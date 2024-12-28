Üretmek, çalışmak, sistem kurmak için adım atma zamanı

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Yeni yıla Oğlak enerjisiyle giriyoruz. 31 Aralık günü Oğlak burcunda meydana gelecek yeniayın etkilerini 5 gün önceden hissetmeye başladık. Bu etkiler 10 Ocak’a kadar da devam edecek. Bakalım yılın son haftasında burçları neler bekliyor? Ama önce günlük tüyolar…

Bugün Ay, tüm gün boyunca Yay burcunda seyahat edecek ve enerjimizi yükseltecek. Bu süreçte özgürlük arayışımız artabilir, seyahat, eğitim veya keşif temalarına odaklanabiliriz. Macera dolu planlar yapmak için harika bir gün. Duygusal olarak iyimser hissedebilir, esnek ve samimi bir iletişim içinde olabiliriz.

Yarın Ay, sabah saatlerinde 2.33 ile 7.37 arasında Yay burcunda boşlukta olacak. Bu saatlerde yeni başlangıçlardan kaçınmak daha iyi olacaktır. Daha sonra Ay, Oğlak burcuna geçerek sorumluluklarımıza odaklanmamız gereken bir atmosfer yaratacak. Merkür ile Şiron arasındaki üçgen açı, iletişimde şifalanma ve sorunları çözme adına güçlü bir destek sunuyor. İki gün boyunca, geçmişten gelen bir kırgınlığı düzeltmek veya önemli bir konuda net bir çözüm bulmak için fırsatlar yakalayabiliriz.

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Salı günü 9 derece Oğlak burcunda yeniay meydana gelecek. Yeniayla birlikte hayatımıza çekidüzen vermek gereken konular nelerse onlara rahatlıkla odaklanacağız. Görev ve sorumlulukların üstesinden ciddiyetle gelebileceğiz. Bu dönem üretim zamanıdır. Üretmek, çalışmak, sistem ve düzen kurmak adına ayrıca kariyerimiz açısından da önemli adımlar atabiliriz. İş kurabilir-değiştirebilir, hedeflerimizi üstlerimizle konuşabiliriz.

Çarşamba Ay, 13.49’a kadar boşlukta olacak, bu zaman diliminde işlerimizde belirsizlikler yaşanabilir. Daha sonra Ay, Oğlak burcuna geçerek disiplinli ve yapılandırıcı bir enerji getirecek. Mars ile Plüton’un Aslan-Kova aksındaki karşıtlığı, güç mücadelelerini ve liderlik çatışmalarını gündeme getirebilir. Bu etki 4 gün sürecek, özellikle ilişkilerde ve grup dinamiklerinde tansiyonu düşürmeye çalışmalıyız.

Perşembe Ay, tüm gün boyunca Kova burcunda seyahat edecek, sosyal çevremiz ve arkadaşlık ilişkilerimiz ön plana çıkabilir. Yenilikçi fikirler üretmek, grup çalışmaları yapmak ve geleceğe yönelik planlar oluşturmak için ideal bir zamandayız. Özgürlük ihtiyacımız artabilir ve farklı şeyler denemek isteyebiliriz. Teknolojiyle ilgili konulara odaklanmak veya bilgi paylaşmak için uygun bir gün.

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Cuma günü Ay, sabah 7.11’den akşam 18.21’e kadar boşlukta olacak, bu nedenle yeni projelere başlamak yerine mevcut işleri tamamlamak daha verimli. Akşam saatlerinde Ay, Balık burcuna geçerek duygusal hassasiyetimizi ve sezgilerimizi arttıracak bir enerji getirecek. Venüs, Balık burcuna geçiyor ve

4 Şubat’a kadar romantizm, empati ve sanatsal yaratıcılık açısından bizi destekleyecek. Aşk ve ilişkilerde fedakârlık ve derinlik ön plana çıkabilir; duygusal bağlar güçlenebilir.

4 Ocak Cumartesi Ay, tüm gün Balık burcunda seyahat edecek ve hayal gücümüzü zenginleştirecek bir atmosfer yaratacak. Güneş ile Satürn arasında oluşacak sekstil açı, disiplinli bir şekilde hayallerimizi gerçekleştirme fırsatı sunuyor. İki gün boyunca, planlarımızı somutlaştırmak ve istikrar sağlamak adına destekleyici bir enerji hissedebiliriz. Manevi konulara ve ruhsal çalışmalara odaklanarak

iç huzurumuzu arttırabiliriz.

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OĞLAK YENİAYININ BURÇLARA ETKİLERİ NELER OLACAK?

Gelecek planları yapmak için harika bir dönem

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Bu yeniayda iş hayatınızda sorumluluk almanız gerekebilir; çabalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Patronlarınızla ilişkilerinizde bir dönüm noktası yaşanabilir. Gelecekle ilgili planlar yapmak için harika bir zaman. Ancak aceleci davranmayın. Aileden destek görebilirsiniz. Özellikle kariyerinizde bir yeniden yapılanma sürecine girebilirsiniz. Esnek olun ve fırsatları değerlendirmek için gözlerinizi dört açın.

Hayata bakış açınızı yeniden şekillendirebilirsiniz

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Eğitim, seyahat ve kişisel gelişim alanlarında yepyeni kapılar açılabilir. Hayata bakış açınızı yeniden şekillendirebilecek bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Akademik çalışmalar, yurtdışı bağlantıları ya da hukuki konular ön plana çıkabilir. Planlarınızı somutlaştırmak için sabırlı bir şekilde çalışın. Bir konuda uzmanlaşmak için güçlü bir motivasyon hissedeceksiniz. Sizi destekleyecek güçlü bağlantılar kurabilirsiniz.

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Yatırım fırsatlarının peşinden koşabilirsiniz

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Kredi, borç veya ortaklaşa gelirler gibi finan-

sal konularda sorumluluklarınızı yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Kaynakları etkin kullanmaya ve bütçenizi daha gerçekçi şekilde yönetmeye yönelik adımlar atabilirsiniz. Kredi araştırmaları yapabilir, yatırım fırsatlarının peşinden koşabilirsiniz. Ayrıca bu dönem dizlerinize, dişlerinize, kemiklerinize, eklemlerinize dikkat etmenizde fayda var.

Yeni bir ilişki bekârların kapısını çalabilir

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Bu yeniay ilişkiler ve ortaklıklar alanında önemli kapıları aralayabilir. Evlilik, iş ortaklığı veya uzun vadeli bir birliktelik söz konusuysa sorumlulukları paylaşmak için yeni düzenlemelere gidebilirsiniz. Eğer sorunlar varsa çözebilirsiniz. Yeni işbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz. Eğer bekârsanız karşılıklı, birlikteliğin sorumluluğunu kaldırabileceğiniz bir ilişki de kapınızı çalabilir.

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Disiplinli bir spor ya da beslenme programı başlatın

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Günlük düzeniniz ve çalışma ortamınızla ilgili önemli yenilikler gündeme gelebilir. Sağlığınızı ve vücut enerjinizi düzene sokmak isteyebilir, spor veya beslenme programlarını daha disiplinli bir biçimde uygulayabilirsiniz. İşyerinde daha sorumlu ve planlı davranarak, görevlerinizi titizlikle yerine getirme eğiliminde olacaksınız. Çalışma arkadaşlarınızla işbölümü yapmanız gerekebilir.

Birileriyle yakınlaşabilir, flört edebilirsiniz

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Çocuk sahibi olma veya çocuklarla ilgili konularda önemli kararlar alabilirsiniz. Eğer çocuklarınız varsa onların gelecekleriyle ilgili uzun vadeli planlar da yapabilirsiniz. Yeni bir hobiye başlayabilir veya bir hobinizi işe dönüştürebilirsiniz. Eğer hayatınızda özel anlamda kimse yoksa birileriyle yakınlaşabilir, flört edebilirsiniz. Bu dönem riskli yatırımları araştırabilir ve yatırım yapmayı düşünebilirsiniz.

Geçmişle ilgili konuları çözebilirsiniz

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Evde bir düzen değişikliği yapabilir ya da aile bireyleriyle ilişkilerinizi güçlendirmek için çaba gösterebilirsiniz. Taşınma, ev satın alma ya da evinizde yenilikler yapma gibi durumlar gündeme gelebilir. Geçmişle ilgili konuları çözmek için bu enerjiyi kullanabilirsiniz; özellikle ebeveynlerle olan ilişkilerinizde iyileştirici adımlar atabilirsiniz. Aile içinde sorumluluk almanız gereken bir dönemdesiniz.

Kısa vadeli hedeflerinizi yapılandırabilirsiniz

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Eğitim ve yakın çevre ilişkilerinizde yeni bir dönem başıyor. Kısa vadeli hedeflerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilişkilerinizde daha ciddi bir tutum benimseyebilirsiniz. Projelerinizi hayata geçirmek için çalışabilirsiniz. Yazılı ya da sözlü iletişimde daha etkili olabilirsiniz. Yeni bir fikir ya da proje için önemli bir başlangıç yapabilirsiniz. Zihinsel gücünüzü odaklayıp başarıya ulaşabilirsiniz.

Kendinize güveninizi arttıracak bir başarı elde edebilirsiniz

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Finansal durumunuzu yapılandırmak için harika bir dönem. Gelir kaynaklarınızı gözden geçirip güvenli bir temel oluşturabilirsiniz. Yeteneklerinizi değerlendirmek ve kazanç sağlamak için fırsatlar ortaya çıkabilir. Harcamalarınızı kontrol altına alabilirsiniz. Uzun vadeli maddi hedefler belirlemek, bu yeniayın enerjisine oldukça uygun. Kendinize olan güveninizi arttıracak bir başarı elde edebilirsiniz.

Kariyerinizde sağlam temeller atabilirsiniz

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Kişisel hedeflerinizi yeniden belirleyebilirsiniz. Görünümünüzü değiştirmek, sağlığınıza ya da kendinize daha fazla zaman ayırmak için ideal bir dönem. Gelecekte ne yapmak istediğinize dair güçlü bir hedef geliştirebilirsiniz. İlişkilerinizde sınırlar koymak ya da kendinizi daha net ifade etmek için cesur adımlar atabilirsiniz. Özellikle kariyer ve kişisel gelişim alanlarında sağlam temeller atabilirsiniz.

Sizi kısıtlayan korkularınızla yüzleşebilirsiniz

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Geçmişten gelen yükleri bırakmak ve hayatınızdaki gereksiz unsurları elemek için iyi bir dönem. Sizi kısıtlayan korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Özellikle hayır işleri ya da başkalarına yardım etme konularında daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat ederek dinlenmeye özen gösterin. Gizli kalmış bir gerçeği öğrenip hayatınıza yepyeni bir perspektif kazandırabilirsiniz.

Hayallerinizle

ilgili somut adım zamanı

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Sosyal çevreniz bu yeniay ile birlikte yeniden şekilleniyor. Yeni insanlarla tanışabilir, grup çalışmaları ya da projelerde görev alabilirsiniz. Hayalleriniz ve uzun vadeli hedeflerinizle ilgili daha somut adımlar atabilirsiniz. Gerçek dostlarınızı daha iyi ayırt edebilirsiniz. Geleceğe dair planlarınızı netleştirmek için bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Uzun vadeli başarılar için güçlü bir zemin oluşturabilirsiniz.