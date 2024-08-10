Şimdi sakin kalma zamanı

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Mars ve Satürn iki hafta süresince kare açı yapacak, yani sert etkileşimde olacak. Ve bu sürece büyüteç gezengen Jüpiter de dahil olacak. Ayrıca iletişim gezegeni Merkür de geri harekette. Önümüzdeki iki hafta boyunca sakin kalmayı becermemiz lazım. Ağustosun bu dönemi yılın en sert zamanlarından biri. Bakalım bu stresli günler hangi gelişmelere gebe?

Bugün Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Ay, Akrep günlerinde psişik radarımız açık olur. Bu avantajı kullanarak hem kendimiz hem yakın çevremizin çözüm bekleyen sorunları varsa paylaşabiliriz. Akrep paylaşmakla ilgilidir; sevgiyi, aşkı, tutkuyu, parayı ve elbette kalpten sevdiklerinizin acılarını... Tutkulu Akrep ile tensel zevklere dalabiliriz. Cinsel enerjisi yüksek bir gün olacak. Gizemlerle ilgilenmek, bu tür film seyretmek için uygun bir gün.

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Yarın Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Mars ile Jüpiter birlikte hareket edecek. Etki süresi 5 gün. İnançlar, felsefi konular üzerinde tartışmalar yapılabilir. Spora başlamak için ideal zaman. Maceracı işlere girişmek, risk almak için de güzel bir gün. Alım-satım işlerimiz varsa bu günlerde halledebiliriz. İş hayatında rekabetten keyif alabiliriz. Ticari girişimler ve yurtdışı bağlantılı her türlü iş için uygun.

Salı günü Ay 11.59 ile 13.00 arası Akrep burcunda boşlukta olacak, akabinde Yay burcuna geçecek. Mars ile Satürn arasında kare açı oluşacak. Etki süresi 5 gün. Otorite figürleriyle gerginlikler meydana gelebilir. Engellenebiliriz, cesaretimiz kırılabilir. İş girişimleri için ikna süreci gerekiyorsa, çok uygun zaman değil. Düşman kazanabilir veya düşmanca davranışlarla karşılaşabiliriz. Özellikle patronlarla sorunlar meydana gelebilir. Kavgalı ortamlardan uzak durmalıyız. Tansiyon, kanla ilgili rahatsızlıklar, kurdeşen, iltihap gibi sağlık sorunları meydana gelebilir, dişler ve kemikler kırılgandır.

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MACERA İÇİN ENERJİ MÜSAİT

Çarşamba günü Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Güneş ile Şiron arasında sekstil açı oluşacak. Etki süresi 2 gün. İçsel yaraları iyileştirme fırsatları ortaya çıkabilir. Geçmişte yaşanan acıları kabul etme şansı bulabiliriz. İçsel yaralarımıza daha anlayışlı bir yaklaşım geliştirme ve başkalarının acılarına daha hassas tepki verme eğiliminde olabiliriz. Kendimizi daha iyi ifade etme fırsatı bulabiliriz.

Perşembe Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek.19.51 ile 20.51 arasında Yay burcunda boşlukta olacak, sonra Oğlak burcuna geçecek. Yabancılarla alakalı uzak yolculuklar, ticari bağlantılarla ilgili konular gündeme gelebilir. Yeni yerler, mekânlar keşfetmek ve ufkumuzu genişleten bilgi ve belgelere ulaşmak için fırsatımız olacak. Açık, ferah mekânlara gitmek, yeni sokaklar keşfetmek ve macera için müsait enerji var.

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Cuma Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Merkür ile Uranüs arasında kare açı oluşacak. Etki süresi 4 gün. Bu günlerde bilmediğimiz elektronik aletleri tamir etmeye kalkmamalıyız. Konsantrasyon eksikliği nedeniyle insanları dinlemeyebiliriz. Kime ne şekilde şaka yapacağımıza dikkat etmeliyiz. Şoke edici haberler alabilir, beklenmedik olaylar nedeniyle planlarımızı değiştirmek zorunda kalabiliriz. Cesur açıklamalar yapmadan önce iki kez düşünmek gerek.

17 Ağustos Cumartesi Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. 23.42 itibariyle boşlukta olacak. Güneş ile Uranüs arasında kare açı oluşacak. Etki süresi 3 gün. Otorite figürleriyle çatışabilir, asice davranmak isteyebiliriz. Öfke patlamalarına karşı dikkatli olmalıyız. Özgürleşmek istediğimiz alanlara yönelmeli ve ne yapacaksak, sakin yapmalıyız. Bazılarımız aniden istifa edebilir, bazılarımız aniden ilişkilerini sonlandırabilir. Dengesizce davranmaya eğilimli olabiliriz.

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BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Arkadan dönen oyunlar, dedikodular kulağınıza gelebilir

Bu hafta sınavınız iletişim. Kimlerle nasıl iletişim kurduğunuza, kullandığınız iletişim gereçlerine dikkat edin. Hem diliniz hem zihniniz oldukça sabırsız ve provokatif olabilir. Komşular, kardeşler, kuzenlerle ortak bir paydada buluşmak kolay değil. Arkanızdan dönen oyunlar, çirkin dedikodular kulağınıza gelebilir. Yalnızlıktan keyif almaya çalışarak geçirin bu haftayı.

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Sürpriz kayıplar, ani harcamalar söz konusu

Finansal açıdan risk almak için uygun bir hafta değil. Maddi anlamda sizi pek mutlu etmeyecek gelişmeler yaşanabilir. Sürpriz kayıplar ya da ani harcamalar söz konusu olabilir. Bu hafta dostluklar ve arkadaşlıklar ciddi bir sınavdan geçebilir. Sosyal ilişkiler açısından hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Ya da bir arkadaşınız bazı konularda size direnç gösterebilir.

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İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Risk almayın, öfkenize hâkim olmaya çalışın

Sabrınızın adeta testten geçeceği bir hafta. Hayatınızı riske atacak sporlardan, davranışlardan uzak durun. Kazalara açık bir haftadasınız. Risk almak için hiç uygun bir hafta değil. Özellikle kariyerinizle ilgili konularda bazı hayal kırıklıkları, engeller, sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Öfkenize hâkim olmazsanız, iş konusunda büyük bir krizle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Yazışmalarınıza, iletişim dilinize çok dikkat edin

Hafta boyunca sağlığınıza ekstra dikkat etmenizde fayda var. Bağışıklığınızı güçlü tutun. Bazı kötülüklerle arkanızdan dönen oyunlar veya dedikodular huzurunuzu kaçırabilir. Koşulları lütfen zorlamayın. Yurtdışı, yabancılar, eğitim, yayıncılık, resmi birtakım işlerde pürüzler, engeller, sorunlar meydana gelebilir. Hafta boyunca yazışmalarınıza, iletişim dilinize çok dikkat edin.

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Yakın çevrenize tahammülünüz olmayabilir

Sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar bu hafta sinirlerinizi bozabilir, bazı yakın çevrenizdeki kimselere karşı tahammülünüz olmayabilir. Banka, vergi, krediler, miras, nafaka gibi işlerde veya beklediğiniz birtakım ödemelerde gecikmeler, sorunlar meydana gelebilir. Maddi anlamda risk almak veya birilerine borç vermek için uygun olmayabilir. Krediniz onaylanmayabilir.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

İş konusunda ciddi anlamda sabrınız sınanabilir

Özellikle kariyerinizle ilgili değişikliğe gitmek, risk almak, rutini kırmak isteyebilirsiniz. Ama o hafta bu hafta değil. İş konusunda ciddi anlamda sabrınız sınanabilir, yöneticilerle ilişkileri yönetmek pek kolay olmayabilir. İkili ilişkiler veya ortaklık işlerinde beklentileriniz yeteri kadar karşılanmayabilir. Bu konularda bazı engeller, aşmanız gereken zorluklar söz konusu olabilir.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Sağlığınıza daha fazla özen gösterin

Yurtdışı, eğitim, varsa sınavlar, pasaport işleri, resmi ve hukuksal konularda, medyayla ilgili alanlarda sabırsız tavrınız işleri çok daha zor bir hale getirebilir. Bu konularda risk almadan, temkinli bir şekilde hareket etmekte ve kimseyle papaz olmamakta fayda var. Sağlığınıza daha fazla özen gösterin. İş arkadaşlarınızdan beklentilerinizi düşürün, hayal kırıklığı yaşamayın.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Sizin beğendiğiniz sizi beğenmeyebilir, planlar bozulabilir

Ortaklaşa işlerden elde edilen gelirler, krediler, vergiler, miras, sponsorluklar gibi konularda beklenmedik sevimsiz sürprizler söz konusu. Bu konularda kayıplar, gerginlikler olabilir. Özel hayatınızda da yapmak istedikleriniz engellenebilir, planlar son dakikada sekteye uğrayabilir, sizin beğendiğiniz sizi beğenmeyebilir. Finansal konularda dürtüsel hareket etme zamanı değil.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Dürtüsel çıkışlar ilişkilerde risk yaratabilir

İlişkiler ve ortaklıklarda tahammülünüz epey az olabilir. Dürtüsel çıkışlar, ilişkilerde gereksiz riskler, tehlikeli durumlar yaratabilir. Bir kaşık suda fırtına çıkarmayın. Bazı anlaşmalar bozulabilir. Ailevi konularda sorumluluklar artarken bazı beklentileriniz karşılanmayabilir. Taşınmak için uygun zaman olmayabilir. Aile içinde sağlık, özellikle tansiyonla ilgili sorunlar meydana gelebilir.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

İlişkilerinizi dikkatli yönetin, maddi kayıplar yaşanmasın

Birlikte çalıştığınız veya iş yaptığınız kişilerle ilişkileri çok dikkatli yönetmelisiniz. Yoksa maddi bir kayıp söz konusu olabilir. Hafta boyunca boğaz, boyun, ses telleri hassaslaşabilir. İş ortamınızda sabırsız ve düşünmeden hareket edebilirsiniz. Yakın çevreniz, komşularınız, kardeşlerinizle ilişkilerinizde beklentiyi düşük tutun. İletişim gereçleri bozulabilir, sorunlar ortaya çıkabilir.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Finansal konularda beklentilerinizi düşürün

Hem finansal konularda hem de özel hayatınızda riskler almak için uygun bir hafta değil. Flörtleşirken kavga etmeyin. Bu hafta borsa gibi spekülatif alanlarda adım atarken ekstra dikkat edin. Beklenmedik masraflar çıkabilir, maddi anlamda beklentilerinizi düşürmenizde fayda var. Kendinizi değersiz hissedeceğiniz ortamlardan ve kişilerden de hızla uzaklaşın.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Kendi kendinize baskı kurmayın, sorumluluk almayın

Aile içinde bir sabır sınavı verebilirsiniz. Ev içinde ilişkileri yönetmek bu hafta hiç kolay olmayabilir. Ailede sağlık sorunları, ev içi kazalar, ev ve aileye ilişkin problemler meydana gelebilir. Taşınmak büyük bir stres yaratabilir hatta bazı iplerin kopmasına neden olabilir. Kendi kendinize baskı kurmayın, kendinizi gereksiz yere eleştirmeyin. Taşıyabileceğinizden daha fazla sorumluluk altına girmeyin.