Şifa dolu yeniay

2 Mart Çarşamba günü Balık burcunun 12’nci derecesinde başrolde Jüpiter’in olduğu yeniay meydana gelecek. Bu dönemde manevi konulara ilgimiz artabilir, huzura ihtiyaç duyabiliriz.
Bu hafta yeniayın Balık burcunda olması bu burcun temsil ettiği konularla haşır neşir olacağımıza işaret ediyor. Astrolojide Balık burcu; hayaller, kendini adama, yalnız kalma, bilinçaltı, korkular, yaratıcılık, sanat, aldanma, kandırılma, gerçeklerden uzaklaşma, rüyalar, inançlar, maneviyat, ruhsal konular, spiritüel temalar, fedakârlık ve kurban olmakla ilgilidir.
Jüpiter ise fırsatlar, şanslar, akademik konular, eğitim, yayıncılık, seyahatler ve yurtdışıyla ilgili işleri temsil eder.
Balık dönemleri manevi konulara ilgi artar, sanat ve yaratıcılık güçlü bir şekilde gündemimizdedir. İçsel bir engele veya inada takılmadan kolayca affeder, hatta kabule geçeriz.
Büyüteç etkisine dikkat
Yalnız kalma, sessizlik ve huzur ihtiyacımız artar. Her türlü bilinçaltı çalışmaları yapmak, spiritüel konularla ilgilenmek ve meditasyon için de uygun bir süreçtir. Sezgilerimizin güçlendiği, rüyalarımızın sık sık etkisinde kaldığımız bir zaman dilimini de anlatır. Kafalar biraz ‘leyla gibi’ olacağı için konsantrasyon sorunları, hesap hataları, dalgınlıklar ve unutkanlıklar söz konusu olabilir. Not alarak çalışmak gerekebilir.
Bizi başkalarının ihtiyaçlarına hassasiyetle yaklaşacağımız, yardım edeceğimiz ve merhamet gibi duygularda da yükselişlerin olabileceği bir yeniay süreci bekliyor.
Yaratıcı çalışmalar yapabilir, hobiler edinebiliriz. İşin içinde Jüpiter olduğu ndan parasal, ruhsal ya da aşk ve yaratıcılık konularında büyük fırsatlar ve şanslar söz konusu. Ruhsal açıdan şifalanma ve iyileşme gibi konularda oldukça şanslıyız. Paramızın bereketi, ruhumuzun zenginliği de bu yeniay sürecinde artabilir. Öte yandan Jüpiter’in büyüteç etkisiyle duygusal tepkilerimiz artabilir, dikkatli olmakta fayda var. Sağlık açısından genel olarak ayaklar, ayak bilekleri ve bağışıklık sistemimiz önemli olacak. Ayak sağlığımıza dikkat etmekte ve bağışıklığı güçlü tutmakta fayda var. Balık burcunun 12’nci derecesi ayaklardaki kas yapılarına işaret etmekte. Ayak burkulmalarına dikkat etmeliyiz. Ayaklarımızı çok fazla yormamalıyız.
Balık burcu dünya astrolojisine göre; denizler, deniz taşıtları, sanatçılar, kendini adayanlar, inançlar, dini yerler ve bölgeler, alkol ve uyuşturucu gibi temaları temsil eder. Bu sefer işin içinde Jüpiter de olduğundan; eğitim, yayıncılık, spor, akademik ve ticari konular da etkilenecektir. Ve Jüpiter’in astrolojide hem evrensel finans göstergesi olduğunu hem de büyüteç etkisi yaptığını unutmamamız gerekir. Yani bu
Balık yeniayında meydana gelebilecek her türlü konu büyütülmeye ve abartılmaya çok müsait olacak.
Jüpiter şifa ve iyileşmeyle ilgilidir. Balık’la birleştiğinde dünyada hızla artan iyileşme oranları ve şifaya kavuşma gibi gelişmeleri görebiliriz. Ruhsal konularla ve bu alanda isim yapmış kişilerle ilgili haberler okuyabiliriz.
Bu yeniay zamanı sis, sel ve yağışların normalden çok daha fazla olmasını bekleyebiliriz. Ana tema denizler olacaktır. Deniz ve deniz taşıtlarıyla ilgili çok önemli olaylar olmasını bekleyebiliriz. Özellikle yardım malzemesi taşıyan gemiler hakkında… Bunlar, alkol ve uyuşturucu taşıyan gemiler de olabilir.
Deniz kazalarında ve boğulma haberlerinde de artışlar söz konusu olabilir. Özellikle güçlü sabit yıldızların da etkisiyle zehirlenme vakaları artabilir.
Din adamları, dini yerler, dini temalar güçlü bir şekilde vurgulanacak. Dünyada inanç ve dinle ilgili konulardan yana çok önemli gündemler yaşanabilir. Denizlerin temizliği, denizlerdeki canlılık oranlarıyla ilgili araştırmalar ve açıklamalar yapılabilir. Su sporlarıyla ilgili haberler ve başarılar söz konusu olabilir.
Türkiye arabuluculuk yapabilir
Yeniayın Ankara’ya göre çıkarılan haritasında Terazi burcu yükseliyor. Terazi; adalet, hukuk, hakemler ve arabulucularla ilgilidir. Ülkemizde hukuki arayışlarla ilgili önemli gündemler oluşabilir.
Türkiye, Terazi burcunun arabulucu yönüyle belki de Rusya-Ukrayna arasında çok önemli adımlar atılmasını sağlayabilir. Rusya için 2022 hareketli geçecek gibi görünüyor. Özellikle 1-4 Mart tarihlerine dikkat çekmek istiyorum, zira gökyüzünde savaşları, yangınları ve patlamaları temsil eden iki gezegen, Mars ve Plüton yan yana geliyor. Bu tarihleri tehlikeli buluyorum.
Yeniay muhalefet açısından da oldukça önemli, çünkü Terazi ülke haritasında muhalefete işaret eden bir alanı temsil ediyor. Muhalefetin ekonomik konularda yapacağı açıklamalar, atacağı adımlar oldukça önemli olabilecek.
Yeniay 6’ncı evde meydana gelecek. Sağlık sektörü, işçi ve emeklilerle ilgili müjdeli gelişmeler olabilir. Sağlık turizminin hızlanması, Türk aşısının kullanımı, ilaçların fayda etmesiyle ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir.
Türkiye’nin doğum haritasında bu yeniay Uranüs’ün tam üstünde meydana geliyor. Uranüs; bilimsel ve teknolojik gelişmeler, uzay, havacılık, teknoloji, skandallar ve özgürlüklerle ilgilidir.
Öncelikle teknoloji ve dijital konularla ilgili önemli gelişmeler, yatırımlar, açıklamalar meydana gelebilir. Dijital paralarla ilgili yeni düzenleme haberleri söz konusu olabilir.
Şifa dolu yeniay
2 Mart Çarşamba günü Balık burcunun 12’nci derecesinde başrolde Jüpiter’in olduğu yeniay meydana gelecek. Bu dönemde manevi konulara ilgimiz artabilir, huzura ihtiyaç duyabiliriz.
Bu hafta yeniayın Balık burcunda olması bu burcun temsil ettiği konularla haşır neşir olacağımıza işaret ediyor. Astrolojide Balık burcu; hayaller, kendini adama, yalnız kalma, bilinçaltı, korkular, yaratıcılık, sanat, aldanma, kandırılma, gerçeklerden uzaklaşma, rüyalar, inançlar, maneviyat, ruhsal konular, spiritüel temalar, fedakârlık ve kurban olmakla ilgilidir.
Jüpiter ise fırsatlar, şanslar, akademik konular, eğitim, yayıncılık, seyahatler ve yurtdışıyla ilgili işleri temsil eder.
Balık dönemleri manevi konulara ilgi artar, sanat ve yaratıcılık güçlü bir şekilde gündemimizdedir. İçsel bir engele veya inada takılmadan kolayca affeder, hatta kabule geçeriz.
Büyüteç etkisine dikkat
Yalnız kalma, sessizlik ve huzur ihtiyacımız artar. Her türlü bilinçaltı çalışmaları yapmak, spiritüel konularla ilgilenmek ve meditasyon için de uygun bir süreçtir. Sezgilerimizin güçlendiği, rüyalarımızın sık sık etkisinde kaldığımız bir zaman dilimini de anlatır. Kafalar biraz ‘leyla gibi’ olacağı için konsantrasyon sorunları, hesap hataları, dalgınlıklar ve unutkanlıklar söz konusu olabilir. Not alarak çalışmak gerekebilir.
Bizi başkalarının ihtiyaçlarına hassasiyetle yaklaşacağımız, yardım edeceğimiz ve merhamet gibi duygularda da yükselişlerin olabileceği bir yeniay süreci bekliyor.
Yaratıcı çalışmalar yapabilir, hobiler edinebiliriz. İşin içinde Jüpiter olduğu ndan parasal, ruhsal ya da aşk ve yaratıcılık konularında büyük fırsatlar ve şanslar söz konusu. Ruhsal açıdan şifalanma ve iyileşme gibi konularda oldukça şanslıyız. Paramızın bereketi, ruhumuzun zenginliği de bu yeniay sürecinde artabilir. Öte yandan Jüpiter’in büyüteç etkisiyle duygusal tepkilerimiz artabilir, dikkatli olmakta fayda var. Sağlık açısından genel olarak ayaklar, ayak bilekleri ve bağışıklık sistemimiz önemli olacak. Ayak sağlığımıza dikkat etmekte ve bağışıklığı güçlü tutmakta fayda var. Balık burcunun 12’nci derecesi ayaklardaki kas yapılarına işaret etmekte. Ayak burkulmalarına dikkat etmeliyiz. Ayaklarımızı çok fazla yormamalıyız.
Balık burcu dünya astrolojisine göre; denizler, deniz taşıtları, sanatçılar, kendini adayanlar, inançlar, dini yerler ve bölgeler, alkol ve uyuşturucu gibi temaları temsil eder. Bu sefer işin içinde Jüpiter de olduğundan; eğitim, yayıncılık, spor, akademik ve ticari konular da etkilenecektir. Ve Jüpiter’in astrolojide hem evrensel finans göstergesi olduğunu hem de büyüteç etkisi yaptığını unutmamamız gerekir. Yani bu
Balık yeniayında meydana gelebilecek her türlü konu büyütülmeye ve abartılmaya çok müsait olacak.
Jüpiter şifa ve iyileşmeyle ilgilidir. Balık’la birleştiğinde dünyada hızla artan iyileşme oranları ve şifaya kavuşma gibi gelişmeleri görebiliriz. Ruhsal konularla ve bu alanda isim yapmış kişilerle ilgili haberler okuyabiliriz.
Bu yeniay zamanı sis, sel ve yağışların normalden çok daha fazla olmasını bekleyebiliriz. Ana tema denizler olacaktır. Deniz ve deniz taşıtlarıyla ilgili çok önemli olaylar olmasını bekleyebiliriz. Özellikle yardım malzemesi taşıyan gemiler hakkında… Bunlar, alkol ve uyuşturucu taşıyan gemiler de olabilir.
Deniz kazalarında ve boğulma haberlerinde de artışlar söz konusu olabilir. Özellikle güçlü sabit yıldızların da etkisiyle zehirlenme vakaları artabilir.
Din adamları, dini yerler, dini temalar güçlü bir şekilde vurgulanacak. Dünyada inanç ve dinle ilgili konulardan yana çok önemli gündemler yaşanabilir. Denizlerin temizliği, denizlerdeki canlılık oranlarıyla ilgili araştırmalar ve açıklamalar yapılabilir. Su sporlarıyla ilgili haberler ve başarılar söz konusu olabilir.
Türkiye arabuluculuk yapabilir
Yeniayın Ankara’ya göre çıkarılan haritasında Terazi burcu yükseliyor. Terazi; adalet, hukuk, hakemler ve arabulucularla ilgilidir. Ülkemizde hukuki arayışlarla ilgili önemli gündemler oluşabilir.
Türkiye, Terazi burcunun arabulucu yönüyle belki de Rusya-Ukrayna arasında çok önemli adımlar atılmasını sağlayabilir. Rusya için 2022 hareketli geçecek gibi görünüyor. Özellikle 1-4 Mart tarihlerine dikkat çekmek istiyorum, zira gökyüzünde savaşları, yangınları ve patlamaları temsil eden iki gezegen, Mars ve Plüton yan yana geliyor. Bu tarihleri tehlikeli buluyorum.
Yeniay muhalefet açısından da oldukça önemli, çünkü Terazi ülke haritasında muhalefete işaret eden bir alanı temsil ediyor. Muhalefetin ekonomik konularda yapacağı açıklamalar, atacağı adımlar oldukça önemli olabilecek.
Yeniay 6’ncı evde meydana gelecek. Sağlık sektörü, işçi ve emeklilerle ilgili müjdeli gelişmeler olabilir. Sağlık turizminin hızlanması, Türk aşısının kullanımı, ilaçların fayda etmesiyle ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir.
Türkiye’nin doğum haritasında bu yeniay Uranüs’ün tam üstünde meydana geliyor. Uranüs; bilimsel ve teknolojik gelişmeler, uzay, havacılık, teknoloji, skandallar ve özgürlüklerle ilgilidir.
Öncelikle teknoloji ve dijital konularla ilgili önemli gelişmeler, yatırımlar, açıklamalar meydana gelebilir. Dijital paralarla ilgili yeni düzenleme haberleri söz konusu olabilir.