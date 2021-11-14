Tutuluyoruz, hazır mısınız?

Ay tutulması 19 Kasım’da... Bu hafta risk almaktan uzak durmakta fayda var: Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın! Boğa’nın temsil ettiği aşırı yeme-içme, harcama ve abartılı duygusallık eğilimlerinden de kaçınmak gerek... Tutulmanın Algol sabit yıldızı etkisinde gerçekleşmesi koronavirüste yeni bir mutasyonun habercisi olabilir.

Tutulma sürecinde lezzetli bir şeyler yemek bizi her zamankinden daha mutlu edebilir...

Bu hafta Boğa burcunun 27’nci derecesinde kısmi bir Ay tutulması meydana gelecek. 19 Kasım’daki bu tutulmaya Plüton güçlü bir destek verirken, Jüpiter’inse sert bir etkisi olacak. Tutulmanın yöneticisi olan Mars’ın da Uranüs’le sert bir etkileşimi var.

YARATICILIĞIMIZ ARTACAK

Tutulma Boğa burcunda meydana geleceği için; keyif, mutluluk, şartlarını koruma gayreti, parasal konular, yaratıcılık, beslenme, tembellik, güven duygusu, sahip olma, sanat ve toprakla ilgili konuları temsil eder. Demek ki bu temalar ana meselelerimiz olacak.

Boğa süreçleri yavaşlama ve sakince hareket etme zamanlarıdır. Bize keyif veren konular neyse hayatımızda onlara daha fazla yer açabileceğiz. Lezzetli bir şeyler yemek bizi mutlu edecektir. Elbette bununla birlikte fazla kilolar da yanında eşantiyon gelebilir. Hele ki Jüpiter’in sert kontağından dolayı yeme-içme konularına ekstra dikkat etmek gerekebilir.

Sanata ve yaratıcılığa hayatımızda daha fazla yer açabiliriz. Koşullarımızı ve şartlarımızı daha çok koruma gayretinde olabiliriz. Ama gökyüzü bizi bu konuda pek de desteklemeyebilir. Zira tutulma zamanı Mars ve Uranüs’ün gökyüzünde karşı karşıya olması, anlık bir öfke veya dürtüsel çıkışlar yüzünden elimizdekileri kaybetme riskini de taşıyor. Sakin kalmakta fayda var.

Bu dönem toprakla ilgilenmek, saksıları çiçeklendirmek, bahçemizi düzenlemek, doğayla ilgilenmek için de harika bir zamandır. Yine toprak alım-satım işlerini halletmek için de idealdir.

KARİYERDE DEĞİŞİKLİK İÇİN İYİ DÖNEM