Sanat ve sporda gelişmeler olabilir...

Bu hafta özellikle aldatılmalara, kandırılmalara karşı dikkatli olmamızda yarar var. Kendimizi gereksiz yere feda edebiliriz. Birilerinin bize kendimizi değersiz hissettirmesine izin vermemeliyiz.

Güneş ile Neptün arasındaki sert etkileşimle bu haftaya başlıyoruz. Yorgun ve isteksiz hissedebilirsiniz. Neşeniz olmayabilir. Oturduğunuz yerden hayallere dalmak ve hiçbir şey yapmadan bu süreci yaşamak isteyebilirsiniz.Bu hafta özellikle aldatılmalara, kandırılmalara karşı dikkatli olun. Kendimizi gereksiz yere feda edebileceğimiz koşullar oluşabilir. Yaşam hedeflerinizi, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için uygun zaman değil. Alerjiler, zehirlenmeler, ishal gibi durumlar da meydana gelebilir.

Çarşamba; Mars, Terazi burcuna geçerek 30 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar için stresli bir süreç. Kötü giden ilişkiler iyice stres yumağına dönüşebilir. Yeni ortaklıklar kurmak faydalı olmayabilir.

Perşembe, gökyüzünde Venüs ile Satürn arasında negatif bir görünüm olacak. Duygusal konularda limitler ortaya çıkabilir, ilişkilerde uzaklaşma meydana gelebilir. Bugünlerde kendimizi değersiz hissedebiliriz veya birileri bize böyle hissettirebilir, buna mahal vermeyelim. Hoşlandığınız kimselere açılmak için pek uygun bir zaman değil, reddedilebilirsiniz. Cinsel sorunlar meydana gelebilir. Üreme organları, mesane, böbrekler ve tiroitle ilgili sorunlar olabilir. Bu dönem partnerinizden gerekli ilgiyi almakta zorlanabilirsiniz. İlişkiniz veya evliliğiniz bugünlerde testten geçebilir. Beklenmedik problemler, ayrılıklar gündeme gelebilir.

Cumaysa Güneş ile Pluton arasında güçlü bir etkileşim meydana gelecek ve tüm hafta sonu etkili olacak. Güçlü kişilerden gizli destekler alabilirsiniz. İşlerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilirsiniz. Yapılması gereken değişikliklere, tamirat, temizlik işleri gibi konulara eğilebilirsiniz. Bir sorunun köklerine inmek; ayrıca psikolojik araştırmalar, seanslar ve eğitimler için de uygun bir zaman. Kendinizi etkin biçimde ifade edebilirsiniz. İş arayanlar bugünlerde iş bulabilir. İş değiştirmek için de uygun dönem, gelen teklifleri iyi değerlendirin.

EVLİLİKTE, ORTAKLIKLARDA STRES VARKoç (21 Mart-19 Nisan)