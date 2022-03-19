Türkiye’nin etkinliği artıyor

21 Mart’ta Güneş’in Koç burcuna girmesiyle astrolojik açıdan yılın ilk çeyreği başlıyor. Gelecek üç ayda Türkiye’de neler yaşanacağını anlamak için Ankara’ya göre çıkarılan harita gösteriyor ki ülkemiz diğer ülkelerle ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve işbirlikleri konusunda parlayacağı bir döneme giriyor.
Gelecek üç ayda sağlık ve tarım konularında sevindirici gelişmeler yaşanabilir.
Biz astrologlar için Güneş’in öncü burçlara (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak) geçtiği anlar çok önemlidir. Bu geçiş anlarını temel alarak hazırladığımız haritalara ‘Ingrees (giriş) haritalar’ denir. Örneğin, Güneş Koç burcuna geçiyorsa bu ‘Koç Ingrees’ harita, Terazi burcuna geçtiğindeyse ‘Terazi Ingrees’ harita olur. Bu şekilde yılı dört çeyrek döneme ayırarak coğrafyanın politik, sosyolojik ve ekonomik açıdan ne gibi etkiler altında olduğuna bakarız. 21 Mart itibariyle Güneş Koç burcuna girdiği için şimdi inceleyeceğimiz Koç Ingrees haritası önümüzdeki üç aylık süreçte ülkemizde neler olacak, bunu anlatır.
Ankara’ya göre çıkarılan Koç giriş haritasında Başak burcu yükselirken Güneş haritanın 7’nci evinde konumlanıyor. Buna göre önümüzdeki üç aylık süreçte ülkenin odak noktası hizmet sektörü, memurlar, işçiler, tarım, sağlık, askerlik, çiftçiler, sendikalar, eczacılık, ilaçlar, doktorlar, fırın, beslenme gibi konular olacak. Bunların kaderinin ne olacağına bakmak içinse Başak burcunun yönetici gezegeni olan Merkür’ü inceliyoruz.
Yeni ekonomik kararlar...
Merkür Koç giriş haritasında 6’ncı evde, Balık burcunda, Jüpiter ve Neptün’le birlikte duruyor. Bu çok ilginç bir yerleşim. Çünkü Merkür’le Neptün etkileşimi aslında hayal kırıklıklarına işaret eder ama aynı anda Jüpiter’le birlikteliği olması fırsat yaratan gelişmelere, şanslı haberlere, güzel gelişmelere göz kırpar.
Yani önümüzdeki üç ayda sağlık, hizmet ve tarım gibi konularda işlerin önce umulan gibi gitmeyeceğini ancak hemen akabinde de harika gelişmeler, güzel fırsatlar, çok etkili iyileştirmeler ve sevindirici haberler geleceğini düşünebiliriz.
Güneş giriş haritalarını incelerken elbette Güneş’in olduğu alan da çok önemli. Güneş parlamak, merkezde olmak, sahneye çıkmak, etki yaratmak ve yönetmekle ilgilidir. Koç giriş haritasında Güneş 7’nci evde... Görünen o ki
önümüzdeki üç ay Türkiye’nin etkinliğinin artacağı, yöneteceği, parlayacağı alan diğer ülkelerle ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve işbirlikleri olacak.
Ay, giriş haritalarında hassas noktalarımızı, yumuşak karnımızı ve güven alanlarımızı gösterir. Haritada Ay, önümüzdeki üç aylık süreçte 29 derece Terazi burcunda konumlanmış ve 2’nci evde duruyor. Bu ev maddi konular, gelirler, üretim sonucunda elde ettiklerimizi temsil eder. Terazi burcunda olması hem bu alanlarda denge ihtiyacımız olduğunu hem de maddi konularda yeni anlaşmalar, ortaklıklar yapabileceğimizi ifade ediyor. Yalnız haritada Ay’la Plüton arasında gergin bir görünüm var. Ay-Plüton etkileşimleri değişim ve dönüşümle ilgilidir. Belki de bu etkileşim ekonomik açıdan yeni stratejiler geliştirme ihtiyacına veya bu konudaki değişimlere işaret ediyor olabilir.
Türkiye’nin etkinliği artıyor
21 Mart’ta Güneş’in Koç burcuna girmesiyle astrolojik açıdan yılın ilk çeyreği başlıyor. Gelecek üç ayda Türkiye’de neler yaşanacağını anlamak için Ankara’ya göre çıkarılan harita gösteriyor ki ülkemiz diğer ülkelerle ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve işbirlikleri konusunda parlayacağı bir döneme giriyor.
Gelecek üç ayda sağlık ve tarım konularında sevindirici gelişmeler yaşanabilir.
Biz astrologlar için Güneş’in öncü burçlara (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak) geçtiği anlar çok önemlidir. Bu geçiş anlarını temel alarak hazırladığımız haritalara ‘Ingrees (giriş) haritalar’ denir. Örneğin, Güneş Koç burcuna geçiyorsa bu ‘Koç Ingrees’ harita, Terazi burcuna geçtiğindeyse ‘Terazi Ingrees’ harita olur. Bu şekilde yılı dört çeyrek döneme ayırarak coğrafyanın politik, sosyolojik ve ekonomik açıdan ne gibi etkiler altında olduğuna bakarız. 21 Mart itibariyle Güneş Koç burcuna girdiği için şimdi inceleyeceğimiz Koç Ingrees haritası önümüzdeki üç aylık süreçte ülkemizde neler olacak, bunu anlatır.
Ankara’ya göre çıkarılan Koç giriş haritasında Başak burcu yükselirken Güneş haritanın 7’nci evinde konumlanıyor. Buna göre önümüzdeki üç aylık süreçte ülkenin odak noktası hizmet sektörü, memurlar, işçiler, tarım, sağlık, askerlik, çiftçiler, sendikalar, eczacılık, ilaçlar, doktorlar, fırın, beslenme gibi konular olacak. Bunların kaderinin ne olacağına bakmak içinse Başak burcunun yönetici gezegeni olan Merkür’ü inceliyoruz.
Yeni ekonomik kararlar...
Merkür Koç giriş haritasında 6’ncı evde, Balık burcunda, Jüpiter ve Neptün’le birlikte duruyor. Bu çok ilginç bir yerleşim. Çünkü Merkür’le Neptün etkileşimi aslında hayal kırıklıklarına işaret eder ama aynı anda Jüpiter’le birlikteliği olması fırsat yaratan gelişmelere, şanslı haberlere, güzel gelişmelere göz kırpar.
Yani önümüzdeki üç ayda sağlık, hizmet ve tarım gibi konularda işlerin önce umulan gibi gitmeyeceğini ancak hemen akabinde de harika gelişmeler, güzel fırsatlar, çok etkili iyileştirmeler ve sevindirici haberler geleceğini düşünebiliriz.
Güneş giriş haritalarını incelerken elbette Güneş’in olduğu alan da çok önemli. Güneş parlamak, merkezde olmak, sahneye çıkmak, etki yaratmak ve yönetmekle ilgilidir. Koç giriş haritasında Güneş 7’nci evde... Görünen o ki
önümüzdeki üç ay Türkiye’nin etkinliğinin artacağı, yöneteceği, parlayacağı alan diğer ülkelerle ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve işbirlikleri olacak.
Ay, giriş haritalarında hassas noktalarımızı, yumuşak karnımızı ve güven alanlarımızı gösterir. Haritada Ay, önümüzdeki üç aylık süreçte 29 derece Terazi burcunda konumlanmış ve 2’nci evde duruyor. Bu ev maddi konular, gelirler, üretim sonucunda elde ettiklerimizi temsil eder. Terazi burcunda olması hem bu alanlarda denge ihtiyacımız olduğunu hem de maddi konularda yeni anlaşmalar, ortaklıklar yapabileceğimizi ifade ediyor. Yalnız haritada Ay’la Plüton arasında gergin bir görünüm var. Ay-Plüton etkileşimleri değişim ve dönüşümle ilgilidir. Belki de bu etkileşim ekonomik açıdan yeni stratejiler geliştirme ihtiyacına veya bu konudaki değişimlere işaret ediyor olabilir.