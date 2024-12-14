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İkizler burcunun 23’üncü derecesinde yarın bir dolunay meydana gelecek. Dolunaydan 3-4 gün önce başlayan etkileri yaklaşık 25 Aralık’a kadar sürecek. Bu dolunaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. Şimdi bu dolunayın detaylı etkilerine göz atalım.

Bireysel etkilerden başlayalım anlatmaya... İkizler burcu bilgi toplamayı, soru sormayı ve çeşitli perspektifleri keşfetmeyi sever. Bu dolunay zihinsel enerjiyle dolup taştığımız bir zamanı temsil ediyor. Aklımızda onlarca soru uçuşuyor olabilir: ‘Bu durumu nasıl çözebilirim’, ‘Başka bir açıdan bakarsam ne görürüm’ ya da ‘Yeni bir şey öğrenmenin zamanı geldi mi’ gibi.

Dolunayın etkisiyle özellikle sözlü ve yazılı iletişimde önemli gelişmeler yaşanabilir. Bir süredir saklı kalmış bir gerçek açığa çıkabilir

ya da uzun zamandır beklediğimiz bir konuşma nihayet gerçekleşebilir. Merkür de hâlâ retro sürecinde olduğundan eski dostlarla bir araya gelmek ya da yarım kalmış bir projeyi tamamlamak için harika bir zaman olabilir.

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İşin içinde Neptün de olduğundan zihinsel karışıklık ve duygusal hassasiyet getirebilir. Kafamızda dönen düşüncelerle kalbimizde hissettiklerimiz çelişebilir. Objektif olmaya çalıştığımız bir konuda hayaller, kuruntular ve beklentiler devreye girebilir.

Sahte haberler yayılabilir

Dikkatli olmalıyız; bu dolunayda yanlış anlamalar ve hayal kırıklıkları da gündeme gelebilir. Bir mesaj yanlış yorumlanabilir, insanlar gerçekleri saklayabilir ya da istemeden yanıltıcı bilgi verebilir, kendimizi ifade ederken net olmakta zorlanabiliriz. Sıkça hesap hataları, unutkanlıklar, gerçekleri görememe gibi sorunlar baş gösterebilir. Etrafımıza karşı daha duyarlı bir hale gelebiliriz. Olaylar ve insanlar kafa karışıklığı veya hayal kırıklığı yaratabilir.

Bazen de enerjinin düşmesi, hiçbir şey yapmak istememek gibi bir ruh haline bürünmemize neden olabilir. Ya da etrafımızdaki insanlara kendimizi kullandırmamız gereken bir döneme işaret edebilir. Ama diğer taraftan yaratıcılık, hayal gücü gerektiren işlerle, dans ve müzikle ilgilenmek iyi gelebilir. Uyumak isteyebilir, hikâye yazabilir, resim yapabilir veya kendimizi dizi ve filmlere adayabiliriz. Hayal gücümüzü tatmin etmek için eğlence veya yaratıcı herhangi bir şeyle de ilgilenebiliriz.

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Alkol kullanırken dikkatli olmak gerek, çarpabilir. Ayrıca eller, kollar, akciğerler, parmakların hassas olacağı bir dönem.

Dünya astrolojisine göre İkizler burcu; iletişim, bilişim, sınavlar, e-postalar, şifreler, teknolojiyle ilişkili konular, sosyal medya, diplomatlar, dışişleri, seyahatler, ulaşım, gönderiler, medya, paparazzi, eğitim sistemi, ticari konuları temsil eder, dolayısıyla bu konular odakta olacak. İletişim sektöründe önemli gelişmelerin yaşanabileceği zamanlar. Yeni haberleşme teknolojileri, medya ve iletişim sektöründe yenilikler gündeme gelebilir. Yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert etkileşiminden dolayı iletişim skandalları patlak verebilir. Küresel düzeyde yanıltıcı bilgilendirme veya sahte haberler yayılabilir. İntihar oranları artabilir, zehirlenmelerle ilgili haberlere daha çok rastlayabiliriz.

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Denizlerle ilgili sorunlar, seller, su taşkınları söz konusu olabilir. Neptün denizler, su kaynakları ve okyanuslarla ilişkilidir. Bu kare açı suyla ilgili konularda zorluklara işaret edebilir. Denizlerde kirlilik, su kaynaklarının yönetimi veya iklim değişikliği gibi konular gündemde olabilir. Sınavlarda skandallar ortaya çıkabilir.

Sağlık sektöründe bir belirsizlik, yanlış yönlendirme, bilginin çarpıtılması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Deniz taşımacılığı, hava trafiği veya toplu taşımada aksaklıklar yaşanabilir. Petrol ve enerji kaynaklarıyla ilgili belirsizlikler, tedarik zincirlerinde sorunlara yol açabilir. Özellikle petrol, denizcilik sektörü ya da kimya endüstrisi gibi alanlarda krizler yaşanabilir.

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