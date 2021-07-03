Yengeç burcundaki yeniay bizleri nasıl etkileyecek?

Bu hafta beklentimizi minimumda tutmakta ve hiçbir konuda risk almamakta fayda var. Zira Mars-Satürn-Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak ve yılın en zor zamanlarından birine giriyoruz!

Bu hafta gökyüzüne damgasını, Mars-Satürn-Uranüs arasındaki sert etkileşim vuracak. Yılın en tehlikeli ve zor zamanlarından birine giriyoruz. Bir yanımız gurur, kibir ve egoyla büyük savaşlara yelken açarken bir yanımız özgürlük mücadelesi içinde yorgun düşebilir. Bir de üstüne beklenmedik skandallardan başımız dönebilir. Hafta boyunca maddi konular başta olmak üzere hayatımızın hiçbir noktasında risk almamakta fayda var. Sakin kalmalı ve bir daha geçmek zorunda kalacağımız köprüleri yıkmamalıyız. Bu hafta beklentimizi minimumda tutmakta fayda var. Riskli sporlardan da uzak durmalı. Hafta boyunca her türlü sakarlık ve kazalara açık olacağız. Otoriteyle ilişkilerde isyankâr enerjiler hâkim. Sabırlı davranmak kolay olmayabilir. Ruhsal olarak rahatlatın kendinizi, sevdiğiniz işlere yönelin, ruhunuza iyi gelecek konularla ilgilenin. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayın. Dünyada büyük depremler, isyanlar, büyük kazalar, toplumsal hareketler, patlamalar söz konusu olabilir.

KENDİNİZİ DEĞERSİZ HİSSEDEBİLİRSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)

Bu hafta koşullar zorlu. Sosyal çevreniz ve özel hayatınızla ilgili konularda ciddi hayal kırıklıkları ya da sizi öfkelendirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu konular kendinizi değersiz hissetmenize ya da para kaybetmenize neden olabilir.

EN İYİSİ ETLİYE SÜTLÜYE PEK KARIŞMAMAKBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Bir yandan ailevi konular, diğer yandan işle ilgili sorumluluklar ağır gelebilir. Ciddi ve büyük hayal kırıklığı yaşamanıza ya da çok öfkelenmenize neden olabilecek gelişmeler söz konusu olabilir. Sakin kalmak, etliye sütlüye karışmamak en iyisi.

ÖFKE VE ANİ PATLAMA ENERJİSİ!İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)