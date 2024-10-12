Sakin olma, enerjiyi doğru kullanma zamanı

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Koç burcunun 24’üncü derecesinde 17 Ekim’de bir dolunay meydana gelecek. Etkisi tutulmadan 5 gün önce başlayacak ve toplam 15 gün sürecek. Bu dolunay zamanı gökyüzünde Mars ve Plüton’un olduğu büyük kare açı kalıbı oluşacak. Dolunayın önce bireysel, sonra dünya üzerindeki etkilerine göz atalım.

Bireysel etkilere baktığımızda Koç burcundaki dolunay bir süredir içten içe büyüyen bir konunun artık görünür hale gelmesine ve bizi dürüstçe yüzleşmeye zorlayabilir. Bağımsızlığımızı ilan etmek ve sınırlarımızı çizmek isteyebilir, diğer yandan bu süreçte ilişkilerimizi gözden geçirme ihtiyacı hissedebiliriz. Eğer ilişkilerde denge kurmakta zorlanıyorsak bu dolunay bu konuyu daha fazla erteleyemeyeceğimizi hatırlatır. Ben ve biz arasında bir denge kurmak zorunda olduğumuz dönem.

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Bu süreçte liderlik yeteneğimiz, kendi yolumuzu bulma ve risk alma isteğimiz ön plana çıkar. Yeni projelere adım atmak, kişisel hedeflerimizi cesurca kucaklamak için mükemmel bir zaman. Ancak aceleyle hareket etmek yerine stratejik ve farkında olduğumuz adımlar atmak önemli. Koç enerjisi bizi hızla harekete geçmeye teşvik etse de patlamaya hazır bir enerji olabilir. Dolunayda duygularımız yoğunlaşır, bu yüzden aceleci ve ani tepkiler vermemeye dikkat etmeliyiz.

ÇIKAR ÇATIŞMALARI...

Koç burcu vücudumuzda baş bölgesini yönetir. Bu dolunayda baş ağrıları, migren atakları yaşamak olası. Enerji dolu hissedebiliriz ancak bu enerjiyi dengeli bir şekilde kullanmak için fiziksel aktiviteye yönelmek faydalı olabilir. Egzersiz yapmak, açık havada yürüyüşe çıkmak veya hareket gerektiren hobilerle ilgilenmek iyi gelebilir.

Dolunayda gökyüzünde öncü burçlar arasında büyük kare açı kalıbı tetiklenecek. Güneş-Ay-Mars-Plüton arasında... Kendimizi sürekli bir şeyler başarmak için baskı altında hissedebiliriz. Bu dönem hem bireysel özgürlüğü, hem duygusal güvenliği, hem ilişki dengelerini hem de kariyer hedeflerini aynı anda yönetmek zorunda kalırız ve bu durum ciddi bir içsel veya dışsal çatışma yaratabilir. Bir krizi yönetmemiz gerekebilir.

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Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları olabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ve dediğim dedik bir tavır sergilemek ilişkileri olumsuz etkiler. Kaba, hoyrat ve kavgacı tavırları olan kişilerden uzak durmayı tercih etmeliyiz. Risk taşıyan, başımıza iş açabilecek birlikteliklere, çatışmalara ve güç savaşlarına girmemek veya böyle tiplere bulaşmamak çok akıllıca olur. Ateşli, kesici, delici her türlü alet ve silahla oynamamak en iyisi. İçtiğimiz sigaraları iyice söndürdüğümüzden emin olalım, yangın çıkmasın. Karanlık, tenha sokaklarda yürümemeye özen gösterelim, gece tek başımıza sokaklarda dolaşmayalım. Başka insanları, kendi istek ve hedeflerimiz için kullanmamalı veya zorlamamalıyız. Trafikte dikkatli olmalıyız. Ve libidomuz çok yüksek olabilir, rastgele cinsel ilişkilere çekilebiliriz, korunmayı ihmal etmeyelim.

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Her şeyi kontrol etmeye çalışırken otorite figürleriyle çatışmalar olabilir. İş hayatımızda ilişki yönetimine ekstra dikkat ve özen göstermemizde fayda var. İş konusunda büyük değişiklikler söz konusu olabilir.

Dolunay birtakım psikolojik sorunları veya korkuları tetikleyebilir. Belki de korkuların üstüne giderek bunları aşma, dönüştürme zamanı olarak kullanabiliriz dolunayı. Bu süreçte tehditvari konuşmalar içinde bulunmayalım. Bu dönem aile içinde de krizler ortaya çıkabilir; sağlık sorunları, kavgalar, eski konuların yeniden gündeme gelmesi, ev içi kazalar söz konusu olabilir.

ORTADOĞU DAHA FAZLA KARIŞABİLİR

Bu dolunay aslında 2 Ekim günü gerçekleşen Terazi burcundaki Güneş tutulmasını hem tetikler hem de devamı niteliğinde. Güneş tutulması sırasında önce İsrail Lübnan’a girdi, akabinde İran’dan İsrail’e füze saldırıları oldu. Hatırlarsanız Terazi burcundaki tutulma zamanı Mars’ın Yengeç burcundan sert bir etkileşimi vardı. Şimdi bu dolunay zamanı da Mars yine Yengeç burcunda ve dolunayla sert etkileşim kuruyor ama bu sefer yalnız değil, yıkıcı Plüton ile birlikte. Bu yüzden 17 Ekim civarı Ortadoğu’da işlerin çok daha fazla karışabileceğini düşünebiliriz. Belki başka ülkeler de bu sefer dahil olabilir, umarım yanılırım.

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Ayrıca Mars ve Plüton’un büyük kare açı kalıbını oluşturmasıyla ateşle ilgili konular, patlamalar, saldırılar, doğal afetler, büyük yangınlar, depremler, maden kazaları tetiklenebilir. Güvenli alanların azalması, büyük bir öfkenin ortaya çıkışı, cinsel skandallar, ekonomik zorluklar-baskılar, askeri müdahaleler söz konusu olabilir. Özellikle zaten kırılgan veya gergin olan bölgelerde çatışmaların alevlenmesine neden olabilir. Ticaret savaşları, ekonomik ambargolar veya diplomatik krizler ortaya çıkabilir. Oldukça zor bir dolunay var bizleri bekleyen...