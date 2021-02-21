VenÃ¼s ayaklarÄ±nÄ±zÄ± yerden kesecek

BaÅŸak burcunun 8’inci derecesinde, baÅŸrolünde Venüs’ün olduÄŸu dolunay eli yüzü düzgün, kötü açÄ±sÄ± olmayan, stres katsayÄ±larÄ±mÄ±zÄ± yükseltmeyecek, sakin ve ‘minnoÅŸ’ olacak. Bu sefer gamlÄ± baykuÅŸluk yok, rahat olun.
Dolunay bu haftadan baÅŸlayarak yaklaÅŸÄ±k 15 gün etkisini gösterecek. BaÅŸak burcunda meydana geldiÄŸi için hem kiÅŸisel yaÅŸamlarÄ±mÄ±zda hem de dünya üzerinde BaÅŸak burcunun sembolize ettiÄŸi temalar ön planda...
BaÅŸak dendiÄŸi anda aklÄ±nÄ±za gelmesi gerekenler ÅŸunlar: Düzenlemek, bir ÅŸeyleri toparlamak, hazÄ±rlÄ±k yapmak, temizlemek, detaylar, çalÄ±ÅŸmak ama çok çalÄ±ÅŸmak, hizmet ve servis vermek, saÄŸlÄ±kla ilgili konular, beslenmek, detoks, eleÅŸtiriler, hata aramak, mükemmele ulaÅŸma gayreti, kontrol ve analiz etmek, vesvese, endiÅŸe...
SaÄŸlÄ±k konularÄ±nda anksiyeteler, psikosomatik rahatsÄ±zlÄ±klar; karÄ±n bölgesi, baÄŸÄ±rsaklar, sindirim sistemi, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi, kolonlar, pankreas öne çÄ±kÄ±yor.
KOLLARI SIVAYIN
Bu dolunayÄ±n baÅŸrol oyuncusu Venüs... Dolunay sÄ±rasÄ±nda Venüs, BalÄ±k burcunda olacak. Venüs ise temel anlamda aÅŸk, meÅŸk, keyif, haz, mutluluk, parasal konularla ilgilidir.
Bu bilgileri de hesaba katÄ±nca dolunayÄ±n etkileri nasÄ±l olacak, bir göz atalÄ±m...
HaftanÄ±n ilk iki günü Ay, Koç burcunda seyahat edecek. Haftaya dinamik ve hÄ±zlÄ± baÅŸlÄ±yoruz. Biraz sabÄ±rsÄ±z ve tepkisel de olabiliriz. BaÅŸ ve göz aÄŸrÄ±larÄ±na dikkat! PerÅŸembe günü GüneÅŸ’in BalÄ±k burcuna geçiÅŸiyle beraber atmosfer biraz yumuÅŸamaya baÅŸlÄ±yor. Merhamet, fedakârlÄ±k, yaratÄ±cÄ± iÅŸlerle ilgilenmek daha fazla gündemimizde olacak. Cuma günü Ay, Ä°kizler burcunda seyahat edecek. Ä°letiÅŸimin hÄ±zlanacaÄŸÄ± ve önemli haber akÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ± bir gün. Yine koÅŸullarÄ±nÄ±z izin verirse yeni bir ÅŸeyler öÄŸrenebilir ve eÄŸitim araÅŸtÄ±rmalarÄ± yapabilirsiniz. Cumartesi günü Venüs ile Mars arasÄ±ndaki etkileÅŸimle iliÅŸkilerde sevgi ve aÅŸk yarÄ±ÅŸÄ± ortaya çÄ±kabilir. AÅŸktan ve sevgiden kaynaklanan gerginlikler olabilir, çok büyütmeyin. Pazar günü Merkür duraÄŸan halde olacak, en zor konum! Bu nedenle iletiÅŸim, ifade, konuÅŸma, elektronik aletlerle ilgili konularda pazar günü daha dikkatli davranÄ±n. YazÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ± doÄŸru kiÅŸilerle yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±za emin olun.
Ä°letiÅŸim sorunlarÄ± ve yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar olabilir.
Satürn ve Uranüs etkileÅŸimi bu haftanÄ±n belirleyicisi olacak. BaÅŸ aÄŸrÄ±larÄ±na dikkat! PerÅŸembeden itibaren sokak hayvanlarÄ±na yardÄ±m gibi merhamet yoÄŸunluklu iÅŸlerle daha fazla ilgileneceksiniz.
PARA KAZANMA KOÅžULLARINIZ FARKLILAÅžIYORKoç (21 Mart-19 Nisan)
YÄ±lÄ±n en önemli haftalarÄ±ndan birine giriyoruz. Satürn ve Uranüs arasÄ±nda bir etkileÅŸim olacak. Bu ikilinin etkileÅŸimi aslÄ±nda 2021’in özeti... Bu ikilinin etkisi her ne kadar yÄ±l boyunca güçlü bir ÅŸekilde devam etse de ÅŸubat, haziran ve aralÄ±k ayÄ±nda en güçlü seviyeye ulaÅŸacak.
Peki, bu ikiliyi özel kÄ±lan ne? Astroloji döngülerle çalÄ±ÅŸÄ±r. En küçük döngüler yeniay ve dolunaylardÄ±r. Ancak bu döngüler sadece GüneÅŸ ve Ay arasÄ±nda gerçekleÅŸmez. Bütün gezegenlerin birbirleriyle etkileÅŸimleri sayesinde sabit bir döngüsü vardÄ±r. Ä°ÅŸte Satürn ve Uranüs arasÄ±nda da özel bir döngü var. Bu döngü 40 yÄ±lda tamamlanÄ±r. Her 10 senede bir de kendi aralarÄ±nda etkileÅŸim içinde olurlar.
Astrolojik olarak Satürn; kural koyucu, kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ±, denetleyici, düzenleyici, test eden yaÅŸlÄ± kesimi sembolize eder. Yunan mitolojisinde Kronos olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kar ve zamanÄ± yönetir. Kendi yerini almalarÄ±ndan korktuÄŸu için çocuklarÄ±nÄ± yiyen bir titandÄ±r. Uranüs ise özgürlükle, elektrikle, ÅŸoke edici ve aniden geliÅŸen skandal olay ve durumlarla iliÅŸkilidir. Satürn ve Uranüs arasÄ±nda bir etkileÅŸim meydana geldiÄŸi anda eskiyle yeni arasÄ±nda bir çekiÅŸme baÅŸlar. Eski ve yeni düzen arasÄ±ndaki çekiÅŸme... Uranüs bizi konfor alanÄ±mÄ±zdan çÄ±kmamÄ±z için harekete geçirmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken Satürn alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sistemi koruma gayretindedir. 2021 de bu ikilinin çekiÅŸmesiyle geçecek. Bir taraftan büyük ve radikal deÄŸiÅŸimler, diÄŸer yanda bu deÄŸiÅŸimlere direnenler...
ÖzgürleÅŸmek adÄ±na...
Åžubat, haziran ve aralÄ±k aylarÄ±nda bizi büyük deÄŸiÅŸimler bekliyor. Yeni düzen yavaÅŸ yavaÅŸ eski alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n yerini alacak. Bu nedenle eskiye sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya tutunmak yerine hayatÄ±n getirdiÄŸi deÄŸiÅŸimlere adapte olmak en akÄ±llÄ±casÄ±. Satürn, kariyerle ve parasal konularla ilgili. Bu yüzden belki birçoÄŸumuzun iÅŸimizi, iÅŸ yapma ÅŸeklimizi, iÅŸle ilgili alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmesi gerekebilir. Ya da harcama veya yatÄ±rÄ±m alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zda deÄŸiÅŸimler meydana gelebilir.
Uranüs’ün özgürlüklerle ilgili olduÄŸunu da düÅŸünecek olursak belki de hayatÄ±mÄ±zda özgürlük elde etmek adÄ±na ciddi adÄ±mlar atmanÄ±n eÅŸiÄŸinde de olabiliriz. Bazen alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸumuz koÅŸullarda rahat hareket ettiÄŸimizi ve hatta daha özgür olduÄŸumuzu düÅŸünürüz. Ancak o koÅŸullarÄ± deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±ktan kÄ±sa bir süre sonra görürüz ki onlar aslÄ±nda bizi baÄŸlayan, hareket etmemizi zorlaÅŸtÄ±ran ÅŸeylermiÅŸ... Bu tÄ±pkÄ± bir iliÅŸkiyi alÄ±ÅŸkanlÄ±klar yüzünden bitiremeyip bittiÄŸi zaman ‘KeÅŸke daha önce bitirseymiÅŸim, hayat ÅŸu an daha güzel’ duygusunu yaÅŸamak gibidir. Bu yüzden omuzlarÄ±nÄ±za yük olan ve hayattaki alanÄ±nÄ±zÄ± kÄ±sÄ±tlayan konulara karÅŸÄ± büyük bir farkÄ±ndalÄ±k geliÅŸtirip bu konularla ilgili harekete geçmek için oldukça doÄŸru zamanlardayÄ±z. Kolay olacaÄŸÄ±nÄ± iddia etmiyorum elbette ama bir yerden baÅŸlamak gerek, deÄŸil mi!
KÄ±sÄ±tlamalar artabilir
Bu yeniay, 23 derece Kova burcunda meydana gelecek. Bu derecede Sadalsuud ve Kitalpha yÄ±ldÄ±zlarÄ± bulunuyor. Åžimdi bu yeniayÄ± enine boyuna masaya yatÄ±ralÄ±m ve önümüzdeki 15 gün ne gibi etkiler altÄ±nda olacaÄŸÄ±z, öÄŸrenelim.
Kova dendiÄŸi zaman aklÄ±mÄ±za gelen anahtar kelimeler ÅŸunlar: Dostluk, grup çalÄ±ÅŸmalarÄ±, akÄ±l, özgürlük, orijinal olmak, yenilikçi ve entelektüel konular, tabularÄ± yÄ±kmak, teknoloji, dijital dünya, isyanlar, asilik, marjinal her türlü konu, toplumun faydasÄ±na bir ÅŸeyler yapma ihtiyacÄ±, yeni akÄ±mlar, elektrik, icatlar, uzay, gökyüzü, astroloji, insan haklarÄ±, dernekler, azÄ±nlÄ±klar... SaÄŸlÄ±k açÄ±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdaysa sembolize ettiÄŸi konular; alt bacaklar, baldÄ±rlar, sinir sistemi, kan dolaÅŸÄ±mÄ± sistemi, kalp ve topuklardÄ±r.
Ä°letiÅŸimde özen gerekiyor
Bu yeniayla birlikte arkadaÅŸlÄ±k iliÅŸkileri ön planda olacak. Her ne kadar ÅŸu an pandemiden dolayÄ± eskisi kadar yakÄ±n iliÅŸkiler kurup bir araya gelemesek bile, belki de teknolojinin nimetlerinden yararlanarak dostlarÄ±mÄ±za daha fazla zaman ayÄ±rabiliriz. Merkür’ün de aynÄ± alanda geri hareketi, bazen grup içi iletiÅŸimde yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalara neden olabilir. Bu yüzden iletiÅŸim kurarken özenli olmakta fayda var.
Dört gezegen ve GüneÅŸ’in Kova’da toplanmÄ±ÅŸ olduÄŸu bir yeniay zamanÄ±. Hepimiz yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ±n belli alanlarÄ±nda devrim yapmak isteyebiliriz. Bize yük olan ve artÄ±k taÅŸÄ±mak istemediÄŸimiz her iliÅŸkiden kendimizi kurtaracak yollar arayabiliriz. KiÅŸisel hayatÄ±mÄ±zda daha fazla özgürlük alanÄ± açmak için de harekete geçebiliriz.
Karar alÄ±rken dikkat!
TabularÄ± yÄ±kmak isteyebilir, hatta zaman zaman çevremize karÅŸÄ± isyankâr tavÄ±rlar içinde olabiliriz. Yeri geldiÄŸinde muhalefet etmekten de çekinmeyeceÄŸiz. HayatÄ±mÄ±zda farklÄ± bir ÅŸeyler denemek, çizginin biraz olsun dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmak isteyebiliriz. Bunu bazen dÄ±ÅŸ görünüÅŸümüzde de yapabiliriz. Risk alÄ±p daha önce denemediÄŸimiz saç renk ve modelleri deneyebilir veya normalde gardÄ±robumuzda hiç olmayacak renkte bir kÄ±yafet alabiliriz.
SalÄ± günü Mars ve GüneÅŸ arasÄ±nda sert bir görünüm var. Sinirlerimize hâkim olmamÄ±z pek kolay olmayabilir. Her ÅŸeyi kiÅŸiliÄŸimize söylenmiÅŸ bir söz gibi algÄ±layÄ±p savaÅŸ açabiliriz. Patronlarla veya hayatÄ±mÄ±zda patron görevi gören kimselerle iliÅŸkiler stresli seyredebilir.
ÇarÅŸamba ay günün büyük bir çoÄŸunluÄŸunu boÅŸlukta geçirecek, 16.14’e kadar. Yani iÅŸler askÄ±da kalabilir, istediÄŸiniz sonuca ulaÅŸmakta zorlanabilirsiniz.
PerÅŸembe günü Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. O gün biraz daha gizlilik içinde hareket edebilir; banka iÅŸleri, borçlar, vergiler gibi konulara eÄŸilebilirsiniz.
Cuma, GüneÅŸ’in Ay düÄŸümleriyle güzel bir etkileÅŸimi olacak. Ä°stediÄŸiniz her türlü bilgiye kolayca ulaÅŸabileceksiniz, gün içinde iletiÅŸim çok hÄ±zlÄ± akacak. Ama Merkür’ün de geri harekette olduÄŸunu unutmayarak her ÅŸeye hemen inanmayÄ±n.
Cumartesi, Venüs ve Satürn birlikte hareket edecek. Ne yazÄ±k ki pek mutlulukla dolu bir gün deÄŸil. Ä°liÅŸkilerde sorunlarÄ±n masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ±, bir ÅŸeylerin zevk vermemesi gibi bir etki yaratÄ±r. Özellikle evinizde saçÄ±nÄ±zÄ± boyayacak veya estetikle ilgili bir ÅŸeyler yapacaksanÄ±z cumartesiyi seçmemelisiniz.
Akrepler yeni eÅŸya alabilir. Ä°kizler burcundakiler çevrimiçi flörte açÄ±k. OÄŸlaklarÄ±n paradan yana yüzü gülüyor. Teraziler çocuklarÄ±yla mutlu bir döneme giriyor. BaÅŸaklar ÅŸekere dikkat etmeli.
Yine bir Merkür retrosu haberiyle karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±m. Merkür retrosu dillere pelesenk olmuÅŸ durumda. Günlük hayatta bir ÅŸeyler istediÄŸimiz gibi gitmediÄŸinde ya da elektronik aletlerle ilgili sorunlar üst üste ortaya çÄ±kÄ±nca artÄ±k birçoÄŸunuz anlÄ±yor ki Merkür’de doÄŸru gitmeyen bir ÅŸeyler var.
Bir astrolog olarak, bu aslÄ±nda benim için harika bir ÅŸey. Çünkü astrolojik bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ±n toplumda yavaÅŸ yavaÅŸ oturmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. Ama yine de astrolojiye dair hiçbir bilgisi olmayanlara Merkür retrosunu enine boyuna anlatmak isterim...
Mitolojide Merkür, namÄ± diÄŸer Hermes, Antik Yunan’da hÄ±rsÄ±zlarÄ±n, tüccarlarÄ±n, haber alÄ±ÅŸveriÅŸinde görevli kiÅŸilerin, sihirbazlarÄ±n, kumarbazlarÄ±n tanrÄ±sÄ± olarak geçiyor. TanrÄ±lar arasÄ±nda hem en zeki hem de en kurnaz olan o. BabasÄ± Zeus onu kendi habercisi olarak atÄ±yor. Hermes doÄŸduÄŸu andan itibaren de yeni ÅŸeyler yaratmaya baÅŸlÄ±yor. Ä°lk yarattÄ±ÄŸÄ±ysa bir enstrüman olan lir. Hermes’in hÄ±rsÄ±z olduÄŸundan bahsetmiÅŸtim... Apollon’un öküzlerini de o çalÄ±yor. ÇaldÄ±ÄŸÄ± belli olmasÄ±n diye de öküzler geri geri yürümüÅŸ gibi gösteriyor. Ve bunu çabucak yapÄ±yor. Çünkü ayaklarÄ±nda kanatlÄ± sandaletler var.
O kadar hÄ±zlÄ± seyahat eder ki rüzgârdan bile hÄ±zlÄ± olduÄŸu söylenir. Sadece kendi de deÄŸil, yolculara, özellikle de yolunu kaybedenlere yardÄ±m ediyor. Yine aynÄ± ÅŸekilde gemicilerin de taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± ticari mallarÄ±n doÄŸru limanlara ulaÅŸmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor.
Hermes’in yani Merkür’ün neleri temsil ettiÄŸini ÅŸu kÄ±sacÄ±k mitolojik öyküden bile anlayabiliyoruz. Zekâ, ticaret, iletiÅŸim, seyahat, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, haberleÅŸme... Ä°ÅŸte bu Merkür dört ayda bir üç hafta kadar geri hareket eder. Ve bu dönemde temsil ettiÄŸi konularda bir dizi aksaklÄ±k ve sorun meydana gelir.
Etkileri çoktan baÅŸladÄ±!
Bu konuya derinlemesine dalmadan önce geri hareketle neyi ifade ettiÄŸimizi açalÄ±m. AslÄ±nda hiçbir gezegen geri gitmez. Bu sadece hÄ±zÄ±yla ilgilidir. Dünya merkezli bakÄ±ÅŸ açÄ±mÄ±zla, Merkür’ün hÄ±zÄ± düÅŸtüÄŸünde onu geri gidiyormuÅŸ gibi zannederiz. AslÄ±nda sadece yavaÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu dönemler önemlidir. Hatta hangi burçta geri gidiyorsa o burcun temsil ettiÄŸi özellikleri de iÅŸin içine katarak etkilerini düÅŸünmek gerekir.
Haftaya GüneÅŸ ile Uranüs arasÄ±ndaki sert etkileÅŸimle baÅŸlÄ±yoruz. Otorite figürleriyle çatÄ±ÅŸmamaya özen gösterin. HayatÄ±nÄ±zda radikal deÄŸiÅŸiklikler yapma adÄ±na güçlü istekler duyabilirsiniz. Çok ani kararlar almaya eÄŸilimli olabileceÄŸiniz bir dönem; ancak gökyüzü bunun için hiç uygun deÄŸil.
Öfke patlamalarÄ±na karÅŸÄ± dikkatli olun. Kontrolsüz, orantÄ±sÄ±z tepkiler vermeyin. Sakin kalÄ±n. PerÅŸembe günü Aslan burcunda zorlayÄ±cÄ± bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda baÅŸrol Mars’a ait. Benlik duygusunu ön plana çÄ±karan; tanÄ±nma, beÄŸenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren bu enerji sizin yaratÄ±cÄ± yanÄ±nÄ±zÄ± besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartÄ±lÄ±, dikkat çekici davranmanÄ±za neden olabilir.
Aslan dolunayÄ±nda hem Mars hem de Jüpiter etkili olduÄŸu için her ÅŸey büyüyecek ve kocaman olacak! Kavgalar da kazalar da çok büyüyebilir. Ama Aslan burcu bedenimizde kalbi sembolize eder. Hafta boyunca sevgiyi ve aÅŸkÄ± büyütmeye özen gösterin!
EÄžLENMEK VE GÜLMEK Ä°STEYECEKSÄ°NÄ°ZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta daha fazla eÄŸlenmek ve gülmek isteyeceksiniz. AÅŸka kendinizi daha yakÄ±n hissedebilirsiniz. YalnÄ±z parasal konular ve arkadaÅŸlÄ±k iliÅŸkilerinde gerginlikler söz konusu olabilir. Merkür arkadaÅŸlÄ±klarÄ± ilgilendiren alanda geri hareketine baÅŸlÄ±yor. 22 Åžubat’a kadar yanlÄ±ÅŸ anlamalar ve planlarda ani deÄŸiÅŸiklikler yaÅŸanabilir.
SAKÄ°N KALMAK Ä°ÇÄ°N ÇABALAMANIZ GEREKECEKBoÄŸa (20 Nisan-20 MayÄ±s)
Bu hafta odak noktanÄ±z eviniz ve aile iliÅŸkileriniz olacak. Harekete geçebilir, taÅŸÄ±nabilir, yer deÄŸiÅŸtirebilir, evinize yeni eÅŸyalar alabilirsiniz. Ancak sakin kalmak pek kolay olmayabilir. Zira Mars burcunuzda seyahat ediyor. Bir yandan da Merkür kariyer alanÄ±nÄ±zda 22 Åžubat’a dek geri hareket edecek. Ä°letiÅŸim kazalarÄ±na dikkat!
PerÅŸembe günü, yani 28 Ocak’ta Aslan burcunun dokuzuncu derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bir taraftan Mars ile Uranüs birlikteliÄŸi, diÄŸer taraftan Jüpiter ile Satürn birlikteliÄŸi bu dolunayla etkileÅŸimde olacak. Oldukça sert ve zor bir dolunay haftasÄ±. Dolunay 13 gün kadar etkin kalacak.
GüneÅŸ’in yönettiÄŸi Aslan’da ve GüneÅŸ gününde gerçekleÅŸen bu dolunay kendinize inancÄ±nÄ±zÄ± ve güveninizi pekiÅŸtirmek, kendinizle gurur duymak, çevrenizin beÄŸenisini toplamak konusunda sizi bilinçli adÄ±mlar atmaya yönlendirebilir.
Benlik duygusunu ön plana çÄ±kararak tanÄ±nma, beÄŸenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren enerji yaratÄ±cÄ± özelliklerinizi besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartÄ±lÄ±, dikkat çekici davranmanÄ±za neden olabilir. DolunayÄ±n etkin günlerinde sahnede olmak, dostlarla
eÄŸlenmek, size uzatÄ±lan dostça bir eli tutmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinize isteklerinizi kabul ettirmek gündeminizde olabilir.
Ä°lgi odaÄŸÄ± olma arzusu...
AyrÄ±ca, bu dolunay sanat faaliyetleri, her türlü eÄŸlence, gösteri ve etkinlik için uygun bir zaman yaratÄ±yor. DüÅŸüncelerinizi samimi, candan ama bir yandan da esprili bir ÅŸekilde aktarmak size popülerlik katacak. Aslan’Ä±n ilgi odaÄŸÄ± olma arzusunu içimizde hissedeceÄŸiz. SevdiÄŸinize ilanÄ± aÅŸk edebilir ya da çok seveceÄŸini bildiÄŸiniz bir hediye alarak aÅŸkÄ±nÄ±zÄ± pekiÅŸtirebilirsiniz. YaratÄ±cÄ±, eÄŸlenceli yönlerinizi öne çÄ±karan tavÄ±rlarla sevgilinizle harika bir hafta geçirebilirsiniz. Dolunay haftasÄ±nda risk almaya çok daha yatkÄ±n olacaÄŸÄ±z ama dikkatli olmakta fayda var. Ä°ÅŸin içinde Jüpiter de olacaÄŸÄ± için her türlü duygu ve hareketi abartÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yaÅŸayabilirsiniz. EÄŸitimler ve yolculuklar da organize edilebilir.
Bu süreçte saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de kalp, omurga, üst mide, dolaÅŸÄ±m sistemi ve sÄ±rt bölgesine... DolunayÄ±n meydana geleceÄŸi Aslan burcunun dokuzuncu derecesi ÅŸahdamar ve boyunla ilgilidir. Åžimdi daha çok sÄ±vÄ± tüketin. Çok fazla kafein veya uyku kaçÄ±racak gÄ±dalar almamakta fayda var. Zira uykusuzluk söz konusu olabilir. Özellikle kalple ilgili bir probleminiz varsa bu dolunay haftasÄ±nda kalbinizi çok fazla yormamaya özen gösterin. Asselus Austral sabit yÄ±ldÄ±zÄ± da dolunayla etkileÅŸimde olduÄŸu için kazalara ve yanÄ±klara dikkat etmek gerekiyor. Bu yÄ±ldÄ±z göz sorunlarÄ±na da iÅŸaret eder, gözlerinize de dikkat.
Haftaya özgürlük çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ± atarak baÅŸlÄ±yoruz. Jüpiter ile Uranüs arasÄ±ndaki etkileÅŸimle birlikte hayatÄ±nÄ±zda özgürleÅŸmek istediÄŸiniz alanlar neyse bunlar için harekete geçme zamanÄ± olacak. SalÄ± günü GüneÅŸ’in Kova burcuna geçiÅŸiyle gökyüzünde bir aylÄ±k Kova dönemi baÅŸlayacak. Bir ay boyunca odak noktamÄ±z, düÅŸünce ve fikir özgürlüÄŸü, insan haklarÄ±, uzay, teknolojik geliÅŸmeler, dostluklar ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla kurduÄŸumuz iliÅŸkiler olacak. ÇarÅŸamba günü dikkat edilmesi gereken bir gün; özellikle parasal konularda ani ve fevri hareket etmemekte fayda var. Mars ve Uranüs’ün birlikte hareket ediÅŸi, tepkilerimizi kontrol etmekte zorlanacaÄŸÄ±mÄ±za hatta isyan bayraklarÄ±nÄ± çekeceÄŸimize iÅŸaret ediyor. PerÅŸembe gününe geldiÄŸimizde Ay tüm gün BoÄŸa burcunda seyahat edecek. Günün ana temasÄ±; lezzetli yemekler yemek, parasal konular, güven ihtiyacÄ±. Bugün aÅŸÄ±rÄ± inatçÄ± davranÄ±ÅŸlar ve baÅŸkalarÄ±na hoÅŸgörüsüz davranÄ±ÅŸlar bizi zor duruma düÅŸürebilir, dikkat! Cuma günüyse Jüpiter ile Mars arasÄ±nda sert etkileÅŸimle cesaretiniz oldukça yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden gelebileceksiniz, fakat abartÄ±lÄ± davranÄ±ÅŸlardan da kaçÄ±nmanÄ±z yerinde olacaktÄ±r. Kibir ve bencillik bugünün olumsuz ÅŸartlarÄ±dÄ±r, sizi zor duruma sokabilir. Cumartesi Venüs ile Neptün arasÄ±nda güzel iliÅŸkiyle zor baÅŸlayan haftayÄ± mutlu tamamlayacaksÄ±nÄ±z. Ä°liÅŸkiler, aÅŸk, estetik ve yaratÄ±cÄ±lÄ±k gerektiren konularda ÅŸans sizden yana olacak.
ArkadaÅŸlÄ±k zamanÄ±
Koç ve Yükselen Koç
Önümüzdeki bir aylÄ±k dönemde hayatÄ±nÄ±zÄ±n merkezinde arkadaÅŸlÄ±klar, sosyal iliÅŸkiler, iÅŸ hayatÄ±nÄ±zdan kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gelirler, grup aktivitelerikonularÄ± olacak.. Odak noktanÄ±z iÅŸ hayatÄ±ndan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za kaymaya baÅŸlayacak, daha çok sosyalleÅŸebilecek, yeni arkadaÅŸlar edinebilecek, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla birlikte keyifli zamanlar geçirebileceksiniz.
Ä°ÅŸ hayatÄ±na dikkat
BoÄŸa ve Yükselen BoÄŸa
Önümüzdeki bir aylÄ±k dönemde hayatÄ±nÄ±zÄ±n merkezinde iÅŸ, kariyer ve mesleki konular olacak . Bu bir aylÄ±k süreçte terfi alabilir, iÅŸ deÄŸiÅŸtirebilirsiniz. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda her adÄ±mÄ±nÄ±zla (doÄŸu veya yanlÄ±ÅŸ) görünür olacaksÄ±nÄ±z. Tüm Ä±ÅŸÄ±klar üzerinize çevrilmiÅŸ olacak. EÄŸer iÅŸ arÄ±yorsanÄ±z pek havalÄ± bir iÅŸe girebilirsiniz. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±z oldukça yoÄŸun bir döneme giriyor.
Haftaya Merkür ile Jüpiter birlikteliÄŸiyle baÅŸlÄ±yoruz. Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman. Evlilik, evlilik için aileleri tanÄ±ÅŸtÄ±rmak, imza atmak, sözleÅŸme gerektiren iÅŸleri halletmek için de ideal. AyrÄ±ca ticaret yapmak için internet sitesi açma, eÄŸitime baÅŸlama, yurtdÄ±ÅŸÄ±yla ilgili önemli iÅŸlemleri halletme, seyahat gibi planlarÄ±nÄ±z varsa mutlaka ÅŸimdi halledin.
SalÄ± günüyse Merkür ile Uranüs arasÄ±nda sert bir etkileÅŸim olacak. AÄŸzÄ±mÄ±zdan çÄ±kana dikkat etmemiz gereken bir gün, elektronik aletlerle ilgili sorunlar yaÅŸanabilir. ÇarÅŸamba günü OÄŸlak burcunda Plüton etkili bir yeniay meydana gelecek. Ä°ÅŸ hayatÄ±, parasal konular, sorumluluklar, görevler, yapÄ±lmasÄ± gereken iÅŸlerin altÄ±nda biraz ezilebiliriz. Bugün biten bir ÅŸeylerin peÅŸinden daha fazla koÅŸmayÄ±n, her türlü deÄŸiÅŸime açÄ±k olun.
PerÅŸembe, Mars ve Satürn arasÄ±ndaki etkileÅŸim nedeniyle birtakÄ±m engeller ve zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸabiliriz. Çok önemli iÅŸlerinizi o güne denk getirmeyin. Otorite figürlerle çatÄ±ÅŸmamaya özen gösterin.
Cuma günü, Venüs ve Uranüs arasÄ±nda güzel bir etkileÅŸim var. Sürpriz aÅŸklar kapÄ±nÄ±zÄ± çalabilir; estetik ve güzellikle ilgili konularda farklÄ± ÅŸeyler deneyebilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleriyse Ay, BalÄ±k burcunda seyahat edecek. Hayallere dalmak, hiçbir ÅŸey yapmamak, uyuklamak, film seyretmek, tembellik yapmak için harika bir hafta sonu!
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ANÄ° KARARLARA DÄ°KKAT ETMELÄ°SÄ°NÄ°ZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Plütonik yeniay kariyerinizi ilgilendiren konularda bir tamamlanma, sonlanma anlamÄ±na gelebilir. ÜstlendiÄŸiniz bir projenin sonuna gelmek, peÅŸinde koÅŸtuÄŸunuz bir iÅŸi tamamlamak da olabilir. Üstlerinizden birinin istifasÄ±, terfisi veya görevden ayrÄ±lmasÄ± gibi bir durum da... Ani kararlara ve öfke durumlarÄ±na dikkat edin.
Bu hafta içinde, 13 Ocak’ta, 23 Derece OÄŸlak burcunda, Plüton’un baÅŸrol oynadÄ±ÄŸÄ± ‘Plütonik’ bir yeni ay meydana gelecek. YÄ±lÄ±n ilki. Oldukça sert ve zorlu bir yeni ayla baÅŸlÄ±yoruz... Peki bu süreçte neler yaÅŸanabilir; hem bireysel yaÅŸamlarÄ±mÄ±zda, hem Türkiye hem de dünyada...
OÄŸlak burcu astrolojide disiplin, kurallar, sÄ±kÄ± çalÄ±ÅŸma, özveri, iÅŸ hayatÄ±, mesafeli olma, yalnÄ±zlÄ±k, cimrilik, katÄ± olma gibi temalarÄ± içeriyor. Bedenimizde de dizler, cilt, diÅŸler, kemikler, eklemleri yönetiyor. Yeni ayÄ±n baÅŸrolündeki Plüton ise güç kazanmak, yok etmek ve yeni bir sistem-düzen kurmakla ilgilidir.
Demek ki bu yeni ay iÅŸ kurmak, iÅŸe odaklanmak, disiplinli çalÄ±ÅŸmak, kendimize çekidüzen vermemiz gereken konularda gerekli adÄ±mlar atmak, ciddiyetle halledilmesi gereken iÅŸlerin üzerine gitmek, iÅŸ hayatÄ±na ve para kazanmaya odaklanmak için iyi bir süreç. Ä°ÅŸ odaklÄ± harekete geçebilir, projeler üretebilir, ÅŸirket kurabiliriz. Ä°ÅŸ hedeflerimizi belirleyip bununla ilgili aksiyon almak için çok ama çok uygundur. Ä°ÅŸ deÄŸiÅŸtirmek, iÅŸ yapÄ±ÅŸ ÅŸeklinde deÄŸiÅŸimlere gitmek için de güzel bir dönem.
Ya iÅŸkoliklik ya istifa
Bu süreçte iÅŸ hayatÄ±mÄ±za iliÅŸkin geliÅŸmeler yaÅŸayabiliriz. BirtakÄ±m olaylara daha ciddi, kuralcÄ± ve mesafeli yaklaÅŸabiliriz. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸlerde daha mükemmeliyetçi olabiliriz. Pratik çözümlerle hayatÄ±mÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±rabiliriz. Sosyal olmak yerine yalnÄ±z kalmayÄ± tercih edebiliriz. Görevlerimize sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± kalabilir, hatta bu süreçte fazla iÅŸkolik olabiliriz. Kontrol mekanizmamÄ±z her zamankinden daha güçlü bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸabilir. Duygular bu kadar geri plandayken melankoliye de elveriÅŸliyiz.
Yeni ay, Plütonik olduÄŸu için biten ÅŸeyler konusunda daha fazla çabalama zamanÄ± deÄŸil, onlarla yüzleÅŸme ve veda etme zamanÄ±. Bu gezegen güç de verir fakat bu gücü yanlÄ±ÅŸ kullanmamak gerek. Konu OÄŸlak olunca para ve statü gücünden bahsediyoruz. YaklaÅŸan deÄŸiÅŸime direnmeyenler hem para hem de statü anlamÄ±nda güçlenecek ama bazÄ±larÄ±mÄ±z da bir güç sÄ±navÄ±na gireceÄŸiz. Elimizdeki sosyal ve ekonomik gücü nasÄ±l kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z önem kazanacak. Ä°stifalar daha da artabilir. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlere karÅŸÄ± tahammülünüz azalabilir. Ä°ÅŸ deÄŸiÅŸtirmeyi, belki istifa etmeyi düÅŸünebilirsiniz.
Cildimize, diÅŸlerimize dikkat
Pazartesi günü Ay BaÅŸak’ta. Bu dönemde her ÅŸeyin mükemmel olmasÄ± için çok çaba sarf ederiz. Duygusal deÄŸil daha akÄ±lcÄ±, mantÄ±klÄ± kararlar alma eÄŸiliminde oluruz. YaÅŸamÄ±mÄ±zda daÄŸÄ±nÄ±k, göze batan konularÄ± düzenlemek için ÅŸahane bir dönem.
SalÄ± günü Merkür’le Plüton birlikte hareket edecek. Bilgiye, gerçeklere ulaÅŸmak için her yolu deneyebileceÄŸimiz zamanlar. Bugün yapÄ±lan konuÅŸmalar etkili olabilir, iz bÄ±rakabilir. Çok fazla eleÅŸtiri alabileceÄŸiniz veya yapabileceÄŸiniz bir gün... Dikkat edin, kalp kÄ±rmayÄ±n.
ÇarÅŸamba Ay, tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Ä°liÅŸkiler, ortaklÄ±klar için güzel bir gün. Estetik kaygÄ±lar artabilir, estetik dokunuÅŸlar için çok uygun. Huzur, denge ihtiyacÄ± artar, yüksek sesli her ÅŸey rahatsÄ±z edebilir. Adalet kavramÄ± öne çÄ±kabilir. GeliÅŸen olaylara karÅŸÄ± iyimser yaklaÅŸÄ±mlar sergileriz.
PerÅŸembe günü harekete geçmeyi sembolize eden Mars, BoÄŸa burcuna geçecek ve 4 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars kötücül gezegenlerden biridir. BoÄŸa’nÄ±n temsil ettiÄŸi tembellik, aÄŸÄ±rkanlÄ±lÄ±k, parasal konular stres alanÄ±na dönüÅŸebilir. SaÄŸlÄ±kta boyun ve boÄŸaz bölgesine dikkat. Cinsel enerjinin arttÄ±ÄŸÄ± bir dönem bizleri bekliyor. Bu dönem güvenlik duygusunu yaratmak çok kolay olmayabilir, huzur çok kolay bir ÅŸekilde kaçabilir.
Cuma günü iliÅŸkileri sembolize eden Venüs, OÄŸlak burcuna geçecek ve 31 Ocak’a kadar orada seyahat edecek. Ä°liÅŸkiler ve aÅŸk konusu romantizmden çok bir sorumluluÄŸa dönüÅŸebilir. ArtÄ±k sevgi için emek harcama, sabÄ±r gösterme zamanÄ±! Bununla birlikte iliÅŸkiler arenasÄ±nda kendimizi yetersiz hissetmemiz mümkün.
Cumartesi Venüs’le Mars arasÄ±nda çok güzel bir görünüm olacak. Flört etmek, beÄŸendiÄŸiniz kiÅŸiye açÄ±lmak, iliÅŸki baÅŸlatmak için harika zamanlar. Cinsel anlamda istekler artabilir, ruhumuz bu günlerde biraz daha hovarda olabilir. AÅŸk için en güzel günlerden biri.,
KARÄ°YERDE DESTEKLEYÄ°CÄ° ETKÄ°LERKoç (21 Mart-19 Nisan)
O hiç sevmediÄŸiniz, okudukça insanÄ±n sinirlerini bozan ‘yeni dünya düzeni’ ÅŸimdi baÅŸlÄ±yor. Enteresan bir yÄ±la girdik. Zira 21 AralÄ±k’ta gözler Jüpiter ile Satürn’ün bir araya geliÅŸine çevrildi. Satürn’ün mitolojik hikâyesinde karÅŸÄ±mÄ±za zamanÄ±n tanrÄ±sÄ± Kronos çÄ±kÄ±yor, Jüpiter’deyse tanrÄ±larÄ±n tanrÄ±sÄ± Zeus ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Bu ikilinin döngüsel iliÅŸkisi önümüzdeki çaÄŸlarÄ± anlatÄ±yor bize.
Astrolojinin temeli elementlerdir: AteÅŸ, hava, toprak ve su. Yunan felsefesi de dört element doktrinine dayanÄ±r: Ahlak (ateÅŸ), estetik ve ruh (su), akÄ±l (hava) ve fiziksel her ÅŸey (toprak)... Sümerlilerde de tanrÄ±lar bu dört elemente karÅŸÄ±lÄ±k gelirdi. Jüpiter ve Satürn’ün aralarÄ±ndaki döngüler de bunlarla ilgili. 20 yÄ±lda bir Jüpiter ve Satürn bir araya gelirler. 10 defa bir araya geldiklerindeyse 200 yÄ±llÄ±k büyük döngüleri oluÅŸur. 200 yÄ±llÄ±k her döngü bir elementle iliÅŸkilendirilir. 200 yÄ±l hava, 200 yÄ±l su, 200 yÄ±l toprak, 200 yÄ±l ateÅŸ gibi...
Tarihi bir durum
Küçük döngüler hep aynÄ± elementte olur. Sadece büyük döngülerinin dokuzuncu bir araya geliÅŸleri farklÄ± bir elementte meydana gelir ve bir kÄ±rÄ±lÄ±m yaÅŸanÄ±r. 20 yÄ±l sonra, tekrar bir araya geldiklerindeyse bir önceki, yani ilk sekiz seferdeki elementte buluÅŸarak döngüyü tamamlarlar. Bu büyük döngüler genelde ya savaÅŸla, ya hastalÄ±kla, ya bir icatla ya da keÅŸifle tamamlanÄ±r. 21 AralÄ±k 2020’de toprak elementi döngüsü bitti. Hava elementinin 200 yÄ±llÄ±k zamanÄ± baÅŸladÄ±. Tarihi bir duruma tanÄ±klÄ±k ediyoruz.
Toprak; para, mülkiyet, hukuk, sÄ±nÄ±rlar, kapitalizm, elde etme duygusu, iktidar, tabiat ve doÄŸayla ilgilidir. YaklaÅŸÄ±k 180 yÄ±l her ÅŸey yolunda gibiydi. 20 yÄ±l önce Satürn ve Jüpiter, ‘fragman niyetine’ hava elementinde bir araya gelerek toprak döngüsünü bozdu. 2000’e girdikten sonra toprak elementinin temsil ettiÄŸi konularda büyük yozlaÅŸmalar baÅŸladÄ± ki bu çok normal. Bir döngü biterken çürümeli ve bozulmalÄ± ki yeni döngüye hÄ±zlÄ± ve çabuk adapte olalÄ±m. Yeni perde hava elementiyle açÄ±ldÄ±. Hava elementi astrolojik olarak aklÄ±, bilimi, insan haklarÄ±nÄ±, ifade özgürlüÄŸünü, teknolojiyi ve dijital temalarÄ± temsil eder. YaratÄ±cÄ±lÄ±k ve entelektüel çabaya deÄŸer verir.
2021’de eski dünyadan kopamayanlarla ‘yeni dünya düzencileri’ arasÄ±nda büyük bir kargaÅŸa ve kaos çÄ±kabilir. Ama ilginçtir, salgÄ±ndan birkaç ay sonra “ArtÄ±k hiçbir ÅŸey eskisi gibi olmayacak” sloganlarÄ± atÄ±lmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± bile. Çok iyi hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir senaryonun hayata geçiÅŸi gibi adeta... Daha önce hava elementi çaÄŸÄ± yaÅŸanmadÄ± mÄ± diye sorabilirsiniz. Elbette. 1200’lü yÄ±llara denk bu dönemde tarihin akÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren çok önemli olaylar meydana geldi.
VenÃ¼s ayaklarÄ±nÄ±zÄ± yerden kesecek
AÅŸkÄ±n gezegeni Venüs, BalÄ±k burcuna geçiyor. Ä°liÅŸkilerin adeta rengi deÄŸiÅŸecek; daha sezgisel, yumuÅŸak iletiÅŸim zamanÄ± baÅŸlÄ±yor. Bu dönem bakÄ±m, güzellik, yaratÄ±cÄ±lÄ±k gibi konular için de çok uygun.
HaftanÄ±nÂilk gÃ¼nÃ¼ Ayâ€™Ä±n YengeÃ§ burcundaki seyahatiyle geÃ§ecek. Eve dair uÄŸraÅŸlar, aileyle birlikte olmak, kendinizi gÃ¼vende hissetmek Ã¶nemli olacak. YarÄ±n bazÄ± yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±yla da ilgilenebilirsiniz. SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Mars ile PlÃ¼ton arasÄ±ndaki dinamik gÃ¶rÃ¼nÃ¼m etkin olacak. OldukÃ§a gÃ¼Ã§ iÃ§eren bir etkisiÂ olduÄŸu iÃ§in kavgadan, Ã§atÄ±ÅŸmadan uzak durmak gerek. YÃ¼rÃ¼meyen ve eskimiÅŸ iliÅŸkileri veya hayat kalÄ±plarÄ±nÄ± sona erdirmek iÃ§in gereken cesareti bulabilirsiniz.
Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ GÃ¼neÅŸ ile UranÃ¼s arasÄ±nda destekleyici bir konumlanma olacak. Ufak tefek iÅŸ fÄ±rsatlarÄ± Ã§Ä±kabilir; kariyerle ilgili konularda hÄ±zlÄ± kararlar alabileceksiniz. PerÅŸembe VenÃ¼s, BalÄ±k burcuna geÃ§ecek ve 21 Martâ€™a kadar bu burÃ§ta seyahat edecek.
Ä°liÅŸkilerin rengi deÄŸiÅŸiyor; daha romantik, sezgisel, yumuÅŸak, ayaklarÄ±nÄ±zÄ± yerden kesecek iliÅŸkiler zamanÄ± baÅŸlÄ±yor. Bu dÃ¶nem estetik, gÃ¼zellik, yaratÄ±cÄ±lÄ±k gerektiren her tÃ¼rlÃ¼ konu iÃ§in de Ã§ok uygun. Cuma gÃ¼nÃ¼yse Ay gÃ¼nÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸunu Aslan burcunda geÃ§irecek. Onaylanmak, fark edilmek Ã¶nemli olurken egosu yÃ¼ksek kiÅŸilerle de bir araya gelebilirsiniz.
Hafta sonu BaÅŸak burcunda dolunay meydana gelecek. ZamanÄ±nÄ±zÄ± temizlikle, el oyalayan uÄŸraÅŸlarla, Ã§ekmeceleri, bilgisayarÄ±nÄ±zÄ±, telefonunuzu dÃ¼zenlemekle geÃ§irebilir, Ã§ok fazla iÅŸ yapabilirsiniz.Â
YETÄ°ÅžTÄ°RMENÄ°Z GEREKEN Ä°ÅžLER SIRADA
KoÃ§ (21 Mart-19 Nisan)
VenÃ¼sâ€™Ã¼n BalÄ±k burcuna geÃ§iÅŸiyle iliÅŸkiler, aÅŸk konusunda 21 Martâ€™a kadar her ÅŸeyin duraÄŸan olduÄŸu bir dÃ¶nem yaÅŸayabilirsiniz. Mutluluk kendinize zaman ayÄ±rmaktan geÃ§iyor. Zaten BaÅŸak burcundaki dolunayla pek Ã¶yle aÅŸka meÅŸke de vaktiniz olmayacak. YetiÅŸtirilmesi gereken iÅŸlerle uÄŸraÅŸacaksÄ±nÄ±z.Â
MÃœÅžKÃœLPESENT DAVRANMAYIN
BoÄŸa (20 Nisan-20 MayÄ±s)
Hem VenÃ¼sâ€™Ã¼n BalÄ±k burcuna geÃ§iÅŸi hem de BaÅŸak burcundaki dolunay size yarayacak. Bir yandan aÅŸk, bir yandan sosyal iliÅŸkiler derken oldukÃ§a verimli zaman geÃ§ireceksiniz. DostlarÄ±nÄ±zdan fayda gÃ¶rebilirsiniz. AÅŸk hayatÄ±nÄ±zda da canlanma var. Yeni kiÅŸilerle tanÄ±ÅŸabilirsiniz ama mÃ¼ÅŸkÃ¼lpesent davranmayÄ±n.Â
Ä°ÅžTE TAKDÄ°R GÃ–RÃœP MUTLU OLACAKSINIZ
Ä°kizler (21 MayÄ±s-20 Haziran)
Sizin iÃ§in mutluluÄŸun yolu baÅŸarÄ±dan geÃ§meye baÅŸlÄ±yor. VenÃ¼s 21 Martâ€™a kadar iÅŸinizde takdir gÃ¶rmenize yardÄ±mcÄ± olacak. Ä°ÅŸ teklifleriyle de karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. BaÅŸak burcunda gerÃ§ekleÅŸecek dolunayla evinizi ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yeri dÃ¼zenlemek, yeni eÅŸya almak, taÅŸÄ±nmak iÃ§in de uygun zaman.Â
SEYAHAT PLANLAYIP ETRAFI DÃœZENLEYEBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z
YengeÃ§ (21 Haziran-22 Temmuz)
HaftayÄ± seyahat planlamak, okumak, Ã¶ÄŸrenmek, yeni eÄŸitimlere baÅŸlamak, telefon ve bilgisayarÄ±nÄ±zdaki gereksiz olan resim, mÃ¼zik, videolarÄ± temizlemekle geÃ§irebilirsiniz. VenÃ¼s nedeniyle de seyahatler organize edebilir, kendinizi gÃ¼zelleÅŸtirebilir, yeni bir tarz belirleyebilir ya da kendinize bakÄ±m yaptÄ±rabilirsiniz. Â
MADDÄ° ANLAMDA BEREKETLÄ° BÄ°R DÃ–NEM
Aslan (23 Temmuz-22 AÄŸustos)
BaÅŸak burcunda meydana gelecek olan dolunayÄ±n ana konusu para. KazanÃ§larÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±racak adÄ±mlar atabilir , gereksiz alÄ±ÅŸveriÅŸlere son verebilirsiniz. VenÃ¼sâ€™Ã¼n BalÄ±k burcundaki seyriyle eÅŸinizin finansal koÅŸullarÄ±nda iyileÅŸmeler olabilir. Maddi anlamda bereketli bir dÃ¶neme giriyorsunuz..Â
BU HAFTA SÄ°ZÄ°N HAFTANIZ!
BaÅŸak (23 AÄŸustos-22 EylÃ¼l)
Burcunuzda bir dolunay meydana geliyor ve iÅŸin iÃ§inde bir de VenÃ¼s var. Bu hafta sizin haftanÄ±z! EÄŸer yalnÄ±zsanÄ±z bu dolunay size uzun sÃ¼recek olan bir iliÅŸkinin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§abilir. Mevcut iliÅŸkiler daha romantik, sevecen olmaya baÅŸlÄ±yor. Bu dÃ¶nem, Ã¶zellikle de 21 Martâ€™a kadar kazanÃ§lÄ± ortaklÄ±klar kurabilirsiniz.Â
Ä°ÅžYERÄ°NDE GÃœZEL GELÄ°ÅžMELER VAR
Terazi (23 EylÃ¼l-22 Ekim)
Hareketli bir hafta. BaÅŸak burcundaki dolunayla birlikte hayatÄ±nÄ±za Ã§ekidÃ¼zen vermek, fazlalÄ±klarÄ± atmak, kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z eÅŸyalarÄ± toparlamak iÃ§in uygun olacak. VenÃ¼sâ€™Ã¼n BalÄ±k burcuna geÃ§iÅŸiyle de mutluluk ve keyif alacaÄŸÄ±nÄ±z iÅŸ geliÅŸmeleri, birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle oldukÃ§a verimli bir iÅŸ sÃ¼reci sizleri bekliyor.Â
ROMANTÄ°K BÄ°RLÄ°KTELÄ°KLERE YELKEN AÃ‡IYORSUNUZ
Akrep (23 Ekim-21 KasÄ±m)
AÅŸktan yana bir diÄŸer ÅŸanslÄ± burÃ§ da sizlersiniz bu hafta! VenÃ¼s aÅŸk evinize giriyor ve 21 Martâ€™a kadar kalacak. ArtÄ±k yalnÄ±zlÄ±ÄŸa son! OldukÃ§a romantik ve duygusal birlikteliklere yelken aÃ§Ä±yorsunuz. BaÅŸak dolunayÄ±yla bilirlikte uzun sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸiniz, ihmal ettiÄŸiniz dostlarÄ±nÄ±zla bir araya gelebilirsiniz.Â
AÄ°LE VE SEVDÄ°KLERLE MUTLU ZAMANLAR
Yay (22 KasÄ±m-21 AralÄ±k)
Bu hafta ev ve iÅŸ arasÄ±ndaki dengeyi bulmakla geÃ§ecek. Bir yandan dÃ¼zenlenmesi gereken iÅŸler ve sÃ¼rekli iÅŸ Ã§Ä±kartan patronlar ve diÄŸer yanda, belki evinizde tadilat... Ailenizle mutlu geÃ§ireceÄŸiniz zamanlar artÄ±yor. DiÄŸer yandan iÅŸ baÅŸvurularÄ±nÄ±z varsa bunlarÄ±n cevaplarÄ± da yolda, geliyor. Â
YAKINLARINIZLA SAMÄ°MÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER
OÄŸlak (22 AralÄ±k-21 Ocak)
VenÃ¼sâ€™Ã¼n burÃ§ deÄŸiÅŸtirip BalÄ±k burcuna geÃ§iÅŸiyle birlikte yakÄ±n Ã§evrenizle, kardeÅŸlerinizle, komÅŸularÄ±nÄ±zla Ã§ok daha yakÄ±n ve samimi iliÅŸkiler geliÅŸtireceksiniz. Onlarla birtakÄ±m planlar yapabilirsiniz. Yine bu dÃ¶nemde, yani 21 Martâ€™a kadar sÃ¶zleÅŸmeler ve anlaÅŸmalar konusunda oldukÃ§a keyifli anlar yaÅŸayabilirsiniz. Â
KAZANÃ‡LARINIZIN ARTTIÄžI, Ä°YÄ° BÄ°R DÃ–NEM
Kova (22 Ocak-18 Åžubat)
Bu hafta hem VenÃ¼s hem de dolunayÄ±n etkisi finansal alanlarÄ±nÄ±za dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bir yandan kazanÃ§larÄ±nÄ±z artmaya baÅŸlayÄ±p parasal konularda gÃ¼zel geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±rken diÄŸer yandan kredilerle ilgili araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±z varsa gÃ¼zel geliÅŸmeler yaÅŸayabilirsiniz. Sizler iÃ§in yatÄ±rÄ±m haftasÄ±!Â
ÅžÄ°MDÄ° AÅžK SÄ°ZÄ°N PEÅžÄ°NÄ°ZDE KOÅžACAK
BalÄ±k (19 Åžubat-20 Mart)
VenÃ¼s burcunuzda hareket etmeye baÅŸlÄ±yor ve 21 Martâ€™a kadar devam edecek. Bu zamana kadar siz aÅŸkÄ±n peÅŸinde deÄŸil, aÅŸk sizin peÅŸinizde koÅŸacak. VenÃ¼s, hayatÄ±nÄ±zÄ± ve sizi gÃ¼zelleÅŸtirmeye geliyor. BaÅŸak burcundaki dolunay da iliÅŸkiler alanÄ±nÄ±za dÃ¼ÅŸÃ¼yor, aÅŸk ve iliÅŸkiler konusunda on numara beÅŸ yÄ±ldÄ±z bir hafta.Â