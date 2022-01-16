Takıntılı davranışlara çok dikkat!

Bu hafta Mars, Oğlak burcuna geçecek ve 6 Mart’a kadar burada kalacak. Stratejik davranmak her zamankinden önemli olacak ve enerjimizi daha çok işle ilgili konulara harcayacağız. Koçlar kariyerlerine ilişkin istedikleri her şeyi elde edebilecek, Balıklarsa dostlarıyla projeler geliştirecek.

Yarın Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Mars ise Oğlak burcuna geçecek ve 6 Mart’a kadar bu burçta kalacak. Bu dönem enerjimizi daha çok işimizle ilgili konulara harcayacağız. Kariyerimiz, hedeflerimiz ve verdiğimiz mücadelelerle ilgili stratejik davranır ve akıllı adımlar atarsak başarıya ulaşabiliriz. Yeni bir iş kurmak, işimizi büyütmek ve geliştirmek açısından oldukça verimli bir dönem olacak.

Salı günü Ay 5.56’da Akrep burcuna geçecek ve tüm gün bu burçta kalacak. ‘Ay Akrep günleri’nde psişik radarımız açık olur, çevremizdekilerin duygularını ve ruh halini daha iyi algılayabiliriz. Bu avantajı kullanalım; hem kendimizin hem yakın çevremizdekilerin sorunlarına dikkat kesilelim. Ay Akrep’teyken dedektiflik ve casusluk yapmak eğlenceli gelir, hayalet ve korku hikâyelerinden keyif alabiliriz. Sırlarımızı paylaşmak için uygun bir gün. Konuşmalar derinlere iner, karşımızdaki kişilerin kalplerindeki sıkıntıları açığa çıkarmak için onlarla uzun uzun sohbetler edebiliriz.

26 Ocak Çarşamba Ay yine Akrep burcunda... Merkür de geri hareket edecek ve Oğlak burcuna geçecek. 6 Şubat’a kadar Merkür’ün geri hareketi devam edeceğinden, iş, kariyer, maddi konular, iş ortamındaki iletişim trafiği ve elektronik aletlerle ilgili ekstra özenli olmalıyız. İş ve paraya dair önemli kararları 6 Şubat’tan sonraya bırakalım, ödemeleri iki defa kontrol edelim.

Perşembe Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek; bu da enerjik, hareketli, neşeli ve keyifli bir güne işaret ediyor. Affetme zamanı... Bugünün en önemli sınavı hoşgörülü olmayı öğrenmek olacaktır. Spora başlamak için de ideal bir zaman... Yoga, pilates gibi aktiviteleri de araştırabiliriz. Öte yandan bugün pot üzerine pot kırabiliriz, ağzımızdan çıkanlara aman dikkat! Sakarlıklar da peşimizi bırakmayabilir, dikkatsiz ve dağınık bir gün aslında... Ayrıntı gerektiren işlerde başarı elde etmemiz zorlaşır çünkü sabırsız davranabilir ve abartılı davranışlar sergileyebiliriz. Verdiğimiz sözlere de dikkat etmeliyiz zira sonrasında tutmakta zorlanabiliriz.

Cuma günü Merkür ve Plüton birlikte hareket edecek. Kendimizi sadece bilgiyle savunabileceğimiz bir gün... Gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku oluşabilir içimizde... Çok fazla eleştiri alabilir veya başkalarını çok fazla eleştirebiliriz; sözlerimizle kalp kırmayalım, gereksiz kıskançlıklardan kaçınalım. Resmi makamlarda iletişim kuracağımız kimselere karşı daha yapıcı ve nazik olmamız da ayrıca önemli! Bugün diğer insanlarla baskıcı bir iletişim kurmak başımıza iş açabilir. Ayrıca proje ve fikirlerimizi de paylaşmayalım, bilgi hırsızlıkları gündeme gelebilir.

Önümüzdeki cumartesi Venüs’ün geri hareketi sona eriyor. İlişkileri, aşkı, mutluluğu, keyfi, güzelliği ve parasal konuları sembolize eden Venüs uzun zamandır geri hareketteydi. Bu hareketin sona ermesiyle ilişkilerdeki pürüzler, gecikmeler, stresli durumlar ve maddi gecikmeler sona erecek. İş hayatında aksayan ilişkileri yeniden düzenlemek için önümüzde fırsatlar da olacak.