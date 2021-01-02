21 Aralık’taki Jüpiter ve Satürn buluşması 200 yıllık yeni bir çağ başlattı. Mülkiyeti, sınırları ve iktidarı temsil eden ateşten aklı, özgürlüğü, bilimi anlatan havaya geçtik. Önümüzdeki dönemde teknoloji, insan hakları önem kazanacak. Önemli devrimler, hareketler yaşanabilir.
O hiç sevmediğiniz, okudukça insanın sinirlerini bozan ‘yeni dünya düzeni’ şimdi başlıyor. Enteresan bir yıla girdik. Zira 21 Aralık’ta gözler Jüpiter ile Satürn’ün bir araya gelişine çevrildi. Satürn’ün mitolojik hikâyesinde karşımıza zamanın tanrısı Kronos çıkıyor, Jüpiter’deyse tanrıların tanrısı Zeus ile karşılaşıyoruz. Bu ikilinin döngüsel ilişkisi önümüzdeki çağları anlatıyor bize.
Astrolojinin temeli elementlerdir: Ateş, hava, toprak ve su. Yunan felsefesi de dört element doktrinine dayanır: Ahlak (ateş), estetik ve ruh (su), akıl (hava) ve fiziksel her şey (toprak)... Sümerlilerde de tanrılar bu dört elemente karşılık gelirdi. Jüpiter ve Satürn’ün aralarındaki döngüler de bunlarla ilgili. 20 yılda bir Jüpiter ve Satürn bir araya gelirler. 10 defa bir araya geldiklerindeyse 200 yıllık büyük döngüleri oluşur. 200 yıllık her döngü bir elementle ilişkilendirilir. 200 yıl hava, 200 yıl su, 200 yıl toprak, 200 yıl ateş gibi...
Tarihi bir durum
Küçük döngüler hep aynı elementte olur. Sadece büyük döngülerinin dokuzuncu bir araya gelişleri farklı bir elementte meydana gelir ve bir kırılım yaşanır. 20 yıl sonra, tekrar bir araya geldiklerindeyse bir önceki, yani ilk sekiz seferdeki elementte buluşarak döngüyü tamamlarlar. Bu büyük döngüler genelde ya savaşla, ya hastalıkla, ya bir icatla ya da keşifle tamamlanır. 21 Aralık 2020’de toprak elementi döngüsü bitti. Hava elementinin 200 yıllık zamanı başladı. Tarihi bir duruma tanıklık ediyoruz.
Toprak; para, mülkiyet, hukuk, sınırlar, kapitalizm, elde etme duygusu, iktidar, tabiat ve doğayla ilgilidir. Yaklaşık 180 yıl her şey yolunda gibiydi. 20 yıl önce Satürn ve Jüpiter, ‘fragman niyetine’ hava elementinde bir araya gelerek toprak döngüsünü bozdu. 2000’e girdikten sonra toprak elementinin temsil ettiği konularda büyük yozlaşmalar başladı ki bu çok normal. Bir döngü biterken çürümeli ve bozulmalı ki yeni döngüye hızlı ve çabuk adapte olalım. Yeni perde hava elementiyle açıldı. Hava elementi astrolojik olarak aklı, bilimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü, teknolojiyi ve dijital temaları temsil eder. Yaratıcılık ve entelektüel çabaya değer verir.
2021’de eski dünyadan kopamayanlarla ‘yeni dünya düzencileri’ arasında büyük bir kargaşa ve kaos çıkabilir. Ama ilginçtir, salgından birkaç ay sonra “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganları atılmaya başlamıştı bile. Çok iyi hazırlanmış bir senaryonun hayata geçişi gibi adeta... Daha önce hava elementi çağı yaşanmadı mı diye sorabilirsiniz. Elbette. 1200’lü yıllara denk bu dönemde tarihin akışını değiştiren çok önemli olaylar meydana geldi.
Bunların ilki Magna Carta. İngiltere Kralı John bu anlaşmayla halka yeni özgürlükler tanımış ve monarkların yasalardan üstün olmadığını kabul etmişti. Tabii ki bu anlaşma, halkın altından kalkamadığı ağır borç yükü ve Kral John’un ardı arkası kesilmeyen vergilerine karşı başlatılan isyanlar sonucunda kabul edildi. Acaba bu yıl da ekonomik buhranlar nedeniyle benzer olaylar yaşanır mı? Tarih ne kadar tekerrürden ibaret göreceğiz.
1230’ların önemli olaylarından bir diğeri Engizisyon Mahkemeleri’nin acımasız uygulamalarıydı. Papa Gregory çeşitli tarikatları bu mahkemelerde görevlendirerek uygulamaların daha da vahşileşmesine neden olmuştu. Bu mahkemelerin cezalarıysa büyük bir özgürlük hareketinin başlamasına yol açtı. 2021’de de insan hakları, işkence, ayrımcılık gibi önemli konularda toplumsal olayların yaşanmasına şahit olabiliriz.
Yapay zekâya yer açın
Gelelim 1325’e... İtalya’da Rönesans ve hümanizm başlamıştı. Kâğıt ve matbaanın yaygınlaşmasıyla yeni buluşlar ve düşünceler her tarafa ulaşıyordu. 2021’de kâğıt ve matbaayı yeniden keşfetmeyeceğiz ama bu sefer yapay zekâ hayatımızın her alanına girecek. Teknolojik devrimlerin ardı arkasının kesilmeyeceği, her şeyin çok büyük bir hızla dijitalleşeceği ‘teknolojinin rönesansı’nı yaşayacağız.
Bu süreç dünya liderleri için zor olacak. 2021’in sonlarında baskıcı, kuralcı liderler sahneyi bırakmak zorunda kalacak. Bu anlamda da yeni bir çağ başlayacak.
Yeni ve cesur liderler öne çıkıp sosyal adaleti sağlamaya çalışacak. Bu yeni döngü toplumsal olaylara ve isyanlara hız verebilir. Bu isyanların çıkacağı ülkelerde önemli hareketler, devrimler meydana gelebilir.
Ekonomik sistemse eşitlik ve hakkaniyet temelinde değişecek. Dönem, kripto paraların dönemi olacak. Özellikle şubat, haziran ve aralık aylarını bir yerlere not edin. Hem ekonomik açıdan hem de toprak hareketleri bakımından (depremler gibi) önemli.
Yeni dünya düzeni
21 Aralık’taki Jüpiter ve Satürn buluşması 200 yıllık yeni bir çağ başlattı. Mülkiyeti, sınırları ve iktidarı temsil eden ateşten aklı, özgürlüğü, bilimi anlatan havaya geçtik. Önümüzdeki dönemde teknoloji, insan hakları önem kazanacak. Önemli devrimler, hareketler yaşanabilir.
O hiç sevmediğiniz, okudukça insanın sinirlerini bozan ‘yeni dünya düzeni’ şimdi başlıyor. Enteresan bir yıla girdik. Zira 21 Aralık’ta gözler Jüpiter ile Satürn’ün bir araya gelişine çevrildi. Satürn’ün mitolojik hikâyesinde karşımıza zamanın tanrısı Kronos çıkıyor, Jüpiter’deyse tanrıların tanrısı Zeus ile karşılaşıyoruz. Bu ikilinin döngüsel ilişkisi önümüzdeki çağları anlatıyor bize.
Astrolojinin temeli elementlerdir: Ateş, hava, toprak ve su. Yunan felsefesi de dört element doktrinine dayanır: Ahlak (ateş), estetik ve ruh (su), akıl (hava) ve fiziksel her şey (toprak)... Sümerlilerde de tanrılar bu dört elemente karşılık gelirdi. Jüpiter ve Satürn’ün aralarındaki döngüler de bunlarla ilgili. 20 yılda bir Jüpiter ve Satürn bir araya gelirler. 10 defa bir araya geldiklerindeyse 200 yıllık büyük döngüleri oluşur. 200 yıllık her döngü bir elementle ilişkilendirilir. 200 yıl hava, 200 yıl su, 200 yıl toprak, 200 yıl ateş gibi...
Tarihi bir durum
Küçük döngüler hep aynı elementte olur. Sadece büyük döngülerinin dokuzuncu bir araya gelişleri farklı bir elementte meydana gelir ve bir kırılım yaşanır. 20 yıl sonra, tekrar bir araya geldiklerindeyse bir önceki, yani ilk sekiz seferdeki elementte buluşarak döngüyü tamamlarlar. Bu büyük döngüler genelde ya savaşla, ya hastalıkla, ya bir icatla ya da keşifle tamamlanır. 21 Aralık 2020’de toprak elementi döngüsü bitti. Hava elementinin 200 yıllık zamanı başladı. Tarihi bir duruma tanıklık ediyoruz.
Toprak; para, mülkiyet, hukuk, sınırlar, kapitalizm, elde etme duygusu, iktidar, tabiat ve doğayla ilgilidir. Yaklaşık 180 yıl her şey yolunda gibiydi. 20 yıl önce Satürn ve Jüpiter, ‘fragman niyetine’ hava elementinde bir araya gelerek toprak döngüsünü bozdu. 2000’e girdikten sonra toprak elementinin temsil ettiği konularda büyük yozlaşmalar başladı ki bu çok normal. Bir döngü biterken çürümeli ve bozulmalı ki yeni döngüye hızlı ve çabuk adapte olalım. Yeni perde hava elementiyle açıldı. Hava elementi astrolojik olarak aklı, bilimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü, teknolojiyi ve dijital temaları temsil eder. Yaratıcılık ve entelektüel çabaya değer verir.
2021’de eski dünyadan kopamayanlarla ‘yeni dünya düzencileri’ arasında büyük bir kargaşa ve kaos çıkabilir. Ama ilginçtir, salgından birkaç ay sonra “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganları atılmaya başlamıştı bile. Çok iyi hazırlanmış bir senaryonun hayata geçişi gibi adeta... Daha önce hava elementi çağı yaşanmadı mı diye sorabilirsiniz. Elbette. 1200’lü yıllara denk bu dönemde tarihin akışını değiştiren çok önemli olaylar meydana geldi.
Bunların ilki Magna Carta. İngiltere Kralı John bu anlaşmayla halka yeni özgürlükler tanımış ve monarkların yasalardan üstün olmadığını kabul etmişti. Tabii ki bu anlaşma, halkın altından kalkamadığı ağır borç yükü ve Kral John’un ardı arkası kesilmeyen vergilerine karşı başlatılan isyanlar sonucunda kabul edildi. Acaba bu yıl da ekonomik buhranlar nedeniyle benzer olaylar yaşanır mı? Tarih ne kadar tekerrürden ibaret göreceğiz.
1230’ların önemli olaylarından bir diğeri Engizisyon Mahkemeleri’nin acımasız uygulamalarıydı. Papa Gregory çeşitli tarikatları bu mahkemelerde görevlendirerek uygulamaların daha da vahşileşmesine neden olmuştu. Bu mahkemelerin cezalarıysa büyük bir özgürlük hareketinin başlamasına yol açtı. 2021’de de insan hakları, işkence, ayrımcılık gibi önemli konularda toplumsal olayların yaşanmasına şahit olabiliriz.
Yapay zekâya yer açın
Gelelim 1325’e... İtalya’da Rönesans ve hümanizm başlamıştı. Kâğıt ve matbaanın yaygınlaşmasıyla yeni buluşlar ve düşünceler her tarafa ulaşıyordu. 2021’de kâğıt ve matbaayı yeniden keşfetmeyeceğiz ama bu sefer yapay zekâ hayatımızın her alanına girecek. Teknolojik devrimlerin ardı arkasının kesilmeyeceği, her şeyin çok büyük bir hızla dijitalleşeceği ‘teknolojinin rönesansı’nı yaşayacağız.
Bu süreç dünya liderleri için zor olacak. 2021’in sonlarında baskıcı, kuralcı liderler sahneyi bırakmak zorunda kalacak. Bu anlamda da yeni bir çağ başlayacak.
Yeni ve cesur liderler öne çıkıp sosyal adaleti sağlamaya çalışacak. Bu yeni döngü toplumsal olaylara ve isyanlara hız verebilir. Bu isyanların çıkacağı ülkelerde önemli hareketler, devrimler meydana gelebilir.
Ekonomik sistemse eşitlik ve hakkaniyet temelinde değişecek. Dönem, kripto paraların dönemi olacak. Özellikle şubat, haziran ve aralık aylarını bir yerlere not edin. Hem ekonomik açıdan hem de toprak hareketleri bakımından (depremler gibi) önemli.
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