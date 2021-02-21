VenÃ¼s ayaklarÄ±nÄ±zÄ± yerden kesecek

Bu hafta meydana gelecek Satürn ve Uranüs arasÄ±ndaki etkileÅŸim 2021â€™in bir fragmanÄ±nÄ± sunacak bize. Bu etkileÅŸim meydana geldiÄŸi anda eskiyle yeni arasÄ±nda bir çekiÅŸme baÅŸlar. Belki de alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmemiz gerekecek.

YÄ±lÄ±n en önemli haftalarÄ±ndan birine giriyoruz. Satürn ve Uranüs arasÄ±nda bir etkileÅŸim olacak. Bu ikilinin etkileÅŸimi aslÄ±nda 2021’in özeti... Bu ikilinin etkisi her ne kadar yÄ±l boyunca güçlü bir ÅŸekilde devam etse de ÅŸubat, haziran ve aralÄ±k ayÄ±nda en güçlü seviyeye ulaÅŸacak.

Peki, bu ikiliyi özel kÄ±lan ne? Astroloji döngülerle çalÄ±ÅŸÄ±r. En küçük döngüler yeniay ve dolunaylardÄ±r. Ancak bu döngüler sadece GüneÅŸ ve Ay arasÄ±nda gerçekleÅŸmez. Bütün gezegenlerin birbirleriyle etkileÅŸimleri sayesinde sabit bir döngüsü vardÄ±r. Ä°ÅŸte Satürn ve Uranüs arasÄ±nda da özel bir döngü var. Bu döngü 40 yÄ±lda tamamlanÄ±r. Her 10 senede bir de kendi aralarÄ±nda etkileÅŸim içinde olurlar.

Astrolojik olarak Satürn; kural koyucu, kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ±, denetleyici, düzenleyici, test eden yaÅŸlÄ± kesimi sembolize eder. Yunan mitolojisinde Kronos olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kar ve zamanÄ± yönetir. Kendi yerini almalarÄ±ndan korktuÄŸu için çocuklarÄ±nÄ± yiyen bir titandÄ±r. Uranüs ise özgürlükle, elektrikle, ÅŸoke edici ve aniden geliÅŸen skandal olay ve durumlarla iliÅŸkilidir. Satürn ve Uranüs arasÄ±nda bir etkileÅŸim meydana geldiÄŸi anda eskiyle yeni arasÄ±nda bir çekiÅŸme baÅŸlar. Eski ve yeni düzen arasÄ±ndaki çekiÅŸme... Uranüs bizi konfor alanÄ±mÄ±zdan çÄ±kmamÄ±z için harekete geçirmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken Satürn alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sistemi koruma gayretindedir. 2021 de bu ikilinin çekiÅŸmesiyle geçecek. Bir taraftan büyük ve radikal deÄŸiÅŸimler, diÄŸer yanda bu deÄŸiÅŸimlere direnenler...

ÖzgürleÅŸmek adÄ±na...

Åžubat, haziran ve aralÄ±k aylarÄ±nda bizi büyük deÄŸiÅŸimler bekliyor. Yeni düzen yavaÅŸ yavaÅŸ eski alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n yerini alacak. Bu nedenle eskiye sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya tutunmak yerine hayatÄ±n getirdiÄŸi deÄŸiÅŸimlere adapte olmak en akÄ±llÄ±casÄ±. Satürn, kariyerle ve parasal konularla ilgili. Bu yüzden belki birçoÄŸumuzun iÅŸimizi, iÅŸ yapma ÅŸeklimizi, iÅŸle ilgili alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmesi gerekebilir. Ya da harcama veya yatÄ±rÄ±m alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zda deÄŸiÅŸimler meydana gelebilir.

Uranüs’ün özgürlüklerle ilgili olduÄŸunu da düÅŸünecek olursak belki de hayatÄ±mÄ±zda özgürlük elde etmek adÄ±na ciddi adÄ±mlar atmanÄ±n eÅŸiÄŸinde de olabiliriz. Bazen alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸumuz koÅŸullarda rahat hareket ettiÄŸimizi ve hatta daha özgür olduÄŸumuzu düÅŸünürüz. Ancak o koÅŸullarÄ± deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±ktan kÄ±sa bir süre sonra görürüz ki onlar aslÄ±nda bizi baÄŸlayan, hareket etmemizi zorlaÅŸtÄ±ran ÅŸeylermiÅŸ... Bu tÄ±pkÄ± bir iliÅŸkiyi alÄ±ÅŸkanlÄ±klar yüzünden bitiremeyip bittiÄŸi zaman ‘KeÅŸke daha önce bitirseymiÅŸim, hayat ÅŸu an daha güzel’ duygusunu yaÅŸamak gibidir. Bu yüzden omuzlarÄ±nÄ±za yük olan ve hayattaki alanÄ±nÄ±zÄ± kÄ±sÄ±tlayan konulara karÅŸÄ± büyük bir farkÄ±ndalÄ±k geliÅŸtirip bu konularla ilgili harekete geçmek için oldukça doÄŸru zamanlardayÄ±z. Kolay olacaÄŸÄ±nÄ± iddia etmiyorum elbette ama bir yerden baÅŸlamak gerek, deÄŸil mi!

KÄ±sÄ±tlamalar artabilir