Vallahi çok zor bir hafta!

Algol yıldızı, Medusa’nın kesik başından alıyor adını. Bu hafta, mitolojide büyük bir haksızlığa kurban giden Medusa’nın hikâyesine bakalım. Haftaya da, Algol’un başrolü oynayacağı 19 Kasım’daki Ay tutulmasının detaylarını anlatalım.

İstanbul Yerebatan Sarnıcı’ndaki Medusa heykeli...

Boğa burcunun 27’nci derecesinde, 19 Kasım’da bir Ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulmayla ilgili önümüzdeki hafta detaylı bir yazı okuyabileceksiniz. Ama bu hafta, bu tutulmada başrol olan ‘Algol’ yıldızına yer ayırmak istedim.

Algol yıldızı, namı diğer ‘Şeytan’ yıldızı olarak bilinir. Medusa’nın kesik kafasını temsil eder. Algol’ü anlamak için öncelikle mitolojik hikâyesini iyi bilmemiz gerekir.

Kâinatın tanrılar tarafından bölüşüldüğü çağlarda, Medusa adında güzelliğiyle herkesi kıskandıran, aynı zamanda bütün tanrıları kendine âşık eden bir kız yaşarmış. Medusa o kadar güzelmiş ki, yeryüzünde ona rakip olabilecek bir kadın bulmak mümkün değilmiş. Güzel Medusa kendisini tanrılara adamış ve iki kız kardeşiyle birlikte, baştanrı Zeus’un en sevdiği kızı, zekâ tanrıçası Athena’ya ait bir tapınakta yaşarmış. Phorkus ve Keto’nun kızları olan bu üç kız kardeşten, Medusa’nın haricinde, diğer ikisi ölümsüzmüş.

ACI BİR CEZA...

Güçlü ve ölümsüz büyük tanrı Poseidon da, karısı Athena’nın tapınağında yaşayan bu güzeller güzeli kızın farkındaymış ama tanrılar katında bir ölümlüye âşık olduğu için küçümsenmekten korktuğundan gizliyormuş ona olan ilgisini. Bir gün Athena her şeyi bilen baştanrı Zeus’un izniyle öğrenmiş Poseidon’un Medusa’ya karşı ilgisini... Poseidon bunu şiddetle reddetmiş ve Athena’ya, yeryüzü ve gökyüzünde ondan daha güzel hiçbir canlının olmadığı üzerine yemin etmiş. Athena da Poseidon’un bu söylediklerine inanarak olayı pek büyütmemiş.

Poseidon yine de bir türlü çıkaramıyormuş aklından dünyalar güzeli Medusa’yı. Sonunda bu tutkusuna yenik düşmüş ve bir gün gizlice girdiği Athena’nın tapınağında Medusa’ya tecavüz etmiş. Medusa harap bir halde tapınakta kalmaya devam ediyormuş ama bu olayı Athena’nın duyması fazla zaman almamış. Athena, Poseidon’un bu yaptığı karşısında aşağılandığını hissetmiş. Öyle hiddetlenmiş ki, Medusa’yı çok acı bir şekilde cezalandırmaya karar vermiş. Kendi kendine demiş ki: “Öyle birden öldürmeyeceğim onu ve kardeşlerini, onlara önce büyük acılar çektirmeliyim. Tıpkı benim çektiğim gibi.”

Bu sinirle Medusa ve kız kardeşlerini birer ifrite çevirivermiş. Dünyalar güzeli Medusanın yüzü o kadar çirkinmiş ki kimse bakmaya tahammül bile edemiyormuş. Medusa’nın, gören herkesi bir mecnuna çeviren o güzelim saçlarının her bir teli bir yılana dönüşmüş. Medusa ile göz göze gelen herkes taşa dönüyormuş.