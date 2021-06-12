Satürn-Uranüs etkileşiminde ikinci raunt

Merkür’ün İkizler burcundaki geri hareketi devam ediyor. Üstelik bu burçta bir de Güneş tutulması meydana gelecek. Dalgınlık ve kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Hatalı ya da duygusal kararlar almaya da eğilimli olabiliriz. Aman dikkat!

Bu hafta Merkür’ün geri harekette olduğu İkizler burcunda Güneş tutulması meydana gelecek. İkizler burcundaki tutulma zamanları bilginin, iletişimin hızla aktığı zamanlardır. Söyleyeceklerimiz ve aklımıza gelenler çok önemli olur. Hatta ağzımızdan çıkanlar hayat değiştirebilir. Merkür de işin içinde olduğundan eğitim, ticaret ve seyahatle ilgili konuların da hayatımızın merkezinde olacağını anlıyoruz. Fakat Merkür geri harekette; iletişim sorunları, kararsızlıklar, aksaklıklar yaşanabilir. Neptün’ün tutulmaya sert bir etkisi olacak. Hatalı ya da duygusal kararlar almaya eğilimli olabiliriz. Yanlış bilginin yayılması, hesap hataları, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Bu tutulmaya Satürn’ün de destek vermesi özgürlük, insanlık, insan hakları, düşünce özgürlüğü, teknolojiyle ilgili konular ve yatırımlarda destekleyici olacak.

Bu hafta Mars da Aslan burcuna geçiyor ve 29 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatımızın her alanında iyi performans sergilemeye çabasına girebiliriz. Ama bunu ego savaşlarına dönüştürmeyin.

CİDDİ KARARLAR VERMEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)

Kiminle ne konuştuğunuza, nereye, ne imza attığınıza dikkat edin. Yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkilerde karmaşalar meydana gelebilir. Alıngan olabilir ve birçok şeyi abartabilirsiniz. Zihniniz karışık. Hayatınızın değiştirecek kararlar vermeyin.

KENDİNİZE VAKİT AYIRINBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Tutulmanın etkilerini parasal alanda göreceksiniz. Kafanız karışabilir, gerçeği göremeyebilir, hatalı yatırımlar veya harcamalar yapabilirsiniz. Finansal anlamda risk almak için hiç uygun bir dönem değil. Kendinize vakit ayırın, değerinizi bilin.