Terazi burcundaki dolunay bize neler getirecek?

Haftaya Mars ve Satürn arasındaki güçlü etkileşimle başlıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için her zamankinden çok daha fazla ciddileşebiliriz. Engelli koşuda olmak gibidir bu günler...

Bu hafta cesaret ve dayanıklılık gerektiren işlerde şansımız oldukça yüksek olacak. Enerjimizi akılcı bir şekilde kullanabileceğiz. Öfke kontrolümüz de harika. Bu dönem vergileri ödemek, finansal sorunları halletmek için de uygun zaman. Keza iş kurmak, şirket kurmak için de... Riskleri kontrollü bir şekilde alabilir, başarı elde edebiliriz. Baskı, stres ve zorluklara karşı harika bir direncimiz olacak.

Hafta ortası itibariyle Mars ile Merkür arasında gergin bir görünüm olacak. İletişimle ilgili sorunlar baş gösterebilir. Kardeşlerle ilişkilerde zorlanmalar, ağız dalaşları, tartışmalar olabilir. Bugüne yakışan en anlamlı söz “İki kere düşün, bir kere konuş” olacak. Açıksözlü olacağım derken sınırları aşmamaya özen gösterelim. Minik, önemsiz gibi görünen kelimeler yüzünden birden kavga çıkabilir; kelimeleri kullanırken nereye vardığına, gittiğine dikkat etmeliyiz.

Yine bu hafta cüzdanımıza, değerli eşyalarımıza hâkim olalım, hırsızlıkların artabileceği bir zaman. Hız yapmak için de uygun bir dönem değil, trafikte dikkatli olmalıyız.

HAFTANIN YILDIZI SİZSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)