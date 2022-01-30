Yarım bıraktıklarınızı tamamlama zamanı

Astrolojide Kova burcu, dostluk, arkadaşlık, grup çalışmaları, toplum yararına harekete etmenin yanı sıra akıl, özgürlük, farklı ve denenmemiş olan, orijinal, yenilikçi, entelektüel ve marjinal konular demektir. Ayrıca tabuları yıkmayı, asilik etmeyi, teknoloji, dijital dünya, yeni akımlar ve icatlar, gökyüzü, astroloji, insan hakları, dernekler ve azınlıkları temsil eder. Sağlık alanında sembolize ettiği konularsa alt bacaklar, baldırlar, sinir sistemi, kan dolaşım sistemi, kalp ve topuklardır.
Satürn ise kurallar, disiplin, sorumluluk, sınavlar, ayrılık, soğukluk, mesafe gibi kavramlarla ifade edilir. Bu ay 12 derece Kova burcunda gerçekleşen ve başrolde Satürn’ün olduğu yeniay, sosyal ilişkilere çekidüzen vermek, işe yaramayan ilişkileri sonlandırmak, bazı arkadaşlık ilişkilerimizdeyse üzerimize düşen görevleri hakkıyla yerine getirmek açısından önemli olacak.
AKIL VE MANTIK ÖN PLANDA
Bazılarımızın toplumsal konularda veya grup çalışmalarında görev ve sorumlulukları artarken bazılarımızsa kişisel özgürlük alanlarını genişletmek için adımlar atacak.
İnternet, dijital dünya, sosyal medya, e-ticaretle ilgili projeler sık sık gündeme gelebilir. Ama hem Merkür’ün 6 Şubat’a kadar geri hareket etmesi hem de Satürn etkili bir yeniay olması bu konularda dikkatli adımlar atmamız gerektiğine işaret ediyor.
Arzulanan özgürlük. işin içinde Satürn olmasından kaynaklı pek de kolay elde edilemeyecek. Bu yeniay zamanı tahammül seviyemiz düşük olabilir, çevremizdeki insanları, otorite figürlerini idare etmek zorlaşabilir.
Farklı şeyler denemek, yeni deneyimler kazanmak, çizginin biraz olsun dışına çıkmak isteyebiliriz. Ve bunu bazen de dış görünüşümüzle yapabiliriz.
Yarın Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Mars ise Oğlak burcuna geçecek ve 6 Mart’a kadar bu burçta kalacak. Bu dönem enerjimizi daha çok işimizle ilgili konulara harcayacağız. Kariyerimiz, hedeflerimiz ve verdiğimiz mücadelelerle ilgili stratejik davranır ve akıllı adımlar atarsak başarıya ulaşabiliriz. Yeni bir iş kurmak, işimizi büyütmek ve geliştirmek açısından oldukça verimli bir dönem olacak.
Salı günü Ay 5.56’da Akrep burcuna geçecek ve tüm gün bu burçta kalacak. ‘Ay Akrep günleri’nde psişik radarımız açık olur, çevremizdekilerin duygularını ve ruh halini daha iyi algılayabiliriz. Bu avantajı kullanalım; hem kendimizin hem yakın çevremizdekilerin sorunlarına dikkat kesilelim. Ay Akrep’teyken dedektiflik ve casusluk yapmak eğlenceli gelir, hayalet ve korku hikâyelerinden keyif alabiliriz. Sırlarımızı paylaşmak için uygun bir gün. Konuşmalar derinlere iner, karşımızdaki kişilerin kalplerindeki sıkıntıları açığa çıkarmak için onlarla uzun uzun sohbetler edebiliriz.
26 Ocak Çarşamba Ay yine Akrep burcunda... Merkür de geri hareket edecek ve Oğlak burcuna geçecek. 6 Şubat’a kadar Merkür’ün geri hareketi devam edeceğinden, iş, kariyer, maddi konular, iş ortamındaki iletişim trafiği ve elektronik aletlerle ilgili ekstra özenli olmalıyız. İş ve paraya dair önemli kararları 6 Şubat’tan sonraya bırakalım, ödemeleri iki defa kontrol edelim.
Perşembe Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek; bu da enerjik, hareketli, neşeli ve keyifli bir güne işaret ediyor. Affetme zamanı... Bugünün en önemli sınavı hoşgörülü olmayı öğrenmek olacaktır. Spora başlamak için de ideal bir zaman... Yoga, pilates gibi aktiviteleri de araştırabiliriz. Öte yandan bugün pot üzerine pot kırabiliriz, ağzımızdan çıkanlara aman dikkat! Sakarlıklar da peşimizi bırakmayabilir, dikkatsiz ve dağınık bir gün aslında... Ayrıntı gerektiren işlerde başarı elde etmemiz zorlaşır çünkü sabırsız davranabilir ve abartılı davranışlar sergileyebiliriz. Verdiğimiz sözlere de dikkat etmeliyiz zira sonrasında tutmakta zorlanabiliriz.
Cuma günü Merkür ve Plüton birlikte hareket edecek. Kendimizi sadece bilgiyle savunabileceğimiz bir gün... Gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku oluşabilir içimizde... Çok fazla eleştiri alabilir veya başkalarını çok fazla eleştirebiliriz; sözlerimizle kalp kırmayalım, gereksiz kıskançlıklardan kaçınalım. Resmi makamlarda iletişim kuracağımız kimselere karşı daha yapıcı ve nazik olmamız da ayrıca önemli! Bugün diğer insanlarla baskıcı bir iletişim kurmak başımıza iş açabilir. Ayrıca proje ve fikirlerimizi de paylaşmayalım, bilgi hırsızlıkları gündeme gelebilir.
Önümüzdeki cumartesi Venüs’ün geri hareketi sona eriyor. İlişkileri, aşkı, mutluluğu, keyfi, güzelliği ve parasal konuları sembolize eden Venüs uzun zamandır geri hareketteydi. Bu hareketin sona ermesiyle ilişkilerdeki pürüzler, gecikmeler, stresli durumlar ve maddi gecikmeler sona erecek. İş hayatında aksayan ilişkileri yeniden düzenlemek için önümüzde fırsatlar da olacak.
Ay düğümleri, Ay’ın Güneş etrafındaki yörüngesiyle Güneş’in yörüngesinin kesiştiği noktalardır. Astrolojik açıdan ruhun izlediği yolu gösterdiklerine inanılır. Her 18 ayda bir burç değiştirerek, gelecek 1.5 yılda kaderimizin nasıl şekilleneceği hakkında bilgi verirler.
Kuzey ve güney olmak üzere iki Ay düğümü vardır. Bunlar Güneş ve Ay tutulmalarıyla bağlantılıdır. Biliyorsunuz tutulmalar Mundane yani dünya astrolojisinde önemli sınavlar vereceğimiz, kendimizi geliştirmemiz gereken, kayıp ve zorlanma yaşayacağımız konuları ortaya koyar. Benzer şekilde kuzey Ay düğümü gelişim alanlarına; güney Ay düğümü de korkular, kayıplar, zorluklar ve sınavlara işaret eder. Bu nedenle bir tutulma kuzey tarafına düştüğünde daha iyicil bir şekilde çalışırken güney tarafında gerçekleştiğinde ciddi zorlanmaların ve kayıpların yaşanacağını düşündürür.
2022 senesindeki tutulmaların kuzey ucu Boğa’da, güney ucu Akrep burcunda. Yani Akrep’in temsil ettiği konular kayıpların, sınavların; Boğa burcunun temsil ettiği konular gelişim alanlarının ana teması olacak. Bu arada tutulmalar belli döngülerde gerçekleşir. 2022’deki tutulmaların benzerlerini aslında 2002-2004 arasında yaşamıştık. Meydana gelecek olayları tahmin edebilmemiz açısından bu dönem ciddi bir referans diyebiliriz.
DEPREMLER YAŞANABİLİR
Mundane astrolojiye göre Boğa burcu bankalar, para, ekonomi, tarım, toprak, sanat, ticaret, borsa, finans kurumları, sigorta, beslenme, gıda ve müzisyenlerle ilgilidir. Akrep burcuysa ölüm, radyoaktif maddeler, borçlar, vergiler, rezervler, yabancı ülkelerle finansal ilişkiler, kamu güvenliği, mafya, gizli örgütler, gizli işler, suçlar, hırsızlar, cinsel tacizler, tecavüzler demektir.
Az önce bahsettiğim gibi kuzey Ay düğümü Boğa burcunda olacağından dolayı, Boğa’nın temsil ettiği konuları geliştirmemiz gerekecek. Yani acilen tarıma yatırım yapmalıyız çünkü gıda krizleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Tasarruf yapmayı öğrenmemiz, ekonomik açıdan kendimizi güçlendirecek adımlar atmamız gerek. Zira 2022’de dünyayı finansal açıdan oldukça zor bir sene bekliyor.
2023 Haziran’a kadar enflasyon canavarıyla uğraşmamız gerekebilir. Bu süreçte güçlenen kripto para piyasalarına da şahit olabiliriz. Borsa, finansal kurumlar, bankalarla ilgili büyük değişimler yaşanabilir. Toprak grubunda meydana gelen tutulmalar depremle ilgilidir. 2022’de çokça deprem konuşabiliriz. Bu yüzden depreme dayanıklı yapılar yapılması, tedbirlerin ve bilinçlenmenin arttırılması gereken bir sene olabilir.
Tüm dünyada bunlar yaşanırken bireysel açıdan şartlarımızı koruma odaklı, gereksiz riskler almayacağımız bir yıl geçirmemiz gerekebilir. 2022’de kişisel olarak öğrenmemiz gerekenleri şöyle özetleyebilirim: Sadık olmak, sınırlarımızın farkına varmak, yavaş ve temkinli ilerlemek, sabır, ihtiyaçlara saygı göstermek, şükretmek, bağışlamak, devamlılığı sağlamak, başkalarıyla değil kendi işinle ilgilenmek, insanları yargılamayı bırakmak, aşırı tepkiler vermekten kaçınmak, pire için yorgan yakmamak, huzurlu olmak ve huzur vermek, iyi beslenmek, ruhsal açıdan kendine yetebilmek, kendini iyileştirmek, seks yerine duygu odaklı olmak.
Ay, yarın tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Ev ve aileye odaklanmak, eve dair işlerle ilgilenmek için harika bir gün. Duygusal açıdan kendinizi daha güçlü bir şekilde güvence altına alma ihtiyacınız artabilir. Mutfakta daha çok zaman geçirebilirsiniz. Salı günü Yengeç burcunun 27’nci derecesinde Plütonik bir dolunay meydana gelecek. 12 gün boyunca etkili olacak. Plütonik bir dolunay olduğundan, gitmeyen ve güven vermeyen her türlü ilişki bitebilir. İş hayatında baskı yaratan durumlarla karşılaşabiliriz. Hayatımızda ihtiyacımız olan değişim ve dönüşümü hangi alanda olursa olsun başlatabiliriz. Psikolojik olarak tatmin olmak isteyeceğiz ama bunu takıntılı bir ruh haline dönüştürmemekte fayda var.
Çarşamba, Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edecek. Bugün dikkat çekmek ve fark edilmek için uygun bir gün. Yaratıcılığımız artacak, enerjimiz yükselecek, bize keyif veren konularla ilgilenmek isteyeceğiz. Egolarımıza yenik düşerek başka kişilerle çatışma içine girmemeye özen gösterelim. 20 Ocak Perşembe itibariyle Güneş artık Kova burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek. Şimdiden tüm Kova burcu okurların doğum günleri kutlu olsun. Bu bir aylık süreçte hepimizin odak noktası dijital konular, teknoloji, özgürlük, toplumsal konular, ekip ve grup çalışmalarıyla verimli işler ortaya çıkarmak olacak. Cuma günü Ay tüm gün Başak burcunda seyahat edecek. Bu bir yandan hayatımızda eksik ve hatalı giden yönleri tespit edip aksiyonlar alacağımız, diğer yandan da sevdiklerimize daha fazla hizmet ve servis verebileceğimiz bir gün. Bugün bağırsaklarımıza, yediklerimize, içtiklerimize daha çok dikkat etmemizde fayda var. Her zamankinden çok daha fazla çalışmamız gerekebilir.
Cumartesi, Ay tüm gün Başak burcunda seyahat edecek. Gün içinde eleştirinin dozunu ve şeklini iyi ayarlayalım. Sağlıkla ilgili birçok konu gündeme gelebilir. Tahliller yaptırabilir, araştırmalar yapabilir, sevdiklerimizle sağlık konusunda bilgi alışverişi içinde olabiliriz. Temizlik, derleme toparlama gibi işlere de el atmamız gerekebilir. 23 Ocak Pazar günü Ay, 00.02 itibariyle Terazi burcuna geçecek ve tüm gün Terazi’de seyahat edecek. Güneş ile retro Merkür birlikte hareket edecekler. Eskiden yarım bıraktığımız işler yeniden gündeme gelebilir; projeleri tamamlamak için şahane bir zaman. Bugün söylediklerimize, düşündüklerimize dikkat etmemizde fayda var. Toplantı, organizasyon, karar almak için de pek uygun bir gün değil. Elektronik aletler, haberleşme araçlarıyla ilgili problemler de ortaya çıkabilir. Özellikle dostlar ve arkadaşlarla kurduğumuz iletişim diline ekstra dikkat etmekte fayda var.
TADİLAT YAPABİLİR, TAŞINABİLİRSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu dolunay zamanı evinizde birtakım büyük değişiklikler yapmak için harekete geçebilirsiniz. Ev değiştirebilir, tadilat gibi işlere girişebilir, taşınabilirsiniz. Ama bu vakitler, özellikle iş alanında güç oyunlarına girmemekte fayda var.
EĞİTİME, SEMİNERE KATILABİLİRSİNİZBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Bu yılın ilk dolunayı 18 Ocak’ta 27 derece Yengeç burcunda meydana gelecek. Başrolü Plüton’un üstleneceği bu dolunayda Procyon sabit yıldızı da etkin olacak ve Yengeç burcunun sembolize ettiği konular gündemimize taşınacak. Yengeç burcu astrolojide güvenlik, barınma, üreme, beslenme, anılar, eskiler, yaşam kökleri ve ailevi konuları sembolize eder.
Bireysel açıdan bu dolunayda eve, aileye yönelik birtakım işler ve sorumluluklar gündeme gelebilir. Evimizde yapılması gereken işlere odaklanabilir; bakım, onarım, tadilat gibi konularla yakından ilgilenebiliriz. Taşınmak ve yer değiştirmek için normal şartlarda uygun bir zaman olurdu ama hem Venüs hem Merkür geri harekette. Taşınmak için en azından 6 Şubat sonrasını beklemeyin.
Çocuk sahibi olmak içinse iyi bir dönem. Çocuklarımızla yakından ilgilenip onların ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı davranabiliriz. Farkında olmadan çevremizdekilere biraz annelik yapabilir, onları korumak isteyebiliriz. Evimize, arabamıza, işyerimize güvenlik için alarm taktırabilir, sevdiklerimizin güvenliğini sağlamak için de harekete geçebiliriz. Sevdiğimiz insanlarla aramızdaki duygusal bağları güçlendirmek adına onlarla daha sık bir araya gelebiliriz.
İLİŞKİLERİ SABOTE ETMEYİN
Yengeç dolunayında duygusal paylaşımlar artabilir, hisler daha kolay paylaşılır... Öte yandan dışadönük olmaktan çok içedönük olmayı isteyebiliriz. Bizi rahatlatan, aşina olduğumuz, güvende hissettiğimiz yerlerde olmak ister; maceradan ve riskten kaçınabiliriz.
Anıları yâd etmek, eskiye dair albümleri, şarkıları dinlemek ve filmleri izlemek isteyebiliriz. Ya da köklerimizi araştırabiliriz. Ekonomik açıdan şahane bir dönemden geçmesek de Yengeç burcu biriktirmek ve koleksiyon yapmakla ilgili olduğundan, birikimler yapabiliriz.
Sağlık açısından karaciğer, memeler, kaburga kemikleri, yemek borusu, mide, safra kesesi hassaslaşabilir. Yemek borusu da hassas olacağı için aşırı soğuk veya sıcak yiyecek/içecekleri tüketirken dikkat edin. Sigarayı bırakmak için de çok uygun bir dönem.
Bu dolunayda Plüton başrolde... Duyguları büyütüp dramatik bir hale dönüştürmek söz konusu olabilir. Umutsuzluk, korku, takıntı, kıskançlık duyguları yükselebilir. Bir terapistle veya psikologla görüşmek iyi gelebilir. Kadınlarla kurulan duygusal ilişkilerde stresler yaşanabilir. Duygusal konularda direkt savaşmak yerine manipülasyona gidilebilir. Başkalarını kontrol etmeye çalışmadan, ilişkileri sabote etmeden geçirin bu dolunayı.
Bu hafta gökyüzünde hem Mars ile Neptün arasında sert bir etkileşim olacak hem de yeni yılın ilk Merkür retrosu başlayacak. Hafta boyunca cesaretin kırılması, korku, düşünmeden hareket etmek, pişman olacağımız eylemlere yönelmek çok olası. Bu yüzden çok ama çok dikkat edin! Merkür geri hareketine başlayacağı için tüm verilerinizi yedeklemenizi tavsiye ederim.
Merkür’ün geri hareketi 12 Ocak-6 Şubat arasında devam edecek.
Yarın 16.46’da Ay, Boğa burcuna geçecek. Güneş ile Neptün arasında uyumlu bir görünüm olacak. Sezgilerinize güvenin, rüyalarınızın ne sembolize ettiğine dikkat edin. Hedeflerinizi, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere düşebilirsiniz. Kariyerinizi ilgilendiren konularda karar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun değil. Yalnızlık, karmaşa, hayatın hızlı akışından kaçmak için ideal bir zaman. Eski dosyalarınızı arşivlemek, düzenlemek için de uygun. Ev içinde mutfak, banyo gibi noktalarda minik sorunlar meydana gelebilir. Terapi almak, dert anlatmak için de harika bir gün. Alerjilere, zehirlenmelere dikkat!
Salı günü Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Mars ile Neptün arasında zorlu bir görünüm oluşacak. Sezgisel, içe dönmeye müsait ve hiçbir şeyi ciddiye almak istemeyeceğiniz bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Paranıza dikkat etmelisiniz. Ciddi kararları sonraya bırakmak akıllıca olacaktır. Bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalara yönelin. Vücudumuzun savunma sistemi çok güçlü olmayabilir. Cesaretin kolayca kaybolabileceği zamanlar... Yarışmak, gövde gösterisi yapmak için uygun değil. Aldatılma ihtimaline karşı her türlü yeni iş ve projede dikkatli olunmalı. Sağlık anlamında teşhis zorlaşabilir, tek bir doktorun görüşüyle hareket etmemek en doğrusu olacaktır. Romantik görüşmeler, ilişkiler başlatmak için de pek uygun bir dönem değildir.
12 Ocak Çarşamba Ay tüm gün Boğa burcunda. Bu günlerde kişiler genellikle pratik ve somut bir bakış açısıyla durumları ele alabilir. Paranın değerini biliriz, karşılığını almak isteriz. Anın tadını çıkarmak, bedenimizle mutlu olmak, masaj yaptırmak, doğadan zevk almak, ayakları uzatıp TV karşısında çerez eşliğinde keyif yapmak doğru faaliyetler. Bahçe, toprak işleriyle ilgilenmek için de harika bir gün. Parayla ilgili görüşmeler yapabilir, sorunları çözebiliriz.
Perşembe Ay 5.07’de İkizler burcuna geçecek. Konferans, seminer vermek, kalabalık gruplara konuşmalar yapmak için uygun bir gün. Çok fazla asparagas haber çıkar, bilginiz olsun. Zihniniz yerinde duramaz, merakınız alevlenir. Birden fazla kişiyle randevulaşabilirsiniz. Arkadaşlarla bir araya gelmek, sohbet etmek için harika bir süreç. Ay, İkizler’deyken kardeşler, kuzenler, yeğenler, komşularla ilgilenebilirsiniz.
Bu yılın ilk Merkür retrosu 12 Ocak’ta başlayacak; gölgesi-durağanı derken 6 Şubat’a kadar devam edecek. Bu seferki Merkür retrosunu 26 Ocak’a kadar Kova burcunda, bu tarihten sonra da Oğlak’ta deneyimleyeceğiz. Biliyorsunuz, retro için astrolojik olarak ‘geri hareket’ deriz ama aslında hiçbir gezegen geri gitmez; sadece yavaşlar ve Dünya’dan bakıldığında geri gidiyormuş izlenimi verir. Astrolojik olarak bir gezegen ‘geri gittiğinde’yse onun temsil ettiği alanlarda stres yaratan durumlar ortaya çıkar; işler yavaşlar, gecikir, hatta durur.
Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil eder. Haliyle bu gezegen gerilerken iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerin bozulması, eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeşler arası iletişim problemleri gibi etkilerin ortaya çıkmasını bekleriz.
‘DAHA DUYARLI OLURUZ’
Öte yandan bu sefer Merkür Kova burcunda gerileyecek. Yani dostluklar, toplumsal konular, dijital teknolojiler, bilgi güvenliği, uzay, astroloji, havacılık sektörü, bilişim sektörü ilk etkilenecek alanlar olacak. Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilir; en akla hayale gelmeyecek ortamlarda onlarla karşılaşabilirsiniz. Ama dostlarınızla planlar yaparken ‘son dakika golü yiyebileceğinizi’ unutmayın, her zaman cebinizde yedek bir plan tutun.
Bu süreçte dünyaya ve topluma karşı daha duyarlı oluruz. Ama sosyal medyada edindiğiniz bilgilerin doğruluğunu iyice kontrol edin. Yoksa iyi niyetle çıktığınız yolda kendinizi linç yerken bulabilirsiniz.
Kova burcu bilişim, yüksek teknoloji ve interneti simgeler. Retro sürecinde bu sektörlerin iş yükü oldukça artabilir. Yine de yeni bir sosyal medya hesabı ya da internet sitesi açacaksanız, e-ticaret işine girmek istiyorsanız bence retronun bitişini bekleyin.
BAVULLAR ELİMİZE...
Haftaya Oğlak burcundaki yeniayın etkileriyle başlıyoruz. İş ve kariyerle ilgili gelişmeler ön plana çıkacak, görev ve sorumluluklarımızın bilincine varacağız. Bu hafta ciddi ve mesafeli olabiliriz. Duygusal meseleleri halletmek için pek uygun bir dönem değil. Yaptığımız işlerde daha mükemmeliyetçi olabiliriz. Sosyalleşmek yerine yalnız kalmak isteyebiliriz. Merkür Kova burcunda seyahat ederken teknoloji daha fazla ilgimizi çekmeye başlar, bilimsel gelişmeleri yakından takip eder, toplumsal konulardaki fikirlerimizi daha çok ifade etmek isteriz. Yeni dostluklar ve arkadaşlıklar kurmak için de güzel bir dönemdir. Sosyal ilişkilerimiz hareketlenir…
Yarın Ay 11.57’de Oğlak burcunda boşluğa geçecek ve gece 0.43’e kadar boşlukta olacak. Ay’ın boşlukta olduğu bu süreçte, somut sonuçlar beklediğimiz girişimlerden kaçınmakta fayda var. Ses getirmesini istediğiniz konuları erteleyin. Rutindeki işleri devam ettirebilirsiniz ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz, esas konulardan uzaklaşabiliriz. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı. Önünüze bakın, ihtiyaçlarınızı tespit edin, Ay boşluktan çıkınca harekete geçin.
Salı günü Ay tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. Ay’ın Kova’da olduğu günlerde rutin işlerle sınırlanmak istemeyiz. Monotonluktan uzak konulara eğilmek isteriz. Sosyalleşerek ve zihinsel faaliyetlerimizi arttırarak bol iletişimli bir gün geçirebiliriz. Kapalı, sıkışık, dar yerlerden veya bizi boğan kişilerle olmaktan hoşlanmayız. Sosyal medyayla meşgul olabilir, sosyal paylaşım sitelerinde bağlantılar kurabiliriz. Enerji çalışmaları yapabilir, akupunktur ve alternatif tıp yöntemlerinden etkin sonuçlar alabiliriz.
5 Ocak Çarşamba, Ay tüm gün Kova burcunda boşlukta olacak. Venüs ile Neptün arasında güzel bir görünüm var. Romantik zamanlar kapıda, yaratıcı çalışmalar için de aynı şekilde… Bugün itibariyle başlayan ilişkiler çok romantik ve sevgi dolu olur, ‘rüyaların aşkı’ gibi bir etki yaratabilir. Yalnızların bu birkaç gün içinde gerçekten sevip sevilebilecekleri ilişkileri başlayabilir. Hayır işlerine girişmek için de çok uygun. Ancak özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun bir zaman değil. Bu arada sergiler ve konserlere gidebilir, kendinizi başka bir dünyadaymış gibi hissetme ihtiyacı duyabilirsiniz.
Perşembe günü Ay 2.16’da Balık burcuna geçecek ve tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Romantik anlar yaşamak, loş ışıkta, yavaş bir müzikle ruhunuzun dinlenmesine izin vermek ve spiritüel çalışmalar yaparak zihninizi dinlendirmek için doğru bir gün. Yardıma muhtaç kişilere elinizi uzatabilirsiniz. Ay Balık’tayken yaratıcı tarafınız güçlü olur, suyla rahatlamak mümkündür. Deniz kıyısında olmak veya SPA’ya gidip bakım yaptırmak iyi gelebilir.
7 Ocak Cuma, Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Karbonhidrat ve şeker tüketimi ihtiyacı artar, aman dikkat; kilo vereceğim derken şişmeyin. Çamaşır yıkayabilirsiniz, belki komik gelecek ama, çıkmayan inatçı lekeler bugün daha kolay çıkabilir. Mantıklı değil, duygusal kararlar vermeye eğilimli oluruz. Kırgınlıkları sonlandırmak için ideal bir gün. Üzerimizde bir miskinlik durumu söz konusu olabilir, güne başlamakta zorlanabiliriz.
Cumartesi
Yeni yılın ilk yeniayı 12’nci derece Oğlak burcunda olacak. Bu yeniaya Uranüs’ün olumlu bir desteği var, Nunki sabit yıldızı da etkin. Oğlak burcu astrolojide disiplin, kurallar, sıkı çalışma, özveri, iş hayatı, mesafeli veya katı olma, yalnızlık, cimrilik gibi temaları içeriyor. Bedenimizde de dizler, cilt, dişler, kemikler, eklemleri yönetiyor. Yeniayda Uranüs de rol oynayacak. Bireysel olarak Uranüs beklenmedik, sürpriz, ani değişimlere ve özgürleşmeye işaret ediyor.
Yeniayla birlikte hayatımızda çekidüzen vermemiz gereken konular nelerse onlara rahatlıkla odaklanabiliriz. Üstleneceğimiz görev ve sorumlulukların üstesinden büyük bir ciddiyetle gelebileceğiz. Bu, üretim zamanıdır. Üretmek, çalışmak, sistem ve düzen kurmak adına adımlar atabiliriz. Kariyerimiz açısından da önemli kararlar verebiliriz. İş kurabilir, iş değiştirebilir, işimizle ilgili hedeflerimizi üstlerimizle konuşabiliriz. Hedeflerimiz ve amaçlarımız varsa ve bu hedefler için ciddi adımlar atarsak başarılı olabiliriz. İş odaklı olacağımız, statümüze ve prestijimize önem vereceğimiz bir süreç...
Bu dönemde irade gerektiren konularda da başarılı olabiliriz. Örneğin sigarayı bırakmak ya da diyete başlamak... Yeniay zamanı gerekli motivasyonu bulacağız.
UZUN VADELİ PLANLAR...
Toprak grubundan bir burçta meydana geldiği için yeniayda parasal konular önem kazanacaktır. Parayla ilgili stratejiler belirlemek, para biriktirmek, orta-uzun vadeli planlar veya yatırımlar yapmak için adım atabiliriz.
Bu aralar melankoli ağır basabilir, tek başına olmak keyif verebilir, birçok işimizi yalnız halletmek isteyebiliriz. Belki de tercih edilen bir yalnızlık bize iyi gelir.
Sağlıkla ilgili; dişlerimize özen gösterebilir, kontrollerimizi yaptırabilir, ağız sağlığımıza yönelebiliriz. Eklemlerimize ve cildimize dikkat etmekte fayda var. 12’nci derece Oğlak, bedende dizlere işaret eder. Dizlerimize zarar verecek hareketlerden kaçınmak doğru olacaktır.
Yarın Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Yeni ilişkiler ve ortaklıklar kurmak, estetik operasyon yaptırmak için güzel bir gün. Ay Terazi burcundayken fazlaca iyimser olabiliriz. Ayrıca hak ve adalet kavramları ön plana çıkar; güçlünün değil, haklının tarafında olmaya çalışırız. Öte yandan kararsız kalmak bizi her zamankinden fazla zora sokar. Yani ne istediğimizi bilmek zorundayız, yoksa fırsatları kaçırabiliriz. Yeni bir ilişkiye başlamak veya evlenmek için ideal günlerden biri...
Salı günü Ay 23.16’ya kadar Terazi burcunda seyahat edecek, akabinde Akrep burcuna geçecek. Küs olduklarımızla barışabilir, uzlaşma ortamı sağlayabiliriz. Kendimizi daha kibar, daha güleryüzlü ve daha romantik bulabilir, daha fazla sosyalleşmek ve gezmek isteyebiliriz. Bugün bol bol su içilmeli zira mesane ve böbrekler hassas olabilir, idrar yolları enfeksiyonlarına da dikkat! Alışveriş yapmak, sevdiklerimize hediye almak, bize yapılan iyiliklerin karşılığını vermek, alttan alan tavırlar sergilemek ve affetmek iyi hissettirecektir.
Çarşamba, Ay tüm gün Akrep burcunda, Jüpiter’se Balık burcuna geçecek. Dans, balıkçılık, yaratıcılık ve spiritüel konularla ilgili fırsatlarla karşılaşabiliriz.
Perşembe, Ay yine Akrep burcunda seyahat edecek ama 19.08 itibariyle boşlukta olacak! Kendimizi sadece bilgiyle savunabileceğimiz bir gün... Yaşamımızdaki kimi gerçekleri öğrenmek için takıntılı bir tavra bürünebiliriz. Çok fazla eleştiri alabileceğimiz veya başkalarını çok fazla eleştirebileceğimiz bir gün... Sözlerimize dikkat edelim, kalp kırmayalım. Resmi işlemleri hallederken daha yapıcı ve nazik olalım, baskıcı bir iletişim kurmak sorun yaratabilir. İnternet alışverişi yaparken dikkat; güvenmediğimiz sitelerden uzak duralım.
31 Aralık Cuma, Ay 1.08 itibariyle Yay burcuna geçiyor, - /+ 4 gün boyunca Mars’la Satürn arasında güzel bir etkileşim olacak. Hedeflerimize ulaşmak için her zamankinden fazla uğraşmamız gerekebilir. Bu günler engelli koşuda olmak gibidir, başarı ancak çok ama çok çalışarak gelir. İyi haber: Enerjimizi akıllıca kullanabileceğiz, tutkunu olduğumuz konu her neyse kimseye zarar vermeden elde edebileceğiz. İş kurmak, finansal sorunları halletmek için bu birkaç gün son derece uygun! Gökyüzü, bize düşmanlık edenleri kolaylıkla alt edebileceğimize de işaret ediyor.
1 Ocak Cumartesi Ay tüm gün Yay burcunda! Hayatımızda radikal değişiklikler yapmak isteyebilir, ani kararlar alabiliriz. Yaşamımızda özgürleşmek istediğimiz bir alan varsa o alana yönelebiliriz ama ne yapıyorsak sakince yapmalıyız. Bize ilginç gelen insanlarla tanışabiliriz, onların yenilikçi bakış açıları bize etkileyici gelebilir.
2 Ocak Pazar
Aslında Jüpiter bu yıl 14 Mayıs’la 28 Temmuz arasında Balık burcuna seyahat etti. Sonra geri giderek Kova burcuna geçti. Şimdi yeniden Balık’a geçiyor. Bu geçişi 14 Mayıs haftasında burada detaylıca ele almıştım. Bu süreçte bizleri neler beklediğini anlamak için o yazıyı hatırlamakta fayda var.
Öncelikle şifalanma ve iyileşme oranlarında çok ciddi artışlar söz konusu olabilecek. Belki de birçok hastalığa çare bulunacak. Gündemimizde COVID-19 olduğundan bu virüs için ilaçlar ortaya çıkabilir.
Sinema sektörünün yeniden yükselişe geçeceği bir dönem olmakla beraber ekranda ve beyazperdede daha fazla spiritüel, bilinçaltı ve rüyalarla ilgili film, dizi görebiliriz. Ya da bu konularda yayımlanan kitap sayısı artabilir.
Kolektifte merhamet ve vicdan duyguları güçlenirken bunun kişisel hayatlarımıza yansımasını da görebiliriz. Kendimizi psikolojik olarak iyileştirmek üzere adımlar atabiliriz. Terapilerde ciddi patlamalar söz konusu olabilir.
Sezgisel yanımızı güçlendirmek için çalışmalara katılabilir, araştırmaya girişebiliriz. Bu dönem mistik konular, rüyalar, bilinçaltı gibi alanlarda para kazanmak adına adımlar atabiliriz. Medyumlar, şifacı ve iyileştiriciler ön plana çıkabilir.
Hem Jüpiter’in hem de Balık’ın inançları sembolize etmesinden dolayı din ve inançla ilgili konular büyük bir hızla yayılabilir. Yeni inanç ve felsefeler ortaya çıkabilir. Ancak sahte din adamları, sahte peygamberler konusunda dikkatli olunmalı.
Denizlerin canlılık oranı artarken temizlenmesi, denizde yaşayan türlerin çoğalması da söz konusu. Jüpiter’in büyüteç etkisiyle deniz taşmaları, tsunamiler, büyük seller, tufanlar da gerçekleşebilir.
Bu dönem uyarıcı madde kullanımına ilişkin dünyada artış görülürken diğer yandan bağımlılıklardan kurtulma adına kullanılan metotlar değişebilir ve farklı tedavi yöntemleri çıkabilir.
Bugün Venüs 40 günlük geri hareketine başlıyor. Yani aşk, ilişkiler, estetik, kariyer ve finansal konularda stres ve gecikmeler yaşayabiliriz.
Pazartesi, orijinal fikirler üretebileceğimiz, problemleri kolayca çözebileceğimiz bir gün; bunları bir kenara not edelim. Bugün başkaldırmaya eğilimli olabiliriz. Evin elektrik tesisatını gözden geçirip bozuk lambaları ve eskimiş kabloları değiştirebiliriz. Ani yolculuklara çıkabiliriz.
Salı günü hayatımıza düzen getirmek, mali işleri düzenlemek, kariyer planı yapmak, temel atmak, kurallar koymak, toprak, inşaat ve tarımla uğraşmak için çok doğru bir zaman. Dizlere, dişlere, kemiklere ve iskelet sistemine dikkat!
Çarşamba kendinizi ortaya koymak, ifade etmek kolaylaşacak. Ama egolar ön planda; geri adım atmamız gereken yeri fark etmezsek sorunlar oluşabilir. Lükse düşkünlük artabilir, fazla cömert olabiliriz. Aktivitelere katılmak, saçlarımızla ilgilenmek için güzel bir gün.
Perşembe atacağınız her adımla, söyleyeceğiniz her sözle dikkat çekeceksiniz. Bu gece uykusuzluk çekebiliriz; fazla kafeinli ürün tüketmeyelim. Eğlenmek, gezmek ve flört etmek için önümüzde harika birkaç gün var.
Cuma
Bir gezegen geri gittiğinde temsil ettiği alanlarda yavaşlama, aksilik, gecikme, yarım kalma gibi stresli durumları tecrübe etmeye başlarız. Yarın Venüs’ün geri hareketine başlamasıyla da 30 Ocak’a kadar bu gezegenin sembolize ettiği alanlarda
sorunlar yaşayacağız. Peki, bu tarihe kadar nelere dikkat etmeli, neler yapmalı, neler yapmamalı? Hadi gelin, birlikte bakalım.
Venüs’ün bu seferki geri hareketi Oğlak burcunda sürecek. Öncelikle bu dönem eski sevgililerin hortladığı, rahat vermediği ve yeniden hayatımıza girmeye çalıştığı bir dönemdir. Biliyorsunuz, istisnalar kaideyi bozmaz ama “Ex’ten next olmaz!” (Eski sevgiliyle yeniden yeni bir ilişki olmaz.)
Öte yandan eski sevgilileriniz nasıl yeniden hayatınıza dahil olmaya çalışıyorsa kaybettiğiniz ve sizin için manevi değeri olan eşyalarınızı da bulabilirsiniz. Sanki kaybettiğiniz zaman her yeri didik didik aramamışçasına, çat diye en akla gelmedik yerde karşınıza çıkabilirler.
Bu süreçte hem iş hem de maddi konular daha fazla mercek altında olacak. Genel olarak Venüs’ün geri hareket ettiği dönemlerde altında gözle görülür yükselişler yaşanır. Ama hemen belirtelim, bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil! Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın. Zira koşulların ve şartların neredeyse saatlik ani değişimlerini takip etmek kolay olmayabilir.
İş kurmak, özellikle ortaklı işlere girişmek için de uygun zaman olmayabilir. Belki bu süreci bir hazırlık dönemi gibi düşünebilir, 30 Ocak’tan sonra harekete geçebilirsiniz.
ESTETİK YAPTIRIRKEN DİKKAT!
Mars 13 Aralık Pazartesi itibariyle Yay burcuna geçiyor, 25 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem hoşgörülü davranmakta zorlanabiliriz. Düşünmeden risk almaya daha eğilimli olabiliriz, fanatikçe, abartılı davranışlar sergileyebiliriz. Hayatımızı riske atabilecek davranışlardan ve kararlardan uzak durmakta yarar var, en azından ani kararlardan önce bir gece üstüne yatıp düşünelim. Bu ara hayatın anlamını sorgulamak ve hedefler belirlemek için harika bir dönem. Çok hızlı ve seri hareket etmeye çalışmaktan dağılabiliriz, dikkatli olmak gerek.
14 Aralık Salı günü Merkür Oğlak burcuna geçiyor, sene sonuna kadar da burada kalacak. Planlama yapmak, bütçe çıkarmak, gelecek hedeflerine odaklanmak mümkün. Bu dönemde iş ve kariyer konularına, finansal ve yatırım alanlarına bu perspektifle yaklaşabilirsiniz. Maddi açıdan doğru ve temkinli adımlar atabilirsiniz.
15 Aralık Çarşamba, Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Tatlı ve hamur işlerinin tadını çıkaracağız. Hepimiz ağzının tadını bilen birer gurme kesilebiliriz. Ay Boğa günlerinde durumları pratik ve somut bir bakış açısıyla ele alırız. Paranın değerini biliriz. Anın tadını çıkarmak, bedenimizle mutlu olmak, masaj yaptırmak, koku ve tat alma duyularımızı harekete geçiren şeylerle uğraşmak, siesta yapmak, doğadan zevk almak, ayakları uzatıp TV karşısında çerezler eşliğinde takılmak, müzik dinlemek, rahat bir koltuğa yayılmak bugün yapabileceğimiz faaliyetlerden… Bahçe ve toprak işleriyle ilgilenebilir, çiçek ekebilir saksıların topraklarını değiştirebilirsiniz. Parayla ilgili görüşmeler yapmak, para işlerini halletmek, sorunlara çözümler bulmak için de güzel bir gün.
16 Aralık Perşembe, Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Günün ana teması sessizlik, sakinlik, huzur olacak. Dinlenebilir, tembellik yapabilir, yaşamımızda sağlam olmasını istediğimiz adımları atabiliriz. Üretime geçebilir, iş-proje üretebiliriz, yalnız koşullarımızı riske atmayı tercih etmeyeceğimiz bir gün. Parayla ilgili konuları halledebilir, zam isteyebiliriz. Boğaz bölgesi hassastır; tutulma, ses kısıklığı, şişlikler, iltihaplara dikkat! İlişkileri sağlamlaştırmak, gelecek planları yapmak için çok uygun bir gün. Sakin, dingin, ayakları yere basar bir ruh halinde kendimizi şımartmak isteyebiliriz.
17 Aralık Cuma, Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Oldukça hareketli bir gün, tüm iletişim kanallarıyla aktif iletişim zamanı… Önemli haberler alınıp verilebilir. Aynı anda birden çok işle ilgilenebiliriz ama odaklanma sorunu olabilir. Duygusal, özel hayata dair önemli konuşmalar yapmak, kararlar almak için uygun vakitler değil. Araştırma, eğitimle ilgili konularda başarı yakalama oranımız yüksek. Derinlik, zaman ve sabır isteyen konularda başarı şansımız oldukça düşük olabilir. Dışarı çıkmak, arkadaşlarla takılmak, sosyalleşmek, uzun sohbetler etmek için süper bir gün olabilir. Çenemiz düşük olacaktır. Kararsızlıklar sıkıntı yaratabilir, aman dikkat! Omuzlar tutulabilir, solunumla ilgili sıkıntı yaşayabiliriz, bronşlarımız hassas olabilir.
18 Aralık Cumartesi, Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Venüs bugün itibariyle geri hareket etmeye başlıyor ve bu retro tam 42 gün sürecek. Eski sevgililer, eski partnerlerin sık sık gündeme gelebileceği bir dönem başlıyor. Yeni ortaklıklar kurmak, ortak işlere girişmek için de çok uygun bir dönem değil. Beklentileriniz, istekleriniz, hedefleriniz geri hareket bittikten sonra değişebilir, pişman olabilirsiniz. Eğer ki bu dönem mevcut ilişkinizde ayrılık yaşarsanız, retro bitene kadar yeniden barışırsınız, çok endişe etmeyin. Estetik ve güzellikle ilgili konulara bu dönem bitene kadar ara vermek iyi olabilir.
19 Aralık Pazar
İkizler burcundaki dolunayla birlikte bu burcun sembolize ettiği konular ön planda olacak: Eğitim, iletişim, yayıncılık, ticaret, trafik, sosyalleşme, haberleşme, bilgi, internet, belgeler, gazeteler, yayıncılık, halkla ilişkiler, lansmanlar, sınavlar, eller, kollar, parmaklar, solunum yolları, kaburgalar ve gırtlak.
Jüpiter’inse dolunayla çok güzel bir kontağı var. Duygularımızı sevdiğimiz insanlara doğru kelimelerle anlatmak çok daha kolay olacak. Sosyalleşmek, sevdiğimiz insanlarla bir araya gelmek, güzel şeyler konuşmak, motive edici sohbetler yapmak için harika bir dönem.
Oldukça açık bir iletişim sergileyeceğimiz bu dolunay zamanı, birbirinden keyifli ve kazançlı proje imkânlarını da beraberinde getiriyor. Zihinsel olarak kolay uyum sağlanacak, aynı dili konuşabileceğimiz yeni ilişkilere de çekilebiliriz.
Yardıma ihtiyacı olan kimselere yardım etmek, sevdiklerimizin dertlerini paylaşmak, tavsiyeler almak-vermek için de çok güzel bir zaman dilimi olacak. Hem kendinize hem sevdiklerinize yeni elektronik aletler alabilirsiniz. Yakınlarımıza karşı oldukça cömert ve nazik olacağımız bir dolunay bekliyor bizleri.
İletişimin akıcı olacağı, yeni eğitimlere başlayabileceğimiz, keyifli seyahatler organize edebileceğimiz, kazançlarımızı arttırabileceğimiz, dijital işlerimizin hız kazanacağı, e-ticaretle ilgili işlere girişebileceğimiz şahane bir dolunay dönemi olacak. İletişim, yayıncılık, medya, satış, alım-satım, eğitimle ilgili projelerimizi tamamlamak, hayata geçirmek, hazırlık sürecini tamamlamak için de güzel bir dönem. Gireceğimiz sınavlar varsa eğer, bunların da başarılı geçeceğini söylemek hata olmaz. Toplum için faydalı adımlar atabileceğimiz, toplumda yara olmuş konuları sarmak için harekete geçebileceğimiz bir döneme giriyoruz. Bu dolunayda Polaris sabit yıldızı etkin olacak. Bu yıldız rehberlik etmek ve almakla ilgilidir. Belki de yaşam hedeflerimiz konusunda bize rehberlik edecek, yol gösterecek kişilerle bir araya gelebiliriz.
İkizler burcunun temsil ettiği organlar olan eller, kollar, parmaklar, sinir sistemi, bronşlar ve solunum yolları ve 27’inci derecenin temsil ettiği kemikler hassas olabilir.
Pazartesi, Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Yapılanma, inşaata başlama ya da şirket kurma gibi girişimler için uygun bir zaman. Sebatkâr, çalışkan, verimli, kararlı, gerçekçi, hırslı ve başarı odaklı olabiliriz. Resmiyet gerektiren, geleneksel, senli benli olmayan ortamlarda bulunabilir, otoritesi olan kişilerle iletişime geçebiliriz. Başarıyı yakalamaya yönelik uzun vadeli planlar yapmamak için hiçbir neden yok. İşyerinde sunum hazırlamak, öneri sunmak ve rapor yazmaktan çekinmeyin. Ayrıca indirimlerden yararlanabilir, cildinizle ve ağız sağlığınızla ilgilenebilir, eklem ağrılarını giderecek yoga ve esneme hareketleri yapabilirsiniz.
Salı günü Merkür’le Neptün arasında zorlu bir görünüm olacak. Düşüncelerimizi karmaşıklığa düşmeden net bir biçimde ifade etmekte zorlanabiliriz. Yanlış anlaşılmaları ve yanılgıları önlemek için ekstra dikkat harcayın. Dalgın, dikkatsiz hareket ederseniz eşyanız kaybolabilir, yolda yanlış yöne sapabilirsiniz. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz yüksek. Bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okuyun. Banka hesaplarında karışıklıklar çıkabilir, hatalar yapılabilir.
Çarşamba Merkür’le Jüpiter arasında zorlu bir görünüm olacak. Pireyi deve yapabilirsiniz, bu yüzden tepki verirken abartmamaya özen gösterin. Bu açı etkisiyle iyimser davranışa eğilimli oluruz. Konuşmalarımız felsefe, inanç, eğitim ve din üzerine olabilir. Unutkan olmaya eğilimliyiz. Evden çıkmadan önce çantanızı, anahtarınızı, telefonunuzu kontrol edin. Büyük laflar edip yapamayacağınız ve tutamayacağınız sözler vermekten kaçının. Aşırı iyimser bir bakışla planları ve projeleri değerlendirirken önemli detayları göz ardı etme tehlikesi söz konusu. Karar verirken karşınızdakini de dinlemeye özen gösterin veya önyargılı kararlar vermekten kaçının.
Perşembe günü Venüs’le Plüton arasında güçlü bir bağlantı olacak. İlişkilerde tutku ve ihtiras ön plana çıkıyor. Özel hayatınızda bir şeyleri takıntı haline getirebilirsiniz, dikkatli olun. Bugünlerde başlayan ilişkiler daha çok tutku, fantezi ve seks temelli olabilir. Libido enerjisi çok yükselebilir, cinsel ihtiyaçlar çok fazla artabilir. Cinsel anlamda tabularınızı yıkabilecek ilişkilere çekilebilirsiniz. Sevdiğiniz bir kişiye karşı şüphe duyabilir, ilişkide kıskançlık veya aşırı sahiplenme duygusundan kaynaklanan pürüzlere odaklanabilirsiniz. Bekârlarsa bir kişiye karşı aniden yoğun duygular hissedebilir. Size karizmatik ve çekici gelen bir kişiyle aranızda cinsel çekim yaşanabilir.
Cuma Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Romantik anlar yaşamak, hayal gücünüzü harekete geçirmek, görselliğe odaklanmak, müzik dinlemek, dans etmek, resim yapmak, loş ışıkta hafif bir müzikle ruhunuzun dinlenmesine izin vermek, spiritüel çalışmalar yapmak, günün karmaşasından kaçıp bir kadeh şarap içmek... Kısacası size iyi gelecek, sizi şımartacak şeylere vakit ayırmanın tam zamanı. Meditasyon yapabilir, mum ışığında yemek yiyebilirsiniz ya da romantik bir film seyredebilir, tiyatro veya sinemaya gidebilirsiniz.
Cumartesi
Astrolojide Mars, gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. ‘Malefik’ yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen, savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdahaleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları temsil eder.
Jüpiter’se astrolojide büyüteç görevi görür. Her şeyi çoğaltır, büyütür. İnançlar, din, finansal konular, ticaret, dini yerler, akademik konular, spor, yabancılar, yurtdışıyla ilgili işler, felsefe gibi konuları sembolize eder.
Mars şu an gökyüzünde Akrep burcunda, Jüpiter de Kova burcunda seyahat ediyor. Hafta boyunca bu ikili arasında oldukça çekişmeli bir görünüm olacak. Bu ikilinin çekişmeli görünümüyle oldukça kaba ve kontrol edilmesi zor bir enerji açığa çıkar. Kontrolsüz bir risk alma hali ortaya çıkabilir ya da plansız ve programsız büyüme hedeflerine de işaret edebilir.
Hafta boyunca aceleci davranmaktan kaçınmakta fayda var. Sakinliğimizi korumalıyız. Kazalara, yaralanmalara açık zamanlardayız. Bu yüzden hayatı riske atabilecek sporlardan ve davranışlardan uzak durmak yerinde olacaktır.
Egonun gereksiz yere şişmesi, başkalarını ezen tavırlar ve özgüven patlaması söz konusu olabilir. Kavgaları, tartışmaları abartmamaya özen gösterin. Özellikle inançlar, din, sporla ilgili konularda kimseyle gereksiz münakaşalara girmeyin. Bu hafta bir nevi fanatiklik haftası.
BEDENİNİZİ ZORLAMAYIN
Hafta boyunca tutamayacağınız sözler vermeyin kimseye... Mars’ın Akrep burcunda olmasından dolayı krizler; bir şeyleri zorla bilmeye çalışmak, krediler, miraslar, borçlar, cinsellikle ilgili konular üzerinden çıkabilir. Jüpiter sebebiyle de hafta boyunca bağımsızlıkla ilgili konuları abartabiliriz.
Pazartesi günü Ay sabah saatleri itibariyle tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Estetik operasyon yaptırmak ve diyetisyene gitmek için uygun bir gün.İlişki ve ortaklık kurmak için de ideal… Yaşamımızda huzur, sessizlik, uyum, denge ihtiyacı artabilir, yüksek ses rahatsız edebilir. Sanatsal konularla ilgilenmek için güzeldir, ilham perileri etrafımızdadır. Kararsız kalmak bizleri zora sokar, ne istediğimizi bilmek zorundayız, yoksa fırsatları kaçırabiliriz.
Salı günüyse Venüs ile Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak. Romantik anlar yaratmak için harika bir gün. Bugün itibariyle başlayan ilişkiler çok romantik ve çok sevgi dolu olacak. Bağışlamak, kabul etmek ve bir şeyleri sevgiyle tedavi etmek için de çok uygun. Bu etkileşim hayal gücünün yüksekliğine işaret eder ve yardımlaşma temasının ne kadar önemli olduğunu vurgular. Tiyatro, resim, fotoğrafçılık gibi kurslara yazılmak için çok uygun bir dönem. Yalnız olanların bu birkaç gün içinde gerçekten sevip sevilebilecekleri romantik ilişkileri başlayabilir.
Çarşamba, Güneş ile Satürn arasında destekleyici bir etkileşim olacak. Bugünlerde her sorumluluğun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Hayatınızın gidişatını ele alabilirsiniz. Yeni iş girişimleriniz olacaksa bugün başlayabilirsiniz. Ciddiyet gerektiren konulara odaklanmak için de ideal. Hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşırsınız. Eğer terfi konuşması yapacaksanız bugün ve sonrasını kullanın derim.
Perşembe, Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Ay Akrep günlerinde psişik radarımız açık olur; çevremizdeki kişilerin duygu ve ruh hallerini algılayabiliriz. Siz de bu avantajı kullanarak hem kendinizin hem yakın çevrenizdekilerin çözüm bekleyen sorunlarını paylaşabilirsiniz. Akrep paylaşmakla alakalıdır. Sevgiyi, aşkı, tutkuyu, parayı ve elbette kalpten sevdiklerinizin acılarını… Tutkulu, yekvücut olmayı temsil eden Akrep ile tensel zevklere dalabilirsiniz. Cinsel enerjisi yüksek bir gün olacak. Sırlarınızı paylaşmak, gizemli durumları açığa çıkarmak, bu tür kitaplar okumak, filmler seyretmek ve uzun uzun sohbet etmek için uygun bir gün.
Cuma günü Ay 7.20-14.12 arasında Akrep burcunda boşlukta olacak, akabinde Yay burcuna geçecek. Bugün insanlara güvenmek bizim için daha zor. Tutku ön planda olacak, hırslarımızı kontrol altına almalıyız. Gizli-saklı kalmış konulara eğilim artar, bizden gizlenmiş konular önümüze düşer. Cinsel konulara yönelimimiz artabilir. Sezgilerin çok güçlü olabileceği bir gündeyiz. Bugün içinize bir şeyler sinmiyorsa yapmayın! Kıskançlık yüzünden sıkıntılar oluşabilir. Gerçekte ne olduğunu anlamadan arıza çıkarmayın lütfen.
Cumartesi,
Yay burcunun 12’nci derecesinde gerçekleşecek tam Güneş tutulması 4 Aralık’ta tamamlanacak. Bu tutulma hem 2021’in son tutulması hem de 18 aydır devam eden İkizler-Yay hattındaki tutulmaların sonu. Bu tutulmada Merkür ve Alvaid sabit yıldızı da etkili olacak. Bir tutulmanın en güçlü etkisi tutulma gerçekleşmeden 1 ay önce başlar ve bu etki tutulma sonrasında 1 ay devam eder. 4 Aralık’ta gerçekleşecek ve Türkiye’den gözlemlenemeyecek olan bu tutulma 4 saat 8 dakika sürecek. Ancak tam tutulma anı 14 dakika olacak.
‘Güney Ay Düğümü’ (GAD) tarafında meydana gelecek olan bu olay stresli, zorlu, gölge yönlerin daha çok çalışmasına ve kayıplara neden olabilir. Demek ki Yay burcunun gölge taraflarına çok dikkat etmek gerekir.
Yay, astrolojide; özgürlük, inanç, hareket etmek, seyahat, eğitim, akademik konular, neşeli olmak, umut içinde olmak, büyütmek ve genişletmek, keşfetmek, spor, cesur olmak, inanç, felsefe ve din, yabancılar ve uzak yerlerle sembolize edilir. Gölge taraflarıysa; fanatizm, aşırı abartılı ve coşkulu davranmak, hayır diyememek, verilen sözleri tutamamak, sorumluluktan kaçmak, boş vermek, dağınık olmak, patavatsızlık ve maymun iştahlılıktır.
İLETİŞİMDE SORUN ÇIKABİLİR
Bu tutulmayla birçok yeni şey keşfedebiliriz, yeni insanlar tanır, yeni mekânlar keşfedebilir, seyahatler organize edebiliriz. Kişisel hayatımızda özgürlük alanları açmak önem kazanır, ilgi alanlarımızla ilgili eğitimlere başlayabiliriz. Hayata karşı neşe ve umut dolu olur, en kötü zamanlarda bile gülüp eğlenebiliriz. Spora başlamak için güzel zamanlardır. Hayata bakış açımızı çeşitlendirecek düşünce akımlarıyla ilgilenebilir, dini inançlarımızın getirdiği uygulamaları yapmaya daha çok gayret gösterebiliriz. Yurtdışı veya yabancılarla yapmak istediğimiz işlerimiz masaya yatırılır. Elimizdeki koşullarla en iyisini yapmaya çalışır, işlerimizi büyütmek için çabalayabiliriz. Eğitimlere başlamak için çok güzel bir dönem olacak. Yabancı dil öğrenmek, ticari ilişkiler kurmak ve geliştirmek için de uygun.
Dikkat etmemiz gerekenlere gelirsek... Her türlü abartılı davranıştan kaçınmalıyız. Tutamayacağımız sözler vermemeli, yeri geldiğinde insanların kırılmasını da göze alarak ‘hayır’ diyebilmeliyiz. Sorumluluklardan kaçmadan hareket etmekte fayda var. Bu tutulma organize olmamızı zorlaştırabilir, dağılmamaya özen göstermeliyiz. Bu aralar kimseyle spor, din, inanç konuları üzerinden fanatikçe tartışmalar içine girilmemesinde fayda var. Olabildiğince hoşgörülü davranalım.
Tutulmanın başrol oyuncusu Merkür olacak. Merkür astrolojide; bilgi, iletişim, eğitim, ifade, yazılı anlaşmalar, araştırma, fikirler, düşünce, resmi belgeler, eğitmenler, tüm haberleşme araçları, elektronik aletler, medya, kitaplar, postaneler, telekomünikasyon şirketleri, bilgi ve işlem işleri, postacılar demektir. Tutulma güney tarafında gerçekleşeceğinden dolayı bu konularda zorlanmalar söz konusu olabilir. İletişim dilimize dikkat etmemiz gereken zamanlardayız. İletişim gereçleriyle ilgili stresler yaşayabiliriz. Posta gönderilerimizde problemler ortaya çıkabilir. Eğitimde zorlanmalarla karşılaşabiliriz. Fikirlerimiz çalınabilir. Bu dönem ağzımızdan çıkanlara ekstra dikkat etmeliyiz. Espri yaparken dozu aşabiliriz. Seyahatler organize etmek, yeni yerler görmek ve keşfetmek, yabancı dil eğitimine başlamak için de harika zamandır.
Yarım bıraktıklarınızı tamamlama zamanı
Bu hafta Kova burcunda meydana gelecek Satürn etkili bir yeniay var. Ayrıca gökyüzünde Satürn-Uranüs etkileşimi de hâkim olacak. 2021’de ikilemde kaldığınız konular yeniden gündeme gelecek. Hazır olun!
Yarın Ay, saat 4.24 ile 11.39 arasında Oğlak burcunda boşlukta. Sonra tüm gün Kova burcunda kalacak. Monotonluktan uzak, arkadaşlarımızla sosyalleşerek, zihinsel faaliyetlerimizi arttırarak iletişimi bol bir gün geçirebiliriz. Kapalı, sıkışık, dar yerlerde veya bizi bunaltan kişilerle olmak istemeyiz. Sosyal medyada, sosyal paylaşım sitelerinde çeşitli bağlantılar kurabiliriz. Enerji çalışmalarından, akupunkturdan, alternatif tıp yöntemlerinden etkin sonuçlar alabiliriz.
Salı günü Kova burcunun 12’nci derecesinde Satürnyen bir yeniay meydana gelecek. Kova burcu yenilikçi düşüncelerle bilgi edinmeyi, bilgi paylaşmayı, teknolojiyi ve geleceğe umutla baktığımız projeleri sembolize eder. Bu yeniay döneminde de arkadaşlıkları ön plana alan gelişmeler olabilir. Yeni dostlar edinebiliriz. Rasyonel çözümler bulabileceğimiz etkiler olabilir. Fakat hem Satürn hem Uranüs’ün sert etkileri birtakım kısıtlamaları getirebilir; özgürlük duygusuyla ilgili sınavlar verebiliriz.
Çarşamba günü Ay, 12.59’da Balık burcuna geçecek ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Duygusal güvencemiz çok artacak. Her türlü kırgınlıkları sonlandırmak için en ideal gün. Üzerinizde bir uyku hali söz konusu olabilir. Romantik anlar yaşamak, görselliğe odaklanmak, dans etmek, resim yapmak, spiritüel çalışmalar için uygun bir fırsat. Ayrıca sevdiklerinizin dertlerine ortak olabilirsiniz. Güçlük içinde olan kişilere elinizi uzatabilirsiniz. Ay Balık’tayken yaratıcı, sanatçı tarafımız güçlü olur.
3 Şubat Perşembe günkü Mars ile Jüpiter arasında gelişen olumlu görünümün etki süresi +/- 3 gün olacak. Bu günlerde inanç ve felsefe konuları tartışılabilir. Spora başlamak, risk almak ve alım satım işleri için uygun bir gün. Bugünlerde cesaretle zor durumların üstesinden gelebilir, fiziksel uğraş gerektiren işlerin altından rahatlıkla kalkabiliriz. Kendine güven gerektiren işlerde başarı oranı çok yüksek. Özellikle iş hayatında rekabetten keyif alabiliriz. Yurtdışı bağlantılı her türlü iş, ticari girişim ve yeni projeler için de şanslı ve uygun bir gün. Neşeli hissedebilir, sağlığımızdan ve ruh halimizden memnun olabilir, gelecekle ilgili olumlu planlar yapabiliriz.
Cuma Merkür retrosu bitiyor. Satürn ve Güneş etkileşiminin etki süresiyse +/- 3 gün olacak. Artık elektronik aletler alabilir, sözleşmelerimizi yapabiliriz. Sorumluluklarımızın üstesinden gelebilir, yeteneklerimizi işe aktarıp kolay bir akışla çalışabiliriz. Kısıntıya gidebilir veya yeniden plan yapabilir, başkalarına da bu konularda tavsiyeler verebiliriz. Terfi konuşmaları için bugün ve sonrasını kullanabiliriz. Krizleri rahatlıkla çözebiliriz.
Cumartesi Ay, tüm gün Koç burcunda olacak. Herkesin içindeki çocuksu, öfkeli, mücadeleci taraf açığa çıkar. Tartışmalar alevlenebilir. Dürtüsel ve ani kararlar alabiliriz. Spor yapmak, rekabet etmek, karşı gelmek, cesaret göstermek istediğimiz konularda destek almak, liderlik yapmak, savaş sanatlarıyla ilgilenmek, askerlikle ilgili konulara eğilmek, fiziksel gücümüzü, kas gücümüzü arttırmak, bir iş görüşmesinde dinamik ve canlı görünmek için bu konum çok uygundur.
6 Şubat Pazar, Mars ile Şiron arasındaki gerginliğin etki süresi +/- 2 gün. Hiçbir koşulda kurban durumuna düşmeyin! Yanıcı, kesici, delici aletleri kullanırken dikkat edin. Tartışmalardan uzak durun. Sakarlıklar artabilir, dikkat bozuklukları da söz konusu olabilir bugün.
DOSTLARINIZLA İLGİLENMENİZ GEREKEBİLİR
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Dostlarınızla ilişkilerinizi düzene oturtmanız gerek. Onların sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Sorumluluklarınız artabilir. Yeni kazanç yolları yaratmak için kolları sıvayabilir, maddi tutumunuzla ilgili değişimler yaşayabilirsiniz.
KENDİNİZE ÇEKİDÜZEN VERMELİSİNİZ
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Satürn etkili yeniayda kendinize çekidüzen vermeniz gerek. Yapmak istemediğiniz işlerle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. İş ilişkilerinizi dikkatli yönetin. Sabrınız azalabilir. Ani ve öfkeli çıkışlara, isyankâr tavırlara dikkat!
İÇSEL BİR UYANIŞ DÖNEMİ
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Yurtdışı, eğitim, yasal konular, yolculuklar, reklam, tanıtım gibi konularda işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Yaşadığınız olaylara farklı açıdan bakabilir, içsel bir uyanış yaşayabilirsiniz. Arkanızdan oynanan oyunlar canınızı biraz sıkabilir.
KREDİ ARAŞTIRIP YATIRIM YAPABİLİRSİNİZ
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Bu hafta borçlar, nafaka, miras işleri, ortaklaşa gelirler ve kişisel sağlığınızı ilgilendiren konularda sorumluluklar artabilir. İsyan etmemelisiniz! Kredi araştırıp yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Sosyal ilişkilerde kırılmalar yaşayabilirsiniz.
İLİŞKİLERDE YOL AYRIMI
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve evlilik konularında artan sorumluluklardan kaçmamalısınız. İşbirlikleri, ilişkiler bir sınavdan geçebilir, hatta bir yol ayrımına gelebilirsiniz. Kariyerinizde sakin kalmalı, öfkenize yenilmemelisiniz.
SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Sağlık, gündelik işler ve çalışma ortamınızla ilgili konularda kendinize çekidüzen verme zamanı. Sorumluluklar artıyor. Çok çalışacağınız ama kişisel sağlığınıza da çok dikkat etmeniz gereken bir süreç geçirebilirsiniz.
NELERİ YANLIŞ YAPTIĞINIZA BAKIN
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Özel hayatınız ve yatırımlarınızla ilgili sorumluluklar artıyor. Bu konularda neleri yanlış yaptığınızın tespitini yapıp yeni yöntemlere başvurabilirsiniz. Yatırımlar konusunda çok hassas ve dikkatli olmalı, yaş tahtaya basmamalısınız.
RADİKAL DEĞİŞİMLER OLABİLİR
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Tahammülünüzün az olduğu bir dönem. Ev, aile konularında sorumluluklarınız artabilir. İlişkiler, anlaşmalar, ortaklıklarla ilgili konularda birtakım radikal değişimler meydana gelebilir. Taşınmak için kolları sıvayabilirsiniz.
PLANLI EĞİTİMLERİ ERTELEMEYİN
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Yakın çevrenizle, ayrıca eğitim, pazarlama, dijital işlerle ilgili konularda sorumluluklar artarken belki bu alanlarda ilişkilerinize yeni bir düzen getirmeniz gerekebilir. Ayrıca planladığınız eğitimleri daha fazla ertelemeyin.
BORSAYA, KRİPTO PARAYA DİKKAT
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Özellikle maddi konularda kendinize çekidüzen vermenin zamanı gelmiş olabilir. Hem özel hayatınızda hem de yatırım konularında radikal adımlar atabilirsiniz. Borsa, kripto para gibi alanlarda adım atarken çok dikkatli olun.
EN ÖNEMLİ KONU ÖFKENİZE HÂKİM OLMAK
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Artık kendinize dönme zamanı. Yaşamınızın akışını değiştirecek adımlar atabilirsiniz. Ev düzeninizde değişimler olabilir. Bu hafta en dikkat etmeniz gereken konu, öfkenize hâkim olmak. Özellikle ailenize karşı.
BİRİLERİ ARKANIZDAN İŞ ÇEVİREBİLİR
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Hayatınızın gidişatında ne gibi hatalar var, tespit edip önemli aksiyonlar alabilirsiniz. Bilinçaltı çalışmaları yapabilir, terapilere gidebilir, yurtdışı bağlantılı işlere hız verebilirsiniz. Ancak birileri arkanızdan işler çevirebilir. Sağlığınıza özen gösterin.