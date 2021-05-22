‘Spor ve inanç gibi konularda kimseyle tartışmaya girmeyin’

Bolluk, bereket ve şans gezegeni olan Jüpiter, 14 Mayıs’ta kendi yönettiği Balık burcuna geçti, 29 Temmuz’a kadar Balık burcunda seyahat edecek. Bu geçiş birçok açıdan çok önemli. Ama neden önemli olduğuna geçmeden önce Jüpiter nedir, ne yapar, neleri sembolize eder; bunlara bakalım...
Astrolojik olarak Jüpiter’in ilk görevi iyi veya kötü ne varsa büyütmek ve kocaman hale getirmektir. Fırsatlar, şanslar, finansal konular, inançlar, ahlak, dini her türlü konu ve tüm dini kişiler, dini yerler, akademisyenler ve üniversiteler, yabancılar, yurtdışı, yayıncılık, felsefe, turizm, sporla ilgili tüm konular, kibir, hava olayları, yıldırımlar; bunların hepsi Jüpiter’in temsil ettiği ve yönettiği konular...
Balık burcunun astrolojide temsil ettiği konulara da bakalım... Şifa, tıp, hayaller, sinema, merhamet, izolasyon, yardım etmek, hayal kurmak, gerçeklerden kaçmak, sezgi, spiritüel konular, inançlar, kabule geçmek, teslim olmak, kendini feda etmek, kurban durumu, rüyalar ve mistik konular, sanat ve yaratıcılık, dans, denizler, deniz kenarları, suyla ilgili yerler, uyuşturucular, alkol, cezaevleri ve hastaneler, hayır ve yardım işleri, sosyalizm, toplumsal travmalar ve hareketler, ilaç sektörü, gazlar, eczaneler, dolandırılmayla ilgili her şey Balık burcuyla sembolize edilir. O halde Jüpiter’in Balık burcundaki seyahati sürecinde neler olabilir, şimdi de bunlara bir göz atalım.
KOLAY YOLDAN PARA KAZANMA...
Jüpiter, Balık burcunun klasik yöneticisi... Yani Jüpiter bu burçta asaletli. Asaletli demek, iyicil özelliklerini daha fazla ortaya çıkarmaya müsait olduğu anlamına geliyor. Jüpiter, Balık burcunda faydalı bir şekilde çalışacak. Peki, bu faydalar neler olabilir?
Öncelikle şifalanma ve iyileşme oranlarında çok ciddi artışlar söz konusu olabilecek. Belki de birçok hastalığa çare bulunabilecek. Koronavirüs için ilaçlar ortaya çıkabilir; tıp alanında büyük keşifler de bekleyebiliriz. Bu dönem, sinema sektörünün yeniden yükselişe geçeceği bir dönem olabilir; ayrıca bilinçaltı ve rüyalarla ilgili daha fazla filmler, diziler görebiliriz.
Hepimiz kendimizi psikolojik olarak iyileştirmek üzere adımlar atabilir, terapilerde ciddi patlamalar olmasını bekleyebiliriz. Sezgisel yanımızı güçlendirmek adına çalışmalara katılabilir, araştırmalar yapabiliriz.
Boğa burcunda meydana gelecek yeniay bu haftanın ilk önemli gelişmesi... Parasal konular gündemde olacak. Plüton’un destekleyici açısıyla bu alan güçlenecek, yatırımlarımızın karşılığını alabileceğiz. İş kurmak, büyütmek, yatırımlar için çok güzel koşullar söz konusu. Tabii Boğa’dan bahsediyorsak iştahımızın açılabileceğinden de söz etmeliyiz. Huzura, sanata, güzelliğe odaklanma zamanı olacak.
Bu hafta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter de Balık burcuna geçecek ve 27 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Jüpiter, Balık burcunda yönetici durumda. Bu yüzden Balık’ın ifade ettiği konularda fırsatlar ve şanslarla karşılaşabiliriz. Hayal gücü gerektiren, yaratıcılıkla ilgili konular; dans, balıkçılık, spiritüellik, psikoloji, bilinçaltı şanslı alanlar olacak. Balık ayrıca tıp ve şifayla bağlantılı. Bu yüzden Jüpiter’in bu geçişi koronavirüsle ilgili hayatımızı rahatlatacak güzel gelişmelerin olacağına işaret ediyor. Şifanın dalga dalga yayılacağı bir zaman...
FIRSATLAR YURTDIŞINDAN GELECEKKoç (21 Mart-19 Nisan)
Parasal konularda güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar için şahane bir hafta! Şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter, Balık burcuna geçince fırsatlar size daha çok yurtdışı ve sağlıkla ilgili konulardan yana gelecek. İyileşme ve şifa bulma zamanı.
SOSYAL ÇEVRENİZ DESTEKLEYECEKBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Burcunuzda yeniay meydana geliyor. Birçok yeniliğe yer açma, güçlenme ve başarılı olma zamanı. Şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter, Balık burcuna geçince sosyal çevrenizden büyük yardımlar göreceğiniz çok değerli bir süreç başlayacak.
Salı günü Boğa burcunun 21’inci derecesinde meydana gelecek yeniaya hem Plüton hem de Neptün destek olacak, ayrıca ‘Rana sabit’ yıldızı da etkisini gösterecek. Bu yeniay bireysel ve dünya genelinde hangi konuları deneyimlememize yol açacak, inceleyelim...
Yeniay, Boğa burcunda olduğundan önümüzdeki 10-12 gün Boğa burcunun sembolize ettiği temel konular hayatımızda daha görünür hale gelecek. Bunlar; keyif, mutluluk, şartlarını koruma gayreti, para, yaratıcılık, beslenme, tembellik, güven, sahip olma, toprak, sanat ve yaratıcılıkla ilgili konular.
YENİLİKLERE AÇIK DEĞİLİZ
Bu dönem hayatımızın odak noktasında haz ve mutluluk veren konular olacak. Hızla akıp giden yaşamı ve zamanı biraz olsun yavaşlatmaya ve sakince hareket etmeye çalışacağız. Bize keyif veren konular her neyse hayatımızda onlara daha fazla yer açabileceğiz. Lezzetli bir şeyler yemek, atıştırmak bizi daha da mutlu edecek. Ama malum, yaza doğru giderken ‘bikini diyeti’ yapanlar için pek de güzel gelişmeler değil bu dediklerim!
Ciddi bir yeteneğimiz olsun-olmasın, bir şekilde hepimiz sanat veya yaratıcılığın ucundan tutabiliriz. Belki tuvali ve boyaları alıp resim denemeleri yapabilir, çevrimiçi sanat galerilerini gezebiliriz, sevdiğimiz sanatçıların sosyal medya hesaplarında verdikleri konserlere katılabiliriz.
Yeniliklere, yeni koşullara çok da fazla açık olmadığımız zamanlardan geçiyoruz. Elimizdekinin kıymetini bilip onları korumak bu dönem daha çok işimize gelebilir. Yeni temalara karşı daha şüpheci yaklaşabiliriz.
Bugünlerde hayatımızdaki birçok konuda pratik çözümler ararken az çalışarak çok üretmenin de peşinde olacağız. Güven en hassas noktamız, çevremizdekilere olabildiğinde sadık kalmaya çalışacağız.
Haftaya keyifli başlayamıyoruz. Bir yandan Güneş ile Satürn arasındaki etkileşim, diğer yandan Merkür ile Jüpiter arasındaki... Haftanın ilk günlerinde isteklerimizi abartılı bir şekilde ifade edeceğiz ama gerçekleşmeyecek. Özellikle otorite pozisyonundaki insanlarla ego çatışmalarına girmek pek mümkün. İş konusunda da çok dikkatli olmalıyız. Ancak salı günü Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle atmosfer hızla değişiyor. Merkür bilgi, iletişim, anlaşmayla ilgilidir ve İkizler’de güçlü durumdadır. 27 Mayıs’a kadar eğitimde, anlaşmalarda, iletişimde elimiz genel olarak güçlü olacak. Çarşamba ve perşembe günleri Venüs ile Pluton arasında güçlü bir görünüm olacak. Hem maddi konular hem de ilişkiler açısından güç elde edeceğiz. Yatırımlar için de değerlendirebilirsiniz. Hafta sonuysa aşkı ve mutluluğu sembolize eden Venüs, İkizler burcuna geçecek. Aşkta ve ilişkilerde daha eğlenceli, zekânın öne çıkacağı bir zaman başlıyor! Venüs, İkizler’deyken okumak, araştırmak, öğrenmek ciddi mutluluk verir. Ancak ilişkilerde kafamız biraz karışabilir.
SAMİMİ VE SEVGİ DOLU BİR DÖNEMKoç (21 Mart-19 Nisan)
Hem Venüs hem de Merkür, İkizler burcuna geçecek. Yakın çevrenizle ilişkilerin daha samimi ve sevgi dolu olduğu, güzel sözleşmeler imzalayacağınız, araba almak ya da arabanızı değiştirmek istiyorsanız güzel fırsatlarla karşılaşacağınız bir dönem.
PARANIZI MUTLULUKLA HARCAYACAKSINIZBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Parasal konularda güzel gelişmelerle karşılaşacak, ticari konularda iyi bir kâr elde edeceksiniz. Alım gücünüzün artacağı, kendinize daha çok değer vereceğiniz, paranızı keyif ve mutluluk için harcayacağınız günler geliyor.
AŞKI HAYATINIZA ÇEKECEKSİNİZİkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Merkür ile Venüs’ün Boğa burcunda birlikte hareketiyle başlıyoruz haftaya. Güzel haberler alabiliriz, finansal konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Salı günü Akrep burcunda bir dolunay meydana gelecek ve etkileri hafta boyunca hissedilecek. Bu dolunay Yengeç burcunda seyahat eden Mars’tan destek alıyor. Ailemizden, çevremizden, komşularımızdan duygusal açıdan destek görebiliriz. Ancak Satürn’le olan sert açı birtakım isteklerimizin kısıtlanacağını, özgürlükle ilgili konularda sorun yaşanabileceğini gösteriyor. Otorite figürleriyle ilişkilerde çatışmalar, ani kopmalar, ayrılıklar olabilir. Perşembe günü Güneş’le Uranüs birlikte hareket edecek. Bugün özgürlüklere ve sürpriz gelişmelere açık olma günü. İstemediğiniz hiçbir şeyi yapmayın, size yük gelen ne varsa hızla uzaklaşın. Cuma günü Merkür ve Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Romantik yakınlaşmalar, yazışmalar, güzel sözler duymak mümkün, yaratıcı işlerle ilgilenmek için de harika fırsat. Cumartesi ve pazar günüyse Merkür’le Plüton arasındaki güçlü etkileşimle, derin araştırmalara dalabilirsiniz. İkna gerektiren konularda güç sizden yana olacak.
FİNANSAL AÇIDAN SÜRPRİZLER YAŞANABİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)
Akrep burcundaki dolunay parasal konuları etkileyecek. Ani finansal kazançlar söz konusu olabilir. Mali yönden işler istediğiniz gibi gidecek. Diğer yandan Satürn’ün sert açısı sebebiyle arkadaşlık ilişkilerinize ve duygusal konulara dikkat!
SORUMLULUKLAR ÜZERİNİZE GELEBİLİRBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Meydana gelecek dolunay odağınıza ortaklıklar ve ilişkileri taşıyacak. Yalnızsanız beklenmedik ilişkiler veya ortaklık teklifleri gündeme gelebilir. Satürn’ün sert etkisiyle de iş ve kariyer konularında sorumlulukların altında biraz ezilebilirsiniz.
İŞLE İLGİLİ BEKLENMEDİK GELİŞMELER...İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Akrep burcunun 7’nci derecesinde 27 Nisan günü, Uranüs ve Satürn etkili, önemli bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda
Hamal, Schedir, Ghakrus ve Khambalia yıldızları etkin olacak. Önemli bir dolunay bu, çünkü 2021’e adını koyan Satürn/Uranüs etkileşimini tetikleyecek. Şimdi bu dolunayın önce bireysel, sonra dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerinden bahsedelim...
Bu dolunay, 15 gün kadar etkili olacak. Bu süreçte hayatımızda Akrep burcunun sembolize ettiği konular önem kazanacak: Güç elde etmek, işleri gizlilik içinde yürütmek, parasal konular, cinsellik, değişim ve dönüşüm, kriz yönetimi, vergiler, sırlar, hırs, tutkular, kıskançlık, sezgiler, bilinçaltı...
Su grubu bir burç olan Akrep’teki dolunay zamanı psişik tüm radarlarımız açık olur. Sezgilerimiz oldukça güçlüdür, yaklaşan iyi veya kötü
ne varsa hissederiz. Bilinçaltında saklı konular yüzeye çıkar. Tüm korkular ve huzursuzluklar da... Güzel tarafı, tam da bu dönem bunları çözmek için en güzel zamandır. Kimsenin ilgilenmediği konularda derin araştırmalar yapabiliriz. Akrep derinleşmekle ilgilidir. Karşımızdakilerin gerçek duygu ve düşüncelerini öğrenmeye çalışırız, bir yandan sır saklarken
Oldukça hareketli bir haftaya giriyoruz. Yarın hem Merkür hem de Güneş, Boğa burcuna geçecek. İstikrâr, sağlamlık ve para dönemi başlıyor. Parasal konularda mantıklı ve kazanç getirecek kararlar alabiliriz. Etkisi 4 Mayıs’a kadar devam edecek. Hafta ortasında Venüs ile Uranüs birlikte hareket edecek. Ani aşk ve flörtlere işaret ediyor. Çarşamba ve perşembe ilişkilerle ilgili güzel sürprizlere açık olmalıyız. Ancak mevcut ilişkilerinizde karşınızdaki insanları çok sıkmayın.
Cuma Mars, Yengeç burcuna geçecek ve 11 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kendimizi güvende hissetmek için mücadele ederken aileyle ilgili konulardaki stresli durumları dikkatli yönetmek gerekebilir. Bu dönemde mide daha hassastır. Besin zehirlenmelerine dikkat! Cumartesi, Merkür ile Uranüs birlikte hareket edecek. Evimizin elektrik tesisatını gözden geçirip onarabiliriz. Hızlı düşünme kapasiteniz yüksek; orijinal ve dâhice fikirler aklınıza gelebilir. Pazar günüyse Venüs ile Satürn arasında sert bir etkileşim olacak. İlişkilerde soğukluk, mesafe, ayrılıklar söz konusu olabilir. Bugün parasal konularda da işler istediğimiz gibi gitmeyebilir.
KAZANÇ ARTTIRACAK FİKİRLERKoç (21 Mart-19 Nisan)
4 Mayıs’a kadar parasal konularda akıllıca kararlar verecek, kazançlarınızı arttıracak fikirlerle ilgileneceksiniz. Mars, Yengeç burcuna geçince ev, yuva, aile, gayrimenkulle ilgili konularda stresli durumlar yaşanabilir, aile ilişkileri gergin olabilir.
KARDEŞLERLE İLİŞKİLER STRESLİ OLABİLİRBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Gökyüzünde bu hafta önemli bir gezegen geçişi olacak, Mars burç değiştirecek. “Bu neden önemli” diyeceksiniz. Önemli çünkü astrolojik olarak Mars ‘küçük kötücül’ olarak bilinir ve burç değiştirdiği anda geçtiği burcun temsil ettiği konularda birtakım zorlanmaları ve stresleri beraberinde getirir. Mars’ın Yengeç burcuna geçişi bizim için ekstra önemli. Türkiye’nin yükselen burcu Yengeç ve bu süreç bizi ülke açısından çok daha yakından ilgilendiriyor.
Bu durum bireysel yaşamımızı nasıl etkileyecek, hem dünyada hem de ülkemizde nelere neden olacak, göz atalım...
Mars 23 Nisan’da Yengeç burcuna geçecek ve 11 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars’ın astrolojik olarak temsil ettiği konular: Harekete geçme, savaşma, savunma, yakıp yıkma, saldırı gerçekleştirme, yangınlar, kıyasıya bir şekilde mücadele etme, her türlü yanıcı-kesici-delici aletler, yangınlar, patlamalar, hastalıklar, ameliyatlar, rekabet etmek, cinsel güç, eril enerji, agresyon ve öfke patlamalarıdır.
EVDE HUZUR ZOR...
Mars, Yengeç burcuna geçerek bütün bu kavramları Yengeç burcuyla birleştirip yoluna devam edecek. Etkilerinin ne olacağını anlayabilmemiz için Yengeç burcunun astrolojik olarak neleri sembolize ettiğini de bilmeliyiz... Bu burç, astrolojide güven duygusu, annelik etmek, duygusal konular, ailevi temalar, gayrimenkulle ilgili konular, çocuklar, vatani konular, korumak ve kollamak, gıdayla ilgili konular, kafeler, restoranlar ve sağlıkta mideyi temsil eder. Yalnız şunu eklememiz gerekiyor: Astroloji terminolojisine göre Mars, Yengeç burcunda ‘düştüğü’ bir konumda. Düşmesi demek; asalet kaybetmesi demek. Asalet kaybetmesi de Mars’ın kalitesiz bir kullanımına işarettir. Ne demek istediğimi, vereceğim örneklerle daha iyi anlayacaksınız.
Mars’ın Yengeç burcunda seyahat edeceği 11 Haziran’a kadar olan süreçte şunların ortaya çıkmasını bekleriz:
Oldukça hızlı ve dinamik başlıyoruz haftaya! Koç burcundaki yeniay, hedeflerimize doğru tüm hızımızla koşacağımıza işaret ediyor. İstediklerimizi yapabilecek cesareti kendimizde bulabileceğiz. Yalnız kadınlarla ilişkilerde krizler olabilir. İlişkiniz sizi zorlayabilir.
Salı günü Güneş ile Mars arasında güçlü bir kontak var. Fiziksel olarak güçlü, cesur ve atak olacağız. Spora başlamak için de harika bir gün. Geçmişte ertelediğiniz zor projelerin üstesinden gelmenin tam zamanı. Libidonun artacağı zamanlar... Çarşamba günü aşkı ve ilişkileri sembolize eden Venüs, güçlü olduğu Boğa burcuna geçecek ve 9 Mayıs’a kadar burada seyahat edecek. Aşkta ve ilişkilerde keyifli ve mutlu zamanlar. Paramızın bereketi de artacaktır bu süreçte.
Perşembe günü Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak. Hem kariyer hem finansal açıdan şanslar meydana gelebilir. Yalnız cuma günü Güneş ile Pluton arasındaki sert görünüm nedeniyle otorite figürleriyle restleşmemeye özen gösterin. Hafta sonuysa Mars ile Jüpiter arasındaki dinamik görünümle her türlü rekabetten başarıyla çıkabileceksiniz. Risk almak için uygun bir zaman.
HAYATINIZIN EN HAREKETLİ SÜRECİ OLABİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta burcunuzda bir yeniay meydana gelecek. Yeniaylar başlangıçları, heyecanları işaret eder. Hayatınızın en hareketli sürecini yaşıyor olabilirsiniz. İşle ilgili konularda diplomatik olmayı elden bırakmayın. Finansal bir krizi yönetmeniz gerekebilir.
Koç burcunun 22’nci derecesinde 12 Nisan’da Venüsyen bir yeniay meydana gelecek. Pluton’un bu yeniaya açısı sert ama Jüpiter ve Mars’ın destekleyici açıları olacak. Baten Kaitos sabityıldızı da bu yeniayda kendini hissettirecek. Şimdi gelelim bu yeniayın önce bireysel, sonra dünya üzerindeki etkilerine...
Etkisi 10 gün sürecek yeniay koç burcunda olacağı için bu burcun sembolize ettiği konular gündemimizden düşmeyecek; harekete geçmek, tempo, hız, liderlik etmek, çözüm odaklı olmak, yüksek enerji, sakarlıklar, yeni başlangıçlar, ilkel dürtüler...
Yeniayla birlikte hayatımıza belli bir oranda tempo geliyor. Hızlı hareket edeceğimiz, hızlı aksiyonlar almamız gereken bir dönem. Hedeflerimiz neyse ona doğru koşacağız ve kuvvetle muhtemel elde edebileceğiz.
Koç burcu başlangıçlarla da ilgili. Bu dönemde hayatımızda birçok yeniliğe yer verebiliriz. Bunlar bazı şeylerin öncüleri de olabilir. Zaman zaman çabuk öfkelenip ani tepkiler de verebiliriz. Zaten Koç yeniayı döneminde sabırdan bahsetmek pek kolay olmaz. Her işimizin hızlı hızlı olmasını isteriz.
Haftaya ayın Oğlak burcundaki hareketiyle; ciddi, sorumluluk duygusu yüksek başlıyoruz. Önemli işlerimizi halledebilir, oldukça iş bitirici olabiliriz. Salı günüyse Venüs ile Mars arasındaki uyumlu etkileşim sayesinde birileriyle buluşmak, flört etmek, sevdiklerimize sürprizler yapmak için koşullar gayet güzel olacak. Çarşamba günü Ay, Kova burcunda seyahat edecek. Uzay, elektrik, elektronik ve entelektüel konulara ilgi artabilir. Evimizde, işyerimizde elektronik cihazlarla sorun yaşama potansiyelimiz yüksek. Gün içinde elektrik çarpması durumuyla karşılaşabiliriz. Vücudumuzda elektrik yükü çok fazla olabilir, bu yüzden arada toprakla temas edin.
Perşembe günü Ay, Balık burcunda seyahat edecek. Sezgiler güçlenirken başkalarına yardım etmek önem kazanacak. Yaratıcı işlerle ilgilenebiliriz. Cuma günüyse Mars’la Neptün arasında sert bir etkileşim meydana gelecek. Enerjimiz düşebilir, yalanlarla uğraşmamız gerekebilir. Cesaretimizi, motivasyonumuzu hemen kaybedebiliriz. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflere karşı dikkatli olun. Özellikle özel hayata ilişkin konularda... Yeni tanışmalar aldatıcı olabilir. Fazladan iş üstlenmek için pek uygun değil.
FLÖRT ETMEK İÇİN ŞAHANE BİR HAFTAKoç (21 Mart-19 Nisan)
Merkür 4 Nisan’a kadar burcunuzda seyahate devam edecek. Bu süreçte hayatınızda iletişim konuları hızlanacak, fikirleriniz ve düşünceleriniz önem kazanacak. Seyahatler planlayabilirsiniz. Flört etmek, yeni birileriyle tanışmak için de şahane bir hafta.
PARASAL KONULARDA BELİRSİZLİK...Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Bugün size farklı astroloji disiplinlerinden bahsetmek istiyorum. En çok bilinen astroloji ekolleri, klasik astrolojinin ardından modern ve Vedik astrolojiyle Çin astrolojisidir. Hepsi aynı gökyüzüne aynı sembollerle bakar ama farklı metotlarla inceler. Bir de son dönemde ismini daha çok duymaya başladığımız Uranik astroloji var.
Neptün ötesi gezegenler, dış gezegenlerin ötesinde konumlanıp kendi yörüngeleri olan varsayımsal gezegenler veya başka bir deyişle enerji noktalarıdır. Cupido, Hades, Zeus, Kronos, Apollon, Admetos, Vulkanus ve Poseidon adlı bu gezegenler 1900’lerin başlarında Alman astrologlar tarafından keşfedildi. Bu keşifle Uranik astroloji veya ‘yeni astroloji’ adı verilen bir yaklaşım ortaya çıktı.
Neptün ötesi ilk dört gezegeni keşfeden isim Alfred Witte’ydi. Witte, Hamburg merkezli bir astroloji ekibi olan Kepler’in üyelerindendi. Witte ve ekibi geleneksel astrolojiyi kullanarak Rus topçu ateşinin kesin yerini tahmin etmeye çalışmış ancak bu yöntemlerin savaşlarla ilgili tahminler yapmada yetersiz kaldığını görmüştü. Bunun üzerine ‘Kadran’ (dial) adını verdikleri yeni bir sistem tasarladılar ve gökyüzünü gözlemleyerek dört yeni enerji noktası buldular. 1923’ün temmuz ayında bu noktalara Astrologische Blaetter adlı dergide değindiler. Daha sonra Friedrich Sieggrün dört yeni enerji noktası daha keşfetti ve Neptün ötesi gezegenlerin sayısı sekize çıktı.
Gezegenlerle benzer etkileşimleri olan bu enerji noktaları insan davranışlarını da etkiler. I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasındaki 100 yılda gerçekleşen olaylarla bu dış gezegenlerin anlamları ve etkileri doğrulanmıştır. İç gezegenlerden çok daha ‘ince’ etkilere sahipler. Daha yüksek bilinç ve manevi gerçeklikle ilişkilendirilirler.
CUPIDO
Cupido, Jüpiter ve Venüs arası bir kombinasyondur. Cupido temaları aile, ekipler veya topluluklar, sanatsal gruplar, dernekler, çocuklar, iş, sanat koleksiyonları, toplumlar ve sosyal grupları içerir. Finansal astrolojideyse Cupido piyasalar üzerindeki güçlü bir pozitif etki olarak kabul edilir. Bir burçta 22 - 25 yıl arasında kalır. Zodyak çevresindeki döngüsünü 264 - 300 yılda tamamlar.
Haftanın geneli Terazi burcunda meydana gelen dolunayın etkileriyle geçecek. Normal şartlarda ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, estetikle ilgili konulardan yana destekleyici olması gerekir. Fakat bu sefer kazın ayağı pek öyle değil. Zira Venüs, Koç burcunda seyahat ediyor ve bencilce davranışlar yüzünden ilişkilerde yara alabiliriz.
Ortak paydada buluşmak, anlaşmaya varmak kolay olmayabilir. Hafta boyunca kadınlarla ilişkileri de dikkatli yönetmek gerekiyor. Salı itibariyle Merkür ile Neptün birlikte hareket edecek. Her türlü yaratıcılık gerektiren işler için destekleyicidir. Fakat bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Şifre unutma, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir.
Çarşamba ve perşembe günleri iş konularında organize olmak, iş kurmak, iş başvuruları yapmak için ideal olacaktır. Hafta sonu yeni fikirler yaratmak, fikirlerle öncü olmak, yeni bir şeyler öğrenmek, yeni düşünceler keşfetmek için harika bir süreç. Güçlü olacağız ve riskli kararları alırken hiç korkmayacağız.
GÜZELLİKLE İLGİLİ KONULARDA SONUÇ KÖTÜ OLABİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta ilişkiler, anlaşmalar ve ortaklıklar devrede olacak. Bencilce davranışlar üzülmenize yol açabilir. İlişki ihtiyacınız varsa da empati ve anlayışla başlayın. Bu hafta güzellik ve estetikle ilgili konularda istediğiniz sonucu almakta zorlanabilirsiniz.
ÇALIŞMA ARKADAŞLARINIZI KIRMAYINBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Yarın 8 derece Terazi burcunda hem Venüs’ün hem de Şiron’un güçlü bir şekilde etkin olacağı bir dolunay bekliyor bizi. Bu dolunayda ekstradan Diadem sabit yıldızı varlığını hisettirecek. Etkileri 10-12 gün kadar sürecek. Bu durum hayatlarımızınasıl etkileyecek?
Dolunay Terazi burcunda olduğu için Terazi burcunun sembolize ettiği konular gündemde olacak demektir. Bu burç astrolojide ilişki yönetmek, hak, adalet, estetik ve güzellik, ortaklıklar, anlaşmalar, uzlaşma, yaratıcılık ve sanata dair meseleler, nezaket, kararsızlık gibi konuları kapsar. Sağlık olarak da bel bölgesi, böbrekler ve üreme organlarıyla ilgilidir.
Normal şartlar altında bizi oldukça ‘nazik’ bir dolunayın beklemesi gerekirdi. Ya da uzlaşmalara, güzel birlikteliklere, ortaklıklara yönelten, ilişkilerin başlayacağı ve kolay yönetilebileceği bir dolunay olması beklenirdi. Ama ne yazık ki bu sefer öyle olmayacak. Çünkü dolunayın yöneticisi olan Venüs zararlı olduğu Koç burcunda.
YENİ İLİŞKİLER BAŞLAYABİLİR AMA...
Buradan yola çıkarak ilişkilerde çekişmelerin ve bencilce tavırların artacağını düşünmek yanlış olmaz. Ortaklıklarda finansal sorunların ortaya çıkması beklenebilir.
Yine estetik ve güzellikle ilgili konularda istediğiniz sonuçları elde edemeyebilirsiniz. Uzlaşma zeminini yakalamak da pek kolay olmayabilir.
Venüs kadınları temsil ettiği için hayatımızdaki kadınlarla iletişim kurmak kolay olmayabilir, krizler çıkabilir.
Bu hafta cesaret ve dayanıklılık gerektiren işlerde şansımız oldukça yüksek olacak. Enerjimizi akılcı bir şekilde kullanabileceğiz. Öfke kontrolümüz de harika. Bu dönem vergileri ödemek, finansal sorunları halletmek için de uygun zaman. Keza iş kurmak, şirket kurmak için de... Riskleri kontrollü bir şekilde alabilir, başarı elde edebiliriz. Baskı, stres ve zorluklara karşı harika bir direncimiz olacak.
Hafta ortası itibariyle Mars ile Merkür arasında gergin bir görünüm olacak. İletişimle ilgili sorunlar baş gösterebilir. Kardeşlerle ilişkilerde zorlanmalar, ağız dalaşları, tartışmalar olabilir. Bugüne yakışan en anlamlı söz “İki kere düşün, bir kere konuş” olacak. Açıksözlü olacağım derken sınırları aşmamaya özen gösterelim. Minik, önemsiz gibi görünen kelimeler yüzünden birden kavga çıkabilir; kelimeleri kullanırken nereye vardığına, gittiğine dikkat etmeliyiz.
Yine bu hafta cüzdanımıza, değerli eşyalarımıza hâkim olalım, hırsızlıkların artabileceği bir zaman. Hız yapmak için de uygun bir dönem değil, trafikte dikkatli olmalıyız.
HAFTANIN YILDIZI SİZSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bugün yani 20 Mart Cumartesi biz astrologlar için hem çok önemli hem de çok özel bir gün. Her yıl Güneş’in Koç burcuna geçtiği gün tüm dünyada Dünya Astroloji Günü olarak kutlanır. Buradan astrolojiye emek ve gönül vermiş tüm meslektaşlarımın ve takipçilerimin Dünya Astroloji Günü’nü kutlarım.
Güneş’in Koç burcuna geçme anı sadece bizim için önemli değil, herkes için önemli. Bugün, önümüzdeki altı aylık sürecin şekillendiği bir gün. Özellikle mundane astrolojiye göre önümüzdeki süreçte ekonomik, siyasi, politik koşullar şekillenmeye başlar. Güneş’in Terazi burcuna geçeceği zamana kadar... Bu şekilde Güneş’in Koç ve Terazi burcuna geçtiği ana özel haritalar oluşturulur ve bunlara Ingrees haritalar denir.
DİNİ KONULAR ÖNE ÇIKACAK
Bu minik bilgilendirmeden sonra önümüzdeki süreçte yaşadığımız ülkede neler olabileceğine göz atalım. Bakalım bizi neler bekliyor... Koç giriş haritasında bu sene Yengeç burcu yükseliyor. Demek ki önümüzdeki altı ayda ülkemiz için Yengeç burcunun sembolize ettiği konular ön planda olacak.
Mundane (dünya) astrolojisine göre Yengeç burcunun temsil ettiği konular: Vatan ve millet sevgisi, vatanı ilgilendiren konular, inşaat sektörü, gayrimenkuller, çocuklar, hamilelikle ilgili konular, anneler, güven duygusu, halk, tarih, antikalar, nüfus, nüfus planlaması, gıda ve gıda kaynakları, tarım, milliyetçilik...
Bu süreçte ülke gündeminin ana konularının bunlar olacağını düşünebiliriz. Vatani konuların önem kazanacağı, nüfus planlamasıyla ilgili birtakım adımların atılacağını, ülkenin tarihini anlatan projelerin öne çıkacağını, gıda ve tarım konusunda önemli gelişmelerin olacağını, inşaat ve gayrimenkul sektörüyle ilgili ciddi hareketliliğin olacağını, çocukların eğitimi, sağlığı ve korunmasına ilişkin önemli durumların yaşanacağını düşünmek de hata olmaz.
Haftaya Ay’ın Koç burcundaki seyahatiyle giriyoruz. Hızlı, dinamik, hareketli bir pazartesiyle başlıyor haftamız. Biraz sabırsız davranabiliriz ama çokça iş bitirdiğimiz bir zaman olacak.
Salı günü Merkür, Balık burcuna geçecek ve 4 Nisan’a kadar burada seyahat edecek. İletişim konuları hayatımızda daha sezgisel ve yaratıcı olacak. Diğer yandan hayallere dalabilir, gerçeklerden kolayca uzaklaşabilir, odaklanmakta zorlanabilir, hesap hataları yapabiliriz.
Çarşamba Ay, tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Parasal konularda çözümler yaratacağımız bir gün. Yalnız midemize ekstra düşkün olabiliriz ve ölçüyü biraz kaçırabiliriz.
Perşembe Mars’la Şiron arasındaki olumlu etkileşimle iletişim konularında şifalanabileceğiz. Belki cesaret gösteremediğimiz bir konuda korkusuzca aklımızda olanları dile getirebileceğiz.
Cuma günü Ay, tüm gün İkizler burcunda... Önemli haberler alabilir ya da verebiliriz. İletişim konuları hız kazanmaya başlarken seyahatler organize edebiliriz.
Cumartesi günü Güneş Koç burcuna geçecek ve baharın kapıları açılacak. Motivasyonu yüksek, hareketli, dinamik, güçlü bir dönem başlayacak. Üzerimizdeki atıl enerjiyi atmış olacağız.
Pazar
Yeni bir döneme giriyoruz... 13 Mart günü 23 derece Balık burcunda Neptünyen etkili bir yeniay meydana gelecek. Markab sabit yıldızı etkin olacak. Bu durum, önümüzdeki 15 gün boyunca da etkisini sürdürecek. Şimdi Balık burcunda gerçekleşecek olan yeniayın hem bireysel hem dünya hem Türkiye üzerindeki etkilerine göz atalım.
Öncelikle yeniay Balık burcunda olacağından, Balık burcunun temsil ettiği konularla haşır neşir olacağımıza işaret ediyor. Astrolojide Balık burcu; hayaller, kendini adamak, yalnız kalmak, bilinçaltı, korkular, yaratıcılık, sanat, aldanmak, kandırılmak, gerçeklerden uzaklaşmak, rüyalar, izole olmak, inançlar, maneviyat, ruhsal konular, spiritüel temalar, fedakârlık ve kurban olmakla ilgilidir.
Neptün ise tüm bu saydığım Balık özelliklerini tamamen kapsar. Neptün de Balık burcunda ve modern astrolojiye göre Neptün zaten Balık burcunun yönetici gezegeni...
SESSİZLİK İHTİYACI ARTACAK
Şimdi buradan yola çıkarak bu yeniay zamanı hayaller kurmak, kendimize dönmek, yalnız kalmak, kafamızı dinlemek ve sessizlik ihtiyacı daha çok artacak diyebiliriz. Farkında olarak ya da olmayarak kendimizi bir şeye adadığımızı görebiliriz. Ama dikkatli olun, kendinizi büyük bir yardım ve fedakârlık duygusuyla adadığınız konu, kurban moduna girmenize neden olabilir. Bu dönem her türlü bilinçaltı çalışmaları yapmak, spiritüel konularla ilgilenmek, meditasyonlar yapmak, enerji çalışmalarına katılmak için de uygun bir süreç.
Yalnız işin içinde Neptün olduğu için, bazen katı gerçekler gözümüzün önünde dursa bile bunu görmekte zorlanabiliriz, adeta gözümüze perde inmiş gibi olur. Çevremizdeki insanlar sizi bir konuda uyarıyorsa, dışarıdan üçüncü bir kişi fikir veriyorsa bunu dikkate almanızı tavsiye ederim. Belki uyanış yaşamanıza yardımcı olabilir.
Elbette Balık burcunun olduğu yerde, hele ki Neptün etkili bir yeniayda, yolumuzu daha çok sezgilerle, duygularımızla bulmaya çalışırız. Bu dönemde akılcı davranmak pek kolay olmayabilir. Ya da içimizden geldiği gibi, inandığımız gibi hareket etmek isteyebiliriz...
‘Spor ve inanç gibi konularda kimseyle tartışmaya girmeyin’
26 Mayıs’ta bir Ay tutulması meydana gelecek, bu dönem fanatik davranışlardan uzak durmak ve hoşgörülü olmak önemli. Türkiye’nin ‘kadersel’ bir döngüye girdiği bu tutulmada alacağı kararlar önümüzdeki yedi yılı etkileyecek.
6 MADDEDE ‘SÜPER ÇİÇEK KANLI AY TUTULMASI’
1- TUTULMANIN ADI NEREDEN GELİYOR?
26 Mayıs’ta Yay burcunun 5. derecesinde bir Ay tutulması meydana gelecek. Tam adı ‘süper çiçek kanlı Ay tutulması’... Tutulmanın en güçlü etkilerini 26 Mayıs’tan önce ve sonraki 14 gün boyunca hissedeceğiz. Tutulma, Dünya’ya çok yakın bir noktada gerçekleştiğinden ‘süper’ deniyor, ‘kanlı’ olmasının nedeniyse şu: Tam Ay tutulması sırasında Dünya; Güneş ve Ay arasında kalarak Ay’ın ışığını kesiyor, Ay’ın yüzeyi karanlık olmak yerine turuncuya ve kırmızıya çalan bir renge bürünüyor, bu yüzden de buna ‘kanlı tutulma’ deniyor. Eski geleneklere göre mayıs ayı, çiçeklerin açtığı, bozkırların renklendiği bir zaman. Mayıs ayında bir süper ay veya tutulma olduğunda da ona ‘çiçek’ diyorlar.
2- YENİ İNSANLAR TANIYABİLİRİZ
Bu tutulma güney ay düğümü (GAD) tarafında meydana gelecek. GAD tarafında meydana gelen tutulmalar stresli, zorlu ve gölge yönlerin daha çok çalışmasına neden olabilir. En iyi haliyle yeni insanlar tanıyabilir, yeni mekânlar keşfedebiliriz. İlgi alanlarımızla ilgili eğitimlere başlayabilir; en kötü zamanlarda bile gülecek, eğlenecek ayrıntılarla hayatımızı yaşanabilir hale getirebiliriz. Spora başlamak için de en güzel zamanlar... Hayata bakış açımızı çeşitlendirecek düşünce akımlarıyla ilgilenebilir, dini inançlarımızın getirdiği uygulamaları yapmaya daha çok gayret gösterebiliriz. Elimizdeki koşullarla en iyisini yapmaya çalışır, işlerimizi büyütmek için çalışabiliriz.
3- BÜYÜK MADDİ RİSKLER ALMAYIN
Tutulmada dikkat etmemiz gereken konulara da bakalım... Fanatik ve abartılı davranışlardan uzak durmalıyız. Yapamayacağımız sözler vermemeli, insanların kırılmasını da göze alarak “Hayır” diyebilmeliyiz. Bu aralar kimseyle spor, din, inanç konuları üzerinden tartışmaya girmeyin, olabildiğince hoşgörülü davranın. Gereksiz yere bir sürü iş üstlenmeyin çünkü zaten hepsini birden yapamayacaksınız. Maddi konularda da ölçülü olun. Gereksiz harcamalar yapmayın. Kumardan uzak durun, büyük maddi riskler almayın. İdeallerinizi ve hayallerinizi abartmayın. Boş hayaller peşinde koşmayın, stratejik davranın.
4- ZEHİRLENME VAKALARINDA ARTIŞ...
Tutulma 5 derece Yay burcunda meydana gelecek. 5 derece, sağlık olarak uylukkemiği ve saçlara işaret ediyor. Saç bakımı için kullandığınız ürünler konusunda ve kuaförlerde yaptırdığınız işlemlerde dikkatli olun. Genel olarak Yay burcu baldırlar ve kas sistemiyle ilgilidir. Spor yaparken abartmayın. Tutulmada aynı zamanda ‘Marfik sabit yıldızı’ da etkin olacak. Bu yıldız zehirlenmeler, ilaç ve yılanlarla ilgilidir. Koronavirüs için yapılan ilaç çalışmaları hız kazanırken zehirlenme vakalarında artışlar olabilir. Yılanlarla ilgili çok fazla habere de rastlayabiliriz.
5- FİNANSAL SKANDALLAR...
Tutulmanın dünya üzerindeki etkilerine de bakalım... Yay burcunun sembolize ettiği dini temalar kendini göstermeye başladı; İsrail’in Filistin’i vurması bunun en önemli örneği. Tutulma yaklaştıkça oradaki atmosfer tırmanabilir. Dini mekânlar, üniversiteler, büyükbaş hayvanların olduğu yerler, yasalar, yayıncılık ve medya gibi konularda stresli gelişmeler olabilir. Dünyada finansal skandallar yaşanabilir. Tutulmada işin içinde Jüpiter de olduğundan, bu dönem en ufak olay bile kocaman bir duruma dönüşür. Çünkü Jüpiter
her şeyi büyütür, küçük bir kıvılcım büyük bir olay halini alır.
6- TÜRKİYE NASIL ETKİLENECEK?
Bu tutulma, Türkiye’nin 6’ncı evinde meydana gelecek. 6’ncı ev askeri konular, sendikalar, ulusal savunma, sağlık sektörü, yolsuzluklar, belediyeler demektir. Tutulmayla beraber bu sektörlerde yeni düzenlemeler olmasını bekleyebiliriz. Askerliğin süresi veya bedelli askerlikle ilgili konular gündeme gelebilir. Sağlık sektöründe, özellikle sağlık turizminde bir ivme yakalanabilir. Bu tutulmayla ayrıca Türkiye’nin Ay düğümleri tetikleniyor. Bu da ülkenin ‘kadersel’ bir döngüye girdiğini, bu dönem alınacak kararların önümüzdeki yedi yılı etkileyeceği anlamına geliyor. Bu dönem stratejik, analitik ve bilimsel verilerle hareket etmenin büyük kazanç getireceğine de işaret ediyor. Özellikle sağlık alanında yeni büyük yatırımlar söz konusu...