Yarım bıraktıklarınızı tamamlama zamanı

Şubata girerken bizi yeniay karşılıyor. Bu yeniay, 12 derece Kova burcunda ve başrolde de Satürn var. Yeniayda etkin olacak sabit yıldızın adıysa Albali.

Astrolojide Kova burcu, dostluk, arkadaşlık, grup çalışmaları, toplum yararına harekete etmenin yanı sıra akıl, özgürlük, farklı ve denenmemiş olan, orijinal, yenilikçi, entelektüel ve marjinal konular demektir. Ayrıca tabuları yıkmayı, asilik etmeyi, teknoloji, dijital dünya, yeni akımlar ve icatlar, gökyüzü, astroloji, insan hakları, dernekler ve azınlıkları temsil eder. Sağlık alanında sembolize ettiği konularsa alt bacaklar, baldırlar, sinir sistemi, kan dolaşım sistemi, kalp ve topuklardır.

Satürn ise kurallar, disiplin, sorumluluk, sınavlar, ayrılık, soğukluk, mesafe gibi kavramlarla ifade edilir. Bu ay 12 derece Kova burcunda gerçekleşen ve başrolde Satürn’ün olduğu yeniay, sosyal ilişkilere çekidüzen vermek, işe yaramayan ilişkileri sonlandırmak, bazı arkadaşlık ilişkilerimizdeyse üzerimize düşen görevleri hakkıyla yerine getirmek açısından önemli olacak.

AKIL VE MANTIK ÖN PLANDA

Bazılarımızın toplumsal konularda veya grup çalışmalarında görev ve sorumlulukları artarken bazılarımızsa kişisel özgürlük alanlarını genişletmek için adımlar atacak.

İnternet, dijital dünya, sosyal medya, e-ticaretle ilgili projeler sık sık gündeme gelebilir. Ama hem Merkür’ün 6 Şubat’a kadar geri hareket etmesi hem de Satürn etkili bir yeniay olması bu konularda dikkatli adımlar atmamız gerektiğine işaret ediyor.

Arzulanan özgürlük. işin içinde Satürn olmasından kaynaklı pek de kolay elde edilemeyecek. Bu yeniay zamanı tahammül seviyemiz düşük olabilir, çevremizdeki insanları, otorite figürlerini idare etmek zorlaşabilir.

Farklı şeyler denemek, yeni deneyimler kazanmak, çizginin biraz olsun dışına çıkmak isteyebiliriz. Ve bunu bazen de dış görünüşümüzle yapabiliriz.