sunuyor. Özgürlüğün, maceranın ve büyük hayallerin burcu Yay, Satürn’ün sert, disiplinli ve sınırlayıcı enerjisiyle karşılaştığındaysa bizi hayallerimizi ve planlarımızı sağlam bir temele oturtmaya zorlar.

Satürn disiplin ve sorumluluğun gezegenidir. Balık burcunda hayallerimiz, sezgilerimiz ve belki de bulanık sınırlarımızı teste tabi tutar. Yay burcundaki yeniayın coşkusunu dizginleyerek şu soruları gündeme getirir: “Hayallerin ne kadar gerçekçi? Planların somut bir temele dayanıyor mu? Disiplinli ve sabırlı bir şekilde çalışmaya hazır mısın?”

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Büyük projelere başlamak isteyebiliriz, ancak karşımıza bürokratik engeller, zaman kısıtlamaları ya da finansal sınırlamalar çıkabilir. Bu, bizi planlarımızı yeniden gözden geçirmeye zorlayabilir. Bazı hayallerimizin

şu an için uygulanabilir olmadığını fark edebiliriz. Hedeflerimize ulaşmak için kısa yollar aramak yerine, adım adım ilerlememiz gerekecek. Uzun vadeli düşünmek, sistematik bir plan oluşturmak ve sorumluluk almak

bu dönem öğrenilmesi gereken konular. Zaman zaman yalnızlık hissi ya da sorumluluklar altında eziliyormuş duygusu yaratabilir. Yarım kalmış ya da dağınık projeler varsa bunları tamamlamak için disiplinli şekilde çalışabiliriz. Yeni projeler gündeme gelebilir ancak başlamak için altyapıyı oluşturmalıyız.

Başta bahsettiğim Antares sabit yıldızının etkisiyse aşırılıkların, fanatik çıkışların büyük zararlar vereceğine işaret eder.

Merkür de Yay burcunda geri harekette olduğundan bu dönem spor, eğitim, iş ve ticari alanda yeni adımlar atmak yerine ya 17 Aralık’a kadar bekleyelim ya da bu alanlarda yarım kalan işlerimizi tamamlayalım.

Sağlık konusundaysa romatizma şikayetleriyle göz ve kasların bu dönem hassas olabileceğini unutmayın.

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EĞİTİMLE İLGİLİ REFORMLAR

Yay burcu; uluslararası ilişkiler, eğitim, seyahat ve inançlarla ilişkilidir. Yay burcunun uluslararası diplomasiye vurgu yapması, ülkeler arasında yeni anlaşmalara ya da işbirliklerine yol açabilir. Ancak Satürn kare açısı, bu süreçte karşılıklı güvensizlik, yavaş ilerleyen müzakereler ya da hukuki engellerle yüzleşileceğini gösterir. Özellikle göç politikaları, vize ve sınır güvenliği gibi konular yeniden tartışılabilir. Balık burcundaki Satürn, göçmenlerle ilgili ciddi düzenlemeler ya da kısıtlamalar getirebilir.

Bu dönemde dini liderlerin açıklamaları, inanç temelli tartışmalar ya da toplumsal gerilimler gündeme gelebilir. Dinin ve inancın daha katı ve sınırlayıcı yönlerini ortaya çıkarabilir. Bu, bazı toplumlarda inanç özgürlüğü tartışmalarını tetikleyebilir.

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Eğitimle ilgili reformlar, yükseköğretim sistemine yönelik eleştiriler ya da kısıtlamalar da olabilir. Örneğin, bazı ülkelerde öğrencilere yönelik mali yüklerin artması veya bursların kısıtlanması gibi konular tartışılabilir. Finansal genişlemenin sınırlandığını gösterebilir. Uluslararası ticaret anlaşmalarında ya da büyük ekonomik girişimlerde aksaklıklar yaşanabilir.

Antares kraliyet yıldızı da tetikleneceği için büyük yangınların, savaşların çıkması, saldırılar söz konusu olabilir. Ayrıca aşırılıkları anlatan bu yıldız dünyada fanatizmi, abartılı reaksiyonları, spor skandallarını da tetikleyebilir.

Türkiye’de sağlık sektöründe yeni düzenlemeler ya da kısıtlamalar söz konusu olabilir. Kamu çalışanları, özellikle sağlık ve güvenlik personeliyle ilgili sorumluluk artışı veya iş yükü gibi konular gündeme gelebilir. Türkiye’nin uluslararası anlaşmalarında, özellikle ticaret ve hukukla ilgili konularda zorluklar yaşanabilir.

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Eğitim sisteminde reform çağrıları yapılabilir, ancak bu reformların uygulanması beklenenden daha uzun sürebilir. Toplumda dini ve kültürel meselelerle ilgili tartışmalar alevlenebilir.