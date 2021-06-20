Şans yüzümüze gülecek, aşk mevsimi başlayacak

Satürn ile Uranüs arasındaki etkileşim bu yıl ikinci kez gerçekleşiyor. Bu etkileşimle eski ve yeni düzen arasındaki çatışma alevleniyor. Hayatımızdaki değişimler ya bu sefer ya da yıl sonu tamamlanacak.

Gökyüzü çok hareketli. Ama en önemlisi bu yıla damgasını vuran Satürn ile Uranüs arasındaki sert etkileşim... Bu etkileşim eski ve yeni düzen arasında bir bocalamaya, çatışmaya işaret ediyor. Artık eski ve işe yaramayan ne varsa geride bırakma, hayatımızda ciddi reformlar yapma zamanı. Şubatta bu etkileşimin ilk sinyallerini almaya başladık. O dönem hayatınızda hangi radikal değişiklikler oldu, neler yaşadınız? O tarihte yarım kalan, tamamlanmayan değişiklikleri gerçekleştirmek için bir fırsat daha... İşler yine yarım kalırsa korkmayın, sene sonu yine aynı etki olacak ve 2022’ye değişimleri tamamlamış şekilde girebileceğiz. Satürn’ün temsil ettiği iş hayatı, ev ve aile düzeni yerine yeni işler ve yeni düzene geçilecek.

Uranüs’ün temsil ettiği alanlarda da yarım kalan değişimleri gözden geçirin. İşinizin ne kadarını dijitalleştirebildiniz? Şehir veya ülke değiştirmek adına adımlar atabildiniz mi? Attığınız adımlar sizi tatmin etmediyse bu hafta bunların üzerinden geçmek ve eksikleri tespit edip başlamak için uygun.

PARAYLA İLİŞKİNİZİ DÜZENLEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)

Yeni gelir arttırma stratejileri söz konusu olabilir. Elektronik cihazlar, dijital sistemler, sosyal medya size para kazandırabilir. Bu dönemde parayla ilişkinizi düzenlemeniz gerekebilir. Dostlar ve arkadaşlarla ilgili sorunlar yaşanabilir.

İŞLER İSTEDİĞİNİZ GİBİ DEĞİLBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)

İş hayatınızda baskı altında kalabilirsiniz. İş yükü ağır gelebilir. Zor yöneticilerle çalışmak zorunda kalabilirsiniz. İşler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu konularda büyük bir yol ayrımında olabilirsiniz, sektör değiştirebilirsiniz. Değişime direnmeyin.