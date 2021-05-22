‘Spor ve inanç gibi konularda kimseyle tartışmaya girmeyin’

14 Mayıs’ta Jüpiter, Balık burcuna geçti. Bu dönem şifalanmaya işaret ediyor. Birçok hastalığa çare bulunabilir, tıp alanında büyük keşifler bekleyebiliriz. Aşıların fikri mülkiyet haklarıyla ilgili gelişmeler de kapıda...

Bolluk, bereket ve şans gezegeni olan Jüpiter, 14 Mayıs’ta kendi yönettiği Balık burcuna geçti, 29 Temmuz’a kadar Balık burcunda seyahat edecek. Bu geçiş birçok açıdan çok önemli. Ama neden önemli olduğuna geçmeden önce Jüpiter nedir, ne yapar, neleri sembolize eder; bunlara bakalım...

Astrolojik olarak Jüpiter’in ilk görevi iyi veya kötü ne varsa büyütmek ve kocaman hale getirmektir. Fırsatlar, şanslar, finansal konular, inançlar, ahlak, dini her türlü konu ve tüm dini kişiler, dini yerler, akademisyenler ve üniversiteler, yabancılar, yurtdışı, yayıncılık, felsefe, turizm, sporla ilgili tüm konular, kibir, hava olayları, yıldırımlar; bunların hepsi Jüpiter’in temsil ettiği ve yönettiği konular...

Balık burcunun astrolojide temsil ettiği konulara da bakalım... Şifa, tıp, hayaller, sinema, merhamet, izolasyon, yardım etmek, hayal kurmak, gerçeklerden kaçmak, sezgi, spiritüel konular, inançlar, kabule geçmek, teslim olmak, kendini feda etmek, kurban durumu, rüyalar ve mistik konular, sanat ve yaratıcılık, dans, denizler, deniz kenarları, suyla ilgili yerler, uyuşturucular, alkol, cezaevleri ve hastaneler, hayır ve yardım işleri, sosyalizm, toplumsal travmalar ve hareketler, ilaç sektörü, gazlar, eczaneler, dolandırılmayla ilgili her şey Balık burcuyla sembolize edilir. O halde Jüpiter’in Balık burcundaki seyahati sürecinde neler olabilir, şimdi de bunlara bir göz atalım.

KOLAY YOLDAN PARA KAZANMA...

Jüpiter, Balık burcunun klasik yöneticisi... Yani Jüpiter bu burçta asaletli. Asaletli demek, iyicil özelliklerini daha fazla ortaya çıkarmaya müsait olduğu anlamına geliyor. Jüpiter, Balık burcunda faydalı bir şekilde çalışacak. Peki, bu faydalar neler olabilir?

Öncelikle şifalanma ve iyileşme oranlarında çok ciddi artışlar söz konusu olabilecek. Belki de birçok hastalığa çare bulunabilecek. Koronavirüs için ilaçlar ortaya çıkabilir; tıp alanında büyük keşifler de bekleyebiliriz. Bu dönem, sinema sektörünün yeniden yükselişe geçeceği bir dönem olabilir; ayrıca bilinçaltı ve rüyalarla ilgili daha fazla filmler, diziler görebiliriz.

Hepimiz kendimizi psikolojik olarak iyileştirmek üzere adımlar atabilir, terapilerde ciddi patlamalar olmasını bekleyebiliriz. Sezgisel yanımızı güçlendirmek adına çalışmalara katılabilir, araştırmalar yapabiliriz.