Yengeç burcundaki yeniay bizleri nasıl etkileyecek?

Bu hafta gökyüzüne damgasını, Mars-Satürn-Uranüs arasındaki sert etkileşim vuracak. Yılın en tehlikeli ve zor zamanlarından birine giriyoruz. Bir yanımız gurur, kibir ve egoyla büyük savaşlara yelken açarken bir yanımız özgürlük mücadelesi içinde yorgun düşebilir. Bir de üstüne beklenmedik skandallardan başımız dönebilir. Hafta boyunca maddi konular başta olmak üzere hayatımızın hiçbir noktasında risk almamakta fayda var. Sakin kalmalı ve bir daha geçmek zorunda kalacağımız köprüleri yıkmamalıyız. Bu hafta beklentimizi minimumda tutmakta fayda var. Riskli sporlardan da uzak durmalı. Hafta boyunca her türlü sakarlık ve kazalara açık olacağız. Otoriteyle ilişkilerde isyankâr enerjiler hâkim. Sabırlı davranmak kolay olmayabilir. Ruhsal olarak rahatlatın kendinizi, sevdiğiniz işlere yönelin, ruhunuza iyi gelecek konularla ilgilenin. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayın. Dünyada büyük depremler, isyanlar, büyük kazalar, toplumsal hareketler, patlamalar söz konusu olabilir.
KENDİNİZİ DEĞERSİZ HİSSEDEBİLİRSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta koşullar zorlu. Sosyal çevreniz ve özel hayatınızla ilgili konularda ciddi hayal kırıklıkları ya da sizi öfkelendirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu konular kendinizi değersiz hissetmenize ya da para kaybetmenize neden olabilir.
EN İYİSİ ETLİYE SÜTLÜYE PEK KARIŞMAMAKBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Bir yandan ailevi konular, diğer yandan işle ilgili sorumluluklar ağır gelebilir. Ciddi ve büyük hayal kırıklığı yaşamanıza ya da çok öfkelenmenize neden olabilecek gelişmeler söz konusu olabilir. Sakin kalmak, etliye sütlüye karışmamak en iyisi.
ÖFKE VE ANİ PATLAMA ENERJİSİ!İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Bir süredir her cumartesi günü saat 23.00’te Instagram hesabımdan ‘Harita Metod’ isimli yayınlar yapıyorum. Bir önceki hafta magazin, ekonomi, siyaset düzleminde neler olmuş, bu olanların astrolojik yansıması nedir, anlatıyorum.
Şeyma Subaşı sevgilisinden evlilik teklifi alınca herkes onun haritasını merak etmişti. Yayından önce doğum bilgilerini araştırdım. Tam saat olmasa da bir doğum haritası çıkardım. Elbette yayında herkesin merak ettiği konu, Şeyma Subaşı’nın nasıl bir şansla bu dünyaya geldiğiydi... Ekonomik yönden çok güçlü erkeklerle yolu kesişiyordu.
Astrolojide ilişkiler, aşk, mutluluk, keyif, haz, kazançlarla ilgili konularda söz sahibi Venüs’tür. Evrensel aşk ve mutluluk anlamına gelir. Ve Şeyma’nın doğum haritasında Venüs, 8 derece İkizler burcunda yer alıyor. İkizler burcunun 8 derecesinde kraliyet yıldızlarından Aldebaran sabityıldızı var. Yayında Aldebaran sabityıldızını ve diğerlerini anlattım. Herkesin ilgisini çekti, DM kutum yüzlerce haritayla doldu.
Elbette hiçbirine bakamadım. Konu bu derece ilgi çekince biraz daha kapsamlı bir şekilde size de anlatayım istedim...
KÖTÜ HUYLARDAN VAZGEÇMEK...
Gökyüzünde dört kraliyet yıldızı var; dört ana yönü temsil ediyorlar: Doğu, batı, kuzey ve güney... Bu yıldızlara ‘gökyüzü koruyucuları’ da denir. Kraliyet yıldızlarıyla ilgili bilgiler Perslerden, MÖ 3000’li yıllardan geliyor. Bu yıldızlar; Aldebaran (Boğanın Gözü), Antares (Akrebin Kalbi), Regulus (Aslanın Kalbi) ve Fomalhaut (Balığın Ağzı)... Her bir yıldız Zodyak kuşağının belli derecelerinde... Bu yüzden herkesin haritasında kraliyet yıldızı yoktur. Olması iyi midir kötü müdür, tartışma konusu... Çünkü kişiye büyük bir başarı, onur, zenginlik, şans verirler fakat bu karşılıksız değildir, bir anlaşma söz konusudur... Vaat ettiği, temsil ettiği güzelliklere ulaşmak için bazı huylardan vazgeçmek gerekir.
Merak edenler doğum haritalarını astro.com sitesinden ücretsiz çıkarabilir. Dereceleri hesaplarken saat yönünün tersine hareket edin. Kısa çizgiler 5, uzun çizgiler 0’la biten dereceleri ifade ediyor. Her burçta 30 derece var.
Üç haftadır geri harekette olan Merkür artık normal hareketine başlıyor. Elektronik aletler alabilir, imzalarınızı atabilirsiniz. Güneş’in Yengeç burcuna geçişiyle eve, aileye, yuvaya odaklanacağınız, duygusal açıdan kendinizi güvende hissetmek isteyeceğiniz, sevdiklerinizle daha çok zaman geçireceğiniz günler geliyor.
Güneş ile Jüpiter arasındaki etkileşim iyiyken kariyerle ilgili ve finansal fırsatları iyi değerlendirmeye bakın. Şans bu konularda yüzünüze gülecek. Venüs ile Neptün arasında da uyumlu bir etkileşim olacak. Romantik, keyifli, huzurlu ilişkilerle hobilere daha fazla zaman ayırma fırsatı, maneviyat ve duygusal bağların güçlenmesi olası... Güzellik ve estetik için doğru zaman dilimindeyiz. Pazar günü Venüs, Aslan burcuna geçerek aşkta heyecanlı, hareketli, tutkulu, eğlenceli, dinamik bir dönemi başlatacak. Güneş’in Yengeç, Venüs’ün Aslan burcundaki etkilerini hafta içi hurriyet.com.tr/astroloji sayfasından detaylı okuyabileceksiniz.
Bereketli bir iş hayatıyla hareketli bir aşk hayatını bu dönemde yakalamak mümkün.
ODAK NOKTANIZ YUVANIZ OLACAKKoç (21 Mart-19 Nisan)
Güneş, Yengeç burcuna geçince odak noktanız eviniz, aileniz, yuvanız olacak. Venüs, Aslan burcuna geçinceyse aşk hayatınız renklenmeye ve hareketlenmeye başlıyor. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de destekleyici bir dönem geliyor.
EVDE HUZUR VE KEYİF VARBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Güneş Yengeç burcundayken seyahat, eğitim ve ilişkiler hız kazanıyor. Venüs, Aslan burcunda seyahat ederken yuvanızda huzur ve keyfi bulacaksınız. Evinizin dekorasyonunu yenileyebilirsiniz. Taşınmak da gündeme gelebilir.
Perşembe Oğlak burcunun 3’üncü derecesinde bir dolunay meydana gelecek ve bu dolunayda ‘Polis sabit yıldızı’ etkin olacak. Bu yıldız, Mars ve Jüpiter karakterinde bir yıldız; çok çalışma ve başarı elde etmekle ilgilidir ve hırsları sembolize eder. Yani dolunay zamanı hırslanıp çok çalışacağız ve emek vereceğimiz konularda başarı yakalayabileceğiz.
Etkilerini 15 gün boyunca hissedeceğimiz bu doğa olayı, Oğlak burcunun sembolize ettiği konuları gündemimize taşıyacak. Astrolojik olarak Oğlak burcu; disiplin, ciddiyet, kurallar, sıkı çalışmak, görevler, ödevler, düzen getirmek, gerektiğinde sınırlar koymak, kariyer, statü, sorumluluklar, prestij ve yalnızlıkla ilgilidir. Dizler, kemikler, cilt ve eklemler de yine Oğlak burcunun yönettiği alanlardır. Dünyada ve ülkemizde etkileri neler olacak ve nasıl hissedeceğiz; bakalım...
MELANKOLİ AĞIR BASABİLİR
Dolunayla birlikte hayatımıza çekidüzen vermek gereken konular nelerse onlara rahatlıkla odaklanacak, görev ve sorumluluklarımızın üstesinden gelebileceğiz. Bu dönem üretim zamanıdır. Üretmek, çalışmak, sistem kurmak, düzen kurmak adına adımlar atabiliriz. Kariyerimiz açısından da önemli kararlar verebiliriz. İş kurabilir, iş değiştirebilir, üstlerimizle işimizle ilgili hedeflerimizi konuşabiliriz. Bu dolunay zamanı amacımız her ne olursa olsun ancak ciddi adımlar atarsak başarılı olabiliriz. Bizi, statümüze ve prestijimize daha fazla önem vereceğimiz bir süreç bekliyor. Belki yapacağımız işler pek eğlenceli olmayacak ama yapmak zorunda olduğumuz için yapacağız. Ayrıca parasal konular önem kazanacak; para biriktirmek, parayla ilgili orta ve uzun vadeli planlar veya yatırımlar yapmak için de adımlar atabiliriz.
Bu dönem irade gerektiren konularda da başarılı olabiliriz. Sigarayı bırakmak ya da diyete başlamak istiyor ama bir türlü o iradeyi gösteremiyorsanız işte bu dolunayda gerekli olan motivasyonu kendinizde bulabilirsiniz. Bu dönem tek başına olmak keyif verebilir, birçok işimizi yalnız halletmek isteyebiliriz; belki de tercih edilen bir yalnızlık bize iyi gelebilir. Melankolinin ağır basabileceğini de söyleyeyim.
Sağlıkla ilgili olarak da dişlerimize özen göstermeli, diş kontrollerimizi yaptırmalıyız. Eklemlerimize ve cildimize dikkat etmemizde de fayda var. 3 derece Oğlak, bacak üstleri ve gözlerle ilgilidir; bu bölgeler ekstra hassas olabilir. Göz doktoruna görünmemiz gerekebilir veya göz hassasiyetleri artabilir. Spor yaparken bacaklarınızın özellikle üst kısmını çok zorlamayın.
Gökyüzü çok hareketli. Ama en önemlisi bu yıla damgasını vuran Satürn ile Uranüs arasındaki sert etkileşim... Bu etkileşim eski ve yeni düzen arasında bir bocalamaya, çatışmaya işaret ediyor. Artık eski ve işe yaramayan ne varsa geride bırakma, hayatımızda ciddi reformlar yapma zamanı. Şubatta bu etkileşimin ilk sinyallerini almaya başladık. O dönem hayatınızda hangi radikal değişiklikler oldu, neler yaşadınız? O tarihte yarım kalan, tamamlanmayan değişiklikleri gerçekleştirmek için bir fırsat daha... İşler yine yarım kalırsa korkmayın, sene sonu yine aynı etki olacak ve 2022’ye değişimleri tamamlamış şekilde girebileceğiz. Satürn’ün temsil ettiği iş hayatı, ev ve aile düzeni yerine yeni işler ve yeni düzene geçilecek.
Uranüs’ün temsil ettiği alanlarda da yarım kalan değişimleri gözden geçirin. İşinizin ne kadarını dijitalleştirebildiniz? Şehir veya ülke değiştirmek adına adımlar atabildiniz mi? Attığınız adımlar sizi tatmin etmediyse bu hafta bunların üzerinden geçmek ve eksikleri tespit edip başlamak için uygun.
PARAYLA İLİŞKİNİZİ DÜZENLEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Yeni gelir arttırma stratejileri söz konusu olabilir. Elektronik cihazlar, dijital sistemler, sosyal medya size para kazandırabilir. Bu dönemde parayla ilişkinizi düzenlemeniz gerekebilir. Dostlar ve arkadaşlarla ilgili sorunlar yaşanabilir.
İŞLER İSTEDİĞİNİZ GİBİ DEĞİLBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
İş hayatınızda baskı altında kalabilirsiniz. İş yükü ağır gelebilir. Zor yöneticilerle çalışmak zorunda kalabilirsiniz. İşler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu konularda büyük bir yol ayrımında olabilirsiniz, sektör değiştirebilirsiniz. Değişime direnmeyin.
Bu yıl Kova burcunda seyahat eden Satürn ile Boğa burcunda seyahat eden Uranüs arasında zorlayıcı bir açı oluşacak. Bu etkileşimi 2021’de ilk kez şubatta deneyimledik. Bu ay ikinci raunt... Aralıkta bir tane daha...
Satürn ve Uranüs etkileşimi dünyada ve hisse senedi piyasalarında finansal istikrarsızlık ortaya çıkacağına ve belki de teknolojinin yeni bir parlama dönemine gireceğine işaret ediyor olabilir. Eğer Satürn, hâkimiyetini dikte eden bir hükümet olarak düşünülürse Uranüs de özgürlük, bağımsızlık dürtüsünü temsil eden halk olarak düşünülebilir... Ortaya çıkan uyuşmazlıklar zorlayıcı bir hale gelecektir. Bu durum mevcut hükümetlere karşı toplu protestolara ve hatta devrimlere sebep olabilir, halk arasında büyük huzursuzluklar cereyan edebilir. Yenilik (Uranüs, Kova) taleplerine karşı kontrolünü kaybetmek istemeyenler (Satürn) azimle dirayet gösterebilir. Ancak en nihayetinde liderler ya değişiklikleri kabul edecek ya da oylama sonucu veya cebren görevlerinden alınacak. Çünkü Uranüs’ün Satürn’e ‘kare açı’ gerçekleştirmesi ayrılıklar ve görevden alınmalarla ilişkilidir.
Haziran ve aralıkta Uranüs ile Satürn arasındaki çekişme büyük depremlere zemin hazırlayabilir. Ayrıca Avrupa’da yükselişe geçen milliyetçiliği engelleme çalışmalarıyla karşılaşabiliriz bu aylarda. Uranüs ve Satürn etkileşimiyle hava yolculuklarında sıkıntılar, kazalar, grev gibi konular da gündeme gelebilir. Yine bu aylarda nükleer denemeler, kazalar, sızıntılar yaşanabilir.
GEÇMİŞTE NELER YAŞANDI?
1951 ve 1952’deki Satürn-Uranüs etkileşimi Terazi ve Yengeç burçlarındaydı...
- 1951’de Türkiye işsizlikte rekor kırdı: 1.1 milyon işsiz...
- Adnan Menderes istifa etti.
Bu hafta Merkür’ün geri harekette olduğu İkizler burcunda Güneş tutulması meydana gelecek. İkizler burcundaki tutulma zamanları bilginin, iletişimin hızla aktığı zamanlardır. Söyleyeceklerimiz ve aklımıza gelenler çok önemli olur. Hatta ağzımızdan çıkanlar hayat değiştirebilir. Merkür de işin içinde olduğundan eğitim, ticaret ve seyahatle ilgili konuların da hayatımızın merkezinde olacağını anlıyoruz. Fakat Merkür geri harekette; iletişim sorunları, kararsızlıklar, aksaklıklar yaşanabilir. Neptün’ün tutulmaya sert bir etkisi olacak. Hatalı ya da duygusal kararlar almaya eğilimli olabiliriz. Yanlış bilginin yayılması, hesap hataları, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Bu tutulmaya Satürn’ün de destek vermesi özgürlük, insanlık, insan hakları, düşünce özgürlüğü, teknolojiyle ilgili konular ve yatırımlarda destekleyici olacak.
Bu hafta Mars da Aslan burcuna geçiyor ve 29 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatımızın her alanında iyi performans sergilemeye çabasına girebiliriz. Ama bunu ego savaşlarına dönüştürmeyin.
CİDDİ KARARLAR VERMEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Kiminle ne konuştuğunuza, nereye, ne imza attığınıza dikkat edin. Yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkilerde karmaşalar meydana gelebilir. Alıngan olabilir ve birçok şeyi abartabilirsiniz. Zihniniz karışık. Hayatınızın değiştirecek kararlar vermeyin.
KENDİNİZE VAKİT AYIRINBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Tutulmanın etkilerini parasal alanda göreceksiniz. Kafanız karışabilir, gerçeği göremeyebilir, hatalı yatırımlar veya harcamalar yapabilirsiniz. Finansal anlamda risk almak için hiç uygun bir dönem değil. Kendinize vakit ayırın, değerinizi bilin.
1) ETKİLERİ EKİM AYINA KADAR SÜRECEK
10 Haziran Perşembe günü 19 derece İkizler burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulmada Merkür başrolü oynayacak; Neptün’ün sert, Satürn’ün ise uzaktan destekleyici bir kontağı olacak. Bu Güneş tutulması ayrıca Auriga Takımyıldızındaki Hoedus 11 yıldızının üstünde meydana gelecek. Rusya, Grönland, Kuzey Kanada’da yaşayanların izleyebileceği bu doğa olayı, İstanbul saatine göre 11.12’de başlayacak ama bu sadece başlangıç anı... Ortalama 52 dakika sürecek bu tutulmanın en güçlü etkilerini 10 Temmuz’a kadar hissedeceğiz. Ama az sonra bahsedeceğim bu etkiler ekim ayına kadar devrede olmaya devam edecek.
2) KİŞİSEL BİLGİLER KORUNMALI
Yanlış anlaşılmalar, karar verememe durumları olabilir, adeta sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebiliriz. Kandırılmaya, dolandırılmaya çok açık zamanlardayız. Kişisel bilgilerinize, şifrelerinize dikkat edin. Bu dönem özellikle büyük şirketler, insanların kişisel bilgilerini kayıt altına alma konusunda çok ama çok dikkatli olmalı. Tutulma nedeniyle kendimizi ifade etmek, daha çok konuşmak, daha çok duyulmak isteriz. Ama Neptün etkisinden dolayı kendimizi doğru ifade edemeyebiliriz, bizi anlamadıkları hissine kapılabiliriz veya gerçekten anlamayabilirler. Yeni başlamayı düşündüğünüz ne varsa ay sonuna erteleyin. Erteleyemiyorsanız adımlarınızı çok dikkatli atın. Bu dönem küçük beyaz yalanlar dahi büyük utançlara sebebiyet verebilir.
3) EN KÖTÜ KOŞULDA BİLE DÜRÜST OLUN
Önemli bir sınava girecekseniz yazdıklarınızı, söylediklerinizi dikkatli seçin. Bu tutulma kafamızı allak bullak edecek. Doğru ve yanlışlar iç içe geçecek, neye inanacağımızı şaşıracağız. Her duyduğunuza inanmayın, her duyduğunuzu herkesle paylaşmayın. Bu tutulma büyük bir dürüstlük sınavına da işaret ediyor. Süreci iyi atlatmak istiyorsanız, hayatınızın her noktasında hatta en kötü koşulda bile dürüst olmalısınız. Diğer yandan bu tutulmaya Satürn’ün destek vermesi nedeniyle insan hakları, düşünce özgürlüğü ve teknolojiyle ilgili konularda destekleyici etkiler devrede olacak. İkizler burcunun temsil ettiği eller, kollar, parmaklar, sinir sistemi, bronşlar hassas olabilir. Özellikle 19 derece İkizler kaburgalara işaret eder, bu dönem kaburgalarımıza dikkat!
4) BÜYÜK DEPREMLERİ TETİKLEYEBİLİR
Pazartesi, Mars ile Neptün arasında uyumlu bir etkileşim olacak; psikolojik ve mistik konulara ilgi duyabilirsiniz. Ailevi ve duygusal konularda daha şefkatli davranabilirsiniz. Salı, Güneş ile kuzey Ay düğümü birlikte hareket edecek. Alacağınız haberler hayata bakış açınızı değiştirebilir. Çarşamba günü Venüs, Yengeç burcuna geçecek. İlişkilerin dinamiği de artık gözle görülür bir şekilde değişmeye başlayacaktır. Çiftler çocuk sahibi olma yolunda ciddi adımlar atabilir. Perşembe, Güneş ile Satürn arasında uyumlu bir etki olacak. Birçok şeyi büyük bir ciddiyetle ele alma zamanı. Eğer terfi gibi bir konuşma yapacaksanız bugün ve sonrasını kullanın. Fikirlerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Cuma günü Venüs ile Jüpiter arasında çok güzel bir kontak olacak. Aşk, ilişkiler, parasal konular açısından çok şanslı ve verimli bir gün. Fırsatları iyi değerlendirin. Hafta sonuysa gökyüzü epey gergin... Mars ile Plüton arasında sert bir etkileşim olacak. Kazalara, yanıklara, çarpmalara dikkat! Kimseyle kavga etmeyin, köprüleri yıkmayın.
KARDEŞİNİZİ YANLIŞ ANLAYABİLİRSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Merkür’ün geri hareketi iletişim, kardeşlerle ilişkiler, eğitim, seyahatle ilgili konularda etkili. Kardeşler ve yakın çevrenizle birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Sınavlarda odaklanmak zor olabilir. Yolculuğa çıkmadan önce hoş olmayan sürprizlere hazır olun.
PARASAL KONULARDA İKİ KERE DÜŞÜNÜNBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Merkür geri giderken parasal konularda dikkatli olmalı ve karar alırken defalarca düşünmelisiniz. Unutkanlıklar olabilir. Cüzdanınızı, paranızı, kıymetli bir eşyanızı unutabilirsiniz. Hesap hataları, ödemelerde sorunlar yaşanabilir.
İLETİŞİM KRİZİ ÇIKABİLİRİkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Merkür retrosunda seyahatte aksaklıklar yaşayabiliriz. Ayrıca bu dönemde aşklar da ayrılıklar da geçici olur.
İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür’ün bugün başlayan geri hareketi 24 Haziran’a kadar devam edecek. Merkür yıl boyunca dört ayda bir geri gider ve bu retro üç hafta sürer. Tabii bu gerilemeden önce bir yavaşlar ve geri hareketine öyle başlar; benzer şekilde ileri gitmek için de önce yavaşlar, sonra ileri hareketine başlar. Aslına bakarsanız geri gitme olayı tamamen bir göz yanılsaması... Merkür bu süreçte sadece yavaşlıyor ama Dünya’dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünüyor. Bu geri gitme, yani retro sürecinde Merkür’ün temsil ettiği konularda gecikmeler, aksaklıklar, sorunlar, verimsizlik, istediğin sonucu elde edememe gibi etkiler ortaya çıkar.
Merkür bu defa İkizler burcunda geri hareket edecek. Bu bizim için önemli çünkü Merkür, İkizler burcunu yönetir ve yönettiği yerde yapacağı geri hareket daha hissedilir olacaktır. Merkür geri gittiği süreçte iletişim konularında ciddi sorunlar ve karışıklıklar ortaya çıkarır. Bu nedenle yeni işlere ve projelere başlamak için iyi bir dönem değildir çünkü verim elde edilemez veya sonuca ulaşılamaz. Yine hayatımızın akışını değiştirecek kararlar almak için de uygun bir zaman değil çünkü objektif olmak ve doğru karar vermek mümkün olmayabilir.
GIYBET MESAJLARI KARIŞABİLİR
Bu süreçte kullandığımız cep telefonları, bilgisayarlar, elektronik aletler, evimizdeki elektronik aksamlar, işyerimizdeki bilgisayarlarda arızalar ortaya çıkabilir. Farkında olmadan dosyaları silebiliriz, bilgisayarlarımız bozulabilir. Merkür retrosunda elektronik eşya almayın dememe gerek yok herhalde! Elektronik ve cep telefonu firmaları türlü kampanya ve oyunlarla aklınızı çelmek isteyecek eminim ama siz temkini elden bırakmamalısınız. Yine Merkür’ün temsil ettiği araç alımlarınızı da mümkünse 24 Haziran’dan sonraya erteleyin.
Merkür seyahatleri sembolize ettiğinden yolculuklarda stres yaratacak durumlarla uğraşmamız gerekebilir. Bineceğimiz otobüs veya uçağı kaçırabiliriz, çantalarımızı unutabiliriz, siz gideceğiniz yere ulaşırsınız da bavulunuz başka bir şehre gidebilir. Merkür taşımacılıkla da ilgili olduğundan bu dönem internetten sipariş verirken adresinizi doğru yazdığınızdan ya da bir şeyleri kargolarken verdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olun. Bu Merkür retrosu İkizler burcunda olduğundan özellikle gönderimlerle ilgili ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.
Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Yay burcunda gerçekleşecek ve Jüpiter’den etki alacak Ay tutulması... Güney Ay düğümü tarafında gerçekleşeceği için inançlar üzerine tartışmaya girmek, yurtdışı bağlantılı her türlü iş, spor, abartılı davranışlar, eğitimle ilgili konular stres noktaları olacak. Eğer gündeminizde bu konular varsa açık fikirli olmaya gayret edin. Bu tutulmaya Jüpiter eşlik edecek. Bu nedenle coşkulu, abartılı, fanatik davranışlar zarar görmemize neden olabilir. Özellikle Jüpiter’in Balık burcunda seyahat etmesiyle şansına gereksiz yere güvenmek, egonun şişmesi, hiçbir strateji kurmadan bir hayalin peşinden gitmek bize zarar verebilir. Perşembe Venüs ile Neptün arasında zorlu bir görünüm olacak. Bu, özel ilişkilerde hayal kırıklığı anlamına gelir. Özel hayatınızla ilgili önemli planlarınızı perşembe yapmayın. Cumartesi günüyse Merkür ve Venüs, İkizler burcunda birlikte hareket edecekler. Eski sevgililerden haberler gelebilir.
BU RÜYALARIN BİR ANLAMI OLMALI!
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Ay tutulmasıyla yurtdışı, yabancılar, eğitim, kariyerle ilgili konular etki altında olacak. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey abartıdan kaçınmak... Yayıncılık, medya gibi konularda destek görebilirsiniz. Rüyalar sizin için ayrı bir anlam ifade edebilir.
DESTEKLERİN DEĞERİNİ BİLİN
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
6 MADDEDE ‘SÜPER ÇİÇEK KANLI AY TUTULMASI’
1- TUTULMANIN ADI NEREDEN GELİYOR?
26 Mayıs’ta Yay burcunun 5. derecesinde bir Ay tutulması meydana gelecek. Tam adı ‘süper çiçek kanlı Ay tutulması’... Tutulmanın en güçlü etkilerini 26 Mayıs’tan önce ve sonraki 14 gün boyunca hissedeceğiz. Tutulma, Dünya’ya çok yakın bir noktada gerçekleştiğinden ‘süper’ deniyor, ‘kanlı’ olmasının nedeniyse şu: Tam Ay tutulması sırasında Dünya; Güneş ve Ay arasında kalarak Ay’ın ışığını kesiyor, Ay’ın yüzeyi karanlık olmak yerine turuncuya ve kırmızıya çalan bir renge bürünüyor, bu yüzden de buna ‘kanlı tutulma’ deniyor. Eski geleneklere göre mayıs ayı, çiçeklerin açtığı, bozkırların renklendiği bir zaman. Mayıs ayında bir süper ay veya tutulma olduğunda da ona ‘çiçek’ diyorlar.
2- YENİ İNSANLAR TANIYABİLİRİZ
Bu tutulma güney ay düğümü (GAD) tarafında meydana gelecek. GAD tarafında meydana gelen tutulmalar stresli, zorlu ve gölge yönlerin daha çok çalışmasına neden olabilir. En iyi haliyle yeni insanlar tanıyabilir, yeni mekânlar keşfedebiliriz. İlgi alanlarımızla ilgili eğitimlere başlayabilir; en kötü zamanlarda bile gülecek, eğlenecek ayrıntılarla hayatımızı yaşanabilir hale getirebiliriz. Spora başlamak için de en güzel zamanlar... Hayata bakış açımızı çeşitlendirecek düşünce akımlarıyla ilgilenebilir, dini inançlarımızın getirdiği uygulamaları yapmaya daha çok gayret gösterebiliriz. Elimizdeki koşullarla en iyisini yapmaya çalışır, işlerimizi büyütmek için çalışabiliriz.
3- BÜYÜK MADDİ RİSKLER ALMAYIN
Haftaya Güneş ile Plüton arasındaki güçlü kontakla başlıyoruz. Bu ikili toprak grubunda olduğundan; hem kariyer hem de parasal konularda haftaya güçlü başlıyoruz. İş değiştirmek, iş kurmak için de güzel etkiler söz konusu. Salı günüyse Venüs ile Şiron arasındaki destekleyici etki sayesinde ilişkilerdeki yaraları sarmak çok daha kolay. Çarşamba günü Venüs ile Satürn arasında güzel bir etkileşim olacak. Uzun soluklu ilişkiler, ortaklıklar başlatmak, dayanıklı eşya almak, estetikle ilgili konularla ilgilenmek için oldukça destekleyici. Perşembe günü Güneş artık İkizler burcuna geçecek ve gökyüzünde bir aylık ikizler dönemi başlayacak. İletişimin, öğrenmenin hızı artacak. Oldukça hareketli ve sosyal bir dönem bekliyor bizi. Cuma Güneş ile Jüpiter arasında sert bir etkileşim olacak. Özellikle parasal konularda abartılı harcamalar olabilir. Hafta sonu Merkür ile Neptün arasında sert bir etki olacak. Kafa karışıklığı, yanılgılar, hatalı yargılar, hesap hataları olabilir.
İŞ KURMAK İÇİN DOĞRU ZAMANKoç (21 Mart-19 Nisan)
Güneş ile Püton arasındaki güçlü etkileşimle kariyerinizde güç sahibi olacağınız; yolunda gitmeyen koşulları kontrol altına alarak istediğiniz gibi yön vereceğiniz bir hafta. Eğer iş kurmak gibi bir niyetiniz varsa bu haftayı kaçırmayın.
DEĞİŞİM İÇİN HAREKETE GEÇİNBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Medya, satış, pazarlama, reklam, eğitimler, yurtdışıyla ilgili konularda güç kazanabileceksiniz. Bu hafta hangi alanda değişime ve yeni sisteme ihtiyacınız varsa harekete geçebilirsiniz. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda güçlü kişilerden destek alabilirsiniz.
YANLIŞ KARARLARA DİKKAT, KAFANIZ KARIŞABİLİRİkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Bolluk, bereket ve şans gezegeni olan Jüpiter, 14 Mayıs’ta kendi yönettiği Balık burcuna geçti, 29 Temmuz’a kadar Balık burcunda seyahat edecek. Bu geçiş birçok açıdan çok önemli. Ama neden önemli olduğuna geçmeden önce Jüpiter nedir, ne yapar, neleri sembolize eder; bunlara bakalım...
Astrolojik olarak Jüpiter’in ilk görevi iyi veya kötü ne varsa büyütmek ve kocaman hale getirmektir. Fırsatlar, şanslar, finansal konular, inançlar, ahlak, dini her türlü konu ve tüm dini kişiler, dini yerler, akademisyenler ve üniversiteler, yabancılar, yurtdışı, yayıncılık, felsefe, turizm, sporla ilgili tüm konular, kibir, hava olayları, yıldırımlar; bunların hepsi Jüpiter’in temsil ettiği ve yönettiği konular...
Balık burcunun astrolojide temsil ettiği konulara da bakalım... Şifa, tıp, hayaller, sinema, merhamet, izolasyon, yardım etmek, hayal kurmak, gerçeklerden kaçmak, sezgi, spiritüel konular, inançlar, kabule geçmek, teslim olmak, kendini feda etmek, kurban durumu, rüyalar ve mistik konular, sanat ve yaratıcılık, dans, denizler, deniz kenarları, suyla ilgili yerler, uyuşturucular, alkol, cezaevleri ve hastaneler, hayır ve yardım işleri, sosyalizm, toplumsal travmalar ve hareketler, ilaç sektörü, gazlar, eczaneler, dolandırılmayla ilgili her şey Balık burcuyla sembolize edilir. O halde Jüpiter’in Balık burcundaki seyahati sürecinde neler olabilir, şimdi de bunlara bir göz atalım.
KOLAY YOLDAN PARA KAZANMA...
Jüpiter, Balık burcunun klasik yöneticisi... Yani Jüpiter bu burçta asaletli. Asaletli demek, iyicil özelliklerini daha fazla ortaya çıkarmaya müsait olduğu anlamına geliyor. Jüpiter, Balık burcunda faydalı bir şekilde çalışacak. Peki, bu faydalar neler olabilir?
Öncelikle şifalanma ve iyileşme oranlarında çok ciddi artışlar söz konusu olabilecek. Belki de birçok hastalığa çare bulunabilecek. Koronavirüs için ilaçlar ortaya çıkabilir; tıp alanında büyük keşifler de bekleyebiliriz. Bu dönem, sinema sektörünün yeniden yükselişe geçeceği bir dönem olabilir; ayrıca bilinçaltı ve rüyalarla ilgili daha fazla filmler, diziler görebiliriz.
Hepimiz kendimizi psikolojik olarak iyileştirmek üzere adımlar atabilir, terapilerde ciddi patlamalar olmasını bekleyebiliriz. Sezgisel yanımızı güçlendirmek adına çalışmalara katılabilir, araştırmalar yapabiliriz.
Boğa burcunda meydana gelecek yeniay bu haftanın ilk önemli gelişmesi... Parasal konular gündemde olacak. Plüton’un destekleyici açısıyla bu alan güçlenecek, yatırımlarımızın karşılığını alabileceğiz. İş kurmak, büyütmek, yatırımlar için çok güzel koşullar söz konusu. Tabii Boğa’dan bahsediyorsak iştahımızın açılabileceğinden de söz etmeliyiz. Huzura, sanata, güzelliğe odaklanma zamanı olacak.
Bu hafta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter de Balık burcuna geçecek ve 27 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Jüpiter, Balık burcunda yönetici durumda. Bu yüzden Balık’ın ifade ettiği konularda fırsatlar ve şanslarla karşılaşabiliriz. Hayal gücü gerektiren, yaratıcılıkla ilgili konular; dans, balıkçılık, spiritüellik, psikoloji, bilinçaltı şanslı alanlar olacak. Balık ayrıca tıp ve şifayla bağlantılı. Bu yüzden Jüpiter’in bu geçişi koronavirüsle ilgili hayatımızı rahatlatacak güzel gelişmelerin olacağına işaret ediyor. Şifanın dalga dalga yayılacağı bir zaman...
FIRSATLAR YURTDIŞINDAN GELECEKKoç (21 Mart-19 Nisan)
Parasal konularda güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar için şahane bir hafta! Şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter, Balık burcuna geçince fırsatlar size daha çok yurtdışı ve sağlıkla ilgili konulardan yana gelecek. İyileşme ve şifa bulma zamanı.
SOSYAL ÇEVRENİZ DESTEKLEYECEKBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Burcunuzda yeniay meydana geliyor. Birçok yeniliğe yer açma, güçlenme ve başarılı olma zamanı. Şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter, Balık burcuna geçince sosyal çevrenizden büyük yardımlar göreceğiniz çok değerli bir süreç başlayacak.
Salı günü Boğa burcunun 21’inci derecesinde meydana gelecek yeniaya hem Plüton hem de Neptün destek olacak, ayrıca ‘Rana sabit’ yıldızı da etkisini gösterecek. Bu yeniay bireysel ve dünya genelinde hangi konuları deneyimlememize yol açacak, inceleyelim...
Yeniay, Boğa burcunda olduğundan önümüzdeki 10-12 gün Boğa burcunun sembolize ettiği temel konular hayatımızda daha görünür hale gelecek. Bunlar; keyif, mutluluk, şartlarını koruma gayreti, para, yaratıcılık, beslenme, tembellik, güven, sahip olma, toprak, sanat ve yaratıcılıkla ilgili konular.
YENİLİKLERE AÇIK DEĞİLİZ
Bu dönem hayatımızın odak noktasında haz ve mutluluk veren konular olacak. Hızla akıp giden yaşamı ve zamanı biraz olsun yavaşlatmaya ve sakince hareket etmeye çalışacağız. Bize keyif veren konular her neyse hayatımızda onlara daha fazla yer açabileceğiz. Lezzetli bir şeyler yemek, atıştırmak bizi daha da mutlu edecek. Ama malum, yaza doğru giderken ‘bikini diyeti’ yapanlar için pek de güzel gelişmeler değil bu dediklerim!
Ciddi bir yeteneğimiz olsun-olmasın, bir şekilde hepimiz sanat veya yaratıcılığın ucundan tutabiliriz. Belki tuvali ve boyaları alıp resim denemeleri yapabilir, çevrimiçi sanat galerilerini gezebiliriz, sevdiğimiz sanatçıların sosyal medya hesaplarında verdikleri konserlere katılabiliriz.
Yeniliklere, yeni koşullara çok da fazla açık olmadığımız zamanlardan geçiyoruz. Elimizdekinin kıymetini bilip onları korumak bu dönem daha çok işimize gelebilir. Yeni temalara karşı daha şüpheci yaklaşabiliriz.
Bugünlerde hayatımızdaki birçok konuda pratik çözümler ararken az çalışarak çok üretmenin de peşinde olacağız. Güven en hassas noktamız, çevremizdekilere olabildiğinde sadık kalmaya çalışacağız.
Haftaya keyifli başlayamıyoruz. Bir yandan Güneş ile Satürn arasındaki etkileşim, diğer yandan Merkür ile Jüpiter arasındaki... Haftanın ilk günlerinde isteklerimizi abartılı bir şekilde ifade edeceğiz ama gerçekleşmeyecek. Özellikle otorite pozisyonundaki insanlarla ego çatışmalarına girmek pek mümkün. İş konusunda da çok dikkatli olmalıyız. Ancak salı günü Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle atmosfer hızla değişiyor. Merkür bilgi, iletişim, anlaşmayla ilgilidir ve İkizler’de güçlü durumdadır. 27 Mayıs’a kadar eğitimde, anlaşmalarda, iletişimde elimiz genel olarak güçlü olacak. Çarşamba ve perşembe günleri Venüs ile Pluton arasında güçlü bir görünüm olacak. Hem maddi konular hem de ilişkiler açısından güç elde edeceğiz. Yatırımlar için de değerlendirebilirsiniz. Hafta sonuysa aşkı ve mutluluğu sembolize eden Venüs, İkizler burcuna geçecek. Aşkta ve ilişkilerde daha eğlenceli, zekânın öne çıkacağı bir zaman başlıyor! Venüs, İkizler’deyken okumak, araştırmak, öğrenmek ciddi mutluluk verir. Ancak ilişkilerde kafamız biraz karışabilir.
SAMİMİ VE SEVGİ DOLU BİR DÖNEMKoç (21 Mart-19 Nisan)
Hem Venüs hem de Merkür, İkizler burcuna geçecek. Yakın çevrenizle ilişkilerin daha samimi ve sevgi dolu olduğu, güzel sözleşmeler imzalayacağınız, araba almak ya da arabanızı değiştirmek istiyorsanız güzel fırsatlarla karşılaşacağınız bir dönem.
PARANIZI MUTLULUKLA HARCAYACAKSINIZBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Parasal konularda güzel gelişmelerle karşılaşacak, ticari konularda iyi bir kâr elde edeceksiniz. Alım gücünüzün artacağı, kendinize daha çok değer vereceğiniz, paranızı keyif ve mutluluk için harcayacağınız günler geliyor.
AŞKI HAYATINIZA ÇEKECEKSİNİZİkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Merkür ile Venüs’ün Boğa burcunda birlikte hareketiyle başlıyoruz haftaya. Güzel haberler alabiliriz, finansal konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Salı günü Akrep burcunda bir dolunay meydana gelecek ve etkileri hafta boyunca hissedilecek. Bu dolunay Yengeç burcunda seyahat eden Mars’tan destek alıyor. Ailemizden, çevremizden, komşularımızdan duygusal açıdan destek görebiliriz. Ancak Satürn’le olan sert açı birtakım isteklerimizin kısıtlanacağını, özgürlükle ilgili konularda sorun yaşanabileceğini gösteriyor. Otorite figürleriyle ilişkilerde çatışmalar, ani kopmalar, ayrılıklar olabilir. Perşembe günü Güneş’le Uranüs birlikte hareket edecek. Bugün özgürlüklere ve sürpriz gelişmelere açık olma günü. İstemediğiniz hiçbir şeyi yapmayın, size yük gelen ne varsa hızla uzaklaşın. Cuma günü Merkür ve Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Romantik yakınlaşmalar, yazışmalar, güzel sözler duymak mümkün, yaratıcı işlerle ilgilenmek için de harika fırsat. Cumartesi ve pazar günüyse Merkür’le Plüton arasındaki güçlü etkileşimle, derin araştırmalara dalabilirsiniz. İkna gerektiren konularda güç sizden yana olacak.
FİNANSAL AÇIDAN SÜRPRİZLER YAŞANABİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)
Akrep burcundaki dolunay parasal konuları etkileyecek. Ani finansal kazançlar söz konusu olabilir. Mali yönden işler istediğiniz gibi gidecek. Diğer yandan Satürn’ün sert açısı sebebiyle arkadaşlık ilişkilerinize ve duygusal konulara dikkat!
SORUMLULUKLAR ÜZERİNİZE GELEBİLİRBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Meydana gelecek dolunay odağınıza ortaklıklar ve ilişkileri taşıyacak. Yalnızsanız beklenmedik ilişkiler veya ortaklık teklifleri gündeme gelebilir. Satürn’ün sert etkisiyle de iş ve kariyer konularında sorumlulukların altında biraz ezilebilirsiniz.
İŞLE İLGİLİ BEKLENMEDİK GELİŞMELER...İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Akrep burcunun 7’nci derecesinde 27 Nisan günü, Uranüs ve Satürn etkili, önemli bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda
Hamal, Schedir, Ghakrus ve Khambalia yıldızları etkin olacak. Önemli bir dolunay bu, çünkü 2021’e adını koyan Satürn/Uranüs etkileşimini tetikleyecek. Şimdi bu dolunayın önce bireysel, sonra dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerinden bahsedelim...
Bu dolunay, 15 gün kadar etkili olacak. Bu süreçte hayatımızda Akrep burcunun sembolize ettiği konular önem kazanacak: Güç elde etmek, işleri gizlilik içinde yürütmek, parasal konular, cinsellik, değişim ve dönüşüm, kriz yönetimi, vergiler, sırlar, hırs, tutkular, kıskançlık, sezgiler, bilinçaltı...
Su grubu bir burç olan Akrep’teki dolunay zamanı psişik tüm radarlarımız açık olur. Sezgilerimiz oldukça güçlüdür, yaklaşan iyi veya kötü
ne varsa hissederiz. Bilinçaltında saklı konular yüzeye çıkar. Tüm korkular ve huzursuzluklar da... Güzel tarafı, tam da bu dönem bunları çözmek için en güzel zamandır. Kimsenin ilgilenmediği konularda derin araştırmalar yapabiliriz. Akrep derinleşmekle ilgilidir. Karşımızdakilerin gerçek duygu ve düşüncelerini öğrenmeye çalışırız, bir yandan sır saklarken
Yengeç burcundaki yeniay bizleri nasıl etkileyecek?
10 Temmuz’da, 18 derece Yengeç burcunda yeniay meydana gelecek. Bu yeniay Plüton ile karşı karşıya dururken Neptün ve Uranüs’ten de güzel destek alacak. Ayrıca Wasat sabit yıldızı da etkin olacak. Etkilerini 8-20 Temmuz arasında hissedeceğimiz bu yeniayın önce hayatlarımız, sonra dünya, sonra da ülkemiz üzerindeki etkilerine göz atalım...
Yeniay Yengeç burcunda olacağından Yengeç’in sembolize ettiği tüm konular bireysel yaşamımızda gündemimizde olabilir. Yengeç burcu astrolojide güvenlik duygusu, ailevi her türlü konu, barınma ihtiyacı, üreme, beslenme, anılar, eski ve yaşam kökleriyle ilgili konuları temsil eder.
Yeniay sürecinde evimize ait birtakım uğraşlar içine girebiliriz. Evin eksiklerini gidermek, tamirat ve bakım işleriyle ilgilenmek, taşınmak, ev alıp satmak, şehir veya ülke değiştirmek, evimizin dekorasyonuyla ilgilenmek, güvenlik için alarm taktırmak gibi uğraşlarımız olabilir. Sadece evimizde değil, etrafımızdaki diğer insanlarla kurduğumuz bağlarla ilgili de güvenli ortamlar yaratabilir, güvensiz olanlarıysa eleyebiliriz.
ESKİ DOSTLAR, ANILAR...
Ailemizle ilgili önemli konular masaya yatırılabilir; eskide kalan ya da konuşulmayıp üstü kapanan konular gündeme gelebilir. Bu yeniay zamanında ailevi sorumluluklarımız da artabilir.
Çocuklar da ön planda... Hamile kalmak isteyenler için destekleyici bir tarafı olacak bu yeniayın. Yine çocuklarımızla özel olarak ilgilenmek, onların yaşamlarındaki önemli konuları çözmek için de kolları sıvayabiliriz. Etrafımızdaki insanlara farkında olmadan biraz annelik de yapabiliriz. Sevdiğimiz insanları daha fazla korumak ve kollamak isteyebiliriz.
Eskiye dair birçok konu gündeme gelebilir. Eski dostlar, eski resimler, eski anılar... Bu arada soyunuz kimlere dayanıyor merak edip aile geçmişinize dair araştırmalar yapabilirsiniz. Ya da aile içinde böyle sohbetler dönebilir...
KARACİĞERE DİKKAT!
Yengeç beslenmekle ve gıdayla da ilgilidir. Belki bu yeniay zamanı beslenmenize çekidüzen vermek, diyete başlamak, farklı bir beslenme düzenine geçmek için de adımlar atabilirsiniz.
Sağlıkla ilgili olarak karaciğer, göğüs, göğüs kafesi, memeler, kaburga, mide, yemek borusu hassas olabilir. Bu bölgeleri ve organları yoracak hareketlerden kaçınmak yerinde olur. Midede yanma, ekşime, boğazda yanma ve kuruluk hissi artabilir. Yeniay 18 derece Yengeç burcunda meydana gelecek. Bu derece pankreasla ilgilidir. Wasat sabit yıldızıysa sol memeyle ilişkilidir.
Bu yeniay zamanında Ay ve Güneş, Plüton’un tam karşısında duracaklar. Bu biraz, duyguları büyütüp dramaya dönüştürmekle ilgilidir. Umutsuzluk, korku, takıntı, kıskançlık duyguları yükselebilir. Bu yeniay zamanı bir psikologla görüşmek iyi gelebilir. Özellikle kadınlarla kurulan duygusal ilişkilerde stres söz konusu olabilir. Duygusal bir savaşa girerken direkt savaşmak yerine karşı tarafı manipüle etme yoluna gidebilir. Bu dönemi başkalarını kontrol etmeye çalışmadan, ilişkileri sabote etmeden geçirin derim.
Bu yeniayı Neptün ve Uranüs destekleyecek. Hayal gücünü ve yaratıcılığı güçlendiren bir etkidir bu. Hatta rüyaların çok etkisinde kalabiliriz. Tam da bu yeniay zamanı özel biriyle tanışırsanız, ruhsal olarak ona kendinizi çok yakın hissedebilirsiniz.
Ayrıca yaratıcı çalışmalar içinde bulunabilir ya da sosyal medyanız için güzel ve estetik resimler, videolar çekebilirsiniz. Başka insanlara yardım eli de uzatabilirsiniz.
DÜNYAYA ETKİSİ...
Yengeç burcunda yeniay zamanı; konut, gıda, ülkelerin toprak güvenliği, emlak sektörü, tarım ve çocuklarla ilgili konular gündemde olacak demektir.
Artan kuraklıklar tarım sektörünü etkileyecek, önümüzdeki yıllarda gıda konusunda kriz yaşayabiliriz. Özellikle Satürn’ün Balık burcuna geçeceği 2022 sonu ve sonrası... O zamana gelmeden meydana gelen ve tarımı ifade eden yeniay ve dolunaylar bu sürece hizmet ediyor olabilir. Geçen hafta meteoroloji kuraklık açısından Türkiye için de alarm vermişti. Bu konu beni çok endişelendiriyor. 2023 itibariyle yaşanma ihtimali olan gıda krizine karşı şimdiden bir şeyler yapılsa iyi olur. İşte önümüzdeki Yengeç yeniayında bu konular konuşulabilir.
Yengeç burcu geçmişle ilgili olduğundan yine eskiye dair kazılar, araştırmalar yapılabilir. Geçen hafta ‘ejder insan’ haberleri çıkmıştı. Çin’de 140 bin yıl öncesine ait insan kafatası bulmuşlardı. Ve bu buldukları kafatasının bilinen insan evrimine başka bir pencereden bakılmasına olanak sağlayacağına dair haberler yapılmıştı. Bu ve buna benzer daha birçok haber bu Yengeç yeniayıyla devam edebilir; yaşam yerleri, kültürlere ait yeni bilgiler ortaya çıkabilir. Dünya üzerinde muhafazakâr, ırkçı, ayrımcı, faşizan söylemler artabilir.
Bu yeniayda etkin olacak Wasat sabit yıldızı Satürn karakterinde bir yıldızdır. Savaşları sona erdiren, orta yol bulan, anlaşma sağlayan bir tarafı vardır bu yıldızın. Diğer taraftan bu yıldız; kimyasallar, zehirler ve gazlarla ilgilidir. Umarım bu konularda keyifsiz durumlar oluşmaz.
TÜRKİYE’YE ETKİSİ...
Türkiye’nin yükselen burcu Yengeç olduğundan, bu yeniay ülkemiz için önemli. Yükselen burç, halkın taleplerini gösterir. Bu dönem halkın istekleri önem kazanabilir. Türkiye haritasında Venüs ile güzel bir kontağı olacak bu yeniayın. Bu, sanat anlamında başarı demektir. Yine Plüton ile de bir kontağı olacak; bu da güç kazanmak demektir. Ülkenin güvenlik konusunda güç kazanmasına işaret edebilir, güvenlikle ilgili konularda yeni yatırımlar ve adımlara da işaret edebilir ayrıca.
İlerletilmiş Türkiye haritasına bakacak olursak da Merkür’ün tam karşısında olacak bu yeniay. Özellikle muhalefet kanadının, ekonomi alanında ciddi konularla gündeme gelmesine işaret edebilir.