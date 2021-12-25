Şifalanma zamanı

Oldukça yoğun bir haftaya giriyoruz. Bir yandan Mars burç değiştirerek Yay burcuna geçecek, diğer yandan Merkür 14 Aralık itibariyle Oğlak burcunda ilerlemeye başlayacak. Bol aksiyonlu zamanlar bizi bekliyor.

Mars 13 Aralık Pazartesi itibariyle Yay burcuna geçiyor, 25 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem hoşgörülü davranmakta zorlanabiliriz. Düşünmeden risk almaya daha eğilimli olabiliriz, fanatikçe, abartılı davranışlar sergileyebiliriz. Hayatımızı riske atabilecek davranışlardan ve kararlardan uzak durmakta yarar var, en azından ani kararlardan önce bir gece üstüne yatıp düşünelim. Bu ara hayatın anlamını sorgulamak ve hedefler belirlemek için harika bir dönem. Çok hızlı ve seri hareket etmeye çalışmaktan dağılabiliriz, dikkatli olmak gerek.

14 Aralık Salı günü Merkür Oğlak burcuna geçiyor, sene sonuna kadar da burada kalacak. Planlama yapmak, bütçe çıkarmak, gelecek hedeflerine odaklanmak mümkün. Bu dönemde iş ve kariyer konularına, finansal ve yatırım alanlarına bu perspektifle yaklaşabilirsiniz. Maddi açıdan doğru ve temkinli adımlar atabilirsiniz.

15 Aralık Çarşamba, Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Tatlı ve hamur işlerinin tadını çıkaracağız. Hepimiz ağzının tadını bilen birer gurme kesilebiliriz. Ay Boğa günlerinde durumları pratik ve somut bir bakış açısıyla ele alırız. Paranın değerini biliriz. Anın tadını çıkarmak, bedenimizle mutlu olmak, masaj yaptırmak, koku ve tat alma duyularımızı harekete geçiren şeylerle uğraşmak, siesta yapmak, doğadan zevk almak, ayakları uzatıp TV karşısında çerezler eşliğinde takılmak, müzik dinlemek, rahat bir koltuğa yayılmak bugün yapabileceğimiz faaliyetlerden… Bahçe ve toprak işleriyle ilgilenebilir, çiçek ekebilir saksıların topraklarını değiştirebilirsiniz. Parayla ilgili görüşmeler yapmak, para işlerini halletmek, sorunlara çözümler bulmak için de güzel bir gün.

16 Aralık Perşembe, Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Günün ana teması sessizlik, sakinlik, huzur olacak. Dinlenebilir, tembellik yapabilir, yaşamımızda sağlam olmasını istediğimiz adımları atabiliriz. Üretime geçebilir, iş-proje üretebiliriz, yalnız koşullarımızı riske atmayı tercih etmeyeceğimiz bir gün. Parayla ilgili konuları halledebilir, zam isteyebiliriz. Boğaz bölgesi hassastır; tutulma, ses kısıklığı, şişlikler, iltihaplara dikkat! İlişkileri sağlamlaştırmak, gelecek planları yapmak için çok uygun bir gün. Sakin, dingin, ayakları yere basar bir ruh halinde kendimizi şımartmak isteyebiliriz.

17 Aralık Cuma, Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Oldukça hareketli bir gün, tüm iletişim kanallarıyla aktif iletişim zamanı… Önemli haberler alınıp verilebilir. Aynı anda birden çok işle ilgilenebiliriz ama odaklanma sorunu olabilir. Duygusal, özel hayata dair önemli konuşmalar yapmak, kararlar almak için uygun vakitler değil. Araştırma, eğitimle ilgili konularda başarı yakalama oranımız yüksek. Derinlik, zaman ve sabır isteyen konularda başarı şansımız oldukça düşük olabilir. Dışarı çıkmak, arkadaşlarla takılmak, sosyalleşmek, uzun sohbetler etmek için süper bir gün olabilir. Çenemiz düşük olacaktır. Kararsızlıklar sıkıntı yaratabilir, aman dikkat! Omuzlar tutulabilir, solunumla ilgili sıkıntı yaşayabiliriz, bronşlarımız hassas olabilir.

18 Aralık Cumartesi, Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Venüs bugün itibariyle geri hareket etmeye başlıyor ve bu retro tam 42 gün sürecek. Eski sevgililer, eski partnerlerin sık sık gündeme gelebileceği bir dönem başlıyor. Yeni ortaklıklar kurmak, ortak işlere girişmek için de çok uygun bir dönem değil. Beklentileriniz, istekleriniz, hedefleriniz geri hareket bittikten sonra değişebilir, pişman olabilirsiniz. Eğer ki bu dönem mevcut ilişkinizde ayrılık yaşarsanız, retro bitene kadar yeniden barışırsınız, çok endişe etmeyin. Estetik ve güzellikle ilgili konulara bu dönem bitene kadar ara vermek iyi olabilir.

19 Aralık Pazar