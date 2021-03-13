Spiritüel bir döneme giriyoruz

Bugün size William Lilly’den biraz bahsedeceğim. Astrolojinin babası olduğunu söyleyebilirim. Özellikle hem astrologlar hem astroloji öğrenme yolunda olanlar hem de astrolog olmak isteyenler için yazdığı mektuba vurgu yapmak istiyorum.

William Lilly, 1602-1681 arasında İngiltere’de yaşadı.

Astrolojinin artan popülaritisi nedeniyle sektör içinde ister istemez bazı bozuşmalar yaşanıyor ve bu artacaktır da... Ben, mesleğini çok seven ve bu konuda idealist biriyim. Hatta bu mesleğin çok daha iyi icra edilmesi için çok değerli dokuz astrologla birlikte Profesyonel Astroloji Derneği’ni (PAD) kurduk geçen sene. Şu an sesimizi çok yükseltmeden büyük bir hazırlık ve yapılanma içindeyiz. Amacımız astrolojinin doğru, etik ve kurallara bağlı bir şekilde yapılması.

Bugün size William Lilly’den biraz bahsetmek istiyorum. Rönesans döneminin en önemli isimlerinden biri... Hatta hem klasik hem de soru astrolojinin (Horary) babasıdır. En önemli eseri ‘Christian Astrology’ (Hıristiyan Astrolojisi) 1647’de yayımlandı. 1985 yılındaysa eseri basitleştirilmiş haliyle yeniden basıldı. Türkçe çevirisini ben yaptırdım ama henüz yayımlanmadı. Çalışmalar bitince astrolojiseverlerle paylaşacağım.

William Lilly, yaşadığı dönemde hem halk hem askeri hem de politik anlamda geniş kitlelere ulaştı. Onları da etkiledi. Böylece hem politikacılara hem de kraliyete danışmanlık verdi. 1658’de İsveç ile İngiliz ittifakını teşvik ederek siyasete girdi ve İsveç Kralı X. Karl Gustav’dan altın bir zincirle madalya aldı.

Lilly, genellikle yürüttüğü mantığın ayrıntılı açıklamalarını verirdi. ‘England’s Prophetical Merlin’ (1644) adlı eserinde Jüpiter ve Satürn’ün kavuşumuna ilişkin tahminlerini Büyük Bağlaçlar teorisi üzerine uzun bir incelemeyle sundu. Benzer şekilde, 1652’de ‘Annus Tenebrosus’ (Karanlık Yıl) adlı eseri ‘Tutulmaların Etkilerini Değerlendirmek İçin Kısa Bir Yöntem’ ile yayımlandı.

Astrolojinin doğru ve etik yapılabilmesi için William Lilly’nin yazdığı çok özel bir mektubu paylaşacağım sizinle. Bu mektup hem astrologlar hem astroloji öğrenme yolunda olanlar hem de astrolog olmak isteyen herkesi kapsıyor. Ve haddimizi bildiriyor.

ETİK ASTROLOJİ İÇİN...