Sürprizlere hazır mısınız?

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Bu hafta Venüs, 12 Kasım’da Oğlak burcuna geçiyor ve etkisi 7 Aralık’a kadar sürecek olan bu geçişle ilişkilerde daha sağlam adımlar atma isteğimiz artacak. Etkilerini bu hafta itibariyle hissetmeye başlayacağımız, 16 Kasım’da gerçekleşecek Boğa burcundaki Uranüsyen dolunaysa bizi alışılmışın dışında çözümler bulmaya davet ediyor. Etkileri ay sonuna kadar devam edecek olan bu süreç sosyal etkileşimler ve yaratıcı çalışmalar için ideal. Önce gün gün bu haftaya bakalım...

Bugün sabah saatlerinde Ay, Kova burcunda boşlukta olacak ve ardından Balık burcuna geçecek. Bu geçişle birlikte duygusal, sezgisel ve hayalperest bir enerji devreye girecek. Merkür’le Satürn arasındaki kare açı, zihinsel baskı ve iletişimde zorluklar yaratabilir. İletişimde dikkatli olmak, sabırlı ve sorumlu davranmak gerekecek.

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Yarın Ay’ın Balık burcundaki seyahati, duygusal hassasiyetimizi arttıracak ve sezgilerimizi güçlendirecek. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarı elde edebiliriz. Özellikle ruhsal arayışlar, meditasyon ve sanatsal faaliyetler için harika bir gün. Venüs’ün Oğlak burcuna geçişiyle ilişkilerde daha sorumluluk odaklı bir yaklaşım benimsenecek. 7 Aralık’a kadar bu etki altında, sevgi ve değer konularında daha sağlam adımlar atmak isteyebiliriz.

Salı günü sabah 9.12 ile 9.25 arasında Ay boşlukta olacak. Yeni işlere başlamak yerine mevcut işlere odaklanmak daha iyi olabilir. Ardından Ay’ın Koç burcuna geçmesiyle enerji ve motivasyon artacak, hızlı hareket etme isteği doğacak. Kendimizi daha cesur ve atak hissedebiliriz, risk ve liderlik gerektiren konularda başarılı olabiliriz. Hız isteyen işlerde daha verimli çalışabiliriz, ancak aceleci davranmamaya dikkat etmeliyiz. Duygusal tepkiler de çabuk alevlenebilir, sabırlı olmak önemli.

Çarşamba günü Ay’ın tüm gün Koç burcunda seyahati, bizleri bağımsızlık arayışına itebilir ve özgürlüğümüzü ilan etmek isteyebiliriz. Yeni başlangıçlar yapmak, kendimizi cesurca ifade etmek için harika bir gün. Ancak sabırsızlık ve aceleciliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Girişimlerimizde ve attığımız adımlarda hızlı sonuç almak isteyebiliriz ama kontrolü kaybetmemeye çalışmalıyız. Aynı zamanda rekabetçi bir ruh hali içinde olabiliriz. İlişkilerimizde nazik davranmaya özen göstermeliyiz.

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Perşembe günü Ay sabah 9.48 ile 9.58 arasında Koç burcunda boşlukta olacak, bu kısa sürede yeni kararlar almak için beklemek iyi olabilir. Sonrasında Ay, Boğa burcuna geçerek gün boyunca istikrar ve güven ihtiyacımızı arttıracak. Kendimizi daha sakin, ağırbaşlı ve sabırlı hissedebiliriz; maddi ve somut konular ön plana çıkabilir. Keyif veren şeylere daha fazla vakit ayırmak, yeme-içme gibi hazlara yönelmek isteyebiliriz. Günün enerjisi, tamamlanması gereken işlere odaklanmak ve planlı adımlar atmak için destekleyici olacak.

Cuma günü Ay’ın Boğa burcundaki seyahatiyle güven arayışı ve huzur ihtiyacı ön planda olacak. Güneş ile Uranüs arasında gerçekleşecek karşıt açı, beklenmedik olayları ve ani değişimleri tetikleyebilir. Bu etki, yaratıcılığı arttırırken beklenmedik gelişmelerle karşılaşma olasılığını da yükseltecek. Özgürleşme isteği güçlü olabilir; eski düzenleri yıkmak ve yenilikler yapmak için içsel bir dürtü hissedebiliriz. Ancak değişim sürecinde temkinli ve sabırlı olmak önemli, aksi takdirde dengeyi kaybedebiliriz.

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16 Kasım Cumartesi Boğa burcunun 24 derecesinde Uranüsyen dolunay gerçekleşecek. Sürpriz gelişmeleri ve ani farkındalıkları beraberinde getirebilir. Eski kalıpları kırmak, yeni yollar aramak için güçlü bir içsel istek duyabiliriz. Bu dolunayda, Plüton’un üçgen açısı sayesinde değişime uyum sağlamak ve güçlü bir dönüşüm yaşamak daha kolay olabilir. Köklü değişiklikler yapmak isteyebiliriz, özellikle maddi konularda yenilikçi adımlar atmak mümkün. Bugün duygusal yoğunluk ve farkındalık yüksek olacağından önemli içsel dönüşümler yaşayabiliriz.

BOĞA BURCUNDAKİ URANÜSYEN DOLUNAY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Yeni kazançlar kapınızda

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Finansal konular gündeme geliyor, yeni kazançlar kapıda. İş hayatınıza ilişkin konularda dolunayın hızlı, olumlu ve finansal anlamda ödüllü veya destekleyici etkileri olacak. Parasal konularda sürpriz gelişmelere hazır olun. Hafta boyunca kariyerinizle ilgili istediğiniz değişimi yapmak için koşullar uygun. İş kurmak, çalışma koşullarınızla ilgili yöneticinizle konuşmak gibi...

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Diyet yapmak için uygun zaman

İstek ve arzularınızı ortaya koymak, girişimlerde bulunmak, finansal kazançlarınızı arttırmak için uygun koşullarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle hukuk, eğitim, ticaret, yurtdışı veya yabancılarla ilgili konularda önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz. Fiziksel olarak değişime gitmek, yeni bir tarza sahip olmak, diyete başlamak için koşullar uygun. Özgürlük ihtiyacınız artacak.

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İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Yalnız kalmak isteyebilirsiniz

Planlarınızı, düşüncelerinizi çevrenizdeki kişilerle paylaşmayabilirsiniz. Yalnız kalmak, kabuğunuza çekilmek isteyebilir, kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bu dolunay zamanı, finansal anlamda bir engeli aşmak, bir krizi yönetmek için destek bulmakta zorluk çekmeyeceksiniz. Beklenmedik, ani rahatsızlıklar söz konusu. Bunlar boyun, boğaz, ses telleri ve endokrin sistemle ilgili olabilir.

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Güçlü kişilerle irtibat kurabilirsiniz

Arkadaşlarınızdan ve sosyal çevrenizden destek alabilir, önemli fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz. Yeni gruplar, yeni arkadaşlıklar söz konusu. Güçlü kişilerle irtibat halinde olabilirsiniz. Gelirinizi arttırmaya yönelik yeni stratejiler geliştirebilir, kendinize hedefler koyabilirsiniz. Bazılarınızsa yeni ortaklıklar kurmak için özellikle dost ve arkadaşlarla adımlar atabilir.

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Teklifler, projeler, fırsatlar...

Yaptığınız işle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun süredir kararsız kaldığınız ya da ertelediğiniz konularda birden cesaretle harekete geçme isteği duyabilirsiniz. Özellikle kariyer alanında, toplumdaki statünüzü veya tanınmışlığınızı değiştirebilecek sürpriz teklifler, projeler veya fırsatlar kapınızı çalabilir. Bu dolunay var olan düzeninizi sarsarak sizi farklı bir yola yönlendirme potansiyeline sahip.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Uzak yerlere seyahat gündemde

Bu dolunay yurtdışı, tanıtım, pazarlamayla yaratıcılık gerektiren işlerden rahatça kazanç elde etmenize yardımcı olacak. Uzak yerlere seyahati gündeme getirebilir. Parasal meseleleri ilgilendiren davalarınız varsa harika destekler alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir dil öğrenmek için bu haftayı rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Özel hayatınıza çekidüzen verecek kararlar alabilirsiniz.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Güzel destekler söz konusu

Özellikle gayrimenkul ve emlakla ilgili önemli, güzel destekler alabilirsiniz. Bu destekleri bir sonraki hafta kullanmanızda yarar var. Yine borçlar, ödemeler, krediler, burslar ve miras gibi konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir. Bunlar genel anlamda olumlu nitelikte olacak. Bu dolunay başkalarıyla paylaştığınız değerler, finansal veya duygusal bağımlılıklarınız üzerine de düşüneceksiniz.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Karşılaşmalar, yakınlaşmalar yaşayabilirsiniz

Eğer yalnızsanız özel anlamda karşılaşmalar, yakınlaşmalar yaşayabilirsiniz. Eşinizden veya partnerinizin fikirlerinden rahatlıkla yararlanabileceksiniz. Bazılarınız eş veya ortağınızla beraber bir iş girişiminde bulunabilir. İlişkilerinizde veya ortaklıklarınızda beklenmedik sürpriz gelişmelere hazır olun. Hafta boyunca anlaşmalardan, sözleşmelerden yana şansınız açık olacak.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Spora başlamak, sağlıklı beslenme için harika bir hafta

Yeni projeler ve müşterilerle tanışma fırsatları olacak. İş arıyorsanız bu dolunay ve takip eden iki-üç gün içinde önemli haberler alabilirsiniz. Spora başlamak, sağlıklı beslenmek için de harika bir hafta. Boğazınıza, ses tellerinize dikkat edin. Düzeninizi değiştirmenizi gerektirecek şekilde hayat akışınızı da değiştirebilirsiniz. Bu, eve evcil bir hayvan almak ya da çalışma düzeninizi değiştirmek olabilir.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Aşk hayatınızda özgürleşme hissi söz konusu

Yaratıcı projeler ya da işinize dair inovatif fikirler için ilham dolu bir dönemdesiniz. Bu dolunayda eski kalıpları yıkarak kendinizi yepyeni yollarla ifade etmenin keyfini çıkarın. Aşk hayatındaysa bir özgürleşme hissi söz konusu olabilir. Eğer ebeveynseniz çocuklarınızın bağımsızlık arayışına tanık olabilir ve onları destekleyici bir rol üstlenebilirsiniz. Sürpriz hamilelik gündeme gelebilir.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Eski bir alışkanlığınıza veda edebilirsiniz

Aile düzeninde veya ev hayatında özgürlüğünüzü kısıtlayan kalıpları kırma isteğiniz artabilir. Belki uzun zamandır taşıdığınız bir aile yükünü serbest bırakmak veya artık size hizmet etmeyen eski bir alışkanlıkla vedalaşmak isteyeceksiniz. Uranüs’ün etkisiyle heyecan veren yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Taşınma ya da yaşam alanınızı yeniden düzenleme isteği duyabilirsiniz.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Zihniniz yeni bilgilere açık olacak

Telefon, e-posta trafiğiniz yoğunlaşabilir. Arkadaşlarınızla beraber seyahat planı yapabilirsiniz. İnternetle/bilgisayarla ilgili önemli projeler gündeme gelebilir. Katılmak istediğiniz bir eğitim ya da yeteneklerinizi geliştirmek için gitmeyi düşündüğünüz bir atölye varsa Uranüsyen dolunayın enerjisi sizi bu yönde bir adım atmaya itebilir, zihninizi yeni bilgilere açık hale getirebilir.