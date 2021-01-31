Sinirlerinize hâkim olun, her söylenene inanmayın

Yine bir Merkür retrosu haberiyle karşınızdayım. Merkür retrosu dillere pelesenk olmuş durumda. Günlük hayatta bir şeyler istediğimiz gibi gitmediğinde ya da elektronik aletlerle ilgili sorunlar üst üste ortaya çıkınca artık birçoğunuz anlıyor ki Merkür’de doğru gitmeyen bir şeyler var.
Bir astrolog olarak, bu aslında benim için harika bir şey. Çünkü astrolojik bakış açısının toplumda yavaş yavaş oturmaya başladığına işaret ediyor. Ama yine de astrolojiye dair hiçbir bilgisi olmayanlara Merkür retrosunu enine boyuna anlatmak isterim...
Mitolojide Merkür, namı diğer Hermes, Antik Yunan’da hırsızların, tüccarların, haber alışverişinde görevli kişilerin, sihirbazların, kumarbazların tanrısı olarak geçiyor. Tanrılar arasında hem en zeki hem de en kurnaz olan o. Babası Zeus onu kendi habercisi olarak atıyor. Hermes doğduğu andan itibaren de yeni şeyler yaratmaya başlıyor. İlk yarattığıysa bir enstrüman olan lir. Hermes’in hırsız olduğundan bahsetmiştim... Apollon’un öküzlerini de o çalıyor. Çaldığı belli olmasın diye de öküzler geri geri yürümüş gibi gösteriyor. Ve bunu çabucak yapıyor. Çünkü ayaklarında kanatlı sandaletler var.
O kadar hızlı seyahat eder ki rüzgârdan bile hızlı olduğu söylenir. Sadece kendi de değil, yolculara, özellikle de yolunu kaybedenlere yardım ediyor. Yine aynı şekilde gemicilerin de taşıdıkları ticari malların doğru limanlara ulaşmasına yardımcı oluyor.
Hermes’in yani Merkür’ün neleri temsil ettiğini şu kısacık mitolojik öyküden bile anlayabiliyoruz. Zekâ, ticaret, iletişim, seyahat, hırsızlık, haberleşme... İşte bu Merkür dört ayda bir üç hafta kadar geri hareket eder. Ve bu dönemde temsil ettiği konularda bir dizi aksaklık ve sorun meydana gelir.
Etkileri çoktan başladı!
Bu konuya derinlemesine dalmadan önce geri hareketle neyi ifade ettiğimizi açalım. Aslında hiçbir gezegen geri gitmez. Bu sadece hızıyla ilgilidir. Dünya merkezli bakış açımızla, Merkür’ün hızı düştüğünde onu geri gidiyormuş gibi zannederiz. Aslında sadece yavaşlamıştır. Bu dönemler önemlidir. Hatta hangi burçta geri gidiyorsa o burcun temsil ettiği özellikleri de işin içine katarak etkilerini düşünmek gerekir.
Haftaya Güneş ile Uranüs arasındaki sert etkileşimle başlıyoruz. Otorite figürleriyle çatışmamaya özen gösterin. Hayatınızda radikal değişiklikler yapma adına güçlü istekler duyabilirsiniz. Çok ani kararlar almaya eğilimli olabileceğiniz bir dönem; ancak gökyüzü bunun için hiç uygun değil.
Öfke patlamalarına karşı dikkatli olun. Kontrolsüz, orantısız tepkiler vermeyin. Sakin kalın. Perşembe günü Aslan burcunda zorlayıcı bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda başrol Mars’a ait. Benlik duygusunu ön plana çıkaran; tanınma, beğenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren bu enerji sizin yaratıcı yanınızı besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartılı, dikkat çekici davranmanıza neden olabilir.
Aslan dolunayında hem Mars hem de Jüpiter etkili olduğu için her şey büyüyecek ve kocaman olacak! Kavgalar da kazalar da çok büyüyebilir. Ama Aslan burcu bedenimizde kalbi sembolize eder. Hafta boyunca sevgiyi ve aşkı büyütmeye özen gösterin!
EĞLENMEK VE GÜLMEK İSTEYECEKSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta daha fazla eğlenmek ve gülmek isteyeceksiniz. Aşka kendinizi daha yakın hissedebilirsiniz. Yalnız parasal konular ve arkadaşlık ilişkilerinde gerginlikler söz konusu olabilir. Merkür arkadaşlıkları ilgilendiren alanda geri hareketine başlıyor. 22 Şubat’a kadar yanlış anlamalar ve planlarda ani değişiklikler yaşanabilir.
SAKİN KALMAK İÇİN ÇABALAMANIZ GEREKECEKBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Bu hafta odak noktanız eviniz ve aile ilişkileriniz olacak. Harekete geçebilir, taşınabilir, yer değiştirebilir, evinize yeni eşyalar alabilirsiniz. Ancak sakin kalmak pek kolay olmayabilir. Zira Mars burcunuzda seyahat ediyor. Bir yandan da Merkür kariyer alanınızda 22 Şubat’a dek geri hareket edecek. İletişim kazalarına dikkat!
Haftaya özgürlük çığlıkları atarak başlıyoruz. Jüpiter ile Uranüs arasındaki etkileşimle birlikte hayatınızda özgürleşmek istediğiniz alanlar neyse bunlar için harekete geçme zamanı olacak. Salı günü Güneş’in Kova burcuna geçişiyle gökyüzünde bir aylık Kova dönemi başlayacak. Bir ay boyunca odak noktamız, düşünce ve fikir özgürlüğü, insan hakları, uzay, teknolojik gelişmeler, dostluklar ve arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkiler olacak. Çarşamba günü dikkat edilmesi gereken bir gün; özellikle parasal konularda ani ve fevri hareket etmemekte fayda var. Mars ve Uranüs’ün birlikte hareket edişi, tepkilerimizi kontrol etmekte zorlanacağımıza hatta isyan bayraklarını çekeceğimize işaret ediyor. Perşembe gününe geldiğimizde Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Günün ana teması; lezzetli yemekler yemek, parasal konular, güven ihtiyacı. Bugün aşırı inatçı davranışlar ve başkalarına hoşgörüsüz davranışlar bizi zor duruma düşürebilir, dikkat! Cuma günüyse Jüpiter ile Mars arasında sert etkileşimle cesaretiniz oldukça yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden gelebileceksiniz, fakat abartılı davranışlardan da kaçınmanız yerinde olacaktır. Kibir ve bencillik bugünün olumsuz şartlarıdır, sizi zor duruma sokabilir. Cumartesi Venüs ile Neptün arasında güzel ilişkiyle zor başlayan haftayı mutlu tamamlayacaksınız. İlişkiler, aşk, estetik ve yaratıcılık gerektiren konularda şans sizden yana olacak.
Arkadaşlık zamanı
Koç ve Yükselen Koç
Önümüzdeki bir aylık dönemde hayatınızın merkezinde arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler, grup aktivitelerikonuları olacak.. Odak noktanız iş hayatından arkadaşlarınıza kaymaya başlayacak, daha çok sosyalleşebilecek, yeni arkadaşlar edinebilecek, arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebileceksiniz.
İş hayatına dikkat
Boğa ve Yükselen Boğa
Önümüzdeki bir aylık dönemde hayatınızın merkezinde iş, kariyer ve mesleki konular olacak . Bu bir aylık süreçte terfi alabilir, iş değiştirebilirsiniz. İş hayatınızda her adımınızla (doğu veya yanlış) görünür olacaksınız. Tüm ışıklar üzerinize çevrilmiş olacak. Eğer iş arıyorsanız pek havalı bir işe girebilirsiniz. İş hayatınız oldukça yoğun bir döneme giriyor.
Bu hafta Güneş artık Kova burcuna geçecek ve burada ortalama bir ay kadar seyahat edecek. Güneş bizim odaklandığımız konular, fiziksel anlamda ihtiyaçlarımız, hedeflerimiz ve amaçlarımızın ne olduğuyla ilgilidir. Güneş’in Kova burcuna geçişiyle birlikte önümüzdeki bir aylık süreçte ihtiyaçlarımızı, hedeflerimizi, amaçlarımızı bu burç karşılayacak demektir.
Kova burcu astrolojide şu başlıkları sembolize eder: Egonun ikinci planda kalması, hareket özgürlüğü, bilgi, özgürce kendini ifade etmek, her anlamda özgürlük, bilimsel konular, sosyal ilişkiler, dostluklar, hümanizm, idealist olmak, ileri teknoloji, yenilikler, icatlar, uydu yayınları, başkaldırı, asilik, yenilikçi her türlü konu, devrimci grup aktiviteleri, kibirli, ukala, marjinal her türlü konu ve kişiler, birey olmak, toplumsal konular, insan hakları, geleneksel olanı yıkmak, farklı olmak, havayolları, uzayla ilgili çalışmalar...
Güneş hava elementinden sabit nitelikteki Kova burcuna geçtiğinde atmosfer değişir. Daha fazla iletişim kurduğumuz, sosyal bağlarımıza önem verdiğimiz, özgürlük, bağımsızlık, eşitlik ve insan haklarıyla ilişkili konularda hassas olduğumuz bir süreç yaşarız. İdeallerimiz, prensip ve ilkelerimiz, düşünce ve siyasi görüşlerimiz ön plana çıkar. Daha objektif, rasyonel olabilir, işin içine duyguları karıştırmadan, kişisellik katmadan konulara ‘kuşbakışı’ yaklaşabiliriz. Genel anlamda arkadaşlıklar, ‘network’ çalışmaları, internet sitesi tasarımı veya aynı grupta olduğumuz kişilerle interaktif olmak, sosyal medya sitelerinde dolaşmak, internet paylaşımlarımız ve internetteki arkadaşlıklarımız bu süreçte önemli olur. Yine bu dönemde sosyal bilincimiz artar. Görüş ve düşüncelerimizi açık ve net olarak karşımızdakine aktarmak isteriz. Bazen de başkalarının ne düşündüğü umurumuzda olmadan özgür bir şekilde davranmak isteriz.
Sıradışı olaylar mümkün
Sıradışı konular, kişiler ve olaylarla karşılaşmak mümkündür. Orijinal, toplumun genelinden çok daha farklı giyinen, düşünen, davranan ve yaşayan kişiler göze daha çok çarpmaya başlar.
Bu dönemde teknoloji, bilim, astronomi, astroloji, buluşlar, ileri teknoloji ürünleri, robotlar, uçaklar ve havacılıkla ilgili haberler öne çıkabilir. Etnik konularla ilgilenebilirsiniz, eklektik bir dekorasyon tarzıyla evinizi dekore edebilirsiniz. Modern eşyalarla antikaların veya yöresel tarzların birbiriyle harmanlanmasıyla ortaya çıkan görünümle yaratıcı, orijinal tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Giyiminiz de daha sade ama sofistike bir tarzı yansıtabilir.
Güneş Kova burcuna geçtiğinde hayatımızda hafif hafif birtakım konulara isyan etmeye, özgürlüğümüzü elimize almak için planlar yapmaya başlayabiliriz. Amacımız daha çok özgür olmak, zincirlerden kurtulmaya çalışmak olacaktır. Eğer ki bunu kolay yoldan başaramazsak o zaman isyan etmeye, başkaldırmaya başlarız.
Bu hafta içinde, 13 Ocak’ta, 23 Derece Oğlak burcunda, Plüton’un başrol oynadığı ‘Plütonik’ bir yeni ay meydana gelecek. Yılın ilki. Oldukça sert ve zorlu bir yeni ayla başlıyoruz... Peki bu süreçte neler yaşanabilir; hem bireysel yaşamlarımızda, hem Türkiye hem de dünyada...
Oğlak burcu astrolojide disiplin, kurallar, sıkı çalışma, özveri, iş hayatı, mesafeli olma, yalnızlık, cimrilik, katı olma gibi temaları içeriyor. Bedenimizde de dizler, cilt, dişler, kemikler, eklemleri yönetiyor. Yeni ayın başrolündeki Plüton ise güç kazanmak, yok etmek ve yeni bir sistem-düzen kurmakla ilgilidir.
Demek ki bu yeni ay iş kurmak, işe odaklanmak, disiplinli çalışmak, kendimize çekidüzen vermemiz gereken konularda gerekli adımlar atmak, ciddiyetle halledilmesi gereken işlerin üzerine gitmek, iş hayatına ve para kazanmaya odaklanmak için iyi bir süreç. İş odaklı harekete geçebilir, projeler üretebilir, şirket kurabiliriz. İş hedeflerimizi belirleyip bununla ilgili aksiyon almak için çok ama çok uygundur. İş değiştirmek, iş yapış şeklinde değişimlere gitmek için de güzel bir dönem.
Ya işkoliklik ya istifa
Bu süreçte iş hayatımıza ilişkin gelişmeler yaşayabiliriz. Birtakım olaylara daha ciddi, kuralcı ve mesafeli yaklaşabiliriz. Yaptığımız işlerde daha mükemmeliyetçi olabiliriz. Pratik çözümlerle hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Sosyal olmak yerine yalnız kalmayı tercih edebiliriz. Görevlerimize sıkı sıkıya bağlı kalabilir, hatta bu süreçte fazla işkolik olabiliriz. Kontrol mekanizmamız her zamankinden daha güçlü bir şekilde çalışabilir. Duygular bu kadar geri plandayken melankoliye de elverişliyiz.
Yeni ay, Plütonik olduğu için biten şeyler konusunda daha fazla çabalama zamanı değil, onlarla yüzleşme ve veda etme zamanı. Bu gezegen güç de verir fakat bu gücü yanlış kullanmamak gerek. Konu Oğlak olunca para ve statü gücünden bahsediyoruz. Yaklaşan değişime direnmeyenler hem para hem de statü anlamında güçlenecek ama bazılarımız da bir güç sınavına gireceğiz. Elimizdeki sosyal ve ekonomik gücü nasıl kullandığımız önem kazanacak. İstifalar daha da artabilir. Yaptığınız işlere karşı tahammülünüz azalabilir. İş değiştirmeyi, belki istifa etmeyi düşünebilirsiniz.
Cildimize, dişlerimize dikkat
Pazartesi günü Ay Başak’ta. Bu dönemde her şeyin mükemmel olması için çok çaba sarf ederiz. Duygusal değil daha akılcı, mantıklı kararlar alma eğiliminde oluruz. Yaşamımızda dağınık, göze batan konuları düzenlemek için şahane bir dönem.
Salı günü Merkür’le Plüton birlikte hareket edecek. Bilgiye, gerçeklere ulaşmak için her yolu deneyebileceğimiz zamanlar. Bugün yapılan konuşmalar etkili olabilir, iz bırakabilir. Çok fazla eleştiri alabileceğiniz veya yapabileceğiniz bir gün... Dikkat edin, kalp kırmayın.
Çarşamba Ay, tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. İlişkiler, ortaklıklar için güzel bir gün. Estetik kaygılar artabilir, estetik dokunuşlar için çok uygun. Huzur, denge ihtiyacı artar, yüksek sesli her şey rahatsız edebilir. Adalet kavramı öne çıkabilir. Gelişen olaylara karşı iyimser yaklaşımlar sergileriz.
Perşembe günü harekete geçmeyi sembolize eden Mars, Boğa burcuna geçecek ve 4 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars kötücül gezegenlerden biridir. Boğa’nın temsil ettiği tembellik, ağırkanlılık, parasal konular stres alanına dönüşebilir. Sağlıkta boyun ve boğaz bölgesine dikkat. Cinsel enerjinin arttığı bir dönem bizleri bekliyor. Bu dönem güvenlik duygusunu yaratmak çok kolay olmayabilir, huzur çok kolay bir şekilde kaçabilir.
Cuma günü ilişkileri sembolize eden Venüs, Oğlak burcuna geçecek ve 31 Ocak’a kadar orada seyahat edecek. İlişkiler ve aşk konusu romantizmden çok bir sorumluluğa dönüşebilir. Artık sevgi için emek harcama, sabır gösterme zamanı! Bununla birlikte ilişkiler arenasında kendimizi yetersiz hissetmemiz mümkün.
Cumartesi Venüs’le Mars arasında çok güzel bir görünüm olacak. Flört etmek, beğendiğiniz kişiye açılmak, ilişki başlatmak için harika zamanlar. Cinsel anlamda istekler artabilir, ruhumuz bu günlerde biraz daha hovarda olabilir. Aşk için en güzel günlerden biri.,
KARİYERDE DESTEKLEYİCİ ETKİLERKoç (21 Mart-19 Nisan)
O hiç sevmediğiniz, okudukça insanın sinirlerini bozan ‘yeni dünya düzeni’ şimdi başlıyor. Enteresan bir yıla girdik. Zira 21 Aralık’ta gözler Jüpiter ile Satürn’ün bir araya gelişine çevrildi. Satürn’ün mitolojik hikâyesinde karşımıza zamanın tanrısı Kronos çıkıyor, Jüpiter’deyse tanrıların tanrısı Zeus ile karşılaşıyoruz. Bu ikilinin döngüsel ilişkisi önümüzdeki çağları anlatıyor bize.
Astrolojinin temeli elementlerdir: Ateş, hava, toprak ve su. Yunan felsefesi de dört element doktrinine dayanır: Ahlak (ateş), estetik ve ruh (su), akıl (hava) ve fiziksel her şey (toprak)... Sümerlilerde de tanrılar bu dört elemente karşılık gelirdi. Jüpiter ve Satürn’ün aralarındaki döngüler de bunlarla ilgili. 20 yılda bir Jüpiter ve Satürn bir araya gelirler. 10 defa bir araya geldiklerindeyse 200 yıllık büyük döngüleri oluşur. 200 yıllık her döngü bir elementle ilişkilendirilir. 200 yıl hava, 200 yıl su, 200 yıl toprak, 200 yıl ateş gibi...
Tarihi bir durum
Küçük döngüler hep aynı elementte olur. Sadece büyük döngülerinin dokuzuncu bir araya gelişleri farklı bir elementte meydana gelir ve bir kırılım yaşanır. 20 yıl sonra, tekrar bir araya geldiklerindeyse bir önceki, yani ilk sekiz seferdeki elementte buluşarak döngüyü tamamlarlar. Bu büyük döngüler genelde ya savaşla, ya hastalıkla, ya bir icatla ya da keşifle tamamlanır. 21 Aralık 2020’de toprak elementi döngüsü bitti. Hava elementinin 200 yıllık zamanı başladı. Tarihi bir duruma tanıklık ediyoruz.
Toprak; para, mülkiyet, hukuk, sınırlar, kapitalizm, elde etme duygusu, iktidar, tabiat ve doğayla ilgilidir. Yaklaşık 180 yıl her şey yolunda gibiydi. 20 yıl önce Satürn ve Jüpiter, ‘fragman niyetine’ hava elementinde bir araya gelerek toprak döngüsünü bozdu. 2000’e girdikten sonra toprak elementinin temsil ettiği konularda büyük yozlaşmalar başladı ki bu çok normal. Bir döngü biterken çürümeli ve bozulmalı ki yeni döngüye hızlı ve çabuk adapte olalım. Yeni perde hava elementiyle açıldı. Hava elementi astrolojik olarak aklı, bilimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü, teknolojiyi ve dijital temaları temsil eder. Yaratıcılık ve entelektüel çabaya değer verir.
2021’de eski dünyadan kopamayanlarla ‘yeni dünya düzencileri’ arasında büyük bir kargaşa ve kaos çıkabilir. Ama ilginçtir, salgından birkaç ay sonra “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganları atılmaya başlamıştı bile. Çok iyi hazırlanmış bir senaryonun hayata geçişi gibi adeta... Daha önce hava elementi çağı yaşanmadı mı diye sorabilirsiniz. Elbette. 1200’lü yıllara denk bu dönemde tarihin akışını değiştiren çok önemli olaylar meydana geldi.
Sinirlerinize hâkim olun, her söylenene inanmayın
Haftaya Venüs’ün Kova burcuna geçişiyle başlıyoruz. Bu seyahat 25 Şubat’a kadar devam edecek. İlişkilerin kalitesi değişiyor. Zekâ hepimize daha çekici gelmeye başlayacak. Özellikle Kova, Aslan, Terazi burcundakiler ve yükseleni bu burçlardan olanlar aşk konusunda daha şanslı.
Salı günü Mars ve Güneş arasında sert bir görünüm var. Sinirlerimize hâkim olmamız pek kolay olmayabilir. Her şeyi kişiliğimize söylenmiş bir söz gibi algılayıp savaş açabiliriz. Patronlarla veya hayatımızda patron görevi gören kimselerle ilişkiler stresli seyredebilir.
Çarşamba ay günün büyük bir çoğunluğunu boşlukta geçirecek, 16.14’e kadar. Yani işler askıda kalabilir, istediğiniz sonuca ulaşmakta zorlanabilirsiniz.
Perşembe günü Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. O gün biraz daha gizlilik içinde hareket edebilir; banka işleri, borçlar, vergiler gibi konulara eğilebilirsiniz.
Cuma, Güneş’in Ay düğümleriyle güzel bir etkileşimi olacak. İstediğiniz her türlü bilgiye kolayca ulaşabileceksiniz, gün içinde iletişim çok hızlı akacak. Ama Merkür’ün de geri harekette olduğunu unutmayarak her şeye hemen inanmayın.
Cumartesi, Venüs ve Satürn birlikte hareket edecek. Ne yazık ki pek mutlulukla dolu bir gün değil. İlişkilerde sorunların masaya yatırılması, bir şeylerin zevk vermemesi gibi bir etki yaratır. Özellikle evinizde saçınızı boyayacak veya estetikle ilgili bir şeyler yapacaksanız cumartesiyi seçmemelisiniz.
Akrepler yeni eşya alabilir. İkizler burcundakiler çevrimiçi flörte açık. Oğlakların paradan yana yüzü gülüyor. Teraziler çocuklarıyla mutlu bir döneme giriyor. Başaklar şekere dikkat etmeli.
ARKADAŞINIZ SİZİN İÇİN ÇÖPÇATANLIK YAPABİLİR
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Sosyal ilişkileriniz önem kazanacak. Bir yandan arkadaşlarınızla zaman geçirmek, diğer yandan onların sorunlarına çözümler üretmek isteyebilirsiniz. Eğer hayatınızda özel biri yoksa sosyal çevrenizden biriyle yakınlaşabilirsiniz. Ya da bir arkadaşınız sizin için çöpçatanlık yapabilir.
KARİYERİNİZDE YARATICI GÜNLER...
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Venüs geçişiyle kariyerinizle ilgili konularda daha yaratıcı olacağınız bir dönem başlıyor. Özellikle kadınlardan alacağınız destekler artarken işinizde daha mutlu olabileceksiniz. Eğer özel hayatınızda kimse yoksa flörtleriniz daha çok iş vasıtasıyla gelebilir, ortaya romantik birliktelikler çıkabilir.
SEYAHAT İÇİN BAZI ADIMLAR ATABİLİRSİNİZ
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Her ne kadar şu an karantina önlemleri sürse de sanıyorum siz özlediğiniz seyahatleri yapmak için bazı adımlar atmaya başlıyorsunuz. Yurtdışıyla ilgili konularda mutlu edecek gelişmeler söz konusu olabilir. Sizden uzakta olan kişilerle teknolojinin nimetlerinden faydalanarak flört de edebilirsiniz.
UKALA VE KİBİRLİ TAVIRLARA DİKKAT!
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Mutluluk konuları finansal konularla birleşiyor. Beklediğiniz krediye onay gelebilir, eşinizin finansal durumuna ilişkin güzel gelişmeler yaşanabilir. Yalnız özel hayatınızda krizlere biraz dikkat! Ukala tavırlar ve kibirli hareketler kriz yaratabilir. Ortak girişimlerinizle elde ettiğiniz gelirlerde sevindirici gelişmeler olabilir.
İLİŞKİLERDE VE ORTAKLIKLARDA MUTLU OLMA ZAMANI
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Özel hayatınızda ve ortaklıklarınızda güzel gelişmeler meydana gelmeye başlıyor. Ortağınızın veya birlikte olduğunuz kişinin tavırları daha uyumlu, romantik, yapıcı olacak. Yalnızsanız, beğendiğiniz kişinin peşinden siz koşacakmışsınız gibi duruyor. İlişkilerde, ortaklıklarda mutlu olma zamanı.
GÜZELLEŞME VE ZAYIFLAMA DÖNEMİ
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Bu hafta Venüs burç değiştirerek Kova burcuna geçiyor. Bu dönem güzelleşmek ve zayıflamak için doğru zaman olabilir. Şekerli gıdalara çok dikkat edin! Eğer yalnızsanız iş arkadaşlarınız sizin için çöpçatanlığa başvurabilirler. İş ortamınızı mutluluk veren bir alana dönüştürmek adına ufak tefek alışverişler yapabilirsiniz.
ROMANTİK KARŞILAŞMALAR ARTACAK
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Aşkın kapıları sizler için aralanıyor. Venüs aşk evinize girerek 25 Şubat’a kadar romantik karşılaşmaları arttıracak. Eğer çocuğunuz varsa onun hayatıyla ilgili sizi mutlu edecek gelişmeler de söz konusu. Ya da belki çocuk sahibi olmak gibi bir isteğiniz varsa bu konuda mutluluk verici bir sürece girebilirsiniz.
YENİ EVE GEÇMEK İÇİN ACELE ETMEYİN
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Venüs’ün burç değiştirmesiyle evinizi güzelleştirmek adına güzel adımlar atabilirsiniz. Yeni eşyalar, yeni renkler, yeni objeler… Belki yeni bir eve geçme gibi bir niyetiniz de olabilir ama bu konuda acele etmeyin. Zira Merkür’ün geri hareketi devam ediyor. Aile içinde huzuru ve mutluluğu yakalamak daha kolay olacak.
YAKIN ÇEVRENİZLE EĞLENCELİ ZAMANLAR...
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Size keyif verecek bir şeyler okumak ve öğrenmek için güzel bir zaman. Kardeşlerle, komşularla, yakın çevrenizle daha eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Malum koronavirüs illeti devam ediyor, önlemlerinizi de almayı elbette ihmal etmeyin. Belki yurt içinde 1-2 günlüğüne bir yerlere kaçmak için planlar da yapabilirsiniz.
PARASAL MESELELERDE GELİŞMELER OLABİLİR
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Paranızı mutluluk için harcama zamanı başlıyor. Parasal konularda yüzünüzü güldürecek gelişmeler bekleyebilirsiniz. Ama elektronik eşya almak için ay sonunu beklemelisiniz. Çünkü Merkür’ün geri hareketi ne yazık ki devam ediyor. Satılmasını istediğiniz bir şey varsa rahatlıkla elden çıkarabilirsiniz.
PEŞİNDE KOŞMAYACAKSINIZ, AŞK SİZE GELECEK
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Venüs 25 Şubat’a kadar burcunuzda seyahat ederken hem güzellikle ilgili konularda, hem ilişkilerde hem de parasal konularda yüzünüz epey gülecek belli ki. Siz aşkın peşinde koşmayacaksınız, aşk sizin ayağınıza gelecek. Mevcut ilişkinizde de daha romantik ve keyifli zamanlar sizleri bekliyor.
MUTSUZ EDEN KONULARLA İLGİLİ DESTEK ALIN
Balık (19 Şubat-20 Mart)
İç dünyanızda sizi mutsuz eden ne varsa bunlarla ilgili destek almak ve çalışmalar yapmak için en ideal zaman. Ama ne var ki özel hayatınızda işler pek de istediğiniz gibi gitmeyebilir veya aşkınıza belki karşılık bulamayabilirsiniz. Özel hayatınızda ciddi bir özgürlük sınavı verebilirsiniz.
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