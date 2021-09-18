Sanat ve sporda gelişmeler olabilir...

Güneş ile Neptün arasındaki sert etkileşimle bu haftaya başlıyoruz. Yorgun ve isteksiz hissedebilirsiniz. Neşeniz olmayabilir. Oturduğunuz yerden hayallere dalmak ve hiçbir şey yapmadan bu süreci yaşamak isteyebilirsiniz.Bu hafta özellikle aldatılmalara, kandırılmalara karşı dikkatli olun. Kendimizi gereksiz yere feda edebileceğimiz koşullar oluşabilir. Yaşam hedeflerinizi, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için uygun zaman değil. Alerjiler, zehirlenmeler, ishal gibi durumlar da meydana gelebilir.
Çarşamba; Mars, Terazi burcuna geçerek 30 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar için stresli bir süreç. Kötü giden ilişkiler iyice stres yumağına dönüşebilir. Yeni ortaklıklar kurmak faydalı olmayabilir.
Perşembe, gökyüzünde Venüs ile Satürn arasında negatif bir görünüm olacak. Duygusal konularda limitler ortaya çıkabilir, ilişkilerde uzaklaşma meydana gelebilir. Bugünlerde kendimizi değersiz hissedebiliriz veya birileri bize böyle hissettirebilir, buna mahal vermeyelim. Hoşlandığınız kimselere açılmak için pek uygun bir zaman değil, reddedilebilirsiniz. Cinsel sorunlar meydana gelebilir. Üreme organları, mesane, böbrekler ve tiroitle ilgili sorunlar olabilir. Bu dönem partnerinizden gerekli ilgiyi almakta zorlanabilirsiniz. İlişkiniz veya evliliğiniz bugünlerde testten geçebilir. Beklenmedik problemler, ayrılıklar gündeme gelebilir.
Cumaysa Güneş ile Pluton arasında güçlü bir etkileşim meydana gelecek ve tüm hafta sonu etkili olacak. Güçlü kişilerden gizli destekler alabilirsiniz. İşlerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilirsiniz. Yapılması gereken değişikliklere, tamirat, temizlik işleri gibi konulara eğilebilirsiniz. Bir sorunun köklerine inmek; ayrıca psikolojik araştırmalar, seanslar ve eğitimler için de uygun bir zaman. Kendinizi etkin biçimde ifade edebilirsiniz. İş arayanlar bugünlerde iş bulabilir. İş değiştirmek için de uygun dönem, gelen teklifleri iyi değerlendirin.
EVLİLİKTE, ORTAKLIKLARDA STRES VARKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta önemli bir gezegen geçişimiz var. Astrolojinin küçük kötücülü Mars, Başak burcundan çıkıp Terazi burcuna geçiyor. Mars, Terazi burcunda 30 Ekim’e kadar seyahat edecek.
Astrolojik olarak Mars; ateşli konular, savaş, rekabet, güç gösterme, kendimizi savunma, düşmanlıklar, öfke ve harekete geçme şeklimiz demektir.
30 Temmuz’da Başak burcuna geçen Mars’ın yolculuğu 15 Eylül’de sona eriyor. Bu dönemde birçok konuda stres ve sorunlarla uğraşmak zorunda kaldık. Başak burcu ekinlerle, toprakta yetişen ürünlerle, ağaçlarla, bitkilerle, sağlıkla ilgilidir. Ve Mars’ın, Başak burcundayken temsil ettiği ateş, ülkemizin birçok noktasında ağaçların ve ormanların yanmasına neden oldu.
Sağlıkla ilgili de COVID-19’un yeni varyantları çıkarken PCR testlerinin zorunluluğu, yurtdışından gelenlere yönelik yeni uygulamalar, aşılı-aşısız tartışmasını da beraberinde getirdi.
ASALETİNİ, DEĞERİNİ KAYBEDECEK
Şimdi Mars, 30 Ekim’e kadar Terazi burcunda seyahat edecek. Yeni stres ve mücadele alanı Terazi burcunun temsil ettiği konular olabilir. Gelin bunu; önce kişiler, sonra dünya ve Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olabilir, masaya yatıralım.
“Yeni bir tarz denemekten çekinmeyin. Romantik bir seyahate çıkabilirsiniz.”
Haftaya Venüs ile Jüpiter arasındaki güzel etkiyle başlıyoruz. Hoşlandığınız biri varsa bu hafta ona açılabilir, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Maddi anlamda yatırım yapmak veya kaynak aramak ve bulmak için de uygun bir hafta.
Sosyalleşmek, eğlenceli aktiviteler içinde bulunmak için ideal günlerdeyiz. Partnerinizle romantik bir seyahate çıkabilirsiniz.
Estetik yaptırmak, saçınızı boyatmak, yeni bir tarz yaratmak ve güzelleşmek adına yeni şeyler denemekten de kaçınmayın.
Bu hafta Başak burcunda yeniay meydana gelecek. Yeniay hayatımıza çekidüzen vermek, derlenip toparlanmak ve sağlık kontrolleri yaptırmak için uygun bir dönem.
Uranüs de yeniayla güzel bir ilişki kuracağı için, sürprizler ve olumlu finansal gelişmeler söz konusu olabilir. Duygusal açıdan kendinizi daha özgür bir şekilde ifade edebilirsiniz. Ev içinde değişiklikler yapmak için de ideal bir zaman diliminde olacaksınız.
Bu ayın 7’sinde, 14 derece Başak burcunda bir yeniay meydana gelecek. Yeniaya Boğa burcunda seyahat eden Uranüs’ün de güzel bir desteği var. Ayrıca Coxa sabit yıldızı da bu dönemde etkin olacak.
Yeniay Başak’ta olacağı için burcun temsil ettiği konular gündemimize gelecek. Yani düzen getirme, hizmet etme, temizlik, detay gerektiren ince işlerle ilgilenme, sağlık, zaman zaman eleştiri, mükemmele yakın işler, mantıklı yaklaşımlar, analiz etme, kuruntu ve endişeler...
Hayatımızda düzene ihtiyacı olan alanlar varsa kolları sıvayabiliriz. Bu ister özel, ister ev, isterse de iş hayatımız olsun... Bir şekilde işleri düzene sokmak için harekete geçebileceğiz. Bu düzenleme esnasında son bir bahar temizliğine de girişerek kışa hazırlık yapabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlara bol bol hizmet edebilir ya da onlardan hizmet alabilirsiniz. İşin içinde Başak burcu var, köle gibi çalışmaktan bahsetmeme gerek yok sanırım!
HUZURUMUZ KAÇMASIN
Çalışma hayatında da çok verimli bir zaman diliminde olacağız. Zihnimiz sürekli yapılması gereken işlerle meşgul... Sık sık yapılacaklar listesini kontrol edebiliriz. Detay gerektiren işlerle daha çok meşgul olurken hem kendimiz hem de sevdiklerimizin sağlıklarıyla da yakından ilgilenebiliriz. Bu dönemin ‘gölge tarafı’ kuruntu ve endişelere teslim olarak kendimizi ve bedenimizi sıkça dinleyerek huzurumuzu kaçırabiliriz. Ama bunun dışında bir check-up yaptırmak için de hiç fena bir zaman
değil.
Bu bir yeniay, yani yeni başlangıçlar, yeni işler, yeni projeler zamanı... İşin içinde Uranüs olduğu için işlerimizi hallederken yeni ve yaratıcı yollar keşfedebiliriz. Hayatımızda hızlı ve olumlu değişimlerin meydana gelebileceği bir zaman bu. Yeniay rutinimizin dışına çıkmamız konusunda destekleyici olacaktır. Farklı, sıradışı insanlarla bir araya gelebilir, yeni dostluklar edinebiliriz. Yine sürpriz ve beklenmedik iş koşulları ya da maddi kazanç olasılıklarıyla da karşılaşabiliriz.
KARACİĞERİNİZİ YORMAYIN
Haftanın genelinde Mars ile Neptün karşı karşıya olacak. Paranıza dikkat etmelisiniz. Unutkanlık veya dikkatsizlik yüzünden cüzdanınızı kaybedebilir, paranızı düşürebilirsiniz. Kayıplar yaşanabilir.
Yanılsamalar, kör noktalarımız olabileceği için ciddi ve somut kararları daha sonraya bırakmak akıllıca olacaktır. Bugünlerde alkol tüketiminde dikkatli olun, zehirlenmeler görülebilir ya da yan etkileri çok daha fazla ortaya çıkabilir. Gıdaları tüketirken son kullanma tarihinin geçmiş olmamasına dikkat edin, zehirlenme vakalarında artışlar meydana gelebilir. Daha çok bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalara yönelin, bugünlerde vücudumuzun savunma sistemi çok güçlü olmayabilir. Evde veya işyerinde lavabo, su giderleri ile ilgili problemler meydana gelebilir.
Cesaretin kolayca kaybolabileceği zamanlar, bu yüzden bir şeyler uğruna yarışmak, güç ve gövde gösterisi yapmak için pek uygun değil. Kandırılma, aldatılma ihtimaline karşı her türlü yeni iş ve projede çok dikkatli olunmalı, gelen tekliflerin ardı arkasının olup olmadığı, sağlamlığı kontrol edilmeli.
Sağlık anlamında, teşhis zorlaşabilir, bugünlerde tek bir doktorun görüşüyle hareket etmemek en doğrusu olacaktır. Doktorunuza başvurmadan kafanıza göre ilaç kullanmayın, ağrı kesici alırken bile profesyonel bir destek alın.
El altından, gizlilik içinde yürüttüğünüz işlerde başarısızlığa uğrayabilirsiniz. Romantik görüşmeler ve ilişkiler başlatmak için de pek uygun bir dönem değil. Kimsenin ipiyle kuyuya inmeyin, boş hayaller peşinde koşmayın, ciddi riskler almayın!
YENİ ANLAŞMALAR, ORTAKLIKLAR...Koç (21 Mart-19 Nisan)
Yepyeni bir aya giriyoruz. Ben her yeni aya girmeden önce yaşayacağımız ayda ‘Ay’ın boşlukta olacağı zamanları çıkarıp telefonumun takvimine not ederim. Bu günlere önemli işlerimi denk getirmemeye çalışırım, hayat müsaade ettiği sürece tabii.
Peki neden bu kadar önemli bu Ay’ın boşlukta olma meselesi? Ay, bizim günlük yaşam dinamiğimizde çok etkilidir. Modumuzla, günlük olarak gündemimizin ne olacağıyla, yani günlük ritmimizle ilişkilidir.
Ay’ın boşlukta olmasını şöyle açıklayabiliriz: Ay’ın, bir burçta seyahat ederken son açısını yaptıktan sonra bir sonraki burca kadar açı yapmadığı zaman dilimi... Bu durumun biz faniler üzerindeki etkisi şöyle... İşler askıda kalır, ilerlemez. Bu yüzden hemen sonuç almak istediğimiz konular olduğunda, harekete geçmek için bu dönemin geçmesini beklemek önemli.
Zaten genelde Ay boşluktayken pek de bir şey yapmak istemeyebiliriz, keyfimiz pek yerinde olmaz ve üzerimize bir tembellik çöker. Aslında bu dönemde yapılacak en güzel şeyler dinlenmek, uyumak ve yarım kalan işleri halletmektir. Aşağıda sizler için, eylülde gün gün Ay’ın boşlukta olduğu zamanları ve saat aralıklarını hazırladım. Siz de bu sayede, aşağıdaki konularda önemli adımlarınızı o zamanlara denk getirmeyerek yaşamınıza fayda sağlamış olursunuz...
AY NE ZAMAN, HANGİ BURÇTA BOŞLUKTA?
Bu, hangi konuları etkiliyor?
3 Eylül 8.37 ile 18.58 arasında, Yengeç’te:
Çarşamba itibariyle Merkür ile Neptün arasındaki sert kontak devreye girecek. Dalgın ve dikkatsiz hareket edersek eşya kaybedebilir, unutkanlıklara kapılabilir ve yolda yanlış yöne gidebiliriz. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz de yüksektir. Bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okuyun. Size sunulan, anlatılan, vaat edilen konuların aslını astarını kontrol etmeden hemen inanıp atlamayın. Bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Bankada, internette şifrelere dikkat! Unutabilirsiniz, kontrolünüz dışında değişebilir. Hafta sonu Merkür ile Pluton arasındaki güçlü etkileşimle içinizde gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku ve hırs oluşabilir. Çok fazla eleştiri alabilir veya çok fazla eleştiri yapabilirsiniz ama dikkat edin ve sözlerinizle kalp kırmayın.
YENİ İLİŞKİ, ORTAKLIK VE DOSTLUKLARKoç (21 Mart-19 Nisan)
İlişkiler, dostluklar bakımından destek alabileceğiniz, yeni ilişkilerin, ortaklıkların ve arkadaşlıkların kurulabileceği bir hafta. İletişimde hatalar, fikirlerin çalınması, dedikodular yüzünden alınganlık veya zehirlenme olabilir.
KADINLARDAN DESTEK ALACAKSINIZBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sağlam adımlar atıp yeni ortaklıklar kurabileceğiniz ve kadınlardan destek alabileceğiniz bir hafta. Özel hayat ve dostluk ilişkilerinde karar vermekte zorlanabilirsiniz.
UZUN SOLUKLU BİR AŞK GELİYORİkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Aşk hayatınızda sağlam adımlar atabilirsiniz. Yeni ilişkiler başlayabilir, uzun soluklu olma ihtimali de yüksek. Hem iş hem de ailevi konularda kafanız karışıp karar vermekte zorlanabilirsiniz, iletişim krizleri oluşabilir.
Son bir haftadır Afganistan’da dramatik gelişmeler meydana geliyor. Taliban, yönetimi ele geçirmiş durumda. Birçoğumuz haberlerde ve sosyal medyada, Canlarını kurtarmak için 200-300 kişilik uçaklara 600-700 kişinin bindiğini; hatta uçağın tekerliğine bile canlarından olacaklarını bildikleri halde oturan ve hayatını kaybeden insanları gördük.
Aslında bütün dünyanın utanç duyması gereken bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Afganistanlı kadınlar, Taliban’ın yeniden yönetimi ele geçirmesiyle, adeta bin yıl geriye gittiklerini ifade ediyor.
Bu konu, astrolojinin bir kolu olan ‘Mundane astroloji’ yani ‘Dünya astrolojisi’ açısından da önem kazanıyor. Mundane astroloji; dünyada gelişen sosyolojik, ekonomik, tabiat olayları üzerindeki astrolojik etkileri inceleyen bir sistem. Özellikle ülkelerin kuruluş-doğum haritaları üzerinden oldukça isabetli analizler ortaya çıkıyor. Benim de yıllardır uzmanlaştığım bu alan, siz sevgili okuyucularıma aslında çok da yabancı gelmeyecektir.
Peki astrolojik göstergelerle Afganistan’da neler oluyor? Buna cevap vermeden önce size biraz Pluton’u anlatmalıyım. Hani şu gezegenlikten çıkarılan ama bir süre sonra yine gezegen statüsüne alınan, astrolojik bakış açısından Dünya’ya en uzak kabul ettiğimiz gezegen.
Pluton
Pluton astrolojik olarak; yıkım, ölüm, değişim ve dönüşüm, güç elde etme, yeraltı dünyası, baskı, psikolojik güç, takıntı, obsesyon, kitlesel ölümler ve mafya demektir. Sistem ve düzen yıkıcıdır ve astrolojik olarak bir doğum haritasında bir noktadan geçerken, geçtiği yeri yıkar, yok eder ve bir daha geri dönülmesi imkânsız bir sürece sürükler.
Pluton’un geçtiği alanda artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bu cümleyi, COVID-19’un ortaya çıkışının ardından çokça duyduk, biliyorsunuz. Çünkü COVID-19, 2019’da Oğlak burcunda gerçekleşen ‘Plutonik’ tutulmanın ardından ortaya çıktı. İşte bu yüzden insanlar “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” demeye başladı. Haksız da sayılmazlar... Bence de dünya artık başka bir yöne doğru evrilmeye başladı ve 2019’dan önceki hayatımıza dönebileceğimizi düşünmüyorum. Yeni bir sistem ve düzene doğru hızla gidiyoruz.
Konumuza dönecek olursak... Pluton’un işte tam da böyle bir etkisi var. Güç kullanan, zorba, belaltı çalışan, kaos çıkaran... Pluton oldukça yavaş hareket eder, bir Zodyak turunu ortalama 248 yılda tamamlar. Yani bir insan ömrü boyunca, Pluton’un bir Zodyak dönüşünün hepsini göremez. En azından şimdilik... Ağır hareket ettiği için ortaya koyduğu etkileri de yavaş olur. Pluton şu an Oğlak burcunun 24’üncü derecesinde. Bu derece, Afganistan için çok önemli bir derecedir. Çünkü Afganistan’ın doğum haritasında bu derece MC’nin derecesidir.
Bu hafta Uranüs’ün etkilerini oldukça güçlü bir şekilde hissedeceğiz. Uranüs’ün hem Merkür hem de Mars ile güçlü etkileşimleri olurken diğer yandan Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Özgürlük için savaşacağımız bir hafta bizleri bekliyor. Kısıtlayıcı koşullardan kurtulmak için fırsatlar ortaya çıkacak. Bu aralar biraz daha spontane takılmak gerekebilir. Hızlı davranacağız, hızlı harekete geçeceğiz, hızlı çözümler üreteceğiz ve oldukça tezcanlı davranacağız bu birkaç gün... Ama kazalar çok ani gelişebilir; riskli, özellikle hız içeren aktivitelerden uzak durmakta fayda var. Maceralara atılmak için oldukça hevesli olabiliriz, risk alabiliriz. Ayrıca koşullara çok çabuk isyan edebilir, ani tepkiler verebilir, köprüleri çok hızlı yakabiliriz.
Dolunayla birlikte kendimizi özgürce ifade etmek isteyeceğiz, düşünce ve fikir özgürlüğüne ekstra önem vereceğiz. Denenmemiş konulara yönelmek, çizgimizin az da olsa dışına çıkmak, marjinal insanlara çekilmek bu dolunayda çok daha olasıdır. Dostlarımızla ve arkadaşlarımızla daha çok sosyalleşebiliriz. Fakat böyle eğlenceli gruplarla bir aradayken soğuk, ukala tavırlardan ve her şeyi bildiğinizi iddia etmekten kaçının.
DOSTLARINIZLA ORTAK PROJELERKoç (21 Mart-19 Nisan)
Dostlarınızdan büyük destekler görebilirsiniz. Hatta onlarla beraber para kazanabileceğiniz ortak projeler üretebilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda birtakım sorunlar varsa artık bunların da sonuna geliyorsunuz.
BEKLENMEDİK ROMANTİK YAKINLAŞMALARBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
İş ve kariyer konularında üstlendiğiniz işleri ve projeleri başarıyla tamamlayacağınız bir hafta olacak. Ayrıca iş vasıtasıyla tanıştığınız kişilerle beklenmedik romantik yakınlaşmalar yaşayabilirsiniz.
Gelecek hafta, yani ayın 22’sinde 29 derece Kova burcunda bir mavi dolunay (Bir mevsimde üç dolunay olur ama fazladan bir dolunay oluştuğunda buna ‘mavi dolunay’ denir) meydana gelecek. Etkilerini 6 Eylül’e kadar hissedeceğimiz bu doğa olayının başrol oyuncusu Jüpiter.
Aslında geçen ay, 24 Temmuz’da Kova burcunun 1’inci derecesinde bir dolunay meydana gelmişti. Şimdi, Kova burcuna dair birtakım meseleleri kapatma sürecine giriyoruz. Kova burcunun sembolize ettiği konular gündemimizde olacak. Bu burç astrolojide özgürlük, teknoloji, devrimler, arkadaşlıklar, sosyal konular ve ekip çalışmasını temsil eder. Jüpiter’se fırsatlar, şans, büyümek ve inançlarla ilgilidir. Bu dönem duygularımızı en yüksek oktavdan yaşayacağız. Buna bir de Jüpiter’in abartısı eklenince coşkulu duygu durumları olabilir. Bu dolunayla birlikte bizi kısıtlayan koşullara karşı gelebilir, hayatımızda değişiklik hatta irili ufaklı devrimler yapabiliriz. Bu dönem toplum için faydalı bir şeyler yapmak adına da bir araya gelebiliriz.
YENİ AŞKLAR DOĞUYOR
29 derece astrolojik olarak tehlikeli bitişlere işaret eder. Kötücül bir derecedir, iki arada bir derede kalmak anlamına gelir. Bu dolunay zamanı kendimizi sıkışmış hissedebiliriz. Ama en nihayetinde işin içinde iyicil bir Jüpiter var, bunun hakkını yememek lazım. Ay ve Jüpiter’in birlikteliği, kendimizi iyi hissetmemize, hızlı bir iyileşmeye, kolay mutlu olmaya işarettir. Jüpiter sayesinde cömertlik, fırsatlar, iyi şans ve başarı bizimle olacaktır. Özellikle iş hayatı ve sosyal ilişkiler açısından oldukça faydalı etkiler söz konusu. Bu dolunay bize fayda sağlayacak yeni dostlukları da beraberinde getirecektir. İlişkileri sağlamlaştırmak, yeni ve sağlam aşk ilişkileri kurmak gibi şanslı etkiler söz konusu, bekârlar için mutluluk verici gelişmeler kapıda. Sağlık olaraksa kalp, dolaşım sistemi, tansiyon ve bacaklara dikkat edilmesi gerekir.
UFO’LARDAN HABER VAR
Dolunayın dünya üzerindeki etkilerine de bakalım... Göç, eğitim, finansal konular, akademisyenler, yayıncılık, inançlar, dini konular gündemde olacak. Jüpiter geri harekette olduğundan, bu konularda eskiden çözümlenmemiş meseleler yeniden konuşulabilir, özellikle göç tartışmaları ciddi bir boyuta ulaşabilir. Dünya üzerinde ayaklanmalar, insan hak ve özgürlükleri için yürüyüşler, protestolar düzenlenebilir. Uzayla ilgili önemli keşifler yapılabilir, UFO’larla ilgili çokça haber okuyabiliriz. Bu dolunayda Gienah sabit yıldızının etkin olması nedeniyle kuğular, güvercin ve kuşlarla ilgili haberlere de rastlayabiliriz.
Gelelim Türkiye’ye... Bu dolunay Türkiye haritasında 9’uncu evde meydana gelecek. Göç, medya, yasa, yargı ve yabancılarla ilişkiler gibi temalarda geçmişte gündem olan ama sonuca ulaşmayan konular yeniden gündeme taşınabilir. Özellikle göç konusunda ciddi bir kutuplaşma söz konusu olabilir. Medya açısındansa bazı yayınevleri, yayıncılık işi yapan kimi firmalar küçülmeye gidebilir veya yayın hayatına son verebilir. Üniversitelerde de aşıyla ilgili gelişmeler olabilir, bazı üniversiteler öğrencilerine aşı şartı getirebilir.
Hafta başında Venüs ile Neptün’ün sert bir kontağı olacak. Gizli saklı ya da çevrenizdekilerin onaylamayacağı ilişkilere yönelebilirsiniz. Bu, aldatma-aldatılma olaylarının en çok arttığı dönemdir. İlişkilerde kusurları görmezden gelmeye eğilimli, yanılmaya ve kandırılmaya açık olabilirsiniz.
Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun değil çünkü objektif olmak neredeyse imkânsız. Ciddi sonuçlar doğurabilecek tartışmalara girmeyin, yanlış yargılara varmak olası. Tutamayacağımız sözler vermekten kaçının. Size verilen sözler de tutulamayabilir. Hayal kırıklığı bu geçişin en kötü etkisi olabilir. Ayrıca boğaza, böbreğe, üreme organlarına ve ilaç kullanımına dikkat! Yan etkiler kendini daha güçlü gösterebilir.
İHTİRAS RÜZGÂRLARI
Hafta sonuna doğru Venüs ve Plüton arasında güçlü bir etkileşim olacak. İlişkilerde tutku ön plana çıkacak. Özel hayatınızda bir şeyleri takıntı haline getirebilirsiniz, dikkatli olun. Cinsel anlamda daha çabuk uyarılmaya açıksınızdır, libido enerjisi çok yükselebilir. Tabularınızı yıkabilecek ilişkilere çekilebilirsiniz. Bugünlerde başlayan ilişkiler daha çok tutku, fantezi ve seks temelli olabilir. Bekârlar aniden bir kişiye yoğun duygular hissedebilir. Karizmatik ve çekici gelen biriyle arada cinsel çekim yaşanabilir.
Venüs-Plüton etkileşimllerinde bedenimizle mutlu olmak önem kazanır; irademizi kullanarak dönüştürmek istediğimiz yönlerimize odaklanabiliriz. Bu süreçte isteklerinizi gerçekleştirmek için nasıl bir yola başvuracağınızı düşünebilirsiniz.
YARATICILIĞINIZ YÜKSELİŞE GEÇİYORKoç (21 Mart-19 Nisan)
Gündelik işleri hallederken kafanız dalgın olabilir. Onaylanmayacak ilişkilerden uzak durun. Hafta sonuna doğru kariyerinizle ilgili konularda oldukça yaratıcı olacaksınız ve kadınlardan güçlü destekler alacaksınız.
Son dönem gündemimizden eksik olmayan yangınlar yüzünden ekosistemimiz, akciğerlerimiz, daha da kötüsü geleceğimiz yok oluyor. Astrolojik olarak bakınca bu yangınlar, 8 Eylül’e kadar inişli çıkışlı devam edebilir. Tabii elbette umuyorum ki etmez!
Aslında 2021’e girerken Fatih Altaylı’nın ‘Teke Tek’ programında yeni yıl üzerine konuştuklarımızın çok büyük bir kısmı ne yazık ki gerçekleşti. Peki, yılın geri kalanında bizi neler bekliyor, yılı nasıl kapatacağız? Hem dünya hem de ülkemiz ne gibi gelişmelere gebe? Biraz bunlara bakalım şimdi...
Bu seneye damgasını vuran Satürn ile Uranüs etkileşiminden yazılarımda sıkça bahsetmiştim. En temel anlamda yeniyle eski düzen arasındaki çekişmeyi, yeni bir düzene ve sisteme geçişi ifade ediyordu. Bu etkileşimin ilk bölümü şubatta, ikincisi haziranda başlamıştı. Üçüncü bölümüyse aralıkta meydana gelecek. Ama ikisi de yavaş hareket eden gezegenler olduğu için etkilerini hep artı-eksi 1 ay olarak değerlendirmek gerek. Bu etkileşim, son olarak 2022’nin nisan ve mayıs aylarında etkin olacak.
Biz bu ikilinin etkilerini hem ekonomik, hem sosyal hem de uzayla ilgili konularda yaşamaya başladık. Örneğin kripto paralarla geleneksel ekonomik düzen arasındaki ilişki; aşılı ve aşısız insanlar konusu; yeryüzünde yaşamla uzayda yaşam arasındaki ilişki; ülke yöneticilerinin değişimi... Tüm bu başlıklar, aralıkta yeniden gündemde olacak.
Sene sonuna kadar olan süreçteki yeniay ve dolunaylarsa şöyle: 21 Eylül’de Balık burcundaki dolunay ile 6 Ekim’de Terazi burcundaki Marsyen yeniay.
EYLÜL VE KASIM ÇOK ÖNEMLİ
21 Eylül’de Balık burcunda gerçekleşecek dolunay; sudan gelen tehlikeler, seller, su baskınları ve müsilaj sorununu yeniden gündeme getirebilir. Muhalefette çok önemli isimlerin ani ayrılıkları, istifaları söz konusu olabilir. 6 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniaysa özellikle COVID-19 vaka sayılarında dramatik artışlara işaret ediyor.
Önümüzdeki günlerde dişler, kemikler, dizkapakları, eklemler hassaslaşabilir.
Haftaya Güneş ile Satürn arasındaki zorlu görünümle başlıyoruz. Yetiştirilmesi gereken işlerin altında ezilebiliriz, kendimizi ön plana atmak çok kolay olmayabilir. İş konusunda önümüze engeller çıkabilir, işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Yeni girişimler için pek uygun bir dönem değil.
Sağlık açısından dişler, kemikler, cilt, dizkapakları, eklemler hassaslaşabilir. Bu hafta gereksiz risk almaktan kaçınmaya, temkinli şekilde hareket etmeye özen göstermekte yarar var. Ayrıca bugünlerde otorite figürleri ve babayla ilişkilerde zorlanmalar meydana gelebilir.
Ağustos’ta 16 derece Aslan burcunda Uranüs etkili bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniayın etkilerini 4 Ağustos’la 16 Ağustos arasında hissedeceğiz.
Aslan burcu astrolojide eğlenmek, liderlik etmek, çocuklar, yatırım araçları, hobiler, keyif veren konular, gösteriş, gurur gibi temaları sembolize eder.
Uranüs de başkaldırı, isyan, farklı ve sıradışı konular, devrimlerle sembolize edilir. Enerjimizin yüksek seyredeceği, inisiyatif alacağımız, kendimizi merkezde ve özel hissetmek isteyeceğimiz bir dönem olacak. Yeni bir başlangıç yapmak, yeni bir sayfa açmak veya yeni bir projeye başlamak için harika bir zaman diliminde olacağız.
Duygularımızı ortaya koyarken zorlanmayacağız, soğuk ve stratejik hareket etmektense kendimizi daha sıcak, daha samimi bir şekilde ortaya koyabileceğiz. Bu dönem ilerleme kaydetmenin yeni ve yaratıcı yollarını ararken eski huylarınızı, davranışlarınızı ve inançlarınızı sorgulayabilir, artık size hizmet etmeyen alışkanlıklarınızı geride bırakabilirsiniz.
Bu hafta mücadele ve harekete geçmeyi sembolize eden Mars gezegeni Başak burcuna geçecek ve 15 Eylül’e kadar burada seyahat edecek. Mars’ın Başak’ta olması köle gibi çalışmak demektir. Başımızı kaşımaya vaktimiz olmayacak. Böyle köle gibi çalışırken bir yandan da etrafa, oraya buraya bağırmamız da mümkün. Bu dönemde sağlığınızla ilgili konular üzerine daha ciddi bir şekilde gidebilir, size yararı olacak doktor ya da tedavi yöntemleri bulabilirsiniz.
Bunun yanı sıra Jüpiter bu hafta geri hareket ederek Kova burcuna yeniden girecek ve bu seyir 29 Aralık’a kadar devam edecek. İyi haber; teknoloji, çevrimiçi işler, hak, adalet, özgürlük gibi kavramlarda sene başında kaçırdığınızı düşündüğünüz fırsatlar yeniden ayağınıza geliyor. Bu sefer fırsatları iyi değerlendirin. Kötü haberse şu: 12 Mayıs’tan beri Jüpiter Balık burcundaydı. Balık, şifayla ilgilidir. Dünyada iyileşme, aşılama, şifalanma oranları artıyordu. Jüpiter’in Balık’tan çıkacak olması bu şifa hızını biraz düşürebilir. Ama 29 Aralık itibariyle şifalanma oranları yeniden müthiş bir yükselişe geçecek.
Bir de bu hafta perşembe günü kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Zira gökyüzünde Mars ve Jüpiter karşı karşıya olacak.
DOSTLARINIZDAN GÜZELLİKLER GÖRECEKSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
6’ncı evinizde seyahat edecek olan savaşçı Mars, iş konusunda mücadeleye işaret ediyor. Çalıştığınız kişilerle ilişki yönetimine dikkat! Jüpiter’in tekrar Kova’ya geçişiyle yıl sonuna kadar dostlarınızdan faydalar göreceksiniz.
YARATICILIĞINIZ VE LİBİDONUZ YÜKSEKBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Astroloji evreni yaradılışı anlamak için kullandığımız eşsiz bir sembolizmdir. Biz bu sembolizm içinde sadece kişinin karakter yapısını analizde değil, dünyayla ilişkili her konuda astrolojiden yararlanırız. Bu süreçte gezegenlerin sembolize ettiği önemli temalar vardır. Her gezegenin temsil ettiği coğrafi yerler, renkler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar... Bu yazıda size gezegenlerin, ayrıca astrolojide iki kutsal ışık olarak gördüğümüz Güneş ve Ay’ın, karakter özellikleri dışında başka neleri sembolize ettiğinden bahsedeceğim.
SATÜRN: BÜYÜK KÖTÜCÜL GEZEGEN
Kova ve Oğlak burçlarını yöneten Satürn aşırı soğuk ve kurudur. Büyük kötücül gezegendir. Uyumsuz, sert, rahatsız edici derecede asitli ve kötü kokuludur. Simsiyah, sarı siyah ve kurşun rengindedir. En soğuk, en sert, en kötü kokan ve en güçlü şeyler... Günü cumartesiyle çarşamba gecesidir. Bitki olarak; biber, zeytin, muşmula, acı nar, mercimek, keten, kenevir tohumu, susam... Meşe, limon, zeytin ağaçları... Hintyağı bitkisi, ceviz ve badem... Yani hoş olmayan tat ve kokuya sahip ya da sert kabuklu meyveler...
JÜPİTER: BÜYÜK ŞANSLI GEZEGEN
Yay ve Balık burçlarını yöneten Jüpiter orta derecede sıcak ve nemlidir. Büyük şanslı gezegendir. Tatlı, acı-tatlı lezzetleri simgeler. Polen rengi, sarılı-kahverengili beyaz, parlak ve ışıltılı renktedir. Ölçülülük, sağlamlık ve pürüzsüzlüğü simgeler. Günü perşembeyle pazartesi gecesidir. Kalay, beyaz kurşun, ince pirinç, elmas, insan tarafından kullanılan tüm mücevherler... Yabani nar, elma, buğday, arpa, pirinç, nohut, şeftali, incir, kayısı, armut ve tatlı meyveler veren ağaçlar... Güller, çiçekler, tatlı kokulu, tohumları rüzgârla uçuşan bitkiler...
Gökyüzü gündemi bu hafta epey kalabalık. Aşkı ve ilişkileri sembolize eden Venüs, Başak’a geçecek. Bu dönemde ilişkileri çok daha iyi bir noktaya taşımak için sıkça eleştirebilir, kusurları gidermek için kolları sıvayabiliriz. Venüs, Başak burcundayken ilişkilerin ana teması ‘yarar sağlamak’ üzerine olacaktır. Derlenip toparlanmak, sağlık kontrolü yaptırmak, hayatımızdaki dağınıklıklardan kurtulmak, rejim yapmak için ideal bir süreç.
Venüs, Başak burcunda 16 Ağustos’a kadar seyahat edecek. Akabinde Güneş, Aslan burcuna geçecek. Bu dönemde yatırım, borsa kuru, döviz ve altın gibi konular gündeme gelir. Siz de bu süreçte kendinizi daha çekici kılmak için neler yapabileceğinizi düşünebilirsiniz. Kendine güvenen, karizmatik ve kalbinizi hoplatan biriyle karşılaşabilirsiniz.
Son olarak Kova burcundaki dolunayla hayatımızda bizi kuşatan sorumluluklardan biraz olsun kurtulmak, nefes almak, özgür hissetmek için cesur adımlar atabiliriz. Özgürlük, yaşamlarımızda ana tema haline dönüşebilir.
SAĞLIĞINIZ İYİ, İŞLER YOLUNDAKoç (21 Mart-19 Nisan)
16 Ağustos’a kadar hem sağlık hem de iş konularında mutluluk verici bir sürece gireceksiniz. Güneş’in Aslan burcuna geçişiyle de aşk sezonunuz başlıyor... Aşk, yatırımlar, çocuklarla ilgili konular gündeminizde olacak. Arkadaşlık sorumluluklarınız artabilir.
TAŞINMAK İÇİN UYGUN ZAMANBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
16 Ağustos’a kadar aşkta verimli, heyecanlı, mutlu bir süreç başlıyor. Çocuk sahibi olmak için de güzel bir zaman. Odak noktanız ev ve aileyle ilgili konular olacak. Taşınmak için uygun bir dönem. İşte sorumluluklar artabilir ve daha çok çalışabilirsiniz.
Kova burcunun 1’inci derecesinde 24 Temmuz’da bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın uzak bir bağlantıyla Satürn ile de kontağı var. Etkilerini 21 Temmuz ile 6 Ağustos arasında hissedeceğiz. Kova burcu astrolojide özgürlük, farklı ve sıradışı konular, teknoloji, ifade özgürlüğü, devrimler, isyanlar, dostluklar, sosyal konular ve ekip çalışmasını temsil eder. Bu dolunayla birlikte hayatımızda kendimize özel alanlar açmak adına harekete geçebiliriz. Bunun asıl sebebi özgürlük kazanmak olabilir. Zira bu dolunayda biraz isyankâr davranabilir, kuralları yıkmak isteyebiliriz. Her zamanki davranışlarımızın dışına çıkabilir, bize veya topluma sıradışı ya da marjinal gelen kişilerle bir araya gelebiliriz. Bu dolunay sadece kendimiz adına değil toplum için de ifade özgürlüğüne önem vereceğimize işaret ediyor.
İRİLİ UFAKLI DEVRİMLER
Hayatımızda beğenmediğimiz, sevmediğimiz, bizi kısıtlayan koşullara karşı gelebilir, değişiklikler hatta irili ufaklı devrimler gerçekleştirebiliriz. Her zamankinden çok daha sosyal olacağımız, dostluklar ve arkadaşlıklarımızla kurduğumuz ilişkilerin önem kazanacağı bir dönem olacak. Toplumdaki haksızlıklar, sosyal alanda oluşan adaletsizliklere karşı da kayıtsız kalamayız bu dolunayda! Tek başına hareket etmek zor olursa diğer insanlarla bir araya gelerek işlerimizi halletmeye çalışacağız. Dernekler, sivil toplum örgütleriyle toplumun faydası adına çalışabiliriz. Sorunlara akıllıca çözümler üreteceğimiz, çevremizde gelişen olaylara sağduyulu yaklaşacağımız bir dönem... Teknolojinin nimetlerinden yararlanabilir, yeni cihazlar alabilir, internet sitesi veya yeni sosyal medya hesapları açabiliriz.
Sağlık açısındansa Kova burcu dolaşım sistemini, kalp ve tansiyon sorunlarını sembolize eder. Bu burcun birinci derecesiyse yeme-içme bozuklukları ve kavalkemiğiyle ilgilidir. Bunlara dikkat etmekte fayda var bu dönemde.
Kova burcunun sembolize ettiği konular; bilimsel gelişmeler, insan hakları, farklı ya da marjinal kişiler, azınlıklar, uzay ve astroloji ile ilgili konular, havayolları, uçaklar, fırtına ve kasırgalar, büyük teknolojik altyapılar, yeni icatlar ile ilgilidir.
Dolunay ile birlikte; dünya üzerinde ayaklanmalar, hak ve özgürlükler için yürüyüşler, protestolar gündeme gelebilir. Hükümetlerle halk veya işverenle işçi karşı karşıya gelebilir. Özgürlük, bağımsızlık, insan hakları, eşitlik ve cinsiyet hakları gibi konularda isyanlar söz konusu olabilir. Aykırı, azınlık, marjinal kişi ve gruplar ön plana çıkabilir. Böyle kişi ve grupların üzerindeki baskı nedeniyle asilikler artabilir ve isyanlar çıkabilir. Sosyal medya mecralarıyla ilgili kurallar, yasalar gündeme gelebilir.
Bu hafta gökyüzünde güzel etkiler olacak. Merkür’le Jüpiter arasındaki olumlu etkileşim sayesinde, geleceğe yönelik hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel haftadayız. Bu açı etkisiyle fazlaca iyimser davranma eğilimli oluruz. Felsefe, din, inanç ve eğitimle ilgili bol bol konuşabilir, aynı anda birden çok konuyla ilgilenebiliriz. Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek, ticaret yapmak için atılımlarda bulunmak, satış işlemleri için internet sitesi açmak, yeni bir eğitime başlamak, yurtdışıyla ilgili önemli işlemleri halletmek ve seyahat planlamak için de ideal zamanlar. Bu hafta özellikle ticarette ve eğitimde şans var, nasıl daha çok para kazanacağınıza dair fikirler geliştirebilirsiniz.
Bu hafta proje haftası... Fırsat kapılarını açabilecek zihinsel enerjiye sahip olacaksınız. Özellikle bugün pozitif düşünmek, kendinizi bilgi ve becerileriniz konusunda geliştirmek, sevdiğiniz kitapları okumak, ulaşmak istediğiniz bilgilere erişmek, iletişim kurmak istediğiniz kişilere kolaylıkla ulaşmak bakımından oldukça yararlı bir gün. Aşk için en güzel haftalardan birinde olduğumuzu da belirteyim. Venüs ve Mars birlikte hareket edecek; flört etmek, beğendiğiniz kişiye açılmak, ilişki başlatmak için harika bir zaman... Cinsel anlamda da isteğiniz artabilir, ruhunuz bu hafta biraz daha hovarda ve çapkın olabilir.
AŞKA VE ROMANTİZME HAZIR OLUNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Ailevi meseleler ve konutla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Venüs ve Mars, Aslan burcunda birlikte hareket edecek, e bu da artık size bir aşk getirir sanırım. Mevcut ilişkinizde de romantik zamanlar var. Yaratıcı işler konusunda da bu hafta önünüz açık.
EVİNİZİ GÜZELLEŞTİRİN, DEKORE EDİNBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Haftaya dostlarınızdan güzel haberler alarak başlıyorsunuz. Belki de dostlarınızla ortak bir proje yapacaksınız. Venüs ve Mars’ın Aslan burcundaki seyahatiyle evinizi güzelleştirebilir, dekoratif dokunuşlar yapabilirsiniz.
Sanat ve sporda gelişmeler olabilir...
Çarşamba, Güneş Terazi burcuna geçecek ve önümüzdeki 6 ayda ülke ve dünya gündeminde yaşanacakları şekillendirecek. Dijital para, havayolları, uzayla ilgili gelişmeler görülebilir. Borsada çok hızlı iniş-çıkışlar, eğlence yerleriyle ilgili stresli durumlar, çocuklarla ilgili krizler gündeme gelebilir.
Biz astrologlar için 22 Eylül çok önemli bir gün. Çünkü Güneş Terazi burcuna geçecek ve önümüzdeki 6 aylık süreçte dünya ve ülke gündeminde yaşanacak gelişmelere ışık tutacak. Özellikle Dünya astrolojisine (Mundane astroloji) göre ekonomik, siyasi, politik koşullar buna göre şekillenir. Ta ki Güneş, Koç burcuna geçene kadar... O nedenle Güneş’in Koç ve Terazi burcuna geçtiği anlara özel haritalar oluşturulur; bunlara da ‘Ingrees’ haritalar denir. Güneş, Koç burcuna geçiyorsa bu; Koç Ingrees harita, Terazi burcuna geçtiğindeyse Terazi Ingrees harita olur. Şu an inceleyeceğimiz Terazi Ingrees haritası... Şimdi bu minik bilgilendirmeden sonra önümüzdeki 6 aylık süreçte yaşadığımız ülkede neler olabilir, bunlara bir göz atalım.
YATIRIMLARDA KRİZ OLABİLİR
- Terazi haritasında bu sene İkizler burcu yükseliyor. Önümüzdeki 6 ayda ülkemizde İkizler’in sembolize ettiği konular; yani eğitim, iletişim, trafik, seyahatler, satış, pazarlama, reklam, gazeteler, dergiler, yayıncılık, sınavlar, yazışmalar, sosyal medya ve diplomatlar önem kazanacak.
- İkizler’in yönetici gezegeni Merkür, Terazi burcunda ve 5’inci evde. Bu ev çocuklar, gençler, eğlence, yatırımlar, spor etkinlikleri, eğlence sektörüyle ilgili. Merkür-Plüton sert etkileşimi krizlere işaret eder. Buradan 5’inci evin işaret ettiği konularda krizler olabileceğini düşünebiliriz.
- Bu dönemde sırlar açığa çıkabilir. Özellikle ekonomi, yatırım, eğitimle ilgili birtakım sırların ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz.
- Bu etkileşim, değişim-dönüşüm anlamına da geliyor. Eğitim sistemini, gençleri ve çocukları ilgilendiren uygulamaların değişeceğine işaret ediyor. Belki tam zamanlı açık olan okullara sınıfların dönüşümlü olarak gitmesi kararı alınabilir.
- Yine bu süreçte sosyal medya uygulamalarıyla ilgili yeni kurallar, kanunlar, maddi cezalar gündeme gelebilir.
AKADEMİK BAŞARILAR
- Bu dönemde Ay, Koç burcunda ve haritanın 11’inci evinde. Ay, Koç burcunda sabırsız ve tepkiseldir. 11’inci evse meclisle ilgilidir. Bu 6 aylık süreçte tartışmaların bol olduğu bir meclis ortamı görebiliriz.
- Terazi haritasında dikkat çeken diğer konu, ‘haritanın zirvesi’ dediğimiz alanda Jüpiter’in olması. Jüpiter inanç ve yasayla ilgilidir. Ama Jüpiter bu alanda geri harekette... Hukuksal konularda atılacak adımlarda gecikmeler yaşanabilir.
- Önemli bilimsel ve teknolojik konularda, ayrıca dijital para, havayolları, uzayla ilgili de yatırım ve gelişmeler olabilir. Diğer ülkelerle bu alanlarda anlaşmalar imzalanabilir.
- Terazi haritasında Güneş 5’inci evde. Bu 6 ayda sanat ve spor alanında önemli işlere imza atılabilir. Yalnız Güneş ile Mars yan yana... Bu durum özel hayat krizlerine, borsa gibi alanlarda da çok hızlı iniş ve yükselişlere işaret eder. Eğlence yerleriyle ilgili stresli durumlar da oluşabilir.
- Güneş ve Mars’ın 9’uncu evdeki Satürn ile kurduğu olumlu etkileşim uluslararası ilişkiler, mahkemeler, havayolları, üniversiteler konusunda çok sıkı çalışmaya ve başarı elde etmeye işaret edebilir.