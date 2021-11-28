Tutulma öncesi sessizlik...

Yay burcunda gerçekleşecek Güneş tutulmasının etkileri 1 ay önce başladı, 4 Aralık’taki tam tutulmadan sonra da 1 ay devam edecek. Enerjimizin artıp cesaretimizin yükseleceği bu dönemde patavatsızlık yapmamaya dikkat etmekte fayda var.

Yay burcunun 12’nci derecesinde gerçekleşecek tam Güneş tutulması 4 Aralık’ta tamamlanacak. Bu tutulma hem 2021’in son tutulması hem de 18 aydır devam eden İkizler-Yay hattındaki tutulmaların sonu. Bu tutulmada Merkür ve Alvaid sabit yıldızı da etkili olacak. Bir tutulmanın en güçlü etkisi tutulma gerçekleşmeden 1 ay önce başlar ve bu etki tutulma sonrasında 1 ay devam eder. 4 Aralık’ta gerçekleşecek ve Türkiye’den gözlemlenemeyecek olan bu tutulma 4 saat 8 dakika sürecek. Ancak tam tutulma anı 14 dakika olacak.

‘Güney Ay Düğümü’ (GAD) tarafında meydana gelecek olan bu olay stresli, zorlu, gölge yönlerin daha çok çalışmasına ve kayıplara neden olabilir. Demek ki Yay burcunun gölge taraflarına çok dikkat etmek gerekir.

Yay, astrolojide; özgürlük, inanç, hareket etmek, seyahat, eğitim, akademik konular, neşeli olmak, umut içinde olmak, büyütmek ve genişletmek, keşfetmek, spor, cesur olmak, inanç, felsefe ve din, yabancılar ve uzak yerlerle sembolize edilir. Gölge taraflarıysa; fanatizm, aşırı abartılı ve coşkulu davranmak, hayır diyememek, verilen sözleri tutamamak, sorumluluktan kaçmak, boş vermek, dağınık olmak, patavatsızlık ve maymun iştahlılıktır.

İLETİŞİMDE SORUN ÇIKABİLİR

Bu tutulmayla birçok yeni şey keşfedebiliriz, yeni insanlar tanır, yeni mekânlar keşfedebilir, seyahatler organize edebiliriz. Kişisel hayatımızda özgürlük alanları açmak önem kazanır, ilgi alanlarımızla ilgili eğitimlere başlayabiliriz. Hayata karşı neşe ve umut dolu olur, en kötü zamanlarda bile gülüp eğlenebiliriz. Spora başlamak için güzel zamanlardır. Hayata bakış açımızı çeşitlendirecek düşünce akımlarıyla ilgilenebilir, dini inançlarımızın getirdiği uygulamaları yapmaya daha çok gayret gösterebiliriz. Yurtdışı veya yabancılarla yapmak istediğimiz işlerimiz masaya yatırılır. Elimizdeki koşullarla en iyisini yapmaya çalışır, işlerimizi büyütmek için çabalayabiliriz. Eğitimlere başlamak için çok güzel bir dönem olacak. Yabancı dil öğrenmek, ticari ilişkiler kurmak ve geliştirmek için de uygun.

Dikkat etmemiz gerekenlere gelirsek... Her türlü abartılı davranıştan kaçınmalıyız. Tutamayacağımız sözler vermemeli, yeri geldiğinde insanların kırılmasını da göze alarak ‘hayır’ diyebilmeliyiz. Sorumluluklardan kaçmadan hareket etmekte fayda var. Bu tutulma organize olmamızı zorlaştırabilir, dağılmamaya özen göstermeliyiz. Bu aralar kimseyle spor, din, inanç konuları üzerinden fanatikçe tartışmalar içine girilmemesinde fayda var. Olabildiğince hoşgörülü davranalım.

Tutulmanın başrol oyuncusu Merkür olacak. Merkür astrolojide; bilgi, iletişim, eğitim, ifade, yazılı anlaşmalar, araştırma, fikirler, düşünce, resmi belgeler, eğitmenler, tüm haberleşme araçları, elektronik aletler, medya, kitaplar, postaneler, telekomünikasyon şirketleri, bilgi ve işlem işleri, postacılar demektir. Tutulma güney tarafında gerçekleşeceğinden dolayı bu konularda zorlanmalar söz konusu olabilir. İletişim dilimize dikkat etmemiz gereken zamanlardayız. İletişim gereçleriyle ilgili stresler yaşayabiliriz. Posta gönderilerimizde problemler ortaya çıkabilir. Eğitimde zorlanmalarla karşılaşabiliriz. Fikirlerimiz çalınabilir. Bu dönem ağzımızdan çıkanlara ekstra dikkat etmeliyiz. Espri yaparken dozu aşabiliriz. Seyahatler organize etmek, yeni yerler görmek ve keşfetmek, yabancı dil eğitimine başlamak için de harika zamandır.